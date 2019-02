SMITHS FALLS, Ontario, February 18, 2019 /PRNewswire/ --

- Canopy Growth Corporation presenta los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019: Ventas brutas de 98 millones de dólares e ingresos netos que alcanzan los 83 millones de dólares

• Los envíos de cannabis ascendieron a 10.102 kilogramos y equivalentes de kilogramo.

• Ingresos netos de 74,9 millones de euros, incluyendo cambios en valores justos de pasivos financieros incluidos en Otros ingresos.

• Cerrada la inversión de 5.000 millones de dólares previamente anunciada por Constellation Brands Inc y capital puesto a funcionar para accionistas con adquisiciones clave de Storz & Bickel y los activos de ebbu Inc.

• Expansión a nuevos mercados, como Reino Unido y Perú, y anunciada la intención de establecer operaciones en Nueva York, marcando la entrada de la Compañía en el mercado del cáñamo estadounidense.

• La cartera de propiedad intelectual creció a 32 patentes emitidas y más de 140 solicitudes de patente, cubriendo un rango de áreas objetivo desde tecnología genética y formulaciones clínicas.



Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth" o "la Compañía") ha lanzado hoy sus resultados financieros consolidados para el tercer trimestre fiscal 2019 terminado el 31 de diciembre de 2018. Toda la información financiera de este comunicado se expresa en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Información destacada operacional y financiera para el tercer trimestre del año fiscal 2019

T3 2019 T3 2018 % Cambio Ingresos netos (millones) $83,0 $21,7 282% Kilogramos y equivalentes de kilogramo vendidos 10.102 2.330 334% Precio de venta medio por gramo - Recreacional $6,96 - NM Precio de venta medio por gramo - Médico canadiense $9,77 $8,21 19% Precio de venta medio por gramo - Médico internacional $13,28 $12,61 5% Precio de venta medio por gramo $7,33 $8,30 -12% Inventario y activos biológicos (millones) $216 $108 100% Kilogramos cultivados (kilogramos) 7.556 7.961 -5% Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables (millones) $4.915 $429 1046%



NM=No significativo



Información destacada de los ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2019

T3 2019 T3 2018 % Cambio Ingresos brutos de cannabis recreativo canadiense - Empresa a empresa $60,1 - NM Ingresos brutos de cannabis recreativo canadiense - Empresa a consumidor $11,5 - NM Ingresos de cannabis recreativo canadiense - Subtotal $71,6 - NM Ingresos brutos de cannabis médico canadiense $15,9 $19,3 -18% Ingresos brutos de cannabis médico internacional $2,7 $1,0 170% Ingresos de cannabis médico - Subtotal $18,6 $20,3 -8% Otros ingresos $7,5 $1,4 436% Ingresos brutos totales $97,7 $21,7 350% Menos impuestos especiales $14,7 - NM Ingresos netos $83,0 $21,7 282%



NM=No significativo



Información destacada sobre las ventas de producto para el tercer trimestre del año fiscal 2019

Ventas de producto (Kilogramos y equivalentes de kilogramo) T3 2019 T3 2018 % Cambio Cannabis recreativo canadiense - Empresa a empresa 7.381 0 NM Cannabis recreativo canadiense - Empresa a consumidor 906 0 NM Cannabis médico canadiense 1.611 2.254 -29% Cannabis médico internacional 204 76 168% Total 10.102 2.330 334%



NM=No significativo



Comentarios de la directiva

"Nuestro primer trimestre completo de éxito con ventas recreativas en Canadá refuerza nuestra tradicional estrategia de realizar inversiones importantes pronto para asegurar la cuota de mercado", dijo Bruce Linton, presidente y consejero delegado conjunto de Canopy Growth. "Con una fuerte posición de efectivo, añadimos activos estratégicos e IP mediante adquisiciones para agilizar la sofisticación de nuestras entradas con ebbu, y nuestras salidas de cara al consumidor con Storz y Bickel".

"El mercado del cannabis recreativo canadiense estará dominado a largo plazo por empresas que ofrecen productos excelentes y experiencias de consumo. Las ventas de la primera ola de productos y entornos de comercio minorista lanzadas en el tercer trimestre muestran que estamos captando la atención de los consumidores".

Linton concluyó: "Hemos desarrollado una plataforma totalmente integrada sin precedentes a escala y continuará expandiéndose realizando inversiones de producción estratégicas en regiones con rutas federalmente permisibles al mercado para nuestras ofertas de cannabis y cáñamo. Creemos que esta estrategia desarrollará un retorno significativo y sostenido en capital invertido a largo plazo".

Resumen de producto y producción

Los aceites, incluyendo las cápsulas Softgel de la Compañía, supusieron un 33 % de los ingresos de producto (ingresos netos reportados excluyendo otros ingresos) en los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2018, desde el 23% de los ingresos de producto en el mismo periodo del año pasado, demostrando una creciente demanda para los formatos de valor añadido. Durante el tercer trimestre del año fiscal 2019, aproximadamente el 30 y el 42% de las ventas para uso recreativo y médico, respectivamente, consistieron en aceites, incluidas las cápsulas Softgel.

Para posicionar a Canopy Growth para suministrar las importantes cantidades de aceite de cannabis que la Compañía espera que se necesitará para cubrir las necesidades de productos de valor añadido futuros como bolígrafos vapeadores y bebidas, la Compañía dio pasos durante el trimestre para aumentar su actual y prevista capacidad de extracción formalizando acuerdos de suministro de extracción con Valens GroWorks Corp., Medipharm Labs Corp., y POS Holdings Inc. ("POS Holdings"). Además, durante el trimestre, la Compañía completó las condiciones de un acuerdo de financiación con POS Holdings para cerrar el soporte de extracción dedicado a Canopy Growth.

En la transición desde una empresa de "marihuana médica" a una empresa que produce terapias cannabinoides demostradas clínicamente, la Compañía experimentó un descenso en su demanda de mercado médico canadiense en el trimestre. El descenso puede atribuirse al ajuste inicial al mercado recreativo legal disponible al que los pacientes también pueden acceder. Además, los ingresos médicos reflejaron una migración a un rango de productos médicos más estrecho así como elevación y reenfoque del Spectrum Cannabis a una propuesta de marca médica/farmacéutica más pura.

Los ingresos médicos internacionales en los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2018, que consistieron principalmente en las ventas en Alemania, aumentaron un 170 por ciento en el mismo trimestre del año pasado, a 2,7 millones de dólares.

Otros ingresos para el trimestre fueron de 7,5 millones de dólares, procedentes de ingresos clínicos de socios, ventas de merchandising, y ventas de dispositivos por la filial de propiedad total de la Compañía, Storz & Bickel, tras el cierre de su adquisición el 6 de diciembre de 2018.

Mercado canadiense regulado para uso por adultos - Ventas de cannabis

La Compañía puso un importante foco de atención en enviar productos clave, respaldada por los altos niveles de inventario, en redes de tiendas minoristas físicas por todo el país. Ante la fuerte demanda de producto y escasez de suministro en el sector en general, los niveles de inventario han servido para mejorar la disponibilidad de los productos de la Compañía en las estanterías de las tiendas minoristas. Además, al final del trimestre, la Compañía comenzó a enviar cápsulas de Softgel de valor añadido y productos conjuntos lanzados previamente en canales recreativos de todo el país.

Mercado canadiense regulado para uso por adultos - Huella de comercio minorista

Canopy Growth finalizó su adquisición de HIKU durante el segundo trimestre, añadiendo el canal minorista Tokyo Smoke para complementar sus tiendas Tweed. Ofrecer dos experiencias de cliente distintas permitirá a la Compañía apelar a varias demografías de consumidor sin saturar un solo segmento. Tokyo Smoke realiza operaciones en cuatro tiendas propias de cannabis al por menor y en una plataforma de tipo e-commerce en Manitoba. Tweed al por menor cuenta con 10 localizaciones empresariales propias que comercializan cannabis por medio de Newfoundland y Labrador y Manitoba, además de una tienda que cuenta con licencia en Saskatchewan y su presencia de tipo e-commerce en Manitoba y Nunavut. La Compañía tiene planes de añadir, en provincias con modelos privados al por menor, 20 tiendas adicionales Tweed y 20 tiendas adicionales Tokyo Smoke. En la provincia de Ontario, la Compañía explora oportunidades de asociación para asegurar a los consumidores en el mercado que puedan disfrutar de experiencias diferentes al por menor entre Tweed y Tokyo Smoke al tiempo que trabajan dentro de un marco laboral provincial.

Resumen del margen bruto[1] del tercer trimestre fiscal 2019

La Compañía está en sus fases finales de completar su producción canadienses y plataforma de extracción. El coste de las ventas incluye el impacto de los costes operativos de las filiales de cultivo de cannabis no comisionadas por completo, incluyendo nuestro invernadero Delta y varias de las zonas de la instalación de invernadero de Aldergrove, tanto en forma de encaje directo como en Edmonton y Fredericton, que están en construcción durante el trimestre. Vert Mirabel además puso en marcha su primer ciclo de crecimiento piloto, que se combina con otros activos no productivos para conseguir adelantos superiores no recurrentes. El coste de las ventas incluyó también los costes asociados al desarrollo de los productos comestibles y las bebidas para las que las comercializaciones estarán disponibles en el calendario de 2019. Se excluyen los costes asociados con estas filiales de no cultivo que alcanzan aproximadamente los 13,1 millones de dólares y que absorben unos impuestos de ejercicios médicos de 2,1 millones de dólares con la finalidad de aliviar la carga impuesta a los pacientes, el margen bruto[2] antes de los impactos del valor justo en el coste de las ventas y otros cargos de inventario que puedan ser de 33,5 millones de dólares o del 40% de las ventas. El margen bruto se ha visto impactado por una media menor en los negocios recreativos para los precios de los negocios, en comparación con las ventas médicas directas de consumo.

Las instalaciones de invernadero operan en diferentes zonas. Aldergrove, Delta y Mirabel se han plantado de forma que permite la recopilación continuada, en lugar de en una gran cosecha, aumentando la utilización de activos como los procesos de post-recopilación y proporcionando un suministro en marcha del producto. El invernadero de Aldergrove comenzó con su tercera cosecha a principios del trimestre actual, y se espera que la instalación de Delta empiece con su próxima cosecha fa finales del actual trimestre.

La Compañía cree que los márgenes brutos se expandirán en los próximos trimestres cuando todas sus plantas de cultivo alcancen el total uso y pasen por los cultivos piloto iniciales para ser activos de alto rendimiento. Además, se espera que los márgenes se expandan cuando se lancen los comestibles y bebidas más adelante este año con menores costes de ingredientes activos por activo.

Resumen de los gastos de operaciones del tercer trimestre del año fiscal 2019

Tres meses finalizados el Como % de Como % de 31 de diciembre, netos 31 de diciembre, netos 2018 Ingresos 2017 Ingresos (CDN $000's) Gastos de operaciones Ventas y marketing $ 44.895 54% $ 9.409 43% Investigación y desarrollo 5.264 6% 287 1% Generales y administrativos 46.088 55% 11.050 51% Costes de adquisición 4.520 5% 790 4% Gasto de compensación basado en acciones 63.911 77% 17.879 82% Depreciación y amortización 5.015 6% 3.147 15% Gastos de operaciones totales $ 169.693 $ 42.562

Nueve meses finalizados el Como % de Como % de 31 de diciembre, netos 31 de diciembre, Ingresos 2018 Ingresos 2017 netos (CDN $000's) Gastos de operaciones Ventas y marketing $ 101.208 77% $ 23.452 43% Investigación y desarrollo 7.964 6% 914 2% Generales y administrativos 102.777 78% 26.936 49% Costes de adquisición 9.606 7% 2.491 5% Gastos de compensación basados en acciones 189.833 143% 28.936 52% Depreciación y amortización 11.640 9% 9.974 18% Gastos operativos totales $ 423.028 $ 92.703

Los negocios construidos con el producto de la mejor calidad y el servicio al cliente necesitan de una inversión por adelantado. El equipo administrativo cree que las inversiones de base son necesarias para construir una plataforma de producción diversificada y destacada para la Compañía, con capacidad de distribución flexible, marcas de nivel mundial, capacidad al por menor, ventas médicas y recreativas y capacidades de apoyo al cliente. Canopy Growth además necesita de una infraestructura de tecnología de información importante, desarrollo de negocios internacionales y funcionamiento. Estas inversiones impactan directamente en los beneficios trimestrales, pero representan una inversión prudente a largo plazo para fortalecer la posición de dirección mundial de la Compañía. Los gastos de ventas y marketing y generales y administrativos crecieron de forma importante en relación al mismo periodo del año pasado. El equipo administrativo espera que estos gastos se nivelen a corto plazo en sus operaciones de Canadá.

El equipo de Applied Science de la Compañía está investigando en una variedad de oportunidades de propiedad intelectual, incluyendo las relacionadas con las conductas de crecimiento bajo diferentes escenarios medioambientales y la genética de diversas variantes, el desarrollo de la tecnología pendiente de patente relacionado con el equipamiento que la Compañía ha diseñado específicamente para la industria del cannabis y que se incorpore a las operaciones y trabajo I+D en marcha de Canopy Growth que se está llevando a cabo en el Dealers License Area de la Compañía y que se espera lidere el desarrollo de los nuevos factores de forma de producto basados en cannabis que van a entrar en el mercado cuando se permita. Gracias a la adquisición de Canopy Health Innovations, el espectro adicional de I+D que se está llevando a cabo y los recursos adicionales necesarios, los gastos de I+D crecieron de forma importante en el mismo periodo del año anterior. Los gastos Applied Science seguirán aumentando al tiempo que la Compañía busca de forma agresiva IP. El avance del conocimiento científico por medio de la ciencia de las plantas, aplicaciones de tecnología y ensayos clínicos es la ruta más rápida hacia el desarrollo sostenible con productos de elevado margen.

Los gastos relacionados con la adquisición en el periodo del tercer trimestre terminado el 31 de diciembre de 2018 se relacionaron sobre todo con las adquisiciones de los activos de ebbu Inc. y Storz & Bickel y con la financiación de POS Holdings. Además, se incurrieron en costes gracias a la evaluación en marcha de las adquisiciones potenciales realizadas durante el periodo y el crecimiento de los servicios de consultoría estratégicos, de contabilidad y legales necesarios para completar o evaluar las transacciones. La Compañía es muy posible que adquiera activos estratégicos adicionales en el futuro mientras busca su estrategia de negocios.

En lo que respecta a los gastos de compensación de stock registrados, en la práctica, todos los empleados de la Compañía recibieron opciones de stock como parte de su paquete de compensación. Los pagos destacados relacionados con la adquisición y que están basados en el rendimiento futuro y el criterio relacionado se han tratado como gasto de compensación en lugar de permitirse por su precio de compra.

Resumen de EBITDA ajustada del tercer trimestre fiscal 2019 (medida no-GAAP)[2]

La cifra EBITDA ajustada para el tercer trimestre fiscal 2019 contabilizó una pérdida de 75,1 millones de dólares en comparación con una pérdida de 5,7 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

En su cifra de año hasta la fecha, la cifra EBITDA ajustada contabilizó una pérdida de 69 millones de dólares frente a la pérdida de 14,4 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

La cifra EBITDA ajustada está reconciliada y se explica en el apartado Management's Discussion & Analysis dentro de "Adjusted EBITDA (Non-GAAP Measure)", existiendo una copia dentro de SEDAR y EDGAR después del cierre de los mercados financieros de hoy. La cifra EBITDA ajustada está reconciliada en una table en este comunicado de prensa.

Resumen de otros ingresos y ganancias netas del tercer trimestre fiscal 2019

Otros ingresos de 235,2 millones de dólares para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2018 se debieron principalmente a los cambios de valor justos en los activos financieros y endeudamiento financiero. La cantidad incluye una ganancia de valor justo de 185,8 millones de dólares que surgen del descenso en el valor justo de los bonos convertibles senior de finales del segundo trimestre hasta el final del tercer trimestre y una ganancia de valor justo de 36,4 millones de dólares en los activos financieros, principalmente como garantías TerrAscend y Slang.

La Compañía cuenta además con ingresos por intereses de 18,6 millones de dólares en valores de activos y comercializables. Estos ingresos se vieron ensombrecidos en parte por la pérdida de 6,3 millones de dólares como resultado de la reestructuración de TerrAscend, que sirvió para conseguir el intercambio de las acciones de TerrAscend y garantías de las acciones intercambiables sin voto y sin participación.

La Compañía registró un gasto de ingresos por impuestos de 1 millón de dólares para el periodo de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2018. En el periodo comparable del año pasado, la Compañía registró unos gastos de ingresos por impuestos de 7,6 millones de dólares.

Los ingresos netos para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2018 fueron de 74,9 millones de dólares, frente a los ingresos netos de 11 millones de dólares del periodo comparativo del año pasado.

Otros de los ingresos netos de 63,5 millones de dólares para el periodo de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2018 se debieron principalmente a los cambios de valor justo de los activos financieros y endeudamiento financiero, además de la ganancia de la adquisición de los intereses de no propiedad de la Compañía dentro de CHI.

La Compañía registró una recuperación de impuestos por ingresos de 1,4 millones de dólares para el periodo de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2018. En el periodo comparable del año anterior, la Compañía registró un gasto de impuestos por ingresos de 9,6 millones de dólares.

Las pérdidas netas para los nueve meses terminados el 31 de diciembre de 2018 fueron de 346,7 millones de dólares, frente a los ingresos netos de 227 mil dólares del periodo comparable del año pasado.

Actualización del desarrollo de la propiedad intelectual

Durante el tercer trimestre, Canopy Animal Health ("CAH") completó algunos ensayos preclínicos relacionados con el tratamiento de la ansiedad en animales de Compañía utilizando CBD. Además, CAH complete algunos ensayos de seguridad de consumo de cannabis que produjeron daros virales para validar la seguridad de los productos terapéuticos para animales basados en cannabis.

Hacia el final del trimestre, Canopy Health Innovations comenzó ensayos clínicos en Fase IIb "en-humanos" para evaluar el uso del cannabis médico en el tratamiento del insomnio. Los ensayos se han llegado a cabo en colaboración con una destacada institución de investigación de Canadá.

Durante el trimestre, la Compañía adquirió los activos, incluyendo más de 40 aplicaciones de campo de patente relacionadas con el cannabis y que representan más de 1.500 inventos, del investigador de marihuana con sede en Colorado, ebbu. La propiedad intelectual y avances de I+D conseguidas por el equipo de ebbu se aplican directamente al programa de alimento de genética de cannabis rico en THC y de marihuana de Canopy Growth. La Compañía cree que la aplicación del IP de ebbu tiene potencial para reducir los costes de producción de CBD. Además, la cartera IP de ebbu contribuirá con el programa de formulaciones clínicas que se está ejecutando por medio de Canopy Health Innovations.

La cartera Intellectual Property de la Compañía cuenta con 32 patentes emitidas y más de 140 aplicaciones de patentes que cubren el hardware, formulación de productos, genética, innovación de producto y tratamientos médicos.

Actualización de las actividades de marca y comercialización

La Compañía se adhiere a una aproximación disciplinada hacia la ampliación de su cartera al tiempo que sigue identificando las nuevas oportunidades de mercado por medio de la identificación de las necesidades que las marcas tienen por satisfacer a los adultos en un mercado de cannabis legalizado y en la evaluación del atractivo económico para cumplir con estas necesidades y su encaje en el posicionamiento de las marcas existentes. Canopy Growth ha creado una cartera de marcas dirigidas por la creencia y con la finalidad como objetivo, con historias de origen auténtico y puntos de vista diferentes acerca del mundo, que abarcan la procedencia local y mundial.

La Compañía ha llevado a Tweed, la marca central de la Compañía, al mercado recreativo. Como parte de su estrategia de lanzamiento de nivel nacional, Tweed se centra fuertemente en la construcción de concienciación por medio de asociaciones de medios exclusivas, activaciones de experiencia y programas de responsabilidad propios como el programa "Don't Drive High" que se lleva a cabo en colaboración con Uber & MADD Canada. El objetivo de dirigirse y formar a los consumidores del país antes y después del lanzamiento, junto con la red de venta al por menor de Tweed ha conseguido que Tweed se asegure la concienciación del 20% entre los consumidores de cannabis y los que lo pretenden. Además de su marca de consumo central, Tweed, los adultos de Canadá han sido testigos del lanzamiento exitoso recreativo de Tokyo Smoke y DOJA, además de sus marcas asociadas LBS y DNA Genetics.

Durante el trimestre, Canopy Growth además lanzó y mejoró sus ofertas de productos, como los sprays de cannabis orales y los porros pre-enrollados creados por nuestras máquinas de enrollado de cannabis automatizadas propias personalizadas junto en la sede central de Smiths Falls. La Compañía ha mostrado además su empaquetamiento personalizado único - una lata del grosor del aire, única, propia y resistente a los niños. La aproximación estratégica de Canopy Growth de cara al suministro y distribución han permitido a la Compañía proporcionar a los adultos canadienses de costa a costa una oferta diversa de productos de cannabis de alta calidad.

La Compañía está desarrollando además extensiones de la gama de productos y marcas con formato específico para las categorías de valor añadido, incluyendo el vapeo, bebidas y oros productos que se espera se permita su venta en el cuarto trimestre del año del calendario 2019.

Inversión para capitalizar la marihuana y oportunidades de productos CBD

La Compañía cuenta con décadas de experiencia dentro de su equipo de marihuana de nivel mundial para el desarrollo de soluciones tecnológicas propias y pendientes de patente para optimizar la velocidad y eficacia de la recopilación, post-recopilación y procesos de almacenamiento necesarios para poner en marcha las operaciones de marihuana a escala de campo. En el tercer trimestre, la división de marihuana de Canopy Growth recolectó miles de acres de genéticos de marihuana ricos en CBD en Saskatchewan. Cuando se extraiga, la Compañía espera conseguir un rendimiento de miles de kilos de CBD derivada de la marihuana.

En Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2018 se aprobó la Agricultural and Nutrition Act, H.R. 2 (la "Farm Bill"). La aprobación de la Farm Bill, que incluye el idioma de la Hemp Farming Act of 2018, amplía las oportunidades relacionadas con el cultivo y procesamiento de la marihuana para producir productos basados en CBD en Estados Unidos. El 14 de enero de 2019, Canopy Growth anunció que había conseguido la licencia de procesamiento y producción de marihuana en el Estados de Nueva York y también su compromiso para invertir en el Estado de Nueva York para crear un Hemp Industrial Park. El Hemp Industrial Park será el hogar de las capacidades de producción a gran escala centradas en la extracción de marihuana y fabricación del producto para servir al mercado del Estado de Nueva York, además de los mercados de Estados Unidos según lo permita la normativa. Canopy Growth busca invertir entre 100 millones de dólares estadounidenses y 150 millones de dólares estadounidenses en sus operaciones dentro de Nueva York. Canopy Growth está desarrollando una amplia cartera de ofertas de productos CBD, que se distribuirán a gran escala por medio de múltiples canales, con vistas en el establecimiento de una dirección de categoría en cada uno de los mercados verticales CBD. La Compañía busca mejorar las adquisiciones estratégicas y socios para acelerar el crecimiento en el mercado de producto de consumo CBD en Estados Unidos.

Transición del responsable financiero

El vicepresidente ejecutivo y responsable de finanzas de Canopy Growth, Tim Saunders, ha informado a la Compañía y a su consejo de dirección acerca de su decisión de dejar su cargo de responsable de finanzas en el a mitad o finales del calendario de 2019. Tim seguirá trabajando como responsable de finanzas hasta que su sucesor ocupe ese cargo. La búsqueda del sustituto de Tim ya está en marcha, y se han identificado a los candidatos, y la Compañía espera anunciar a su sucesor en los próximos meses. Tras la transición, Tim seguirá trabajando como miembro del equipo ejecutivo y miembro del consejo de dirección de Canopy Growth como asesor estratégico en las áreas de fusiones y adquisiciones, financiación empresarial y transformación empresarial. El consejo de dirección, los vice-consejeros delegados Bruce Linton y Mark Zekulin, junto a toda la familia de Canopy, agradecen a Tim su dedicación y dirección. Habiendo destacado dentro de la salud financiera de la Compañía por medio de una fase de crecimiento M&A importante, con múltiples rondas de financiación y cotizaciones históricas en la TSX y la NYSE, siendo ambas primicias para Compañías del sector del cannabis, la marca de Tim dentro de Canopy Growth se aprecia de forma permanente y sincera.

Los documentos sin auditar de las Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis para el periodo de tres y seis meses terminado el 31 de diciembre de 2018 se cumplimentará con SEDAR tras el cierre de los mercados financieros de hoy, 14 de febrero de 2019, estando disponible a través de http://www.sedar.com. La base de la información financiera de los documentos Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis se muestra en miles de dólares canadienses, a no ser que se indique lo contrario.

Nota 1: El margen bruto antes de los efectos del valor justo de IFRS contabilizan los activos e inventario biológico como métrica principal operativa que no cuenta con ningún significado estandarizado prescrito por IFRS y que no debe ser comparable a las medidas similares presentadas por otras Compañías. La definición de este término está disponible en el Management's Discussion & Analysis bajo GROSS MARGIN, existiendo una copia de la misma incluida en SEDAR después del cierre de los mercados financieros de hoy.

Nota 2: La cifra EBITDA ajustada es una medida financiera no-GAAP que no dispone de ningún significado estandarizado prescrito por medio de IFRS y que puede no ser comparable con las medidas similares presentadas por otras Compañías. La cifra EBITDA ajustada está reconciliada y se explica en Management's Discussion & Analysis bajo "Adjusted EBITDA (Non-GAAP Measure)", existiendo una copia cumplimentada por SEDAR después del cierre de los mercados financieros de hoy.

Webcast e información de la rueda de prensa

La Compañía llevará a cabo una webcast de audio y llamada de conferencia con Bruce Linton, presidente y viceconsejero delegado, junto a Tim Saunders, responsable de finanzas a las 8:30 AM ET el 15 de febrero de 2019.

Información de la webcast

La webcast de audio en directo estará disponible a través de:

https://event.on24.com/wcc/r/1913031/9F3A6AC5FFF944BE38A01DF2D130074D

Información de llamada

Número de llamada gratuito: 1-888-231-8191

Número de llamada gratuito internacional: (647)427-7450

ID de la conferencia: 4179499

Información de repetición

La repetición de la llamada estará accesible por medio del teléfono hasta las 11:59 PM ET del 14 de mayo de 2019.

Número de llamada gratuito: 1-855-859-2056

Password de repetición: 4179499

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La Compañía se enorgullece al dedicarse a la formación de médicos de salud, realizando una investigación clínica destacada, además de ampliar el conocimiento público del cannabis, y a través de su filial de propiedad parcial, Canopy Health Innovations ("Canopy Health"), ha dedicado millones de dólares hacia el desarrollo IP, la investigación comercializable y revolucionaria. Canopy Growth trabaja junto a la Beckley Foundation y ha lanzado Beckley Canopy Therapeutics para investigar y desarrollar medicamentos basados en cannabis con validación clínica, centrándose en la protección de la propiedad intelectual. Canopy Growth ha adquirido activos de la destacada Compañía de investigación de marihuana, ebbu, Inc. ("ebbu"). Los avances en la propiedad intelectual ("IP") y en I+D conseguidos por el equipo de ebbu se aplican de forma directa al programa de crecimiento de cannabis genético rico en THC y de marihuana de Canopy Growth y a sus capacidades de bebida de toma de cannabis. A través de su filial de propiedad parcial, Canopy Rivers Corporation, la Compañía proporciona recursos e inversión para las nuevas entradas de mercado y construye una cartera de inversiones estables dentro del sector.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo al icono del cannabis Snoop Dogg, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, Battelle, la principal organización de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro del mundo, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,3 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de 500.000 pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. La Compañía realiza operaciones al por menor en las tiendas Tweed de Newfoundland y Manitoba, y ha llegado a un acuerdo de suministro con cada una de las provincias de Canadá y sus territorios. Si desea más información visite la página web sita en http://www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con la información de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen las declaraciones relacionadas a la cuota de mercado futura conseguida en los mercados recreacionales, desarrollo de productos, trabajo de ensayos clínicos y actividades de adquisición previstas relacionadas con BC Tweed y Canopy Health Innovations. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo los riesgos asociados con la entrada en la nueva dinámica de mercado en Canadá o a nivel internacional y riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía con fecha de 28 de junio de 2017 y cumplimentado con las bolsas de valores de Canadá disponible en el perfil de emisor de la Compañía sito en SEDAR a través de www.sedar.com . A pesar de que la Compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la Compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.

CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONDENSADAS INTERINAS CONSOLIDADAS DE POSICIÓN FINANCIERA SIN AUDITAR 31 de diciembre, 31 de marzo, (Expresado en CDN $000's) 2018 2018 Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo $ 4.115.870 $ 322.560 Valores comercializables 799.418 - Cantidades pendientes de cobro 95.476 21.425 Activos biológicos 31.013 16.348 Inventario 184.961 101.607 Gastos prepagados y otros activos 50.439 19.837 5.277.177 481.777 Propiedad, planta y equipamiento 960.158 303.682 Otros activos a largo plazo 32.919 8.340 Inversiones en asociados y Sociedades conjuntas 103.773 63.106 Otros activos financieros 281.928 163.463 Activos intangibles 168.536 101.526 Plusvalía 1.815.624 314.923 $ 8.640.115 $ 1.436.817 Pasivos Pasivos corrientes Cuentas pagaderas y pasivos acumulados $ 215.612 $ 89.571 Ingresos diferidos 263 900 Parte corriente de la deuda A largo plazo 18.447 1.557 Otros pasivos corrientes 61.357 - 295.679 92.028 Deuda a largo plazo 773.049 6.865 Pasivo fiscal diferido 25.703 33.536 Otros pasivos a largo plazo 122.006 61.150 1.216.437 193.579 Compromisos y contingencias Valores de accionistas Capital de acciones 5.947.715 1.076.838 Otras reservas 1.645.441 127.418 Otros acumulados ingresos completos 76.584 46.166 Déficit (441.480) (91.649) Valores atribuibles a Canopy Growth Corporation 7.228.260 1.158.773 Intereses no controlados 195.418 84.465 Valores totales 7.423.678 1.243.238 $ 8.640.115 $ 1.436.817

CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONDENSADAS INTERINAS CONSOLIDADAS DE OPERACIONES PARA LOS TRES Y NUEVE MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 SIN AUDITAR Tres meses finalizados el Nueve meses finalizados el 31 de 31 de 31 de 31 de 2018 2017 2018 2017 (Expresado en CDN $000's excepto cantidades de acciones) (En replanteado (En replanteado - - ver nota 3) ver nota 3) Ingresos $ 97.703 $ 21.700 $ 146.946 $ 55.142 Eliminación de 14.655 - 14.655 - impuestos Ingresos netos 83.048 21.700 132.291 55.142 Inventario costes de producción en gastos de coste de ventas 64.758 9.811 96.349 25.073 Margen bruto antes de los abajo indicados 18.290 11.889 35.942 30.069 Cambios de valor justo en activos biológicos incluidos en inventario vendido y otros cargos 28.105 24.204 105.989 47.836 Ganancia no conseguida en cambios en valor justo de los activos biológicos (22.267) (28.845) (90.500) (79.221) Margen bruto 12.452 16.530 20.453 61.454 Ventas y marketing 44.895 9.409 101.208 23.452 Investigación y desarrollo 5.264 287 7.964 914 General y administración 46.088 11.050 102.777 26.936 Costes relacionados con la adquisición 4.520 790 9.606 2.491 Compensación basada en gastos de acciones 40.062 8.965 108.159 17.708 Compensación basada en gastos de acciones relacionados con los hitos de adquisiciones 23.849 8.914 81.674 11.228 Depreciación y amortización 5.015 3.147 11.640 9.974 Gastos de operaciones 169.693 42.562 423.028 92.703 Pérdida de operaciones (157.241) (26.032) (402.575) (31.249) Acciones en pérdida en inversiones de valores (2.089) - (9.021) (170) Otros ingresos 235.231 44.641 63.466 41.281 Otros ingresos 233.142 44.641 54.445 41.111 Ingresos (pérdidas) antes de impuestos por ingresos 75.901 18.609 (348.130) 9.862 Ingresos por impuestos (gastos) recuperación (1.041) (7.595) 1.398 (9.635) Ingresos netos (pérdidas) $ 74.860 $ 11.014 $ (346.732) $ 227 Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a: Canopy Growth Corporation $ 67.582 $ 1.583 $ (349.831) $ (8.809) Intereses no controlados 7.278 9.431 3.099 9.036 $ 74.860 $ 11.014 $ (346.732) $ 227 Ganancias (pérdidas) por acción, básicas Ingresos netos (pérdidas) por acción, básica: $ 0,22 $ 0,01 $ (1,45) $ (0,05) Media ponderada de cifra de acciones ordinarias destacadas, básicas: 303.281.549 182.029.481 241.806.351 171.075.324 Ganancias (pérdidas) por acción, diluida Ingresos netos (pérdidas) por acción, diluida: $ (0,38) $ 0,01 $ (1,45) $ (0,05) Media ponderada de cifra de acciones ordinarias destacadas, diluidas: 315.974.639 194.739.044 242.044.821 171.075.324

CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONDENSADAS INTERINAS CONSOLIDADAS DE FLUJO DE CAJA PARA LOS TRES Y NUEVE MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 Tres meses finalizados Nueve meses finalizados Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, (Expresados 2018 2017 2018 2017 SIN AUDITAR en CDN $000's) (Replanteado) (Replanteado) Influjo neto (salida) de valores relacionados con las siguientes actividades: Operativas Pérdidas netas $ 74.860 $ 11.014 $ (346.732) $ 227 Ajustes para: Depreciación de propiedad, planta y equipamiento 5.257 2.324 15.703 6.360 Amortización de los activos intangibles 2.633 2.863 7.869 9.175 Acciones de pérdida en valores de inversiones 2.089 - 9.021 170 Cambio de valor justo en activos biológicos incluidos en inventario vendido y otros cargos 28.105 24.204 105.989 47.836 Ganancia no conseguida en cambios en valor justo de activos biológicos (22.267) (28.845) (90.500) (79.221) Compensación basada en las acciones 64.090 19.015 194.686 30.249 Pérdida de disposición de propiedad, planta y equipamiento y activos intengibles (397) 385 1.443 553 Otros activos 1.902 (5.286) (16.908) (1.932) Otros ingresos y gastos (215.188) (40.972) (45.919) (40.972) Impuestos por ingresos (recuperación) gastos 1.041 7.595 (1.398) 9.635 Intereses de no activos e impacto FX en activos 1.804 - 1.394 - Cambios en no activos de activos de capital laboral operativo (40.692) (14.020) (129.547) (26.675) Activos netos usados en actividades operativas (96.763) (21.723) (294.899) (44.595) Inversiones Compras y depósitos de propiedad, planta y equipamiento y activos en procesos (202.057) (60.581) (495.236) (86.107) Compras de activos intangibles y tangibles en procesos (33.800) (751) (40.140) (1.033) Beneficios en disposiciones de propiedad y equipamiento - - - 75 Compras de valores comercializables (799.418) - (802.247) (118) Beneficios en activos clasificados mantenidos para venta - - - 7.000 Inversiones en socios 15.238 (12.887) (27.201) (18.824) Inversiones en otros activos financieros (44.376) (19.020) (74.071) (27.732) Activos netos de salida en adquisición de BC Tweed NCI - - (1.000) - Activos netos de salida en adquisición de Spectrum Chile NCI 3 - (996) - Activos netos de entrada (salida) en adquisición de filiales (344.899) (3.241) (344.472) (3.600) Activos netos usados en actividades de inversión (1.409.309) (96.480) (1.785.363) (130.339) Financiación Pago de costes de emisión de acciones (11.798) (1.166) (18.617) (1.345) Beneficios de emisión de acciones ordinarias y garantías 5.072.500 244.990 5.072.500 269.990 Benenficios de emisión de acciones por Canopy Rivers - - 91.218 35.113 Beneficios de ejercicio de stock options 15.104 4.109 28.730 7.544 Beneficios de ejercicio de garantías 18.551 154 18.684 681 Emisión de deuda a largo plazo - - 600.000 - Pago de emisión de coste de deuda a largo plazo - - (16.380) - Repago de alquiler de obligaciones de finanzas (2.624) - (2.728) - Repago de deuda a largo plazo (2.856) (387) (3.499) (1.141) Activos netos proporcionados por actividades de financiación 5.088.877 247.700 5.769.908 310.842 Efecto de cambios de tipo de cambio en acciones y equivalentes de acciones 103.664 - 103.664 - Entrada de activos netos 3.686.469 129.497 3.793.310 135.908 Activos y equivalentes de de activos, comenzando en el periodo 429.401 115.494 322.560 101.800 Activos y equivalentes de de activos, finalizando en el periodo $ 4.115.870 $ 244.991 $ 4.115.870 $ 237.708 CANOPY GROWTH CORPORATION Ajustada EBITDA[1] Tres meses finalizados Nueve meses finalizados Non-GAAP Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Medida 2018 2017 2018 2017 (En CDN$000's) (Replanteado) (Replanteado) Ajustada EBITDA[1]Reconciliación Pérdidas de las operaciones - indicadas $ (157.241) $ (26.032) $ (316.427) $ (31.249) IFRS valor justo de contabilidad relacionado con los activos biológicos e inventario Cambios del valor justo en activos biológicos incluidos en inventario vendidos y otros cargos 28.105 24.204 105.989 47.836 Ganancia no conseguida en cambios del valor justo de activos biológicos (22.267) (28.845) (90.500) (79.221) 5.838 (4.641) 15.489 (31.385) Gastos de compensación basados en las acciones (por declaración de flujo de caja)[2] 64.090 19.015 194.686 30.249 Exceso de provisión de espacio incluido en los gastos generales y administrativos de gastos (178) - 4.068 - Adquisición Costes 4.520 790 9.606 2.491 Depreciación y amortización (por declaración de flujo de caja) 7.890 5.187 23.572 15.535 76.322 24.992 231.932 48.275 Ajustada EBITDA $ (75.081) $ (5.681) $ (69.006) $ (14.359)

1 - EBITDA ajustada son las ganancias antes de intereses, impuestos y depreciación, compensación de acciones, cambios del valor justo y otros artículos de no acticos, además de ajustarse para los artículos relacionados con la adquisición.

2 - Incluyen $23.849 y $8.914 para el periodo de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, respectivamente, en gastos de compensación basados en acciones relacionados con los hitos de adquisición.

