Canopy Growth adquiere la destacada compañía de cuidado de la piel y bienestar This Works®

La firma con sede en Londres será una parte integral de entrada de Canopy Growth dentro de la industria natural del bienestar, fortaleciendo la presencia internacional de la compañía

SMITHS FALLS, Ontario y LONDRES, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("la compañía" o "Canopy Growth") ha finalizado toda la transacción en efectivo para llevar a cabo la adquisición de This Works por un precio de compra de 43 millones de libras (73,8 millones de dólares canadienses). Fundada en el año 2004, This Works se ha cementado así misma como líder mundial dentro del cuidado natural de la piel con una base de clientes dedicada que abarca 35 países.

Con sede central sita en Londres, Inglaterra, This Works ofrece un abanico de productos de soluciones naturales de alta calidad para el cuidado de la piel y el sueño que han recompensado a la compañía con un seguimiento leal de compra de clientes de sus mejores productos, incluyendo el spray de almohada de sueño profundo, suero de mañana hialurónico experto y aceite de pierna seco para la piel.

Por medio de su aproximación única de soluciones de formulación que funcionan junto el reloj del cuerpo las 24 horas, This Works ha evolucionado sus gamas de productos más allá de un punto de vista tradicional hasta llegar a un régimen más completo que maximiza la piel – y el bienestar general – en cada una de las fases del día, comenzando con un buen sueño nocturno. Esta adquisición es un aspecto clave de la hierba de múltiples usos y estrategia CBD al tiempo que Canopy Growth continúa construyendo su producción de integración vertical y plataforma de marketing, que actualmente incluye miles de acres de producción de hierba en varios continentes, cientos de millones de dólares de inversión de capital en producción CBD derivada de la hierba y procesamiento, rápida expansión en la Unión Europea y otras regiones, además de la introducción de nuevos productos CBD y marcas para la industria de la belleza, bienestar y el espacio de las soluciones para el sueño.

La consejera delegada de This Works, la doctora Anna Persaud, seguirá al mando de las operaciones de los negocios tras la adquisición para seguir avanzando en la compañía. Desde que se unió a la compañía en el año 2009, la doctora Persaud ha trabajado de forma inagotable para desarrollar las soluciones de piel destinadas, que combinan el conocimiento de la marca del reloj corporal con los aprendizajes de estilo de vida modernos, todo ello con el respaldo de la ciencia. Esta aproximación al desarrollo de productos está mejor evidenciada por medio de las soluciones de sueño naturales revolucionarias de This Works, con 4,2 millones de sprays de almohada comercializados en Europa, Reino Unido, China y Estados Unidos desde que se lanzase el primer spray profundo de almohada de la marca en el año 2011. De forma conjunta, Canopy Growth y This Works seguirán apoyando todas las operaciones actuales de This Works, con el objetivo acelerado en la expansión global y desarrollo de productos que incluyen una nueva gama de productos de soluciones de sueño y cuidado de la piel integrados con CBD.

"Desde el año 2004, This Works se ha comprometido con la creación de soluciones de piel naturales y altamente efectivas, que están integradas en la ciencia y que se ha demostrado funcionan. Estamos emocionados acerca de este nuevo capítulo dentro de la historia de nuestra compañía y acerca de la oportunidad de unirnos a Canopy Growth, principal compañía diversificada de cannabis y hierba en el mundo", explicó la doctora Anna Persaud. "Como principal marca de bienestar y pionera en productos de belleza para el sueño, nos apasiona la oportunidad que CBD ofrece a los consumidores de belleza. Canopy Growth proporcionará experiencia, investigación, rigor científico y aseguración de calidad que permitirá a This Works impulsar la agenda de la belleza del bienestar dentro del mercado en evolución".

"Nos ha sorprendido lo leal y satisfecha que es la base de clientes de This Works, lo que es una prueba de la integridad enraizada en la compañía y la confidencialidad que existe detrás del nombre", comentó Bruce Linton, presidente y vice-consejero delegado de Canopy Growth. "Creemos que CBD tiene potencial para servir como alteración en las industrias de las soluciones de sueño y cosméticos, y hemos trabajado durante años para construir y establecer el punto de entrada adecuado de cara a esta oportunidad. En cuanto nos reunimos con la doctora Persaud y su equipo, supimos que era el socio adecuado para embarcarnos en este viaje".

Además de fortalecer la oferta de productos de Canopy Growth, llevar This Works "bajo el toldo" mejorará la huella internacional de la compañía y sus operaciones dentro de Reino Unido. En enero de 2019, la compañía anunció Spectrum Biomedical UK, una sociedad mixta formada por Canopy Growth Corporation y la compañía de investigación con sede en Oxford, Beckley Canopy Therapeutics, para hacer frente a la necesidad de disponer de productos médicos de alta calidad basados en cannabis en Reino Unido.

Aquí está el futuro (cosmético, sueño y bienestar en general) del crecimiento.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics, se enorgullece al dedicarse a la formación de los practicantes del cuidado de la salud, llevando a cabo investigación clínica destacada y ampliando el conocimiento público del cannabis, además de dedicar millones de dólares para conseguir una investigación y desarrollo IP revolucionaria y comercializable. Spectrum Therapeutics comercializa un abanico de productos de espectro completo que utiliza su sistema de clasificación por código de colores Spectrum, además de un Dronabinol cannabinoide sencillo bajo la marca Bionorica Ethics.

La compañía realiza operaciones en tiendas al por menor de Canadá bajo los revolucionarios banners Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida a nivel mundial que cuenta con un seguimiento grande y leal centrado en la calidad de los productos y relaciones de clientes destacadas.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo al icono del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, y el líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,4 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Si desea más información visite la página web www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con la información de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 e "información prospectiva" dentro del marco de la legislación de valores canadiense aplicable. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen "Esta adquisición es un aspecto clave para la estrategia de hierba de múltiples usos y CBD al tiempo que Canopy Growth sigue construyendo su producción de integración vertical y plataforma de marketing, que actualmente incluye miles de acres de producción de hierba en varios continentes, cientos de millones de dólares en inversión de capital dentro de la producción CBD derivada de la hierba y su procesamiento, expansión rápida a través de la Unión Europea y otras regiones clave, además de la introducción de productos con nueva entrada CBD y marcas parta el espacio de la belleza mundial, bienestar y soluciones para el sueño". Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo los riesgos contenidos en el formulario de información anual de la compañía con fecha de 27 de junio de 2018 y cumplimentado con las bolsas de valores de Canadá disponible en el perfil de emisor de la compañía sito en SEDAR a través de www.sedar.com . A pesar de que la compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.

Caitlin O'Hara,

Relaciones con los medios,

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com,

+1-613-291-3239

Relaciones con los medios,

Tyler Burns,

Tyler.Burns@canopygrowth.com ,

+1-855-558-9333 ext. 122

Director: Bruce Linton,

tmx@canopygrowth.com

SOURCE Canopy Growth Corporation