CannTrust et Apotex accélèrent leur partenariat pour mieux étendre leur présence mondiale sur le marché du cannabis médical

La recherche et le développement ouvriront également la voie à l'innovation de produits sur le marché récréatif

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « société ») (TSX : TRST), l'un des producteurs agréés les plus importants et l'une des marques de cannabis les plus sûres du Canada, a annoncé aujourd'hui que la société accélérait son partenariat exclusif avec Apotex Inc., la plus grande société pharmaceutique générique de propriété canadienne et l'un des chefs de file et innovateurs mondiaux dans la production et la distribution de médicaments abordables de haute qualité. En avance sur le calendrier, les partenaires développent des formats de dosage alternatifs pour des produits de cannabis médical, ce qui permettra à CannTrust d'améliorer sa position de chef de file sur le marché du cannabis médical au Canada et dans le monde. Les deux sociétés mettent davantage l'accent sur des activités approfondies de recherche et de développement, avec pour résultat de nouveaux produits novateurs et des compléments compétitifs ajoutés au portefeuille de CannTrust, notamment les formats de libération instantanée et de libération prolongée pour le THC et le CBD. Cette avancée permettra d'offrir un plus large choix pour répondre à la demande croissante des professionnels de santé et de leurs patients s'agissant de doses standardisées de cannabis.

Dans le cadre du partenariat avec Apotex, les sociétés déposeront également une demande d'enregistrement afin d'obtenir un numéro d'identification de médicament (DIN) pour les formules déposées une fois les essais cliniques terminés. Une fois enregistrés comme médicaments, les produits peuvent être vendus en pharmacie, intégrés dans des régimes de prestations et distribués dans des pays du monde entier. L'homologation DIN facilitera l'expansion rapide de CannTrust sur le marché mondial, y compris dans les 85 pays où Apotex distribue actuellement ses produits.

À titre de préparation, l'équipe d'ingénieurs d'Apotex collabore avec CannTrust pour installer un nouvel équipement au sein du site de production de CannTrust à Vaughan, ce afin de pouvoir fabriquer les produits en interne après leur approbation.

CannTrust vise un rôle de premier plan sur un futur marché estimé à plus d' 1 million de dollars

En juin 2018, la US Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l'Epidiolex, un médicament contenant du CBD, pour le traitement des crises liées à deux formes rares d'épilepsie. Cette décision historique marque la première approbation de la FDA pour un médicament contenant une substance médicamenteuse purifiée dérivée du cannabis, et pourrait créer un précédent pour d'autres médicaments à base de cannabis.

« L'accélération de nos activités de recherche et de développement en collaboration avec Apotex entraînera une formidable croissance pour les nouveaux formats de dosage du cannabis médical au Canada et dans le monde, rendant ainsi leur usage plus acceptable et accessible. Apotex est une société pharmaceutique canadienne reconnue au Canada et dans le monde pour ses innovations et se trouve à l'avant-garde de la qualité, de l'innovation et de la présence sur le marché pour ses produits. Nous ne pourrions être plus heureux de combiner nos expertises au profit de nos clients et pour l'ensemble du secteur du cannabis », déclare Brad Rogers, président de CannTrust.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'intensifier nos activités de recherche et de développement ainsi que notre travail d'innovation sur les produits en collaboration avec CannTrust, car nous décelons une énorme opportunité sur les marchés pharmaceutiques. Notre travail sur les nouvelles formules a débuté en mai, notre objectif étant de les lancer cette année encore. Parallèlement au travail que nous réalisons actuellement pour garantir l'homologation DIN des produits CannTrust, ces nouveaux produits promettent une large croissance potentielle sur les marchés canadiens comme internationaux, y compris aux États-Unis », ajoute Jeff Watson, président et directeur d'exploitation d'Apotex Inc.

Depuis sa création en 2014, CannTrust est le chef de file du marché canadien pour la production de produits pharmaceutiques standardisés.

En tant que producteur agréé réglementé au niveau fédéral, CannTrust met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical. CannTrust exploite aujourd'hui les plus de 23 000 m2 récemment réaménagés, au terme d'une première phase, dans ses installations de serres situées dans la région de Niagara, elles-mêmes de plus de 42 000 m2. L'expansion prévue en phase deux est en cours et devrait s'achever pour entrer en culture d'ici à l'automne 2018. La construction prévue en phase trois, à savoir l'ajout d'une serre de 56 000 m2 est entièrement financée et a déjà commencé. Les produits de la gamme la plus large du secteur sont préparés et emballés au centre de fabrication d'excellence de 5600 m2 situé à Vaughan dans l'Ontario.

CannTrust s'investit dans la recherche et l'innovation et contribue au volume croissant de recherches fondées sur des données probantes concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis. Nos équipes de développement de produits, de concert avec Apotex Inc., notre partenaire pharmaceutique mondial exclusif, travaillent activement à l'innovation et à la mise au point de produits qui faciliteront l'usage de cannabis médical pour les patients. Nous soutenons l'éducation continue des patients au cannabis médical et proposons un programme d'utilisation de bienfaisance venant en aide à des patients confrontés à des difficultés financières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.canntrust.ca.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes, estimations, projections, hypothèses, croyances internes actuelles et points de vue de CannTrust sur des événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à ce que », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres mots similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou vont se produire, ou encore par des discussions de stratégies.

Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse se basent sur les attentes, estimations, projections, hypothèses et points de vue sur des événements futurs que la direction juge raisonnables dans les circonstances. Les déclarations prospectives comprennent les estimations, plans, attentes, opinions, prévisions, projections, objectifs, conseils et autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits. Les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois y être restreints, des déclarations en rapport avec des attentes internes, des attentes en lien avec des volumes actuels de production, avec une capacité de croissance future, avec la légalisation future de produits de cannabis comestibles au Canada et la réalisation de projets d'investissement ou d'expansion. Les déclarations prospectives incluent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment, et sans y être restreintes, les risques associés à la conjoncture économique générale, à des événements défavorables dans l'industrie, à une perte de marchés, à des évolutions législatives et réglementaires futures, à l'incapacité à obtenir un capital suffisant auprès de sources internes et externes et/ou à l'incapacité à accéder à un capital suffisant à des conditions favorables, au secteur du cannabis médical au Canada de manière générale, à la capacité de CannTrust à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, à la concurrence, aux mauvaises récoltes ainsi qu'à d'autres risques.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée, et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenue de mettre à jour ni de revoir ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces déclarations prospectives, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient amener les événements ou résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans les différentes déclarations prospectives.

