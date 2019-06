- Canopy Growth Corporation publica los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2019 con unas ventas anuales de 226,3 millones de dólares

Se alcanzó un crecimiento de los ingresos netos anuales del 191%, a 226,3 millones de dólares. Se generaron 140,5 millones de dólares de ingresos brutos del nuevo canal recreativo canadiense y 78,9 millones de dólares en ventas médicas globales.

Se generó un crecimiento de los ingresos del cuarto trimestre del 13% frente al tercer trimestre con ingresos adicionales a través productos de valor añadido, servicios de extracción y socios clínicos.

Se enviaron 24.300 kilogramos y equivalentes de kilogramos durante el año fiscal, incluyendo 16.300 kilogramos de flores secas y 8.000 kilogramos de aceite y cápsulas de gel.

El cannabis canadiense cultivado crecerá según las previsiones a aproximadamente 34.000 kilogramos en el primer trimestre del año fiscal 2020, con previsiones de ampliar la capacidad autorizada; la capacidad adicional aumentará el inventario terminado disponible para la venta a partir del segundo trimestre del año fiscal 2020.

La expansión en Smiths Falls aumentará el área de campus de la sede a más de 950.000 pies cuadrados de espacio de producción y logística de valor añadido.

aumentará el área de campus de la sede a más de 950.000 pies cuadrados de espacio de producción y logística de valor añadido. La inversión de 5.000 millones de dólares asegurada de Constellation Brands se desplegará para acelerar la expansión global, incluyendo la adquisición del fabricante de dispositivos de cannabis médico, Storz & Bickel. Después de final de año, la Compañía adquirió la alemana C³ Cannabinoid Compound Company, la mayor compañía basada en cannabinoides de Europa y la marca de bienestar y belleza con sede en el Reino Unido, This Works Products Limited.

Rápida expansión al mercado de CBD estadounidense tras la adopción de la nueva Farm Bill; en marcha inversiones y asociaciones relativas a la extracción, fabricación avanzada y almacenamiento/logística. Buscando llevar productos CBD al mercado para finales del año fiscal 2020.

Solidificada la estrategia de Estados Unidos con aprobación de los accionistas del plan para adquirir el operador multiestatal líder Acreage Holdings, Inc. ("Acreage"); un acuerdo que proporciona a la Compañía una vía para servir a los mercados recreativo y médico tras la permisibilidad federal, y la estructura de licencia para ofrecer a Acreage IP de marca y producto para agilizar su expansión al mercado estadounidense.

Licencias internacionales que abarcan más de 35 millones de pies cuadrados de producción ya operativas en África, Europa y Latinoamérica, con nuevas certificaciones, ventas y asociaciones globales establecidas para acelerar las ventas de productos médicos y CBD internacionalmente (vea comunicado de prensa del lunes)

A 31 de marzo de 2019, el efectivo, equivalentes de efectivo disponible y valores comercializables de la Compañía ascendieron a 4.500 millones de dólares.

SMITHS FALLS, Ontario, 25 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth» o la "Compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ha anunciado hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019. Los Estados Financieros Consolidados auditados y la Discusión y Análisis de la Dirección para los doce meses finalizados el 31 de marzo de 2019 se presentarán en SEDAR una vez los mercados financieros cierren el viernes 21 de junio de 2019 y estarán disponibles en www.sedar.com . Toda la información financiera de este comunicado está expresada en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario. Este comunicado debe leerse en combinación con los Estados Financieros de la Compañía y la Discusión y Análisis de la Directiva, que estará disponible en t www.canopygrowth.com y se presentará a SEDAR.

El año fiscal 2019 fue un año de continua expansión en los mercados clave, incluyendo grandes pasos hacia la finalización de la construcción de la Compañía en Canadá. La dirección cree que la estrategia de invertir temprano a gran escala, los activos de producción canadienses de alta calidad y la importante infraestructura de valor añadido se han validado durante la segunda mitad del año fiscal 2019 mientras la mayoría de la plataforma de producción de la Compañía pasó a estar autorizada y operacional, con más mejoras en el rendimiento previstas cuando se complete la mejora completa de las instalaciones. En el actual trimestre, Canopy Growth espera cultivar aproximadamente 34.000 kilogramos, con más capacidad autorizada, mejoras y eficiencias previstas. La estrategia de la Compañía ha resultado en, según su conocimiento, la mayor cuota de mercado en el mercado del cannabis canadiense.

«El cuarto trimestre cierra un año histórico con grandes pasos dados en Canadá para construir nuestra plataforma nacional, mientras se escalan todos nuestros procesos para poner el cannabis en el mercado. El tercer trimestre del año se benefició de meses de producción avanzada mientras el cuarto trimestre se basó más en el rendimiento eficiente y en una plataforma más automatizada», dijo Bruce Linton, presidente y consejero delegado conjunto de Canopy Growth. «Con la llegada de más formatos de productos al mercado canadiense a finales de año, estamos trabajando duro para asegurar que estamos listos para seguir sin interrupción con productos, formatos y marcas en las que los canadienses confían».

Resumen operativo y financiero para el cuarto trimestre y año fiscal 2019



4.º T 2019 4.º T 2018 % Cambio AF 2019 AF 2018 % Cambio Ingresos netos (millones) 94,1 $ 22,8 $ 313% 226,3 $ 77,9 $ 191% Kilogramos y equivalentes de kilogramo vendidos 9.326 $ 2.528 $ 269% 24.320 $ 8.708 $ 179%













Precio de venta medio por grama - Recreativo 7,28 $ - NM 7,20 $ - NM Precio de venta medio por gramo - Médico canadiense 8,17 $ 8,00 $ 2% 8,90 $ 8,34 $ 7% Precio de venta medio por grama - Médico internacional 13,91 $ 13,35 $ 4% 13,57 $ 13,16 $ 3% Precio de venta medio por gramo 7,49 $ 8,43 $ -11% 7,91 $ 8,24 $ -4% Activos de inventario y biológicos (millones) 341 $ 118 $ 189% 341 $ 118 $ 189 % Kilogramos cultivados (kilogramos) 14.469 $ 4.811 $ 201% 46.927 $ 22.513 $ 108% Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables (millones) 4.515 $ 323 $ 1298% 4.515 $ 323 $ 1298%

Información destacada sobre los ingresos para el cuarto trimestre y año fiscal 2019



4.º T 2019 4.º T 2018 % Cambio AF 2019 AF 2018 % Cambio Ingresos brutos del cannabis de uso recreativo canadiense - Empresa a empresa 57,2 $ - NS 117,4 $ - NS Ingresos brutos del cannabis de uso recreativo canadiense - Empresa a consumidor 11,7 $ - NS 23,1 $ - NS Ingresos del cannabis de uso recreativo - Subtotal 68,9 $ - NS 140,5 $ - NS Ingresos brutos del cannabis de uso médico canadiense 11,6 $ 19,5 $ -41% 68,8 $ 70,6 $ -3% Ingresos brutos del cannabis médico internacional 1,8 $ 2,4 $ -25% 10,1 $ 3,7 $ 173% Ingresos médicos - Subtotal 13,4 $ 21,9 $ -39% 78,9 $ 74,3$ 6% Otros ingresos 24,2 $ 0,9 $ 2589% 34,0 $ 3,6 $ 844% Ingresos brutos totales 106,5 $ 22,8 $ 367% 253,4 $ 77,9 $ 225% Menos impuestos indirectos 12,4 $ - NS 27,1 $ - NS Ingresos netos 94,1$ 22,8$ 313% 226,3$ 77,9 $ 191% NS = no significativo













Información destacada sobre las ventas de producto en el cuarto trimestre y año fiscal 2019

Ventas de producto (kilogramos y equivalentes de kilogramo) 4.ºT 2019 4.ºT 2018 % Cambio AF 2019 AF 2018 % Cambio Cannabis de uso recreativo canadiense - Empresa a empresa 6.964$ - NS 14.345$ - NS Cannabis de uso recreativo canadiense - Empresa a consumidor 999 $ - NS 1.905 $ - NS Cannabis de uso médico canadiense 1.233$ 2.352$ -48% 7.324$ 8.421$ -13% Cannabis de uso médico internacional 130$ 176$ -26% 746$ 287$ 160% Total 9.326$ 2.528$ 269% 24.320$ 8.708$ 179% NS = no significativo













Perspectiva general sobre las ventas de uso recreativo

Los ingresos recreativos brutos en el año fiscal 2019 fueron de 140,5 millones de dólares, y supusieron 16.250 kilogramos y equivalentes de kilogramos, o un 67% del cannabis total vendido en el año fiscal 2019. Al comparar el cuarto trimestre con el tercero, las ventas brutas de uso recreativo fueron muy similares, con 68,9 millones de dólares en ventas brutas de uso recreativo en el cuarto trimestre, frente a los 71,6 millones de dólares en el tercer trimestre. Debido a que hay más tiendas físicas que pasan a estar online en las principales provincias de Ontario, Alberta y British Columbia, la Compañía utilizará su mayor capacidad para cubrir la demanda. A través de las inversiones de la Compañía en capacidad y automatización en muchos de nuestros procesos, casi duplicamos nuestro tamaño de cultivo desde el tercer trimestre del año fiscal 2019 al cuarto trimestre del año fiscal 2019, y esperamos volver a hacerlo desde el cuarto trimestre del año fiscal al primer trimestre de 2020, posicionándonos para asegurar que los consumidores adultos canadienses tengan acceso a nuestra cartera de marca de confianza.

El año fiscal 2019 también recibió nuestra estrategia de comercio minorista, que incluyó asegurar licencias, derechos para licencia o permisos para operar tiendas de comercio minorista de cannabis en cuatro provincias - incluyendo acuerdos de licencia multiaño en Ontario para permitir a nuestros socios abrir tiendas minoristas adicionales. Hasta la fecha, hemos lanzado (directa o indirectamente mediante acuerdos de licencia), 23 tiendas minoristas de cannabis en Newfoundland & Labrador, Manitoba, Saskatchewan y Ontario bajo las pancartas de Tweed yTokyo Smoke.

Perspectiva general sobre las ventas médicas

Los ingresos totales generados por el cannabis de uso médico en el año fiscal 2019 fueron de 78,9 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 6% sobre el año fiscal 2018. Los envíos de cannabis médico fueron de 8.070 kilogramos y equivalentes de kilogramos en el año fiscal 2019, representando una reducción del 7%.

Las ventas médicas de cannabis generaron ingresos de 68,8 millones de dólares en el año fiscal 2019 en comparación con los 70,6 millones de dólares en el año fiscal 2018.

La tienda médica online canadiense de la Compañía vio un periodo de gran transformación durante el año fiscal, con marcas establecidas Tweed, DNA Genetics, LBS y algunos socios CraftGrow pasando al canal recreativo. Esta transición de producto, junto con los retos de suministro de producto que se han solucionado, han llevado a un descenso en el canal médico en la segunda mitad del año fiscal 2019, con los ingresos médicos canadienses reduciéndose de 19,5 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2018 a 11,6 millones en el cuarto trimestre de 2019. Tras la recomercialización de Spectrum Cannabis, Canopy Health Innovations y C3 en la singular división médica Spectrum Therapeutics, junto con mayores niveles de inventario de productos acabados y ajustes de precios correspondientes de los productos selectos, la Compañía cree que las ventas médicas canadienses bajo la marca Spectrum Therapeutics podrán volver a niveles anteriores de registros de clientes y ventas líderes en el mercado.

Las ventas médicas internacionales generaron unos ingresos de 10,1 millones de dólares en el año fiscal 2019, un crecimiento del 173% sobre el año fiscal anterior, impulsado por el crecimiento del mercadfo alemán, así como la entrada en los mercados polaco y checo. La Compañía cree que las ventas europeas se han visto afectadas negativamente por los retos de suministro de Canadá, causadas por un enfoque a servir primero a los pacientes canadienses, así como un largo proceso de exportación en Canadá. La Compañía cree que hay un potencial importante en Europa y con su canal médico canadiense totalmente suministrado y la producción danesa pasando a estar online dentro del año natural, cree que verá grandes aumentos en la disponibilidad de producto canadiense y danés en este mercado. La Compañía también ha comenzado las ventas en nuevos mercados, incluido Australia.

La Compañía sigue comprometida con invertir en investigación clínica, así como dirigir programas para formar a los proveedores de salud sobre los posibles beneficios del cannabis médico en Canadá y en el extranjero. Este alcance seguirá aumentando la visibilidad de la marca Spectrum Therapeutics y se estima que resultará en más pacientes, tanto dentro de Canadá como internacionalmente, al pasar a estar online los nuevos mercados.

Otros ingresos estratégicos

Para comenzar a diversificar el negocio de la Compañía en productos de cannabis de mayor margen y para complementar la propiedad intelectual («PI») que se desarrolla internamente para la categoría de vapeo de alto crecimiento, Canopy Growth adquirió la compañía de dispositivos médicos Storz & Bickel en el tercer trimestre. Las ventas de los vaporizadores Storz & Bickel junto con los ingresos de otras fuentes estratégicas, incluyendo servicios de extracción y socios clínicos, resultaron en 34 millones de dólares en otros ingresos generados en el año fiscal 2019.

Mientras Storz & Bickel continúan integrándose más dentro del ecosistema de Canopy Growth, la Compañía anticipa que las ventas e ingresos generados continuarán aumentando mientras expandimos la disponibilidad de productos dentro de nuestros canales de ventas internos y asociados. Además, mediante esta adquisición, la Compañía obtuvo un acceso inestimable a la cartera IP de Storz & Bickel, que ha beneficiado enormemente a nuestros equipos de innovación mientras esperamos descubrir nuestra propia tecnología de vapeo de la marca en 2020.

Perspectiva general del margen bruto (de que el valor razonable de IFRS repercuta en el coste de las ventas)1

El margen bruto (antes de que el valor razonable de IFRS repercuta en el coste de las ventas) para el año fiscal 2019 creció 35% a 51 millones de dólares, impulsado por el crecimiento en nuestro canal médico y el lanzamiento del canal recreativo canadiense. El porcentaje de margen bruto disminuyó durante el año del 48% al 22%, impulsado en gran medida por la continuación de los trabajos de expansión en varias de nuestras instalaciones de invernadero a gran escala a lo largo del año, lo que resultó en un impacto de infrautilización en el coste de las ventas. Los impactos de la infrautilización continuaron en el cuarto trimestre, lo que dio lugar a un porcentaje de margen bruto del 16%, que es inferior al 34% al período correspondiente con respecto al año anterior, y al 22% en el tercer trimestre. El impacto en el cuarto trimestre fiscal se atribuyó principalmente a 24 millones de dólares de gastos operativos para instalaciones que aún no cultivan, cultivan pero aún no han cosechado, o instalaciones que tenían capacidad infrautilizada. Además, el cuarto trimestre incurrió en algunos costes no recurrentes relacionados con un evento meteorológico inusual y otras actividades de una sola vez. Esperamos que estas instalaciones estén plenamente operativas en los próximos meses, lo que resulta en un retorno a los costes operativos normalizados para nuestras instalaciones de cultivo.

A medida que comience la puesta en marcha de la producción para la próxima generación de productos recreativos, habrá costes relacionados con el aumento de la fabricación avanzada que afectará al margen bruto reportado durante la fase inicial de puesta en marcha, pero la dirección espera que el impacto sea menos material en relación con el tamaño y la escala de los ingresos relacionados con la nueva generación de productos.

Los costes de producción de inventario gastados a coste de ventas en el año fiscal 2019 fueron de 175,4 millones de dólares, en comparación con 40,2 millones de dólares en el año fiscal 2018. El impacto de los cambios en el valor razonable de los activos biológicos en el año fiscal 2019 se debió en gran parte al comienzo de un crecimiento en las instalaciones de la Compañía en Mirabel, Quebec, aumentando la utilización en nuestras instalaciones en Aldergrove y Delta, British Columbia, y 27 nuevas salas de cultivo en la instalación en Smiths Falls, Ontario.

Resumen de gastos de operaciones



4.º T 2019 4.º T 2018 % Cambio AF 2019 AF 2018 % Cambio Gastos de ventas y marketing 53,2$ 14,8$ 259% 154,4$ 38,2$ 304% Gastos generales y administrativos 65,6$ 16,9$ 288% 168,5$ 43,8$ 285% Gastos de investigación y desarrollo 7,3$ 0,5$ 1360% 15,2$ 1,5$ 913% Gastos relativos a adquisiciones 13,8$ 0,9$ 1433% 23,4$ 3,4$ 588% Gastos de compensación basados en acciones 93,1$ 20,2$ 361% 283,0$ 49,1$ 476% Gastos de depreciación y amortización 9,9$ 2,9$ 241% 21,5$ 12,9$ 67% Total 242,9$ 56,2$ 332% 666,0$ 148,9$ 347%

Canopy Growth continúa realizando importantes inversiones para escalar nuestra empresa en Canadá y globalmente, incluyendo inversiones para construir nuestras capacidades corporativas, desarrollar nuestra infraestructura de producción, invertir en marketing y desarrollo de nuevos productos de consumo de valor añadido para el mercado del cannabis de uso recreativo canadiense así como el mercado CBD global. El trabajo está en marcha para llevar estos nuevos productos de consumo a estos mercados para finales del año fiscal 2020. Además, la Compañía sigue invirtiendo en el desarrollo y expansión de operaciones de cannabis médico en jurisdicciones fuera de Canadá, entre ellas Colombia, España, Alemania, Dinamarca, Lesoto, Sudáfrica y Australia. Además, estamos invirtiendo en investigación y desarrollo de terapias médicas basadas en cannabis, incluidos ensayos clínicos requeridos, antes de la posible futura comercialización. Creemos que es necesario realizar estas inversiones, muchas de ellas hicieron pre-ingresos, para posicionar a la compañía para el éxito a largo plazo.

Ventas y marketing aumentaron de 38,2 millones de dólares en el año fiscal 2018 a 154,4 millones de dólares en el año fiscal 2019, reflejando las inversiones en desarrollo de marca, marketing de consumo y campañas promocionales centradas en nuestras marcas activas Tweed, Tokyo Smoke, Spectrum Therapeutics, así como el desarrollo de productos y marcas de consumo de cannabis y CBD que se espera que se lancen para finales del año fiscal 2020. Además, los costes de personal aumentaron en las funciones de marketing y ventas, nuestro centro de atención al cliente, los programas de venta al por menor y educación de cannabis, y nuestro programa de alcance médico.

Los gastos generales y administrativos en el año fiscal 2019 fueron de 168,5 millones de dólares, lo que refleja nuestras inversiones en curso en el desarrollo de la capacidad comercial, la gobernanza y los costes de cumplimiento de las empresas públicas asociados con los listados de TSX y NYSE, los servicios legales y profesionales en la expansión de las operaciones, la mejora de nuestras capacidades de tecnología de la información, la ampliación de los esfuerzos de la expansión del mercado, los costes de cumplimiento asociados con el cumplimiento de los requisitos regulatorios de Health Canada y los costes de compensación de los empleados asociados con lo anterior.

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos en el año fiscal 2019 fueron de 15,2 millones de dólares. Esto es principalmente atribuible a que nuestro equipo de I+D lleva a cabo investigaciones sobre una variedad de oportunidades de innovación y propiedad intelectual, a medida que nos preparamos para la introducción de nuevos formatos en el año fiscal 2020.

Los gastos relacionados con la adquisición fueron de 23,4 millones de dólares en el año fiscal 2019, con Canopy Growth cerrando varias transacciones en el año incluyendo la adquisición de HIKU Brands Company Ltd., ebbu, Inc., Storz & Bickel GmbH & Co. KG, y Canopy Health Innovations Inc. Las adquisiciones anunciadas después del año fiscal 2019 – incluyendo This Works Products Limited, Canamo y Fibras Naturales, S.L. ("Cafina") y la futura adquisición de Acreage – incurrió también en gastos relacionados a lo largo del año fiscal 2019.

La compensación basada en acciones, un gasto no en efectivo, fue de 182,8 millones de dólares en el año fiscal 2019, frente a 29,6 millones de dólares en el año fiscal 2018 con 74,7 millones de dólares contabilizados en el cuarto trimestre, lo que representa un aumento de 11,9 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal de 2018. El aumento se debe principalmente al aumento del número de empleados a los que se concedieron opciones bursátiles a medida que el número de empleados aumentó a 3.200 empleados de 1.000 interanuales y se debe principalmente al aumento del valor razonable de las acciones concedidas teniendo en cuenta el aumento del 80% en el precio de las acciones de la empresa que ocurrió durante el año fiscal 2019.

Lo más destacado de la hoja de balance

A 31 de marzo de 2019, los valores disponibles y negociables de la Compañía ascendieron a 4.500 millones de dólares, lo que representa un aumento de 4.200 millones de dólares desde el 31 de marzo de 2018. El aumento se debe principalmente a la inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares por Constellation Brands, Inc. ("Constellation Brands") el 1 de noviembre de 2018 y a la emisión de notas senior convertibles con una cantidad principal agregada de 600 millones de dólares. Este aumento fue parcialmente compensado por 644 millones de dólares invertidos en la expansión de nuestros activos de producción, distribución y tienda física de cannabis, 380 millones de dólares invertidos en la adquisición de filiales, e inversiones realizadas en operaciones incluyendo aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades corporativas, el desarrollo y la ejecución de campañas recreativas relacionadas con la marca de cannabis, el desarrollo y la preparación para lanzar productos de cannabis de valor añadido en el año fiscal 2020 y la realización de investigación y desarrollo en terapias médicas a base de cannabis.

El inventario a 31 de marzo de 2019 ascendió a 262,1 millones de dólares (31 de marzo de 2018 – 101,6 millones de dólares), incluyendo 38 millones de dólares en productos terminados y 165,5 millones de dólares de trabajo en curso. Además, los activos biológicos ascendieron a 79 millones de dólares, que junto con el inventario ascendieron a 341,1 millones de dólares. La Compañía ha escalado la producción y ha aumentado la capacidad de automatización y espera lograr una cosecha en el primer trimestre de 2020 de aproximadamente 34.000 kg. que se espera que esté disponible para la venta en todos los canales a partir del segundo trimestre de 2020.

Resumen del EBITDA ajustado para el cuarto trimestre y año fiscal 2019 2

El EBITDA ajustado ascendió a una pérdida de 257,0 millones de dólares en el año fiscal 2019, en comparación con una pérdida de 36,1 millones de dólares en el año fiscal 2018. La pérdida interanual refleja en gran medida las inversiones realizadas en ventas y marketing en el año fiscal 2019, y los costes generales y administrativos como se describió anteriormente.

Depreciación y amortización, un gasto no en efectivo, aumentó 4,9 millones de dólares desde el tercer trimestre de 2019, debido a los gastos de depreciación registrados en los activos puestos en funcionamiento durante el cuarto trimestre fiscal 2019. Estos activos se relacionan en gran medida con los equipos de producción y almacén.

Otros gastos, netos, aumentaron 368,3 millones de dólares desde el tercer trimestre de 2019, principalmente relacionados con los cambios de valor razonable no en efectivo en nuestros billetes convertibles senior que se han registrado a través del estado de operaciones. Estos cambios de valor razonable se deben al aumento del precio de las acciones de Canopy Growth desde el 31 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Eventos posteriores al año fiscal 2019

· En abril, Canopy Growth y Acreage anunciaron que llegaron un acuerdo otorgando a Canopy Growth el derecho a adquirir el 100% de las acciones de Acreage, una vez que la producción y venta de cannabis se convierta en permisible federalmente en los Estados Unidos. El 19 de junio, los accionistas de Acreage y Canopy Growth votaron a favor de aprobar el acuerdo. La implementación inicial de la transacción está sujeta a la aprobación de la Corte Suprema de British Columbia y a la satisfacción de ciertas otras condiciones de cierre. Canopy Growth y Acreage esperan que la transacción se implemente sobre el 27 de junio de 2019. Tras la aprobación de ciertas modificaciones al acuerdo de derechos de los inversores con Constellation Brands, así como los términos de las órdenes existentes, Canopy Growth registrará un cargo material no monetario durante el primer trimestre del año fiscal 2020. Esperamos que este cargo no en efectivo tenga un impacto materialmente negativo en los ingresos netos en el primer trimestre del año fiscal 2020.

El Debate y Análisis de la Gestión y Estados Financieros Consolidados auditados para los doce meses terminados el 31 de marzo de 2019 se presentarán en SEDAR después de que los mercados financieros cierren el viernes 21 de junio de 2019, y estarán disponibles en www.sedar.com . La base de los informes financieros en el Debate y Análisis de la Gestión y Estados Financieros Consolidados Condensados Auditados está en miles de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Nota 1: El margen bruto (antes de que el valor razonable IFRS afecte al coste de las ventas) es una métrica operativa clave que no tiene ningún significado estandarizado prescrito por IFRS y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como ingresos netos menos los costes de producción de inventario gastados en coste de ventas y se puede calcular a partir de los estados consolidados de operaciones presentados en este comunicado de prensa.

Nota 2: EBITDA ajustado es una medida financiera no IFRS que no tiene ningún significado estandarizado prescrito por IFRS y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. La reconciliación EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Análisis y Discusión de Gestión en el apartado "EBITDA Ajustado (Medida No IFRS)", una copia de la cual se presentará en SEDAR después del cierre de los mercados financieros el viernes 21 de junio de 2019.

Información de emisión web

Emisión web de audio en vivo estará disponible en:

https://event.on24.com/wcc/r/1971998/A4F8AB6B82EDF157155CC39603685130

Información de la llamada

Gratis marcando: 1-888-231-8191

Número internacional: (647) 427-7450

ID de conferencia: 4338214

Repetición de la información

La repetición estará accesible por teléfono hasta las 11:59 PM ET del 21 de septiembre de 2019.

Gratis marcando: 1-855-859-2056

Contraseña repetición: 4338214

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics se dedica con orgullo a educar a los profesionales de la salud, llevar a cabo una investigación clínica sólida y promover la comprensión del público sobre el cannabis, y ha dedicado millones de dólares a investigación de vanguardia, comercializable y desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación Spectrum codificado por colores, así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía opera tiendas minoristas en todo Canadá bajo sus galardonados marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida a nivel mundial que ha construido un seguimiento grande y leal al centrarse en productos de calidad y relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en la Bolsa de Toronto y la Bolsa de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas a través del liderazgo se ve arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes en el sector, incluyendo los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de alcohol de Fortune 500 Constellation Brands, por nombrar sólo algunos. Canopy Growth opera once sitios de producción de cannabis con licencia con más de 4,7 millones de pies cuadrados de capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Para más información, visite www.canopygrowth.com .

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act de1995 e "información prospectiva" conforme a la legislación de valores canadiense aplicable. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen las declaraciones relacionadas con el cultivo del primer trimestre del año fiscal 2020, la expectativa de la Compañía de inventario terminado adicional disponible a la venta en el segundo trimestre del año fiscal 2020, que lleva los productos CBD al mercado para finales del año fiscal 2020, la expansión de mercado anticipada para la recomercialización de Spectrum Therapeutics en la cuota de mercado de la Compañía, la posible oportunidad para los productos de cannabis en Europa y el anticipado aumento en la disponibilidad de productos canadienses y daneses, el aumento de las ventas previsto de Storz & Bickel, la expectativa de que los servicios estén totalmente operativos en los próximos meses, el lanzamiento de nuevos productos de consumo y marcas CBD en 2020, el plazo para la implementación de la transacción con Acreage. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo cambios en las leyes, regulaciones y directrices; cumplimiento con las leyes; leyes internacionales; riesgos operacionales, regulatorios y de otro tipo; ejecución de la estrategia empresarial; gestión de crecimiento; dificultad para predecir; dependencia en las licencias; riesgos inherentes en el sector agrícola; contratos con gobiernos provinciales y territoriales; restricciones a productos de marketing; riesgos inherentes en adquisiciones e inversiones; expansión a jurisdicciones extranjeras; regulaciones gubernamentales; el cannabis es una sustancia legalizada en Estados Unidos; riesgos de Farm Bill; suposiciones de la capacidad de las partes para recibir, de manera oportuna y en condiciones satisfactorias, las aprobaciones necesarias regulatorias para la transacción con Acreage; y dichos riesgos contenidos en la circular informativa de la directiva de la Compañía con fecha 17 de mayo de 2019 y en el modelo de información anual con fecha 27 de junio de 2018 y presentada a los reguladores de valores canadienses y disponible en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com . Se advierte a los lectores de que la anterior lista de factores no es exhaustiva. A pesar de que la Compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la Compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.



CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE LA POSICIÓN FINANCIERA (Expresado en CDN $000's)

31 de marzo de 2019

31 de marzo de 2018









Activos







Activos actuales







Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2.480.830 $ 322.560 Valores negociables

2.034.133

- Cantidades recibibles

106.974

21.425 Activos biológicos

78.975

16.348 Inventario y

262.105

101.607 Gastos prepagados y otros activos actuales

107.123

19.837



5.070.140

481.777









Inversiones en métodos de capital

112.385

63.106 Otros activos financieros

363.427

163.463 Propiedad, planta y equipamiento

1.096.340

303.682 Activos intangibles

519.556

101.526 Intangibles

1.544.055

314.923 Otros activos a largo plazo

25.902

8.340











$ 8.731.805 $ 1.436.817









Pasivos







Pasivo actual







Cuentas por pagar y pasivos acumulados $ 226.533 $ 89.571 Parte actual de deuda a largo plazo

103.716

1.557 Otros activos actuales

81.414

900



411.663

92.028









Deuda a largo plazo

842.259

6.865 Pasivos por impuestos diferidos

96.031

33.536 Otros pasivos a largo plazo

140.404

61.150













1.490.357

193.579









Patrimonio de los accionistas







Capital social

6.026.618

1.076.838 Otras reservas

1.673.472

127.418 Acumulado de otros ingresos

28.630

46.166 Déficit

(777.087)

(91.649)









Capital atribuible a Canopy Growth Corporation

6.951.633

1.158.773









Intereses no controlados

289.815

84.465









Total capital

7.241.448

1.243.238











$ 8.731.805 $ 1.436.817



CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE OPERACIONES PARA LOS TRES Y DOCE MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018



Tres meses finalizados



Doce meses finalizados (Expresado en CDN $000's excepto cantidades de acciones) 31 de marzo 2019

31 de marzo 2018



31 de marzo 2019

31 de marzo 2018















































Ingresos $ 106.485 $ 22.806

$ 253.431 $ 77.948 Impuestos

12.435

-



27.090

-



















Ingresos netos

94.050

22.806



226.341

77.948



















Costes de producción de inventario gastados en coste de ventas

79.076

15.140



175.425

40.213



















Margen bruto antes de las partidas

14.974

7.666



50.916

37.735



















Cambios de valor razonable de activos biológicos incluidos en el inventario vendido y otros cargos de inventario

23.547

20.025



129.536

67.861 Ganancia no realizada en cambios en el valor razonable de activos biológicos

(77.050)

(17.,500)



(167.,550)

(96.721)



















Margen bruto

68.477

5.141



88.930

66.595



















Ventas y marketing

53.184

14.751



154.392

38.203 Investigación y desarrollo

7.274

539



15.238

1.453 Generales y administrativos

65.657

16.883



168.434

43.819 Costes relacionados con la adquisición

13.788

915



23.394

3.406 Gastos de compensación basados en acciones

74.678

11.923



182.837

29.631 Gastos de compensación basados en acciones relacionados con hitos de adquisición

18.490

8.247



100.164

19.475 Depreciación y amortización

9.870

2.915



21.510

12.889



















Gastos operativos

242.941

56.173



665.969

148.876



















Pérdidas de operaciones

(174.464)

(51.032)



(577.039)

(82.281)



















Parte de la pérdida en inversiones de capital

(1.731)

(1.303)



(10.752)

(1.473) Otros (gasto) ingresos, neto

(133.451)

(10.068)



(69.985)

31.213 Total otros (gasto) ingresos, neto

(135.182)

(11.371)



(80.737)

29.740



















Pérdida antes de impuestos sobre la renta

(309.646)

(62.403)



(657.776)

(52.541)



















Recuperación de impuesto sobre la renta (gasto)

(13.716)

8.042



(12.318)

(1.593)



















Pérdida neta $ (323.362) $ (54.361)

$ (670.094) $ (54.134)



















Ingreso neto (pérdida) atribuible a:

















Canopy Growth Corporation $ (335.607) $ (61.544)

$ (685.438) $ (70.353) Intereses no controlados

12.245

7.183



15.344

16.219

$ (323.362) $ (54.361)

$ (670.094) $ (54.134)



















Pérdida neta por acción, básica y diluida

















Pérdida neta por acción: $ (0.98) $ (0.31)

$ (2,57) $ (0,40) Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

343.877.591

196.571.715



266.997.406

177.301.767



CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE EFECTIVO PARA LOS TRES Y DOCE MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018



Tres meses cerrados el



Doce meses cerrados el (Expresado en CDN $000's)

31 de marzo, 2019

31 de marzo, 2018



31 de marzo, 2019

31 de marzo, 2018





























Flujo de entrada neto (flujo de salida) de efectivo relacionado con las siguientes actividades:





































Operaciones

















Ingresos netos (pérdidas) $ (323.362) $ (54.361)

$ (670.094) $ (54.134) Ajustes para:

















Depreciación de propiedad, planta y equipamiento

14.359

2.365



30.062

8.725 Amortización de activos intangibles

8.987

2.586



16.856

11.761 Cuota de pérdida en relación a las inversiones de capital

1.731

1.303



10.752

1.473 Cambios de valor justo en activos biológicos incluidos en el inventario vendido y otras cargas

23.547

20.025



129.536

67.861 Ganancia no realizada sobre los cambios en el valor justo de los activos biológicos

(77.050)

(17.500)



(167.550)

(96.721) Compensación basada en acciones

93.096

20.928



287.782

51.177 Otros activos

(2.451)

79



(19.359)

(1.853) Otros pasivos

54.345

-



54.345

- Otros ingresos y gastos

120.262

2.925



75.786

(37.494) Gastos de impuestos sobre la renta (recuperación)

13.716

(8.042)



12.318

1.593 Moneda extranjera no de efectivo

(20.170)

(201)



(18.776)

(201) Cambios en elementos de capital laboral operativo no de efectivo

(132.621)

(7.018)



(262.168)

(33.693)



















Efectivo neto utilizado en actividades operativas

(225.611)

(36.911)



(520.510)

(81.506)



















Inversión

















Compras y depósitos de propiedad, planta y equipamiento

(149.220)

(89.930)



(644.456)

(176.037) Compras de activos intangibles

1.850

(1.099)



(38.290)

(2.132) Ganancias sobre las disposiciones de propiedad y equipamiento

-

-



-

75 Compras de valores comercializables

(1.227.565)

-



(2.029.812)

(118) Ganancias sobre los activos clasificados para venta

-

-



-

7.000 Inversiones en inversores del método de capital

(9.695)

-



(36.896)

(26.179) Inversiones en otros activos financieros

(17.266)

(2.062)



(91.337)

(22.439) Flujo de salida de efectivo neto en relación a la adquisición de NCI

(4.716)

-



(6.712)

- Flujo de salida de efectivo neto en relación a la adquisición de filiales

(36.010)

(153)



(380.482)

(3.753)



















Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(1.442.622)

(93.244)



(3.227.985)

(223.583)



















Financiación

















Pago de costes de emisión de acciones

(3.029)

(8.663)



(21.646)

(10.008) Ganancias de la emisión de acciones comunes y garantías

-

200.680



5.072.500

470.670 Ganancias de la emisión de acciones por Canopy Rivers

63.758

19.763



154.976

54.876 Ganancias del ejercicio de opciones de stock

19.429

3.509



48.159

11.053 Ganancias del ejercicio de garantías

106

89



18.790

770 Emisión de la deuda a largo plazo

-

-



600.000

- Pago de los costes de emisión de deuda a largo plazo

-

-



(16.380)

- Pago de interés sobre la deuda a largo plazo

(11.793)

-



(14.521)

- Repago de la deuda a largo plazo

(1.181)

(371)



(4.680)

(1.512)



















Efectivo neto proporcionado por actividades financieras

67.290

215.007



5.837.198

525.849



















Efecto de los cambios en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo

(34.097)

-



69.567

-



















Flujo de entrada de efectivo neto

(1.635.040)

84.852



2.158.270

220.760 Efectivo y equivalentes de efectivo, principio del periodo

4.115.870

237.708



322.560

101.800



















Efectivo y equivalentes de efectivo, final del periodo $ 2.480.830 $ 322.560

$ 2.480.830 $ 322.560

Medida no IFRS del EBITDA1 ajustado

Tres meses finalizados



Año finalizado (En miles de dólares canadienses)

31 de marzo, 2019

31 de marzo, 2018



31 de marzo, 2019

31 de marzo, 2018







(revisado)







(revisado) Reconciliación del EBITDA1 ajustado

















Pérdida de operaciones - registrada $ (174.464) $ (51.032)

$ (577.039) $ (82.281)



















Contabilidad de valor justo de IFRS relativa a los activos biológicos e inventario

















Cambios en el valor justo en los activos biológicos incluidos en el inventario vendido y otros cargos

23.547

20.025



129.536

67.861 Ganancia no realizada sobre los cambios en el valor justo de los activos biológicos

(77.050)

(17.500)



(167.550)

(96.721)



(53.503)

2.525



(38.014)

(28.860) Gastos de compensación basados en acciones (por estado de flujos de efectivo)

93.096

20.928



287.782

51.177 Costes relativos a adquisiciones

13.788

915



23.394

3.406 Depreciación y amortización (por estado de flujos de efectivo )

23.346

4.951



46.918

20.486



130.230

26.794



358.094

75.069 EBITDA ajustado $ (97.737) $ (21.713)

$ (256.959) $ (36.072)

1EBITDA ajustado sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, gastos de compensación basados en acciones, cambios en el valor justo y otros elementos no de efectivo y otros ajustados para eliminar los costes de adquisiciones.

Contactos para medios:

Caitlin O'Hara,

Relaciones con los medios,

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Relaciones con los inversores,

Tyler Burns,

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ext. 122

SOURCE Canopy Growth Corporation