CannTrust et Kindred lancent une équipe de vente sur le marché canadien du cannabis récréatif

VAUGHAN, Ontario, October 19, 2018 /PRNewswire/ --

Kindred va représenter les produits de CannTrust en vertu d'un accord exclusif

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « Société ») (TSX: TRST), l'un des principaux producteurs agréés et l'une des marques de cannabis à usage médical les plus fiables du Canada, et Kindred, une filiale canadienne en propriété exclusive de Breakthru Beverage Group, ont conclu leur partenariat exclusif. Kindred va représenter les produits à base de cannabis de CannTrust sur le marché canadien des consommateurs adultes à usage récréatif et utiliser les idées de sa société sœur, Breakthru Beverage Canada, pour déployer une plate-forme de pointe de voie d'accès au marché pour CannTrust.

« Notre partenariat avec Kindred nous permet d'être immédiatement opérationnels, en utilisant leur modèle commercial éprouvé, leur technologie de vente, leur infrastructure et leur grand réseau relationnel dans tout le Canada », a déclaré Brad Rogers, président de CannTrust. « Entrer dans cette nouvelle catégorie avec un partenaire qui apporte une longue expérience de succès d'exploitation et de ventes sur le marché canadien est une étape logique alors que nous cherchons à partager nos produits destinés aux adultes avec les consommateurs canadiens. »

CannTrust est un fer de lance dans le secteur du cannabis, un producteur agréé en vertu de la réglementation fédérale et une entreprise canadienne et fière de l'être, qui est à la tête du marché canadien de la production de produits à base de cannabis standardisés depuis 2014. Ayant démarré comme seul producteur de cannabis à usage médical fondé par des pharmaciens au Canada, CannTrust apporte au secteur du cannabis médical plus de 40 ans d'expérience en pharmacie et en soins de santé. Ce nouvel accord national avec Kindred et les accords récemment annoncés avec neuf provinces font de CannTrust un acteur de premier plan sur le marché canadien du cannabis récréatif.

D'un bout à l'autre du pays, les Canadiens auront accès aux produits à base de cannabis standardisés de CannTrust grâce à la nouvelle loi sur les produits récréatifs et au lancement de quatre marques récréatives - liiv, Synr.g, Xscape et Peak Leaf -, cette dernière étant uniquement offerte en Colombie-Britannique.

Kindred, une filiale de Breakthru Beverage Group, tirera parti des connaissances, des stratégies, de la technologie et des outils analytiques de l'entreprise en Amérique du Nord, ainsi que de ses programmes de développement des talents et de formation, qui ont tous permis à Breakthru de devenir le principal courtier en boissons alcoolisées au Canada.

« La structure et les exigences réglementaires pour le cannabis à usage récréatif sont semblables à celles actuellement en vigueur pour les boissons alcoolisées au Canada, et nous croyons que nous jouissons d'une position inégalée pour exploiter nos atouts et nos relations au nom de CannTrust », a déclaré David Prodanovic, directeur général de Kindred. « En tirant parti de systèmes de vente et d'analyse éprouvés, couplés aux marques de CannTrust, nous croyons qu'ensemble, nous sommes bien placés pour être à l'avant-garde de ce marché émergent. »

Breakthru Beverage Group a acheté 902 405 actions ordinaires de CannTrust au prix de 10,23 $ l'action, représentant un produit brut de 9 231 600 $. Par ailleurs, Breakthru Beverage Group a reçu des bons d'option (warrants) lui permettant d'acquérir auprès de CannTrust à hauteur de 2 000 000 d'actions ordinaires supplémentaires au total à un prix par action correspondant au cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours à la Bourse de Toronto (TSX), immédiatement avant la date à laquelle les warrants applicables sont exercés, si CannTrust dépasse certains seuils de vente.

À propos de CannTrust

Depuis sa création en 2014, CannTrust est le fer de lance du marché canadien pour la production de produits standardisés.

En tant que producteur agréé réglementé au niveau fédéral, CannTrust met ses plus de 40 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique et les soins de santé au service du secteur du cannabis à usage médical. CannTrust exploite ses installations de récolte perpétuelle de Niagara qui occupent 450 000 pieds carrés (42 000 m[2]). Son projet d'expansion, à savoir une serre de 600 000 pieds carrés (56 000 m2) a déjà démarré et est entièrement financé. Les produits du vaste portefeuille de CannTrust sont préparés et conditionnés dans un centre de fabrication d'excellence de 60 000 pieds carrés (5 600 m2) situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust investit dans la recherche et l'innovation et contribue au volume croissant de recherches fondées sur des données probantes concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis. De concert avec Apotex Inc., son partenaire pharmaceutique mondial exclusif, les équipes de développement de produits travaillent assidûment à l'innovation et à la mise au point de produits qui faciliteront l'usage de cannabis médical pour les patients. CannTrust appuie la sensibilisation continue des patients au cannabis médical et dispose d'un programme de bienfaisance aidant les patients confrontés à des difficultés financières.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.canntrust.ca.

À propos de Kindred

Kindred Partners Inc. est une filiale canadienne en propriété exclusive de Breakthru Beverage Group qui représente CannTrust sur le marché canadien des produits spécialisés à base de cannabis destinés au marché récréatif. Cette maison de courtage spécialisée dans la vente de cannabis est indépendante de sa société sœur, Breakthru Beverage Canada, un grand courtier canadien en boissons alcoolisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.kindredcanada.ca.

À propos de Breakthru Beverage Group

Breakthru Beverage Group est l'un des plus grands grossistes d'alcool des États-Unis et le plus important négociant du Canada. Il dispose d'un portefeuille complet de spiritueux, de vins et de bières. Forte de son empreinte en Amérique du Nord, Breakthru emploie plus de 7 000 personnes, qui ont une approche agile et judicieuse des ventes, du marketing et des activités. L'actionnariat familial est bien présent dans l'entreprise, s'attache à veiller au patrimoine et à encourager l'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.BreakthruBev.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des évènements futurs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de ceux-ci, ou par des énoncés indiquant que certaines conditions ou certains évènements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des évènements futurs que la direction juge raisonnables dans les circonstances présentes. Les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment, mais sans s'y limiter, les risques associés : à la conjoncture économique générale ; aux évènements défavorables survenant dans l'industrie ; à une perte de marchés ; à des évolutions législatives et réglementaires futures ; à l'incapacité d'obtenir un capital suffisant auprès de sources internes et externes et/ou à l'incapacité d'accéder à un capital suffisant à des conditions favorables ; au secteur canadien du cannabis en général ; à la capacité de CannTrust de mettre en œuvre ses stratégies commerciales ; à la concurrence ; aux mauvaises récoltes ; ainsi qu'à d'autres risques.

Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenue de mettre à jour ni de revoir ses énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres. De nouveaux facteurs peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces facteurs. À la lecture de ces énoncés prospectifs, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes sur SEDAR, à l'adresse http://www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient provoquer une différence notable entre les évènements ou résultats réels et ceux décrits dans les différents énoncés prospectifs.

La Bourse de Toronto (TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

