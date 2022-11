CANDY CRUSH SAGA FEIERT ZEHN JAHRE KULTIGEN SPIELSPASS MIT EINER FASZINIERENDEN DROHNENPERFORMANCE ÜBER DER SKYLINE VON NEW YORK CITY

Die Drohnenperformance bildet den Auftakt der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels am 14. November. Spieler in aller Welt dürfen sich auf eine Fülle von In-Game-Prämien freuen.

NEW YORK, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Candy Crush Saga, das legendäre Match-3-Spiel für Mobilgeräte, das jeden Tag Millionen von Spielern anzieht, feiert 10 Jahre Spielspaß, Milliarden von im Spiel zugeordneten virtuellen Süßigkeiten und unzählige schöne Momente für Spieler auf der ganzen Welt. Zu diesem Anlass wurde die Innenstadt von Manhattan in eine Art Süßigkeiten-Karneval verwandelt. Die Zuschauer kamen in den Genuss eines beeindruckenden Spektakels über der Skyline von New York City: Hunderte von leuchtenden Drohnen brachten Candy Crush Saga vom Handy auf den größten Bildschirm der Welt – den Himmel.

Courtesy of Candy Crush Saga Courtesy of Candy Crush Saga Courtesy of Candy Crush Saga

Zehn süße Minuten lang wurden in einer atemberaubenden Performance mit 500 synchronisierten Drohnen Süßigkeiten zugeordnet. Die Spielfläche war dabei mehr als 1000 Mal größer als auf einem Handy. Von elektrisierenden Farbbomben bis hin zu einem riesigen Tiffi waren einige der kultigsten Elemente des Spiels am Nachthimmel zu sehen.

Im Laufe des Abends waren mehr als 1000 Menschen bei den Feierlichkeiten an der Battery Park Esplanade dabei. Sie hörten DJ Luda Love zu und kamen in den Genuss von Speisen und Getränken, die von Candy Crush Saga inspiriert wurden, einem gigantischen Kugelbad für Erwachsene, Karneval-Spielen und vielem mehr. Neben dem ganz im Zeichen von Candy Crush stehenden Karnevalsbereich war die Show für zahllose New Yorker von Downtown bis Midtown sowie für Einwohner von New Jersey am anderen Hudson-Ufer zu sehen.

„Wir fühlen uns geehrt, einen so unglaublichen Meilenstein für Candy Crush Saga feiern zu können", so Fernanda Romano, Chief Marketing Officer bei King. „Candy Crush Saga ist eines der beliebtesten mobilen Spiele aller Zeiten und bietet auch weiterhin Tag für Tag Spielspaß für Millionen von Menschen. Wir wollten dieses bedeutende Jubiläum feiern, indem wir einige der berühmtesten Elemente von Candy Crush Saga im Riesenformat über der legendärsten Skyline der Welt präsentieren. Wir sind unseren Spielern auf der ganzen Welt, die uns in den letzten 10 Jahren treu geblieben sind, unglaublich dankbar, und wir setzen uns dafür ein, die Welt noch viele weitere Jahre lang spielerischer zu gestalten."

„Wir wollten dabei helfen, die Geschichte von Candy Crush Saga auf atemberaubende Art und Weise zu erzählen", so Jeff Kaplan, General Manager von Pixis Drones. „Das Spiel ist voller wunderschöner Ikonografie. Das zum Leben zu erwecken erforderte jedoch eine monatelange Zusammenarbeit und die ganze Bandbreite des Know-hows von Pixis in den Bereichen Engineering und Design. Das Endprodukt ist eine der anspruchsvollsten und lebendigsten Darbietungen, die wir je durchgeführt haben. Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Candy Crush Saga, um einen so besonderen Moment gebührend zu feiern."

Ab dem 4. November, dem National Candy Day, bietet Candy Crush Saga täglich In-Game-Prämien und startet die Feierlichkeiten unter dem Motto #10YearsOfFun weltweit mit unbegrenzten Candy-Crush-Leben. Im Vorfeld des offiziellen Jubiläumsdatums, dem 14. November, wird jeden Tag eine Reihe von Überraschungen veröffentlicht, von Farbbomben bis hin zu Lollipop-Hammern und mehr. Laden Sie die Candy Crush Saga-App über den Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store oder Facebook herunter, um sich den Spielspaß nicht entgehen zu lassen.

Candy Crush Saga ist zu einem globalen Phänomen geworden und zieht Hunderte Millionen Spieler aus aller Welt an. Als eines der Jahr für Jahr meistgespielten Spiele für Mobilgeräte wurde es seit seiner Einführung im Jahr 2012 mehr als drei Milliarden Mal heruntergeladen. Im zweiten Quartal 2022 war Candy Crush zum zwanzigsten Quartal in Folge die umsatzstärkste Spiele-Franchise in den US-amerikanischen App Stores. Bis heute wurden in 200 Ländern und Territorien über fünf Milliarden Level der Candy Crush Saga gespielt.

Folgen Sie @candycrushsaga oder besuchen Sie www.candycrushsaga.com, um sich über alle hervorragenden globalen Aktivitäten zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von Candy Crush Saga zu informieren.

Informationen zu King

King ist der Spieleentwickler hinter der weltberühmten Candy-Crush-Franchise sowie Spielehits für Mobilgeräte wie Farm Heroes Saga, Bubble Witch Saga und Pet Rescue Saga. Candy Crush ist die umsatzstärkste Franchise in den US-amerikanischen App Stores. Diese Position hält es seit fünf Jahren und die Spiele von King wurden im zweiten Quartal 2022 von 240 Millionen aktiven Nutzern pro Monat gespielt. King ist seit seiner Übernahme im Jahr 2016 Teil von Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) und beschäftigt fast 2000 Mitarbeiter in Spielstudios in Stockholm, Malmö, London, Barcelona und Berlin sowie in Niederlassungen in San Francisco, New York, Los Angeles und Malta.

© 2022 King.com Ltd. King, das Kronenlogo von King, Candy Crush, die Figur Tiffi, Candy Crush Saga und zugehörige Marken sind Handelsmarken von King.com Ltd und/oder verbundenen Unternehmen.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=2TOrijW1eCk

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1938420/CCS_10th_Credit_Getty_Images_for_Candy_Crush_Saga10.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1938421/CCS_10th_Credit_Getty_Images_for_Candy_Crush_Saga2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1920731/Screen_Shot_2022_10_13_at_10_51_19_AM_Logo.jpg

SOURCE King