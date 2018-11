Canfor wird Mehrheitsanteil am VIDA-Konzern aus Schweden erwerben

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, November 15, 2018 /PRNewswire/ --

Die Canfor Corporation (TSX: GFP) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Kauf von 70 % des VIDA-Konzerns ("VIDA") aus Schweden zu einem Kaufpreis von 3.990 Millionen Schwedischen Kronen (etwa 580 Millionen CAD) in Form von Bargeldzahlung und Schuldenablösung eingegangen ist, wozu auch ein normalisiertes Betriebskapital in Höhe von 125 Mio. CAD (70 %) gehört. Die aktuellen Eigentümer von VIDA werden 30 % der Anteile behalten und das Tagesgeschäft weiterführen.

"Wir freuen uns, mit der Akquisition von VIDA ein wahrhaft internationaler Hersteller und Anbieter von Holzproduktlösungen für unsere globalen Kunden zu werden", so Don Kayne, President und Chief Executive Officer von Canfor. "Dieses transformative Wachstum wird es Canfor ermöglichen, das weltweite Holzfaserangebot weiter zu diversifizieren und Lieferungen zu sichern, um der wachsenden Nachfrage unserer Kunden nach hochwertigen Holzprodukten gerecht zu werden."

VIDA ist Schwedens größtes Sägewerksunternehmen in Privatbesitz. Es betreibt neun Sägewerke in Südschweden und hat eine jährliche Produktionskapazität von 158,4 Milliarden Kubikzoll Holz. Alle Sägewerke produzieren Fichten- und Kiefernholzprodukte und befinden sich in strategisch hochwertigen und zukunftssicheren Holzfaserregionen Schwedens. Darüber hinaus verfügt VIDA über neun Wertstoffhöfe, die sich mit hochwertigen Verpackungen, modularen Gehäusen, Industrieprodukten und Energie beschäftigen.

"VIDA ist in den aktuellen Märkten ein bekannter Markenname und verfolgt die gleiche Unternehmensstrategie wie wir, nämlich hochwertige Produkte zu produzieren, eine außergewöhnliche Kundendiensterfahrung zu bieten und eine kostengünstige Struktur aufrechtzuerhalten", fährt Kayne fort. "Wir freuen uns, dass Santhe Dahl, der CEO des Konzerns, und Måns Johansson, stellvertretender CEO von VIDA, auch weiterhin die Geschäfte in Schweden führen werden. Wir begrüßen das kompetente Führungsteam, die talentierten Mitarbeiter und die modernen Betriebe von VIDA in unserem Unternehmen."

"Wir kennen Canfor schon lange als hochwertigen Hersteller und Anbieter von Holzproduktlösungen. Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass wir nun zusammen mit Canfor zu einem weltweit tätigen Unternehmen werden. Dies wird es uns ermöglichen, die Marke VIDA in einem weltweiten Maßstab weiter zu stärken und zu entwickeln", so Santhe Dahl, Chief Executive Officer der VIDA Group.

In Verbindung mit der in der vergangenen Woche bekanntgegebenen Akquisition der Elliott Sawmilling Company Inc. ist diese Akquisition im Rahmen unserer Diversifizierungsstrategie ein positiver Schritt nach vorn für unsere Betriebe, Produkte und Kunden. Unter Einbeziehung der vollen Auswirkungen von VIDA und Elliott wird Canfors jährliche Produktionskapazität etwa 1036,8 Milliarden Kubikzoll betragen und wir werden eine stark diversifizierte operative Basis in West-Kanada, den USA und Europa besitzen.

Der Kaufpreis entspricht dem 5,7-fachen EBITDA auf der Grundlage des für 2018 prognostizierten EBITDA von rund 145 Millionen CAD ohne Berücksichtigung der geschätzten jährlichen Synergieeffekte im Wert von 20 Millionen CAD, die durch Marketingmöglichkeiten dank der größeren weltweiten Skala unseres Geschäfts erreicht werden sollen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es diese Transaktion mit seinem vorhandenen Bargeld und seiner aktuellen Liquidität finanzieren kann, wird aber dennoch eine Erhöhung und Erweiterung der bestehenden Betriebs- und langfristigen Darlehensfazilitäten durchführen.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen und unterliegt der Sorgfaltspflicht, der Ausfertigung von bestimmten Transaktionsunterlagen und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Hintergrundinformationen sowohl zur Canfor Corporation als auch zur VIDA Group wurden auf canfor.com unter der Rubrik "Nachrichten und Pressemitteilungen" veröffentlicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Canfor ist ein führendes integriertes Unternehmen für Forstprodukte mit Sitz in Vancouver, British Columbia ("BC") mit Beteiligungen in BC, Alberta, North und South Carolina, Alabama, Georgia, Mississippi und Arkansas. Canfor produziert vorwiegend Weichholz und besitzt auch eine Beteiligung von 54,8 % an Canfor Pulp Products Inc., einem der größten Hersteller von marktüblichem gebleichtem Weichholz aus dem Norden des Landes, und ein führender Hersteller von hochwertigem Holzpapier. Die Aktien von Canfor werden an der Börse von Toronto unter dem Symbol CFP gehandelt.

