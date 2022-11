CANDY CRUSH SAGA COMEMORA DEZ ANOS ICÔNICOS DE DIVERSÃO AO TOMAR O HORIZONTE DA CIDADE DE NOVA YORK COM UMA APRESENTAÇÃO FASCINANTE DE DRONES

A apresentação de drones marca o preparo para o aniversário de 10 anos do jogo em 14 de novembro e uma série de tesouros como recompensas no jogo para jogadores no mundo todo

NOVA YORK, 5 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Candy Crush Saga, o icônico jogo de quebra-cabeça que recebe milhões de jogadores todos os dias, está comemorando dez anos de diversão, bilhões de doces combinados e inúmeros momentos de alegria para jogadores em todo o mundo. Para marcar a ocasião, o centro de Manhattan foi transformado em um carnaval adocicado. Os espectadores desfrutaram de uma espetacular tomada do horizonte da cidade de Nova York, enquanto centenas de drones brilhantes levaram o Candy Crush Saga do celular para a maior tela do mundo - o céu.

Por 10 doces minutos, os doces foram combinados mais de mil vezes o tamanho visto em um celular em uma apresentação impressionante de 500 drones sincronizados. De bombas de cores eletrizantes a uma Tiffi colossal, alguns dos elementos mais icônicos do jogo levantaram voo no céu noturno.

Durante a noite, mais de mil pessoas participaram da diversão na Esplanada do Battery Park, ao mesmo tempo em que ouviram ao vivo o DJ Luda Love e apreciaram alimentos, bebidas, um gigante, adulto, piscina de bolas, jogos de carnaval e muito mais inspirados no Candy Crush Saga. Além do espaço do parque de diversões, o show pode ser visto por inúmeros nova-iorquinos de norte a sul da cidade, bem como por residentes de Nova Jersey em todo o Hudson.

"Estamos honrados por celebrar um marco tão incrível para o Candy Crush Saga," disse Fernanda Romano, diretora de Marketing da King. "O Candy Crush Saga é um dos jogos móveis mais amados de todos os tempos e continua sendo uma fonte diária de diversão na vida de milhões de pessoas. Queríamos marcar este importante aniversário, apresentando alguns dos elementos mais icônicos do Candy Crush Saga de um modo grandioso, acima do horizonte da cidade mais icônica do mundo. Agradecemos imensamente aos nossos jogadores em todo o mundo que nos ajudaram a prosperar nos últimos dez anos, e estamos comprometidos em continuar a tornar o mundo mais lúdico durante muitos anos."

"Queríamos ajudar a contar a história do Candy Crush Saga da maneira mais incrível possível," disse Jeff Kaplan, gerente geral da Pixis Drones. "O jogo está repleto de belas iconografias, mas para dar vida a isso exigiu meses de colaboração e a amplitude completa da experiência em engenharia e design da Pixis. O produto final é uma das apresentações mais sofisticadas e vibrantes que realizamos, e estamos entusiasmados por ter feito parceria com o Candy Crush Saga para ajudar a marcar um momento tão especial."

A partir de 4 de novembro, no National Candy Day, o Candy Crush Saga oferecerá recompensas diárias no jogo, dando início às comemorações de #10YearsOfFun com vidas ilimitadas em todo o mundo. Uma infinidade de surpresas, desde Color Bombs (bombas de cores) até Hammers Lollipop (martelo de pirulito) e muito mais serão lançadas todos os dias anteriores à data oficial do aniversário em 14 de novembro. Para participar da diversão, baixe o aplicativo Candy Crush Saga pelo Apple app Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store e Facebook.

O Candy Crush Saga tornou-se um fenômeno global, atraindo centenas de milhões de jogadores no mundo todo. Como um dos jogos móveis mais jogados ano após ano, ele foi baixado mais de três bilhões de vezes desde que foi lançado em 2012. No segundo trimestre de 2022, o Candy Crush era a franquia de jogo de maior faturamento nas lojas de aplicativos dos EUA pelo 20º trimestre consecutivo. Até o momento, mais de cinco trilhões de níveis do Candy Crush Saga foram jogados em 200 países e territórios.

Siga @candycrushsaga ou acesse www.candycrushsaga.com para manter-se atualizado sobre todas as incríveis atividades globais para comemorar dez anos do Candy Crush Saga.

Sobre a King

A King é o desenvolvedor de jogos por trás da famosa franquia Candy Crush, bem como jogos móveis de sucesso, como o Farm Heroes Saga, o Bubble Witch Saga e a Pet Rescue Saga. O Candy Crush é a franquia de maior faturamento nas lojas de aplicativos dos EUA, uma posição que ocupou nos últimos cinco anos, e os jogos da King estão sendo jogados por 240 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre de 2022. A King, que faz parte da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) desde sua aquisição em 2016, emprega quase 2 mil pessoas em estúdios de jogos em Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona e Berlim e tem escritórios em São Francisco, Nova York, Los Angeles e Malta.

© 2022 King.com Ltd. King, o logotipo da coroa King, Candy Crush, o personagem Tiffi, o Candy Crush Saga e as marcas relacionadas são marcas registradas da King.com Ltd e/ou entidades relacionadas.

