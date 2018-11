Canfor sur le point de devenir actionnaire majoritaire du groupe suédois VIDA

VANCOUVER, Colombie britannique, November 15, 2018 /PRNewswire/ --

Canfor Corporation (TSX: CFP) annonce avoir conclut un accord pour l'achat de 70 % des parts du suédois VIDA Group (« VIDA ») pour un montant de 3 990 millions de couronnes suédoises (soit environ 580 millions de dollars canadiens) sur une base de trésorerie et dette nulles, qui comprend 125 millions de dollars canadiens (70 %) de fonds de roulement normalisés. Les propriétaires actuels de VIDA conserveront 30 % des intérêts et continueront à gérer les activités quotidiennes.

« Avec l'acquisition de VIDA, nous sommes ravis de devenir un véritable fabricant et fournisseur international de produits du bois pour nos clients internationaux », a déclaré Don Kayne, président et président-directeur général de Canfor. « Cette croissance transformationnelle permettra à Canfor de diversifier et de sécuriser davantage l'approvisionnement mondial de fibres afin de répondre à la demande croissante de nos clients pour des produits du bois de qualité supérieure. »

VIDA est la plus importante scierie privée de Suède, opérant neuf scieries dans le sud de la Suède qui possèdent une capacité annuelle de 1,1 milliard de pieds-planche. L'ensemble des scieries fabrique des produits en pin et en épicéa, et elles sont stratégiquement situées dans des régions en Suède où les fibres sont durables et de qualité supérieure. Par ailleurs, VIDA possède neuf établissements à valeur ajoutée qui comprennent l'emballage haut de gamme, la conception modulaire, les produits industriels et l'énergie.

« VIDA, une marque reconnue dans ses marchés actuels, est alignée avec notre stratégie d'entreprise de fabriquer des produits de qualité supérieure, d'offrir une expérience de service à la clientèle exceptionnelle et de maintenir une structure de coûts faibles, » a ajouté M. Kayne. « Nous sommes ravis que Santhe Dahl, PDG du groupe ainsi que Måns Johansson, directeur général adjoint de VIDA, continuent à diriger les opérations de la société en Suède. Nous apprécions l'équipe dirigeante compétente, les employés talentueux ainsi que les opérations modernes de notre entreprise. »

« Nous connaissons depuis longtemps la réputation de Canfor de fabricant et de fournisseur haut de gamme de produits du bois. Nous sommes fiers d'annoncer que nous faisons désormais partie d'une opération mondiale avec Canfor. Cela nous permettra de poursuivre le renforcement et le développement de la marque VIDA à l'échelle mondiale », a ajouté Santhe Dahl, président directeur général du groupe VIDA.

Parallèlement à l'acquisition d'Elliott Sawmilling Company Inc. annoncée la semaine dernière, cette acquisition constitue une avancée positive pour notre stratégie de diversification des opérations, des produits et des clients. Après avoir pris en compte le plein effet de VIDA et d'Elliott, la capacité de production annuelle de Canfor sera d'environ 7,2 milliards de pieds-planche, avec une base opérationnelle très diversifiée dans l'ouest canadien, aux État-Unis et en Europe.

Le prix d'achat représente 5,7 fois le BAIIA basé sur le BAIIA projeté de VIDA de 2018 d'environ 145 millions de dollars canadiens, avant de prendre en compte les synergies annuelles estimées à 20 millions de dollars canadiens, qui devraient être achevées par le biais d'opportunités commerciales issues de l'accroissement de notre activité à l'échelle mondiale.

L'entreprise anticipe la possibilité de financer cette transaction avec une trésorerie et des liquidités en réserve, mais procédera à une prolongation et un accroissement de ses prêts d'exploitation et à terme en cours.

La transaction devraient être complétée au cours du premier trimestre 2019 et est soumise à un contrôle préalable, à la finalisation de certains documents de transaction et à d'autres conditions de clôture d'usage, et notamment à tout accord règlementaire requis.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations de ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » qui impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle des résultats effectifs avec les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou impliquées dans ces déclarations. Des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « projette de », « à l'intention de », « prévoit », « fera », « pense que », « cherche à », « estime », « devrait », « pourrait », et autres variations de ces mots ou expressions similaires sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes et croyances actuelles de la direction et les événements ou résultats réels peuvent s'avérer différents sur le plan matériel. Il existe de nombreux facteurs pouvant faire que ces événements ou résultats réels exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs sont différents en nature des futurs résultats exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. En outre, les suppositions sur lesquelles sont basés ces énoncés prospectifs impliquent la réception en temps opportun des accords réglementaires et sans décision réglementaire contraire, l'intégration réussie et en temps utile de l'entreprise et de VIDA AB ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par l'entreprise en ce qui concerne VIDA AB. Il ne peut être garantit que la transaction proposée aura lieu ou que les synergies et bénéfices stratégiques anticipés se réalisent dans leur ensemble, en partie ou pas du tout. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles et Canfor n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations afin de refléter des événements ou des développements ultérieurs, sauf si cela est exigé par la loi.

Canfor est une importante entreprise de produits forestiers intégrée et basée à Vancouver, en Colombie britannique (« BC ») avec des intérêts en Alberta, BC, Caroline du Nord et du Sud, en Alabama, en Géorgie, au Mississippi et en Arkansas. Canfor produit principalement du bois d'œuvre de résineux et possède également 54,8 % des parts de Canfor Pulp Products Inc., qui est l'un des plus importants producteurs de pâte de résineux kraft blanchie du marché nord, et un producteur majeur de papier kraft de haute performance. Les actions de Canfor sont cotées à la bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange) sous le symbole CFP.

Contact auprès des médias : Michelle Ward, directrice des relations institutionnelles, +1(604)661-5225, communications@canfor.com ; Contact auprès des investisseurs : Pat Elliott, vice-president, Stratégies et finances institutionnelles, +1(604)661-5441, Patrick.Elliott@canfor.com

SOURCE Canfor Corporation