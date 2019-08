Canopy Growth améliore son chiffre d'affaires avec une augmentation de 94 % des ventes de cannabis séché à usage récréatif au premier trimestre de l'exercice 2020

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2020, Canopy Growth a récolté 40 960 kg de produits, dépassant son estimation précédente de 34 000 kg. La récolte du premier trimestre est la première récolte à grande échelle depuis le début de la modernisation de ses établissements à grandes serres au cours de l'année civile 2018, et comme la majorité des travaux sont terminés dans les établissements de Mirabel, Delta et Aldergrove, la société s'efforce maintenant d'optimiser le rendement et les coûts de ces installations. La société croit que ces mesures contribueront à la fois à la croissance du chiffre d'affaires et à l'amélioration de la marge brute au cours des prochains mois. La récente récolte du premier trimestre démontre la capacité de la société à produire à grande échelle des souches de cannabis à teneur élevée en THC, représentant plus de 70 % de la récolte, ce qui lui permet de mieux répondre à la demande croissante de produits à teneur élevée en THC dans le commerce de détail. La société a également observé une augmentation constante des ventes au détail de produits récréatifs qui continuent d'être le principal canal pour atteindre de nouveaux consommateurs.

« La société a deux objectifs principaux alors que nous achevons le premier trimestre 2020 et que nous nous tournons vers le reste de l'exercice financier », a déclaré Mark Zekulin, le PDG de Canopy Growth. « Tout d'abord, la société reste concentrée à poser les bases d'une position dominante dans un marché mondial émergent. Cela signifie des investissements dans le développement de la propriété intellectuelle, la création de marques, le développement d'un rayonnement international et la mise en place d'une capacité de production à grande échelle pour les produits actuels et futurs. Deuxièmement, nous sommes focalisés sur le processus de passage du statut de bâtisseur à celui d'exploitant d'ici la fin du présent exercice, ce qui signifie que, alors que notre programme de développement prend fin au Canada et que de nouveaux produits à valeur ajoutée arrivent sur le marché canadien, nous faisons la démonstration d'une entreprise canadienne durable, rentable et à marge élevée. »

« L'exercice 2020 promet d'être une autre période passionnante pour le secteur du cannabis alors que nous nous approchons du lancement de nouveaux formats de produits. Nos récentes récoltes sont la preuve que l'accent que nous mettons sur l'excellence opérationnelle est efficace, et nous avons hâte de montrer à nos clients canadiens et américains ce sur quoi nous avons travaillé en coulisses pour préparer la prochaine vague de produits qui arrivera plus tard cette année », a déclaré M. Zekulin. « À l'échelle internationale, nous mettons maintenant en œuvre les infrastructures que nous nous sommes employés à développer ces dernières années, avec un peu moins de 1 000 kg ou l'équivalent en kg de fleurs séchées, d'huile et de capsules molles exportées du Canada depuis le 1er avril, et la production commerciale nationale à présent en cours en Allemagne (C3), au Danemark (Spectrum Therapeutics) et aux États-Unis (CBD seulement). »

Au Canada, la société considère que les événements macroéconomiques occupent une place de plus en plus importante pour ses performances actuelles et pour le reste de l'exercice. Ayant mis en place une structure de vente et d'exploitation ambitieuse, la société se réjouit du lancement fructueux de nouveaux formats de cannabis et de l'accélération des ouvertures de magasins à travers le pays. À ce jour, l'Ontario et le Québec, les deux provinces les plus peuplées du Canada, comptent respectivement un magasin pour 595 000 et 495 000 habitants, contre un taux de saturation de 10 000 au Colorado, par exemple. La société, à ce titre, se réjouit de l'annonce faite par les deux provinces d'octroyer des autorisations à d'autres établissements de vente au détail. La société continuera d'examiner l'alignement de sa stratégie sur la dynamique du marché à mesure que le paysage du commerce de détail canadien se développera, tout en demeurant confiante dans ses prévisions actuelles pour le Canada, dans le potentiel à long terme du marché canadien et dans le positionnement de Canopy pour réussir à mesure du développement du marché.

Sur le marché américain, notre équipe a activement mis au point une gamme de produits à base de CBD de haute qualité ainsi que des plans de commercialisation des produits. Elle s'est également efforcée de disposer des ressources de production nécessaires pour amener les produits sur le marché américain d'ici la fin du présent exercice financier. La société a développé une vaste gamme de produits à base de CBD qui comprend des produits de soins de la peau et des produits cosmétiques, des crèmes topiques, des produits pour le vapotage, des boissons, des produits comestibles, des huiles et des capsules molles. Elle est sur le point de dévoiler d'autres produits à base de CBD lors du présent exercice financier.

La société s'emploie depuis janvier dernier à identifier et à conclure un contrat avec une chaîne d'approvisionnement solide et évolutive afin mettre sur le marché des produits à base de CBD. En plus des milliers d'acres de chanvre plantés aux États-Unis, l'équipe américaine s'est déjà procuré des quantités de biomasse de chanvre à des fins de transformation. La chaîne d'approvisionnement de la société sera renforcée, à compter du prochain exercice fiscal, par les actifs de la société, et notamment les ressources d'extraction et de production de l'établissement de Kirkwood, dans l'État de New York, ainsi que les établissements de production supplémentaires dédiés à la production de produits pour le vapotage et de boissons, dans des emplacements sélectionnés aux États-Unis. La société a déjà commencé à travailler sur ces établissements, bien que tous les sites n'aient pas encore été annoncés.

Afin de mettre sur pied de nouvelles activités aux États-Unis, la société a réalisé d'importants investissements sans avoir réalisé de chiffre d'affaires, afin de constituer une équipe solide, d'établir des bureaux en Californie et au Colorado ces deux derniers trimestres, ainsi que des bureaux supplémentaires dans l'Illinois et à New York. De plus, d'importantes ressources du siège social, comme en témoignent les pertes de l'EBITDA ajusté attribuées aux opérations de la société ci-dessous, sont consacrées aux plans d'expansion aux États-Unis et à l'échelle mondiale.

Résumé financier et opérationnel du premier trimestre de l'exercice 2020



T1 T1 Variation (en millions CAD, sauf indication contraire) 2020 2019 en % Chiffre d'affaires brut1 $ 103,4 $ 25,9 299 % Chiffre d'affaires, montant net2 $ 90,5 $ 25,9 249 % Pourcentage de marge brute, avant l'incidence de la juste valeur sur le coût des ventes3

15 %

43 % -28 % Charges d'exploitation4 $ 229,2 $ 72,7 215 % EBITDA ajusté5 $ (92,0) $ (22,5) 309 % Attribué comme suit :











- Exploitation et frais généraux de l'entreprise $ (57,8) $ (11,6) 398 %

- Investissements stratégiques et développement commercial $ (18,0) $ (1,9) 847 %

- Établissements non exploités ou sous-utilisés $ (16,2) $ (9,0) 80 %











Perte sur l'extinction de bons de souscription6 $ (1 176,4) $ - NS Perte nette $ (1 281,2) $ (91,0) 1 308 % Kilogrammes récoltés (kilogrammes)

40 960

9 685 323 % Stock et actifs biologiques $ 496,6 $ 341,1 46 % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables $ 3 140,9 $ 4 515,0 -30 % NS = Non significatif 1Cela comprend les autres rajustements du chiffre d'affaires qui représentent l'estimation par la société de la contrepartie variable pouvant découler des droits de retour et qui se rapportent principalement aux huiles et aux gélules. 2Cela comprend les autres rajustements du chiffre d'affaires et l'incidence des autres rajustements du chiffre d'affaires sur les droits d'accise. 3Le pourcentage de marge brute, avant l'incidence de la juste valeur sur le coût des ventes, est une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous. 4Cela comprend une charge de rémunération fondée sur des actions, une dépréciation et un amortissement de 100,1 millions CAD au total, qui sont des dépenses hors trésorerie. 5L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous. 6Il s'agit d'une perte hors caisse sur l'extinction de bons de souscription détenus par Constellation à la suite de la modification de l'accord relatif aux droits des investisseurs entre Canopy Growth et Constellation.

Faits marquants en matière de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2020



T1 T1 Variation (en millions CAD) 2020 2019 en % Chiffre d'affaires brut canadien du cannabis à usage récréatif - Business to business1 $ 50,4 $ - NS Chiffre d'affaires brut canadien du cannabis à usage récréatif - Business to consumer $ 10,6 $ - NS Chiffre d'affaires canadien du cannabis thérapeutique $ 13,1 $ 21,3 -38 % Chiffre d'affaires brut canadien du cannabis $ 74,1 $ 21,3 248 % Chiffre d'affaires international du cannabis thérapeutique $ 10,5 $ 3,4 209 % Chiffre d'affaires brut du cannabis $ 84,6 $ 24,7 243 % Autres revenus $ 18,8 $ 1,2 1 467 % Chiffre d'affaires brut $ 103,4 $ 25,9 299 % Droits d'accise2 $ 12,9 $ - NS Chiffre d'affaires, montant net $ 90,5 $ 25,9 249 % 1Cela comprend les autres rajustements du chiffre d'affaires qui représentent l'estimation par la société de la contrepartie variable pouvant découler des droits de retour et qui se rapportent principalement aux huiles et aux gélules. 2Les droits d'accises sont présentés déduction faite de l'incidence des autres rajustements du chiffre d'affaires.

Faits marquants des ventes de produits pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2020



T1 T1 Variation (en millions CAD, sauf indication contraire) 2020 2019 en % Récréatif











Ventes de cannabis sec (kilogrammes)

7 673

- NS

Chiffre d'affaires issu du cannabis sec $ 60,8 $ - NS

Ventes d'huile de cannabis et de capsules molles (équivalents en kilogrammes)

1 387

- NS

Chiffre d'affaires issu de l'huile de cannabis et de capsules molles1 $ 0,2 $ - NS Médical











Ventes de cannabis sec (kilogrammes)

807

2 244 -64 %

Chiffre d'affaires issu du cannabis sec $ 7,2 $ 18,4 -61 %

Ventes d'huile de cannabis et de capsules molles (équivalents en kilogrammes)

682

451 51 %

Chiffre d'affaires issu de l'huile de cannabis et de capsules molles $ 16,4 $ 6,3 160 % 1Cela comprend d'autres rajustements du chiffre d'affaires qui représentent l'estimation par la société de la contrepartie variable pouvant découler des droits de retour.

Canopy Growth a vendu 10 549 kilogrammes et équivalents en kilogrammes au premier trimestre 2020, soit une hausse de 13 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Au premier trimestre de 2020, la société a généré un chiffre d'affaires brut de 60,8 millions CAD provenant de la vente de produits sous forme de fleurs séchées sur le marché récréatif canadien, soit une augmentation de 88 % par rapport aux ventes de fleurs séchées au quatrième trimestre 2019. Les ventes de cannabis séché au premier trimestre 2020 comprennent des ventes de 1,4 million de produits de cannabis préroulés à marge plus élevée, ce qui représente 9,7 millions CAD, ou 16 %, de notre chiffre d'affaires total tiré du cannabis récréatif.

Au premier trimestre 2020, la société a généré un chiffre d'affaires brut de 23,6 millions CAD sur le marché médical, dont 16,4 millions CAD, ou 70 %, du chiffre d'affaires brut tiré du cannabis médical provient de la vente d'huile. La vente d'huile sur le marché médical comprend les ventes réalisées par la filiale C3, ainsi que les huiles en tant que produits finis et les capsules molles traditionnelles de la société. Les ventes de fleurs séchées ont représenté 7,2 millions CAD du chiffre d'affaires brut tiré du cannabis médical.

Au cours du premier trimestre 2020, nous avons évalué la forme, la souche et les niveaux estimés des stocks disponibles au niveau des provinces et du territoire par rapport aux tendances récentes en matière de demande et de vente qui ont été observées sur le marché du cannabis récréatif, afin de nous assurer d'apporter les ajustements nécessaires à notre chaîne d'approvisionnement en fonction des préférences des consommateurs de cannabis récréatif. Consécutivement à cette évaluation, nous pensons qu'il existe un risque d'offre excédentaire de certains formats d'huile et de capsules molles dans certains marchés en raison, en partie, de plateformes de vente au détail incomplètes dans la plupart des provinces. En nous fondant sur cette évaluation, nous avons estimé la contrepartie variable pouvant découler des droits de retour d'un montant de 8 millions CAD en chiffre d'affaires brut, ce qui correspond à des retours futurs estimés de 6,4 millions de dollars, déduction faite des droits d'accise. Le montant estimé des retours se reflète dans le chiffre d'affaires net.

Aperçu de la marge brute du premier trimestre de l'exercice 2020 (avant l'incidence de la juste valeur sur le coût des ventes) (voir Mesures non conformes aux IFRS)

Au premier trimestre 2020, la marge brute avant l'incidence de la juste valeur sur le coût des ventes s'est établie à 13,2 millions CAD, soit 15 % du chiffre d'affaires net. Par comparaison, au premier trimestre 2019, la marge brute avant l'incidence de la juste valeur sur le coût des ventes s'est établie à 11,1 millions CAD, soit 43 % du chiffre d'affaires net. La baisse du pourcentage de la marge brute au premier trimestre 2020 est principalement imputable à l'incidence des coûts d'exploitation de 16,2 millions CAD liés aux établissements qui ne cultivent pas encore de cannabis ou ne produisent pas de produits liés au cannabis, ou qui ont sous-utilisé leur capacité, ce qui a entraîné des ajustements liés à la valeur nette de réalisation des stocks. En outre, le premier trimestre de 2020 a vu une évolution du mix produit, qui s'est éloigné des produits manufacturés de pointe à marge plus élevée en raison de l'absorption des stocks.

Canopy continue d'investir dans la finalisation de ses établissements canadiens dédiés à la culture, dans ses activités de CBD à base de chanvre et dans ses capacités de fabrication de pointe à Smiths Falls, en Ontario, en vue de la deuxième phase du cannabis récréatif sur le marché canadien. Nous prévoyons une amélioration de nos marges brutes au cours des prochains trimestres, lorsque toutes les cultures et les procédés de transformation seront utilisés et que nous nous approcherons de la capacité prévue.

Les coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes pour l'exercice 2020 se sont élevés à 77,3 millions CAD, contre 14,8 millions CAD au premier trimestre de l'exercice 2019. Ces coûts comprenaient principalement les coûts des stocks vendus au cours de la période, les frais de distribution et les coûts d'exploitation des établissements qui ne cultivaient pas encore de cannabis, ne produisaient pas de produits liés au cannabis ou avaient une capacité sous-utilisée.

Résumé des dépenses d'exploitation du premier trimestre de l'exercice 2020



T1 T1 Variation (en millions CAD) 2020 2019 en % Vente et marketing $ 45,1 $ 17,3 161 % Recherche et développement $ 8,5 $ 0,8 963 % Frais généraux et d'administration $ 62,3 $ 19,6 218 % Frais liés aux acquisitions $ 13,2 $ 1,9 595 % Charge de rémunération fondée sur des actions $ 87,3 $ 30,1 190 % Dépréciation et amortissement1 $ 12,8 $ 3,0 327 % Total $ 229,2 $ 72,7 215 % 1La charge de rémunération fondée sur des actions ainsi que la dépréciation et l'amortissement sont des charges hors trésorerie

L'augmentation des frais de vente et de commercialisation au premier trimestre 2020 par rapport à la période relative est principalement imputable à l'augmentation de la dotation en personnel à mesure que nous développons notre réseau de magasins de vente au détail sous les marques Tweed et Tokyo Smoke au Canada ; à l'augmentation du nombre d'employés dans nos fonctions marketing et ventes qui soutiennent nos marchés nationaux et internationaux ; aux investissements visant à faire connaître notre marque et à sensibiliser les consommateurs par diverses campagnes marketing et publicitaires. De plus, nous investissons également en amont de nos produits financiers pour préparer des campagnes marketing en vue du lancement de la deuxième phase des produits de consommation récréatifs à base de cannabis au Canada, ainsi que des produits CBD aux États-Unis, qui sont tous deux attendus plus tard cette année.

L'augmentation des frais de recherche et développement au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019 est imputable à l'investissement de Canopy Growth dans de nouvelles actions de recherche et développement. Ces frais comprennent les coûts associés à l'embauche de chercheurs et d'ingénieurs de niveau supérieur dans les domaines de la R&D sur le vapotage, de la génétique végétale, de la technologie appliquée et de la recherche clinique en thérapie médicale à base de cannabis. Ces nouvelles mesures ont entraîné une augmentation des coûts de rémunération liés aux équipes menant des activités de recherche et de développement, une augmentation des coûts associés au développement et aux tests de produits et de systèmes avancés, ainsi qu'une augmentation des coûts associés aux tests en laboratoire et aux essais cliniques externes pour les produits de santé humaine et animale à base de CBD.

Au premier trimestre 2020, les frais généraux et d'administration ont été plus élevés qu'au premier trimestre 2019 en raison d'une augmentation des coûts associés à l'amélioration de nos capacités financières et informatiques, des exigences accrues en matière de conformité et de réglementation, et des coûts administratifs associés à l'expansion de nos activités.

Les coûts liés aux acquisitions au premier trimestre 2020 ont augmenté de manière significative par rapport au premier trimestre 2019 en raison d'une activité plus importante en termes de fusion et d'acquisition au cours de la période considérée, notamment la conclusion et la mise en œuvre du plan d'arrangement avec Acreage et la clôture des acquisitions de C3 et This Works.

L'augmentation de la charge de rémunération fondée sur des actions est principalement imputable à l'augmentation continue du nombre de stock options attribuées aux employés, laquelle est principalement liée à l'augmentation du nombre d'employés de la société, qui est passé d'environ 1 400 au 30 juin 2018 à environ 3 850 au 30 juin 2019. Le nombre de stock options en circulation est passé de 19,0 millions au 30 juin 2018 à 30,7 millions au 30 juin 2019. De plus, la juste valeur à la date d'attribution de stock options a augmenté au cours du dernier exercice, principalement en raison de la hausse du cours des actions de la société.

Résumé de l'EBITDA ajusté du premier trimestre de l'exercice 2020 (Voir Mesures non conformes aux IFRS)

Au premier trimestre 2020, l'EBITDA ajusté s'est traduit par une perte de 92,0 millions CAD, reflétant les pertes continues de nos activités principales au Canada et en Europe, alors que nous évoluons pour nous positionner en tant que nouvelle entreprise au service d'un secteur entièrement nouveau, que nous réalisons des investissements avant de générer un chiffre d'affaires dans de nombreux nouveaux marchés dans le monde et que nous faisons des investissements en R&D dont nous pensons qu'ils créeront une valeur future à mesure que nous constituons un portefeuille de propriété intellectuelle qui pourra servir à dégager de nouveaux bénéfices dans le futur. La société croit que ces investissements sans avoir réalisé de chiffre d'affaires sont nécessaires pour permettre à la société de générer une augmentation significative et soutenue de la valeur pour les actionnaires sur le long terme.

Le total des autres charges, montant net, s'est établi à 1,1 milliard CAD au premier trimestre 2020, contre 63 millions CAD au premier trimestre 2019. L'augmentation est principalement imputable à une charge hors caisse de 1,2 milliard CAD liée à l'extinction des bons de souscription détenus par Constellation Brands (« Constellation ») à la suite de la modification de l'accord relatif aux droits des investisseurs entre Canopy Growth et Constellation.

Résumé des revenus du premier trimestre de l'exercice 2020



T1 T1 Variation

(En millions, sauf les montants par action) 2020 2019 en %

EBITDA ajusté1 $ (92,0) $ (22,5) 309 %



Attribué comme suit :















- Exploitation et frais généraux de l'entreprise $ (57,8) $ (11,6) 398 %





- Investissements stratégiques et développement commercial $ (18,0) $ (1,9) 847 %





- Établissements non exploités ou sous-utilisés $ (16,2) $ (9,0) 80 %















Perte nette $ (1 281,2) $ (91,0) 1 308 %

Perte nette par action (de base et diluée) $ (3,70) $ (0,40) 825 %

1L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Résumé du bilan financier et de la situation de trésorerie du premier trimestre de l'exercice 2020

Au 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles et négociables de la société s'élevaient à 3,1 milliards CAD, soit une baisse de 1,4 milliard CAD par rapport au 31 mars 2019. Les principales utilisations de la trésorerie au cours du trimestre ont concerné les acquisitions de C3 et de This Works (430,9 millions CAD), la prime payée pour l'option d'achat d'Acreage (395,2 millions CAD) et les dépenses en immobilisations pour l'infrastructure (211,8 millions CAD), le solde étant lié au service continu de la dette et au financement des pertes opérationnelles.

Les stocks au 30 juin 2019 s'élevaient à 393,7 millions CAD (contre 262,1 millions CAD au 31 mars 2018), dont 93,1 millions CAD de produits finis et 247,2 millions CAD de produits en cours. En outre, les actifs biologiques ont atteint 102,9 millions CAD et totalisé, avec les stocks, 496,6 millions CAD.

Événements postérieurs au premier trimestre de l'exercice 2020

Le 2 juillet 2019, Mark Zekulin a été nommé président-directeur général unique et Rade Kovacevic a été nommé président de la société après la cessation des fonctions de Bruce Linton à titre de co-président-directeur général de la société. Une recherche a été entreprise afin d'identifier le remplaçant de M. Zekulin au poste de président-directeur général de la société.

a été nommé président-directeur général unique et Rade Kovacevic a été nommé président de la société après la cessation des fonctions de à titre de co-président-directeur général de la société. Une recherche a été entreprise afin d'identifier le remplaçant de M. Zekulin au poste de président-directeur général de la société. Le 9 août 2019, la société a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir la totalité des actions non détenues restantes de Beckley Canopy Therapeutics (« BCT »), un chercheur médical mondial spécialisé dans les cannabinoïdes. La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires ainsi qu'aux autres conditions habituelles.

Les états financiers consolidés non audités et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 mars 2019 seront déposés sur SEDAR et seront disponibles à l'adresse www.sedar.com. La base de présentation de l'information financière dans les états financiers consolidés condensés non audités et le rapport de gestion est en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Mesures non conformes aux IFRS

Le pourcentage de la marge brute, avant l'incidence de juste valeur sur le coût des ventes, une mesure non conforme aux IFRS, est une mesure opérationnelle clé qui ne présente pas de signification standardisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Cette mesure correspond au chiffre d'affaires net moins les coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes, divisé par le chiffre d'affaires net et peut être calculée à l'aide des comptes d'exploitation consolidés présentés dans le présent communiqué de presse.

L'EBITDA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est une mesure opérationnelle clé qui ne présente pas de signification standardisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. L'EBITDA ajusté est calculé comme le bénéfice avant intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement, la charge de rémunération fondée sur des actions, les variations de juste valeur et autres éléments hors caisse, et les autres ajustements pour supprimer les coûts liés aux acquisitions. La société attribue l'EBITDA ajusté à ses activités et à ses frais généraux, à ses investissements stratégiques et développements commerciaux, ainsi qu'à ses établissements non exploités ou sous-utilisés. Le rapprochement de l'EBITDA ajusté est présenté dans le présent communiqué de presse et expliqué dans le rapport de gestion sous la rubrique « EBITDA ajusté (Mesures non conformes aux IFRS) », dont une copie sera déposée sur SEDAR.

Informations concernant les conférences téléphoniques et les webcasts

La société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio avec Mark Zekulin, président-directeur général et Mike Lee, directeur financier, à 8 h 30, heure de l'Est, le 15 août 2019.

Informations concernant le webcast

Un webcast audio en direct sera disponible à l'adresse suivante :

https://event.on24.com/wcc/r/2051231/A14492AD4B016E74A761B5AF588F79D4

Informations concernant la conférence téléphonique

Numéro sans frais : 1-888-231-8191

Numéro international à composer : (647) 427-7450

ID de la conférence : 5299923

Informations sur la rediffusion

Une rediffusion de l'appel sera accessible par téléphone jusqu'à 23 h 59, heure normale de l'Est, le 15 septembre 2019.

Numéro sans frais : 1-855-859-2056

Mot de passe de la rediffusion : 5299923

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) est une société diversifiée dans le cannabis, le chanvre et les dispositifs à base de cannabis, leader dans le monde, proposant des marques distinctes et des variétés de cannabis préparé, notamment sous forme de cannabis séché, d'huiles et de capsules molles. Canopy Growth propose des dispositifs médicaux par le biais de la filiale de la société, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à la mise en œuvre sur le marché, Canopy Growth est animée par la passion du leadership et l'engagement à développer une société dédiée au cannabis de classe mondiale, un produit, un site et un pays à la fois. La société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur les cinq continents.

Spectrum Therapeutics, la division médicale de la société, est fière de former des professionnels de santé, de mener des recherches cliniques solides et de mieux faire comprendre le cannabis au public, en consacrant des millions de dollars à la recherche de pointe commercialisable et au développement de la propriété intellectuelle. Spectrum Therapeutics commercialise un éventail complet de produits en s'appuyant son système de classification par code couleur Spectrum, mais aussi le dronabinol, un cannabinoïde unique, sous la marque Bionorica Ethics.

La société dispose de magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada à travers ses enseignes primées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed, une marque de cannabis mondialement réputée, dont la clientèle est nombreuse et fidèle, se concentre sur des produits de qualité et une forte relation client.

De notre inscription en bourse historique à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York jusqu'à la poursuite de notre développement international, la fierté de faire progresser la valeur actionnariale grâce au leadership est enracinée dans toutes les activités de Canopy Growth. Canopy Growth a créé des partenariats avec les plus grands noms du secteur, dont les icônes du cannabis, Snoop Dogg et Seth Rogen, produisant les légendaires graines DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Constellation Brands, une société appartenant au Fortune 500 leader dans les boissons alcoolisées, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite onze sites de production de cannabis sous licence, soit une superficie de production de près de 483 000 mètres carrés, dont 90 000 mètres carrés agréés selon les bonnes pratiques de fabrication. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.canopygrowth.com

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine sur les litiges dans le secteur des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, ainsi que des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croit », ou à des variantes de ces mots et expressions, ou stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans ce communiqué. Parmi ces énoncés, citons les attentes de la société relatives à la récolte du premier trimestre de l'exercice 2020, les attentes de la société relatives à la disponibilité de stocks de produits finis supplémentaires pour la vente au deuxième trimestre de l'exercice 2020, la mise sur le marché de produits à base de CBD sur le d'ici la fin de l'exercice 2020, l'expansion accélérée du marché d'Acreage, les avantages escomptés de la nouvelle image de marque de Spectrum Therapeutics sur la part de marché de la société, les opportunités potentielles pour les produits à base de cannabis en Europe et l'augmentation prévue de la disponibilité des produits canadiens et danois, l'augmentation prévue des ventes de Storz & Bickel, l'attente selon laquelle les établissements seront pleinement opérationnels dans les mois à venir, le lancement de nouveaux produits grand public et de marques CBD à l'exercice 2020, le calendrier de mise en œuvre de la transaction liée à Acreage. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs en rapport avec les informations prospectives sont tels que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés, y compris les modifications apportées aux lois, aux règlements et aux directives ; le respect des lois ; les lois internationales ; les risques opérationnels, réglementaires et autres ; l'exécution de la stratégie commerciale ; la gestion de la croissance ; les difficultés à prévoir ; le recours à des licences ; les risques inhérents à une entreprise agricole ; les contrats passés avec des gouvernements provinciaux et territoriaux ; les contraintes liées à la commercialisation des produits ; les risques inhérents aux acquisitions et aux investissements ; l'expansion au sein de juridictions étrangères ; la réglementation gouvernementale ; le fait que le cannabis est une substance contrôlée aux États-Unis ; les risques liés au Farm Bill ; des hypothèses quant à la capacité des parties à recevoir, en temps utile et à des conditions satisfaisantes, les approbations réglementaires et judiciaires nécessaires pour la transaction liée à Acreage ; et les risques mentionnés dans la circulaire de la direction de la société datée du 17 mai 2019 et dans le formulaire d'information annuel daté du 27 juin 2018 et déposé auprès des autorités de régulation de marché financier au Canada, disponible sur le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Bien que la société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives et les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont raisonnables, il convient de prendre ces informations avec précaution et il n'existe aucune garantie que ces événements se produiront dans les délais annoncés ou même qu'ils se produiront tout simplement. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs et informations prospectives que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE







NON AUDITÉ

30 juin

31 mars (en milliers de CAD)

2019

2019









Actif







Actif courant







Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1 816 632 $ 2 480 830 Titres négociables

1 324 255

2 034 133 Montants à recevoir

102 766

106 974 Actif biologique

102 908

78 975 Stock

393 738

262 105 Charges payées d'avance et autres actifs courants

124 042

107 123



3 864 341

5 070 140









Investissements dans des participations comptabilisées à la valeur de consolidation

113 321

112 385 Autres actifs financiers

746 691

363 427 Immobilisations corporelles

1 429 285

1 096 340 Actif incorporel

528 607

519 556 Survaleur

1 931 915

1 544 055 Autres actifs à long terme

31 391

25 902











$ 8 645 551 $ 8 731 805









Passif







Passif courant







Comptes créditeurs et de charges à payer $ 256 819 $ 226 533 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

18 288

103 716 Autre passif courant

97 647

81 414



372 754

411 663









Dette à long terme

787 508

842 259 Passif d'impôts différés

104 118

96 031 Passif de crédit pour le rachat d'actions

1 274 972

- Autres passifs à long terme

212 989

140 404













2 752 341

1 490 357









Capitaux propres







Capital social

6 074 786

6 026 618 Autres réserves

2 902 704

1 673 472 Encours accumulés d'autres revenus généraux

(34 057)

28 630 Déficit

(3 334 686)

(777 087)









Capitaux propres attribuables à Canopy Growth Corporation

5 608 747

6 951 633









Intérêts minoritaires

284 463

289 815









Total des capitaux propres

5 893 210

7 241 448











$ 8 645 551 $ 8 731 805



CANOPY GROWTH CORPORATION COMPTES D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2019 ET 2018 NON AUDITÉ

30 juin

30 juin (en milliers de CAD sauf les montants des actions)

2019

2018









Chiffre d'affaires $ 103 391 $ 25 916 Droits d'accise

12 909

-









Chiffre d'affaires, montant net

90 482

25 916









Coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes

77 313

14 832









Marge brute avant les éléments suivants

13 169

11 084









Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges d'inventaire

46 130

26 388 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(139 019)

(57 289)









Marge brute

106 058

41 985









Vente et marketing

45 096

17 266 Recherche et développement

8 474

756 Frais généraux et d'administration

62 271

19 588 Frais liés aux acquisitions

13 182

1 884 Charge de rémunération fondée sur des actions

77 081

23 072 Charge de rémunération fondée sur des actions en rapport avec les jalons d'acquisition

10 281

7 095 Dépréciation et amortissement

12 779

3 030









Charges d'exploitation

229 164

72 691









Pertes d'exploitation

(123 106)

(30 706)









Perte sur l'extinction de bons de souscription

(1 176 350)

- Autres revenus (dépenses), montant net

32 621

(62 995) Total des autres revenus (dépenses), montant net

(1 143 729)

(62 995)









Perte avant impôts sur le revenu

(1 266 835)

(93 701)









Recouvrement (charge) d'impôt sur le revenu

(14 333)

2 723









Perte nette $ (1 281 168) $ (90 978)









Perte nette imputable à/aux :







Canopy Growth Corporation $ (1 283 055) $ (80 277) Intérêts minoritaires

1 887

(10 701)

$ (1 281 168) $ (90 978)









Perte nette par action, de base et diluée







Perte nette par action : $ (3,70) $ (0,40) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :

346 779 156

200 160 740



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2019 ET 2018 NON AUDITÉ

30 juin

30 juin (en milliers de CAD)

2019

2018









Entrée nette (sorties nettes) de liquidités en rapport avec les activités suivantes :

















Opérations







Perte nette $ (1 281 168) $ (90 978) Ajustements pour :







Dépréciation des immobilisations corporelles

16 226

3 661 Amortissement des actifs incorporels

7 165

2 632 Part de la perte sur les prises de participation

1 833

2 569 Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

46 130

26 388 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(139 019)

(57 289) Rémunération fondée sur des actions

87 362

30 951 Autres actifs

-

(3 120) Perte sur l'extinction de bons de souscription

1 176 350

- Autres revenus et dépenses

(21 400)

58 152 Charge d'impôt sur le revenu

14 333

(2 951) Devises hors caisse

2 834

834 Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation

(68 936)

(38 490)









Trésorerie nette affectée aux activités d'exploitation

(158 290)

(67 641)









Investissement







Achats et dépôts d'immobilisations corporelles

(211 824)

(153 654) Achats d'actifs incorporels

(1 768)

(2 815) Remboursement (achat) de titres négociables

687 818

(1 212) Investissements dans des participations comptabilisées à la valeur de consolidation

(2 824)

(3 500) Investissements dans d'autres actifs financiers

(29 414)

(21 759) Prime payée pour l'option d'achat d'Acreage

(395 190)

- Sortie nette de liquidités lors de l'acquisition de filiales

(430 948)

(41) Variation des passifs liés aux acquisitions

(21 447)

-









Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement

(405 597)

(182 981)









Financement







Paiement des coûts d'émission de titres

(74)

(301) Produit de l'émission d'actions par Canopy Rivers

86

787 Produit de l'exercice de stock options

16 077

1 758 Produit de l'exercice de bons de souscription

427

133 Émission de dette à long terme

-

600 000 Paiement des frais d'émission de dette à long terme

-

(16 045) Remboursement de la dette à long terme

(98 207)

(374)









Trésorerie nette apportée (utilisée) par les activités de financement

(81 691)

585 958









Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(18 620)

-









Entrée (sortie) nette de liquidités

(664 198)

335 336 Trésorerie et équivalents de trésorie, début de la période

2 480 830

322 560









Trésorerie et équivalents de trésorie, fin de la période $ 1 816 632 $ 657 896

EBITDA ajusté1 (Mesure non conforme aux IFRS)

Trimestre clos le (en milliers CAD)

30 juin

2019

30 juin

2018









Rapprochement de l'EBITDA1 ajusté







Perte d'exploitation – comme indiqué $ (123 106) $ (30 706)









Normes comptables IFRS de juste valeur relatives aux actifs biologiques et aux stocks Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

46 130

26 388 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(139 019)

(57 289)



(92 889)

(30 901) Charge de rémunération fondée sur des actions

87 362

30 951 Frais liés aux acquisitions

13 182

1 884 Dépréciation et amortissement (par état des flux de trésorerie)

23 391

6 293



123 935

39 128 EBITDA ajusté $ (92 060) $ (22 479)









1L'EBITDA ajusté est le bénéfice avant intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement, la charge de rémunération fondée sur des actions, les variations de juste valeur et autres éléments hors caisse, et les autres ajustements pour supprimer les coûts liés aux acquisitions.

Contacts : Caitlin O'Hara, relations avec la presse, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613-291-3239 ; relations avec les investisseurs, Tyler Burns, Tyler.Burns@canopygrowth.com , 855-558-9333 poste 122

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Canopy Growth Corporation