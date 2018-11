CannTrust va tenir une téléconférence sur les états financiers du troisième trimestre 2018

VAUGHAN, Ontario, 10 novembre 2018 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « Société ») (TSX : TRST), l'un des principaux producteurs agréés et les plus réputés de cannabis au Canada prévoit de publier ses états financiers pour le troisième trimestre se terminant au 30 septembre 2018 le mercredi 14 novembre 2018 après la clôture des marchés. La Société organisera une téléconférence le même jour à 17 h 00, heure de l'Est, afin de discuter des états financiers du troisième trimestre et d'apporter aux investisseurs des faits saillants sur l'entreprise. La conférence sera tenue par Peter Aceto, chef de la direction, et Ian Abramowitz, directeur financier.

DÉTAILS DE LA TÉLÉCONFÉRENCE

Date : 14 novembre 2018 | Heure : 17 h 00 heure de l'Est

Numéro à composer pour les participants : (+1) 416 764 8609 ou (+1) 888 390 0605

Identificateur de la conférence : 84565275

Pour écouter la webémission :

https://event.on24.com/wcc/r/1879830/2F65191CDFE1A4A23146693D182FC3DD

Pour davantage d'informations sur CannTrust, https://canntrust.ca/.

À propos de CannTrust

Chef de file de l'industrie du cannabis, producteur habilité assujetti à la réglementation fédérale et société affichant fièrement son identité canadienne, CannTrust dirige le marché canadien et mondial de l'élaboration des produits standardisés du cannabis. Ayant débuté en tant qu'unique producteur au Canada de cannabis médical financé par le secteur pharmaceutique, CannTrust apporte à l'industrie du cannabis médical plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les services de santé. CannTrust exploite à l'heure actuelle ses installations de 42 000 mètres carrés (450 000 pieds carrés) à Niagara Perpetual Harvest. L'extension de serres sur 56 000 mètres carrés (600 000 pieds carrés) a commencé et son financement est entièrement assuré. Le plus vaste portefeuille de produits de l'industrie est préparé et conditionné dans son centre d'excellence pour la production occupant 5 600 mètres carrés (60 000 pieds carrés) à Vaughan dans l'Ontario.

CannTrust est prête pour Cannabis 2.0 et est actuellement en train de mettre au point de nouveaux produits pour des marchés verticaux futurs devant couvrir le domaine médical, les loisirs, les soins de beauté, le bien-être et les animaux de compagnie. CannTrust est engagée vis-à-vis de la recherche et de l'innovation, et aussi envers une contribution au volume croissant de recherches fondées sur des données probantes concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis. Ses équipes de développement de produits, de concert avec Apotex Inc., son partenaire pharmaceutique mondial exclusif, travaillent activement à l'innovation et à la mise au point de produits qui rendront l'emploi du cannabis médical plus facile pour les patients. CannTrust apporte un soutien constant à l'éducation des patients sur le cannabis médical et offre pour son utilisation un programme de bienfaisance venant en assistance à des patients confrontés à des difficultés financières.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » s'inscrivant dans la signification de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, informations qui reposent sur les attentes, estimations, projections, hypothèses et croyances internes actuelles de CannTrust, ainsi que ses vues sur des événements futurs. Les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « escompte », « probable », « peut », « va », « devrait », « a l'intention de », « s'attend à », « potentiel », « proposé », « estime » et autres mots similaires y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci ou déclarations que certains conditions ou événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou par discussions de stratégies.

Les informations prospectives dans ce communiqué de presse se basent sur les attentes, estimations, projections, hypothèses et vues sur des événements futurs que la direction pense être raisonnables dans les circonstances. Les informations prospectives comprennent les estimations, plans, attentes, opinions, prévisions, projections, cibles, conseils et autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans aucune limitation, des déclarations en rapport avec des offres futures de produits, des attentes internes, des attentes en rapport avec des volumes actuels de production, des attentes d'une capacité future de croissance, des attentes concernant la légalisation future au Canada des produits comestibles de cannabis, et la réalisation de tout projet d'immobilisations ou toute expansion. Les énoncés prospectifs évoquent nécessairement des risques connus et inconnus comprenant sans aucune limitation des risques associés aux conditions économiques générales, à des événements défavorables dans l'industrie, à des pertes de marchés, à des évolutions législatives et réglementaires futures, à l'incapacité d'accéder à un capital suffisant auprès de sources internes et externes et/ou à l'incapacité d'accéder à un capital suffisant à des conditions favorables, à l'industrie du cannabis au Canada de manière générale, à la capacité de CannTrust de mettre en œuvre ses stratégies commerciales, à la concurrence, aux pertes de récolte et autres risques.

Toute information prospective est énoncée uniquement à la date où elle est émise, et, à l'exception de ce qui est exigé par la loi, CannTrust n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser quelque information prospective que ce soit en conséquence de nouvelles informations, événements futurs ou autres. De nouveaux facteurs se manifestent périodiquement et il n'est pas possible à CannTrust de prévoir de tels facteurs. En prenant en considération ces énoncés prospectifs, les lecteurs doivent garder présent à l'esprit les facteurs de risques et autres avertissements de précaution sur la Notice annuelle de CannTrust en date du 29 mars 2018 (« AIF », 'Annual Information Form') et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes sur SEDAR à www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés sur l'AIF peuvent provoquer une différence matérielle des événements ou résultats par rapport à ceux décrits dans toute information prospective.

La Bourse de Toronto (TSX) n'accepte aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à la précision de ce communiqué.

Copyright © 2017 CannTrust Holdings Inc.

Pour obtenir davantage de renseignements : Peter Aceto, Chef de la direction ; Naveen Islam, Relations avec les investisseurs, investor@canntrust.ca

Related Links

https://canntrust.ca