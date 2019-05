Canopy Growth apresenta a Spectrum Therapeutics

SMITHS FALLS, Ontário, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" ou a "empresa") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) tem o prazer de apresentar a Spectrum Therapeutics, uma nova marca global que irá controlar todas as operações da empresa na área médica e de pesquisa em andamento, incluindo a Spectrum Cannabis, a Canopy Health Innovations (CHI) e a adição mais recente ao portfólio médico da Canopy Growth, a C3 Cannabinoid Compound Company ("C3"), líder na Europa em terapias médicas baseadas em canabinóides, fundada pela Bionorica SE.

A incorporação dessas entidades em um ecossistema unificado irá integrar os esforços médicos da empresa como um empreendimento global de tratamento de saúde. A Spectrum Therapeutics irá se encarregar, agora, da produção e distribuição de todo o espectro de produtos medicinais derivados da cannabis, bem como do que há de melhor em fornecimento de informações, recursos e suporte a pacientes e profissionais de saúde, além da pesquisa e desenvolvimento clínicos de medicamentos derivados de canabinóides.

A recente aquisição da C3 irá permitir à Spectrum Therapeutics manter sua liderança global na área de cannabis para fins medicinais, por expandir ainda mais sua habilidade de capacitar médicos na Europa e em todo o mundo com os conhecimentos e as terapias derivadas de uma variedade completa de medicamentos baseados em canabinóides. Entre eles, se inclui o dronabinol, um produto farmacêutico canabinóide da C3, disponível na Alemanha, Áustria, Suíça e Dinamarca. O dronabinol, embora integrado às ofertas comerciais da Spectrum Therapeutics, continuará a ser comercializado sob a marca C3, da Bionorica Ethics.

"Sempre fomos uma empresa que fornece mais do que cannabis medicinal para os pacientes", declarou o diretor médico da Canopy Growth, Dr. Mark Ware. "Também oferecemos informação aos pacientes e profissionais de saúde e estamos envolvidos em pesquisas destinadas a definir a segurança e a eficácia dos medicamentos canabinóides e no desenvolvimento de novos tratamentos baseados em canabinóides. A integração de nossos negócios comerciais na área médica e da unidade de pesquisa clínica em uma única entidade reflete melhor nossa posição como uma empresa de tratamento da saúde, que está promovendo maior aceitação dos canabinóides como um medicamento predominante e atendendo as necessidades médicas e de bem-estar de pacientes em todo o mundo".

Além de produtos médicos derivados da cannabis, a Spectrum Therapeutics continuará a oferecer informação sobre a cannabis medicinal a pacientes e a profissionais de saúde em países com sistemas de regulamentação jurídica para isso. Com a continuidade dos programas de pesquisa clínica da CHI e da C3, a Spectrum Therapeutics também irá se focar na pesquisa e desenvolvimento de fórmulas e dosagens de medicamentos canabinóides em formatos clinicamente prontos.

Desde sua fundação em dezembro de 2016, como incubadora de pesquisas da cannabis para a Canopy Growth, a CHI se transformou na principal unidade de pesquisa e desenvolvimento da empresa, incluindo elementos de projeto de produtos e seleção de ingredientes, fórmulas, segurança e testes de eficácia, além de estudos pré-clínicos e clínicos. Todas as suas atividades de pesquisa serão, agora, controladas pela Spectrum Therapeutics, que incluem, atualmente:

11 estudos terapêuticos planejados e em andamento;

11 estudos clínicos terceirizados, com suporte da Spectrum Therapeutics, planejados e em andamento;

Mais de 900 pacientes participantes dos estudos; e

Mais de 1.800 pacientes participantes do programa EQUAL (Evaluation of Quality of Life), que avalia a qualidade de vida dos pacientes antes e depois do tratamento com cannabis medicinal.

A Spectrum Cannabis é conhecida por seu espectro codificado de cores para categorizar a cannabis medicinal de acordo com os níveis de THC e CBD. Atualmente, ela opera em 12 países, sob diversas entidades que, progressivamente, serão conhecidas como Spectrum Therapeutics. Esses países são: Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Lesoto, Peru, Polônia e Reino Unido. Todas as marcas da Spectrum Cannabis, incluindo as várias propriedades da rede, irão incorporar a nova identidade da Spectrum Therapeutics nos próximos meses.

Alguns destaques da Spectrum Therapeutics:

Mais de 61.000 visitas de profissionais da saúde ao Canadá;

Módulos de Aprendizado de Farmácia ( Pharmacy Learning Modules ) exclusivo, credenciado pela Associação Canadense de Farmácias;

Seus produtos de cannabis medicinal foram exportados para os EUA em diversas ocasiões, com aprovação do DEA dos EUA, como parte de uma parceria de pesquisa com a Battelle, proeminente organização sem fins lucrativos de pesquisa e desenvolvimento, sediada em Columbus, Ohio ;

Primeiro Programa de Mentores Catalisador de Colegas ( Peer Catalyst Mentor Program ) de sua espécie, que conecta médicos de todo o Canadá com colegas que possuem conhecimentos avançados no campo da cannabis, afim de fornecer suporte caso a caso;

Parceria com a Associação de Tratamento de Longo Prazo de Ontário ( Ontario Long Term Care Association ) para pesquisar como o uso da cannabis medicinal pode, potencialmente, substituir produtos terapêuticos menos desejáveis para a dor e para a função cognitiva, para residentes em instituições de tratamento de longo prazo;

Compromisso permanente com a capacidade financeira do paciente inclui absorver impostos sobre a produção, venda ou consumo de todos os produtos com a marca Spectrum no Canadá e o Programa de Preço Compassivo (Compassionate Pricing Program), o primeiro do setor, que dá assistência aos pacientes de baixa renda, que não podem pagar pelo medicamento.

Here's to Future (Therapeutic) Growth [Aqui está para futuro crescimento (terapêutico)]

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de mercado em produtos diversificados de cannabis e cânhamo, que oferece marcas distintas e variedades organizadas de cannabis, nas formas desidratada, em óleo e de cápsulas de Softgel. A Canopy Growth oferece vaporizadores aprovados para uso médico, através de sua subsidiária Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos à execução de mercado, a Canopy Growth é movida por uma paixão pela liderança e um compromisso de desenvolver uma empresa de cannabis de classe mundial, um produto, um local e um país por vez. A empresa tem operações em mais de uma dúzia de países, em cinco continentes.

A divisão médica da empresa, a Spectrum Therapeutics, se dedica, com orgulho, a informar profissionais de saúde, conduzindo pesquisas clínicas robustas e promovendo o entendimento público da cannabis. A empresa destinou milhões de dólares ao desenvolvimento de pesquisa e propriedade intelectual de ponta, comercializáveis. A Canopy Growth trabalha com a Fundação Beckley e lançou a Beckley Canopy Therapeutics para pesquisar e desenvolver medicamentos baseados em cannabis, aprovados clinicamente, com um forte foco na proteção de sua propriedade intelectual. A Canopy Growth adquiriu ativos de uma empresa destacada na pesquisa de cânhamo, a ebbu, Inc. ("ebbu"). Os avanços conseguidos em propriedade intelectual ("PI") e pesquisa e desenvolvimento (P&D) pela equipe da ebbu se aplicam diretamente ao programa de cultivo genético de cânhamo e de cannabis rica em THC e aos recursos de bebidas infundidas com cannabis da Canopy Growth. Através de sua subsidiária parcialmente controlada, a Canopy Rivers Corporation, a empresa está fornecendo recursos e investimentos a novos protagonistas do mercado e desenvolvendo um portfólio de investimentos estáveis no setor.

Desde o histórico registro público da empresa na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York, sua contínua expansão internacional e seu orgulho de promover valor aos acionistas através de sua liderança estão enraizados em tudo o que fazemos na Canopy Growth. A Canopy Growth estabeleceu parcerias com grandes nomes do setor, como com o ícone da cannabis Snoop Dogg e as lendas do cultivo DNA Genetics, Green House Seeds, Battelle, a maior organização sem fins lucrativos de pesquisa e desenvolvimento do mundo, e a líder do setor de álcool, listada na Fortune 500, a Constellation Brands, entre outras. A Canopy Growth opera dez unidades licenciadas de produção de cannabis, com mais de 4,3 milhões de pés quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de um milhão de pés quadrados de espaço de produção com certificado GMP. A empresa opera as lojas varejistas Tweed em Terra Nova (Newfoundland) e Manitoba e fechou contratos de suprimento em todas as províncias e territórios canadenses. Para obter mais informações, visite www.canopygrowth.com.

Aviso relativo a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado da Lei da Reforma de Contenciosos de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, dos Estados Unidos, e "informações prospectivas" dentro do significado da legislação canadense de valores mobiliários aplicável. Frequentemente, mas nem sempre, declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "prevê" ou "não prevê", "acredita" ou variações de tais palavras e frases ou ainda declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "iriam" ou "irão" ser tomados, ocorrer ou ser alcançados. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e não conhecidos, que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer futuros resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Exemplos de tais declarações incluem "informação, recursos e suporte aos pacientes, líderes do setor" e "os programas de pesquisa clínica em andamento, que devem complementar a Spectrum Therapeutics". Riscos, incertezas e outros fatores envolvidos nas informações prospectivas podem fazer com que eventos, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades reais difiram substancialmente dos expressos ou implícitos em tais informações prospectivas, incluindo o trabalho de estudos clínicos e os riscos contidos no formulário de informação anual da empresa, de 27 de junho de 2018, protocolado nos órgãos reguladores de valores mobiliários do Canadá, disponível no perfil do emissor da empresa no SEDAR, em www.sedar.com. Apesar de a empresa acreditar que as suposições e fatores uados na preparação das informações prospectivas ou das declarações prospectivas neste comunicado à imprensa sejam razoáveis, confiança excessiva não deve ser depositada em tais informações e nenhuma garantia deve ser dada de que tais eventos irão ocorrer nos prazos previstos ou de qualquer forma. As informações prospectivas e declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são válidas apenas para a data deste comunicado à imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas, para refletir novas informações, eventos subsequentes ou por qualquer outro motivo, a menos que requerido por leis de valores mobiliários aplicáveis.

