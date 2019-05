CannTrust clôture l'offre publique précédemment annoncée

VAUGHAN, Ontario, 7 mai 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « société ») (TSX : TRST) (NYSE : CTST) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique garantie visant 36 363 636 actions ordinaires au prix de vente public de 5,50 dollars par action. Dans le cadre de l'offre, la société a vendu 30 909 091 actions ordinaires pour un produit total brut d'environ 170 millions de dollars avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme, ainsi que des autres frais estimés associés à l'offre. Certains actionnaires (les « actionnaires vendeurs ») en ont vendu quant à eux 5 454 545. En rapport avec l'offre, la société et les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option d'achat de 30 jours de 4 636 363 et 818 182 actions ordinaires supplémentaires, respectivement, au prix de l'offre publique, déduction faite de l'escompte de prise ferme. La société enregistrerait alors un produit brut d'environ 25,5 millions de dollars de plus.

La société a l'intention de consacrer le produit net de l'offre à la réalisation de son objet social, notamment expansion des cultures et agrandissement de ses installations, expansion des cultures d'extérieur, expansion internationale, amélioration de la capacité d'extraction, améliorations en vue de la certification BPF et développement de la biosynthèse.

BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse Securities (USA) LLC et RBC Capital Markets ont servi de chefs de file principaux dans le cadre de l'offre. Jefferies LLC et Canaccord Genuity LLC ont également servi de teneurs de plume.

Un supplément de prospectus final (le « supplément ») a été ajouté au prospectus préalable de base simplifié daté du 18 mars 2019 (le « prospectus de base ») relatif à l'offre et déposé auprès des commissions des valeurs mobilières dans chaque province du Canada, hormis le Québec, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur formulaire F-10, en sa version modifiée, qui a été déclarée valide par la SEC le 19 mars 2019, conformément au régime d'information multinational établi entre le Canada et les États-Unis.

Le supplément et le prospectus de base l'accompagnant contiennent des informations détaillées importantes au sujet de l'offre. Ils peuvent être consultés gratuitement sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Des copies du supplément et du prospectus de base l'accompagnant peuvent également être obtenues auprès de BofA Merrill Lynch NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department, ou par courriel à dg.prospectus_requests@baml.com ; auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146 ; auprès de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention : Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10010, par téléphone au 1-800-221-1037, ou par courriel à usa.prospectus@credit-suisse.com ; ou auprès de RBC Capital Markets 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn : Simon Yeung, ou par téléphone au (416) 842-5349, ou par courriel à simon.yeung@rbc.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une province, un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de cette juridiction.

À propos de CannTrust

CannTrust est un producteur agréé de cannabis à usage médical et récréatif, réglementé au niveau fédéral au Canada. Fondée par des pharmaciens et forte de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique et des soins de santé au service du secteur du cannabis médical, CannTrust répond aux besoins de plus de 70 000 patients avec ses produits séchés, ses extraits et ses gélules. La société exploite ses installations de récolte perpétuelle de Niagara à Pelham, dans l'Ontario, et prépare et emballe les produits de son catalogue dans son centre d'excellence de fabrication à Vaughan, dans l'Ontario.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et des « énoncés prospectifs » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et d'autres lois américaines applicables sur le principe de « sphère de sécurité » (« safe harbor »), qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des événements futurs. Les informations et énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de ceux-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les informations et énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse incluent des déclarations relatives à l'utilisation envisagée par la société du produit de cette offre. Les informations et énoncés prospectifs impliquent nécessairement des risques connus et inconnus, y compris, sans limitation, les déclarations relatives à l'utilisation du produit de cette offre ; aux risques associés à la conjoncture économique générale ; aux événements défavorables dans l'industrie ; à la perte de marchés ; aux évolutions législatives et réglementaires futures au Canada, aux États-Unis et ailleurs ; au secteur canadien du cannabis en général ; et à la capacité de CannTrust à mettre en œuvre ses stratégies commerciales.

Les informations et énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur formulation et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenue de mettre à jour ni de revoir ses informations ou ses énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces informations et de ces énoncés prospectifs, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risque et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust, datée du 28 mars 2019, déposée auprès des instances de régulation canadiennes compétentes en matière de valeurs mobilières sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sous la forme du formulaire de rapport annuel 40-F en vertu du Securities Exchange Act de 1934 des États-Unis, en sa version modifiée, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Les facteurs de risque et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient entraîner des différences significatives entre les événements ou résultats réels, et ceux décrits dans les différents énoncés ou informations prospectifs.

La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de New York (NYSE) déclinent toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

