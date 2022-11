Candy Crush Saga slaví desetiletí kultovní zábavy fascinujícím vystoupením dronů nad New Yorkem

Dronová show je předehrou desátého výročí hry, které připadá na 14. listopad a přinese hráčům po celém světě záplavu herních odměn

NEW YORK, 7. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Kultovní logická hra s hledáním trojic Candy Crush Saga, kterou si na telefonech každý den pustí miliony hráčů, slaví deset let zábavy s miliardami sladkostí a bezpočtem radostných okamžiků hráčů z celého světa. Centrum Manhattanu se v rámci oslav proměnilo v cukrovinkovou pouť. Návštěvníky zde čekala velkolepá podívaná na stovky svítících dronů, které proměnily nebe nad New Yorkem v největší herní obrazovku Candy Crush Saga na světě.

Celých deset sladkých minut si tak mohli užívat fascinující choreografii, v níž 500 synchronizovaných dronů přesouvalo bonbony v měřítku tisíckrát větším než na obrazovce telefonu. Na noční obloze se vystřídaly nejznámější vizuální prvky hry – od barevných bomb po nadživotní zobrazení postavičky Tiffi.

V průběhu noci se do zábavy na Battery Park Esplanade zapojilo více než 1 000 lidí, kteří poslouchali živé vystoupení DJ Luda Love, vychutnávali si občerstvení inspirované hrou Candy Crush Saga, obří kuličkové hřiště pro dospělé, pouťové hry a další. Dronovou show si mohl kromě návštěvníků sladké pouti užít i bezpočet Newyorčanů v různých částech města či obyvatelé New Jersey na druhém břehu řeky Hudson.

„Velmi nás těší, že s titulem Candy Crush Saga slavíme tak úžasné výročí," říká marketingová ředitelka společnosti King Fernanda Romano. „Candy Crush Saga patří mezi nejoblíbenější mobilní hry všech dob a milionům lidí dodnes přináší zábavu každý den. Na počest tohoto významného výročí jsme se rozhodli vypustit některé kultovní prvky hry Candy Crush Saga v nadživotní velikosti na oblohu nad nejznámější městskou siluetou na světě. Jsme neuvěřitelně vděční našim hráčům po celém světě, díky nimž se nám daří už deset let a jsme připraveni dělat ze světa hravější místo i v budoucnosti."

„Chtěli jsme představit příběh hry Candy Crush Saga tím nejkouzelnějším způsobem," řekl generální ředitel společnosti Pixis Drones Jeff Kaplan. „Nabízí spoustu nádherných pohledů, ale převést je do skutečného života si vyžádalo měsíce spolupráce a veškeré technické a designérské kapacity Pixis. Výsledkem je jedno z nejpropracovanějších a nejživějších představení, které jsme kdy realizovali, a jsme nadšeni, že jsme mohli pomoci hře Candy Crush Saga pomoci oslavit tak výjimečný okamžik."

Od 4. listopadu, který je svátkem sladkostí, přináší Candy Crush Saga každodenní odměny ve hře a zahajuje oslavu desetiletí zábavy #10YearsOfFun s neomezeným počtem životů. Záplava překvapení od barevných bomb po lízátková kladiva pak bude pokračovat až do 14. listopadu, na který připadá oficiální výročí. Stáhněte si aplikaci Candy Crush Sagapřes Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store a Facebook a užijte si je také.

Hra Candy Crush Saga se stala celosvětovým fenoménem, který přilákal stovky milionů hráčů z celého světa. Jedna z dlouhodobě nejhranějších her má od svého uvedení v roce 2012 na kontě více než tři miliardy stažení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla hra Candy Crush již dvacáté čtvrtletí po sobě nejúspěšnější herní sérií v amerických obchodech s aplikacemi. Do dnešního dne bylo ve 200 různých zemích a teritoriích světa odehráno více než pět bilionů úrovní hry Candy Crush Saga.

Sledujte @candycrushsaga nebo navštivte www.candycrushsaga.com, ať nezmeškáte žádnou z báječných světových oslav desetiletí Candy Crush Saga.

