Canopy Growth anuncia la compra de una participación mayoritaria en Biosteel Sports Nutrition Inc.

SMITHS FALLS, ONTARIO y TORONTO, 2 de octubre de 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) se complace en anunciar que ha concretado una transacción totalmente en efectivo para comprar una participación mayoritaria en BioSteel Sports Nutrition Inc. ("BioSteel"), fabricante líder de productos de nutrición deportiva. La transacción brinda a Canopy Growth una importante plataforma de entrada al segmento de la nutrición y la hidratación deportivas, y sienta las bases para la adopción del cannabidiol ("CBD") en futuras ofertas de productos y en cumplimiento con las normativas del mundo, incluidos aquellos que se venderían en los Estados Unidos con CBD derivado de cáñamo industrial permitido a nivel federal.

BioSteel fue fundada en 2009 con un énfasis en ingredientes naturales de la más alta calidad, transparencia en el producto e identificación de los nutrientes esenciales necesarios para potenciar la actividad física, cualidades que han llevado a la marca a consolidar su reputación como proveedor predilecto de productos hidratantes entre los atletas de alto rendimiento. Los productos BioSteel han sido adquiridos por más de 70% de los equipos de las cuatro principales ligas deportivas en Norteamérica y la lista de embajadores de la marca incluye a Ezekiel Elliott, de los Dallas Cowboys; Connor McDavid, de los Edmonton Oilers; Eugenie Bouchard, tenista de la WTA; Andrew Wiggins, con los Minnesota Timberwolves; Tyler Seguin, con los Dallas Stars; Jalen Ramsey, con los Jacksonville Jaguars; Wayne Gretzky, del Hall of Fame de la NHL; Gleyber Torres, con los New York Yankees, y Brooke Henderson, golfista de Smiths Falls en la LPGA. En particular, el convenio de Elliott con BioSteel les permitirá activar a esta estrella del running back como principal aval de los productos de CBD una vez que lo autorice la NFL. A la fecha, ningún jugador en activo lo ha conseguido.

Además, BioSteel tiene alianzas organizativas nacionales con USA Hockey, Canada Basketball, Athletics Canada y la Professional Hockey Players Association. La compañía cuenta con más de 10,000 puntos de distribución en Canadá y los Estados Unidos, y sigue creciendo en ambos mercados y en Europa.

"BioSteel es famosa por ser el mejor proveedor de productos de nutrición deportiva natural y todos sus artículos están bien posicionados para beneficiarse de la creciente tendencia que favorece los productos a basa de plantas y totalmente naturales, no solo entre atletas profesionales, sino entre consumidores activos en general", comentó Mark Zekulin, director general de Canopy Growth. "Esta adquisición nos permite entrar al mundo de la nutrición deportiva con una marca sólida y en crecimiento a medida que nos perfilamos hacia un mercado regulado de alimentos y bebidas que contienen cannabis. Vemos la adopción del CBD en el futuro catálogo de BioSteel como un posible factor de relevancia y vanguardia en el crecimiento de nuestros respectivos negocios".

"El uso y la aceptación de los productos a base de CBD en el mundo de los deportes profesionales han cambiado. Hemos atestiguado los efectos negativos de los analgésicos por prescripción médica y los atletas buscan alternativas más saludables", dijo Michael Cammalleri, cofundador y codirector general de BioSteel Sports Nutrition. "Su presencia ya es común entre jugadores de la NHL y yo, como consumidor habitual de CBD, no podría sentirme más orgulloso de promover la evolución y el liderazgo de BioSteel en este ámbito".

"Desde su fundación, BioSteel se ha enorgullecido profundamente de estar a la vanguardia de la nutrición deportiva sana y natural. Formar parte de Canopy Growth, líder mundial en investigación, desarrollo y producción de cannabis, refleja la evolución natural de nuestra marca y nos permite ampliar nuestro catálogo de productos y su distribución internacional", dijo John Celenza, cofundador y codirector general de BioSteel Sports Nutrition. "Muchos de nuestros atletas y los consumidores en general desarrollan un conocimiento cada vez mayor del cannabis y los productos de CBD; esta alianza garantiza la continuidad de nuestra labor: elevar los estándares de la nutrición deportiva".

El anuncio de hoy ahonda aún más la multifacética y constante estrategia de Canopy Growth de entrar en nuevos mercados con una plataforma que incluye la elaboración, distribución y marketing de productos de CBD derivados del cáñamo y el cannabis de conformidad con las normativas de distintas verticales. La transacción otorga a Canopy Growth una participación de 72% en BioSteel con un vía acordada hacia la propiedad del 100%.

Paradigm Capital Inc. fungió como asesor financiero de BioSteel y McCarthy Tetrault LLP como asesor jurídico de BioSteel en esta transacción.

Datos clave de BioSteel

Los orígenes de BioSteel datan de 2005, año de la creación de la primera versión no comercial de la mezcla de hidratación deportiva #DrinkThePink de BioSteel.

de BioSteel. El equipo ejecutivo de BioSteel está conformado por: John Celenza , cofundador y codirector general, además de ser uno de los mayores ejecutivos del mundo del deporte y la nutrición en Canadá; Andrew Nichols , director de ingresos y exdirector gerente de Crocs en Canadá, la marca líder de calzado, y Michael Cammalleri , cofundador y codirector general, además de ex jugador de la NHL activo en 16 temporadas con los LA Kings, Calgary Flames, Montreal Canadiens, New Jersey Devils y Edmonton Oilers. Cammalleri ha asumido una función de tiempo completo dentro del negocio y es uno de los motores detrás del crecimiento y los planes de BioSteel para el futuro.

, cofundador y codirector general, además de ser uno de los mayores ejecutivos del mundo del deporte y la nutrición en Canadá; , director de ingresos y exdirector gerente de Crocs en Canadá, la marca líder de calzado, y , cofundador y codirector general, además de ex jugador de la NHL activo en 16 temporadas con los LA Kings, Calgary Flames, Montreal Canadiens, New Jersey Devils y Edmonton Oilers. Cammalleri ha asumido una función de tiempo completo dentro del negocio y es uno de los motores detrás del crecimiento y los planes de BioSteel para el futuro. El factor clave del éxito de la mezcla de hidratación deportiva #DrinkThePink de BioSteel es el énfasis en sus ingredientes naturales y su desempeño superior. Esta mezcla de hidratación deportiva, a diferencia de las bebidas deportivas más comunes que pretenden rivalizar con ella, no contiene azúcar, estimulantes, gluten o colores/sabores artificiales.

de BioSteel es el énfasis en sus ingredientes naturales y su desempeño superior. Esta mezcla de hidratación deportiva, a diferencia de las bebidas deportivas más comunes que pretenden rivalizar con ella, no contiene azúcar, estimulantes, gluten o colores/sabores artificiales. La versión original no comercial de este producto insignia fue diseñada por Matt Nichol en 2005 tras el anuncio de nuevas normativas para la aplicación de pruebas de detección de fármacos en la NHL. Para 2009, BioSteel ya comercializaba su mezcla de hidratación deportiva #DrinkThePink y la vendía a equipos de deportes profesionales en Norteamérica, y empezó a forjar su reputación como el producto hidratante predilecto de los atletas de alto rendimiento.

en 2005 tras el anuncio de nuevas normativas para la aplicación de pruebas de detección de fármacos en la NHL. Para 2009, BioSteel ya comercializaba su mezcla de hidratación deportiva y la vendía a equipos de deportes profesionales en Norteamérica, y empezó a forjar su reputación como el producto hidratante predilecto de los atletas de alto rendimiento. Actualmente, los productos BioSteel siguen siendo diseñados para atletas profesionales y también para una creciente cartera de consumidores activos. El catálogo de la marca incluye la mezcla original de hidratación deportiva #DrinkThePink , proteínas de suero de leche y a base de plantas, artículos esenciales para el día a día (productos deportivos de origen vegetal, vitaminas, colágeno, etc.), suplementos para el desempeño (creatina, BCAA, etc.) y artículos promocionales.

, proteínas de suero de leche y a base de plantas, artículos esenciales para el día a día (productos deportivos de origen vegetal, vitaminas, colágeno, etc.), suplementos para el desempeño (creatina, BCAA, etc.) y artículos promocionales. BioSteel ha creado un acervo con algunos de los mejores atletas en deportes profesionales y capitaliza estas relaciones a fin de orientar la concientización del marketing y el atractivo para el consumidor. Una de las facetas clave de la marca BioSteel es su autenticidad, reforzada por el hecho de que cada atleta del equipo BioSteel sí usa sus productos. #TEAMBIOSTEEL suma más de diez millones de seguidores en sus redes en Twitter, Instagram y Facebook.

Brindemos por el crecimiento que nos espera (con la potencia de BioSteel).

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una compañía diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos para cannabis con liderazgo mundial que ofrece marcas selectas y variedades curadas de cannabis deshidratada, en aceites y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos a través de su subsidiaria, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta su ejecución en el mercado, el motor de Canopy Growth es la pasión por el liderazgo y el compromiso de construir una compañía de clase mundial en el sector del cannabis con cada producto, cada planta y cada país.

La compañía tiene operaciones en más de una docena de países en los cinco continentes. Su división médica, Spectrum Therapeutics se dedica orgullosamente a capacitar a profesionales de la salud, llevar a cabo sólidas investigaciones clínicas y profundizar el conocimiento del cannabis en la opinión pública, y ha destinado millones de dólares a revolucionarias investigaciones e iniciativas de PI que son comercializables. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de amplio espectro con su clasificación por colores denominada sistema Spectrum, además del Dronabinol de un solo cannabinoide con la marca Bionorica Ethics.

La empresa administra tiendas minoristas en Canadá con sus premiados sellos Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento internacional y ha cultivado un nutrido grupo de leales seguidores al enfocarse en productos de calidad y el fomento de relaciones serias con sus clientes.

Desde el histórico inicio de nuestra cotización en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo en mejorar el valor que representamos para nuestros accionistas a través del liderazgo está en la médula de todo lo que sucede en Canopy Growth. Canopy Growth ha forjado alianzas con nombres líderes del sector, como los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y Constellation Brands, líder del sector de las bebidas alcohólicas y empresa que figura en Fortune 500, por citar algunos ejemplos. Canopy Growth opera once plantas productoras bajo licencia con una capacidad productiva que supera los 483.000 metros cuadrados, incluidos 93.000 metros cuadrados de espacio productivo con certificación GMP. Si desea más información, consulte www.canopygrowth.com

Acerca de BioSteel

BioSteel es una compañía de nutrición deportiva con operaciones en Norteamérica que fue construida con la misión de brindar la línea de productos nutricionales más seguros, saludables y eficaces del mercado. La línea de productos nutricionales de BioSteel incluye una gama que va desde una bebida deportiva sin azúcar ni cafeína o saborizantes, colores o conservadores artificiales, hasta una línea de proteínas y artículos esenciales en el día a día. Actualmente, los productos BioSteel se venden en todos los rincones de Norteamérica; pueden comprarse en el resto del mundo a través de selectos socios distribuidores o directamente en línea en www.biosteel.com.

Aviso sobre declaraciones prospectivas

Este boletín de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, así como "información prospectiva" de acuerdo con la legislación bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras o expresiones como "planea", "espera" o "no espera", "se prevé", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", "considera", o variaciones de dichas expresiones y palabras, o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "pudieran", "podrían" o "podrán" tener lugar o alcanzarse. La información o las declaraciones prospectivas entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus subsidiarias sean sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas incluidas en este boletín de prensa. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen principal aval de los productos de CBD una vez que lo autorice la NFL y su constante expansión en Estados Unidos y Europa. Los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades reales difirieran sustancialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva, incluidas las normativas para el CBD y los riesgos incluidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 27 de junio de 2018 y presentado ante las entidades reguladoras de valores de Canadá, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las declaraciones prospectivas de este boletín de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información ni puede garantizarse que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera llegarán a producirse. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este boletín de prensa se realizan en la fecha en él estipulada y la Compañía no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

Contactos:

Canopy Growth

Caitlin O'Hara,

Relaciones con medios

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Relaciones con inversionistas

Tyler Burns

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ext. 122

BioSteel Sports Nutrition

James Lamont

Director de comunicaciones

jlamont@biosteel.com

416-859-5870

