Cano Health ocupa el primer lugar en la lista 5000 de 2019 de la revista Inc., como la compañía de atención de la salud de más rápido crecimiento, y el sexto lugar en general con un crecimiento de ingresos del 14,000 por ciento en los últimos tres años

MIAMI, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cano Health, LLC, que opera centros médicos y farmacias en Florida que se especializan en atención médica primaria para personas de la tercera edad, ocupa el primer lugar como la compañía de atención de la salud de más rápido crecimiento, y ocupa el sexto lugar en todas las industrias en general según la lista 5000 anual de la revista Inc., la clasificación más prestigiosa de las compañías privadas de más rápido crecimiento del país.

La clasificación representa un vistazo único a las empresas más exitosas dentro del segmento más dinámico de la economía estadounidense: las pequeñas empresas independientes. Microsoft, Dell, Domino's Pizza, Pandora, Timberland, LinkedIn, Yelp, Zillow, y otros obtuvieron su primera exposición nacional como homenajeados en la revista Inc. 5000.

"Nos sentimos honrados y conmovidos de haber sido clasificados por Inc. como la compañía de atención médica estadounidense de más rápido crecimiento y la sexta en términos generales", dijo la Dra. Marlow Hernández, directora ejecutiva de Cano Health. "Si bien se nos reconoce por nuestro enorme crecimiento, nuestra verdadera medida se encuentra en el cumplimiento de nuestros valores fundamentales. Nuestra pasión y dedicación se centran en poner siempre a nuestros pacientes en primer lugar y proporcionarles una atención personalizada y asequible, a la vez que les ofrecemos excelentes resultados clínicos. Y estamos encantados de compartir que casi el 100% de nuestros nuevos pacientes son atendidos por uno de nuestros médicos en un plazo de 30 días".

Las empresas que figuran en la lista 5000 de 2019 de Inc. no sólo han sido muy competitivas en sus mercados, sino que la lista también muestra su crecimiento asombroso en comparación con años anteriores. Las compañías en la lista 5000 de 2019 de Inc. lograron un impresionante crecimiento promedio del 454 por ciento en tres años, y una tasa media de crecimiento del 157 por ciento. Los ingresos totales de la lista 5000 de Inc. fueron de $237.7 mil millones en 2018, lo que representa 1,216,308 puestos de trabajo en los últimos tres años.

"Las compañías en la lista 5000 de Inc. de este año han forjado tantos caminos distintos hacia el éxito", dijo el editor en jefe de Inc. James Ledbetter. "No hay una única línea de acción que se pueda seguir o una sola inversión que se pueda hacer que garantice este tipo de crecimiento espectacular. Sin embargo, lo que todos tienen en común es la persistencia, el talento de sus equipos y el afán de aprovechar las oportunidades".

Más información acerca de Cano Health

Cano Health actualmente opera 36 instalaciones médicas en toda la Florida y se enfoca en la calidad de la atención médica basada en el valor, con un modelo de prestación de atención médica integrada que se centra en la atención personalizada al paciente y un enfoque proactivo en el bienestar y la prevención. Como parte de su coordinación de la atención médica, Cano Health ofrece sofisticados programas de gestión de la salud de la población de alto nivel que incluyen programas centrados en el paciente, como visitas domiciliarias, telesalud, transición de la atención médica y gestión de la atención de problemas médicos complejos y de alto riesgo.

Para obtener más información, visite el sitio www.canohealth.com .

Más información acerca de Inc. y la lista 5000 de Inc.

Metodología

La lista 5000 de 2019 de Inc. se clasifica según el porcentaje de crecimiento de los ingresos al comparar el 2015 y 2018. Para calificar, las empresas deben haber sido fundadas y generar ingresos antes del 31 de marzo de 2015. Tienen que tener su sede en Estados Unidos, ser de propiedad privada, con fines de lucro e independientes —no filiales o divisiones de otras compañías— al 31 de diciembre de 2018. (Desde entonces, varias empresas de la lista se han cotizado en bolsa o han sido adquiridas.) El ingreso mínimo requerido para 2015 es de $100,000; el mínimo para 2018 es de $2 millones. Como siempre, Inc. se reserva el derecho de rechazar solicitantes por razones subjetivas. Las compañías que figuran en la lista 500 de Inc. aparecen en la edición de septiembre de la revista Inc. Éstas representan el nivel superior de la lista 5000 de Inc., que se puede encontrar en http://www.inc.com/inc5000 .

