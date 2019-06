Canopy Growth Corporation publie les résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2019 : un chiffre de vente annuel de 226,3 millions de dollars

Une croissance annuelle de 191 % pour atteindre un revenu net de 226,3 millions de dollars. Un chiffre d'affaires brut de 140,5 millions de dollars généré par un nouveau canal au Canada dans le secteur récréatif et 78,9 millions de ventes mondiales dans le secteur thérapeutique.

dans le secteur récréatif et 78,9 millions de ventes mondiales dans le secteur thérapeutique. Une croissance de 13 % des revenus du quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre générée par les produits à valeur ajoutée, les services d'extraction et les cliniques partenaires.

L'expédition de 24 300 kg et équivalents en kilogrammes au cours de l'exercice, dont 16 300 kg de fleurs séchées et 8 000 kg d'équivalent en huile et capsules molles.

La récolte de cannabis au Canada devrait atteindre environ 34 000 kg au premier trimestre de l'exercice 2020 et s'accompagner d'une augmentation des capacités sous licence supplémentaires, lesquelles devraient renforcer les stocks finis disponibles à la vente dès le deuxième trimestre de l'exercice 2020.

devrait atteindre environ 34 000 kg au premier trimestre de l'exercice s'accompagner d'une augmentation des capacités sous licence supplémentaires, lesquelles devraient renforcer les stocks finis disponibles à la vente dès le deuxième trimestre de l'exercice 2020. Des travaux d'agrandissement à Smiths Falls portant l'empreinte du campus principal à plus de 88 250 m2 d'espace de production et de logistique à valeur ajoutée.

portant l'empreinte du campus principal à plus de 88 250 m2 d'espace de production et de logistique à valeur ajoutée. Un investissement de 5 milliards de dollars provenant du déploiement de Constellation Brands permettant d'accélérer l'expansion mondiale, notamment via l'acquisition du fabricant de dispositifs à usage thérapeutique pour le cannabis Storz & Bickel. Après la clôture de l'exercice, la Société a acquis la société C³ Cannabinoid Compound Company, basée en Allemagne, la plus grande société européenne de produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes ainsi que la marque de beauté et de bien-être basée au Royaume-Uni This Works Products Limited.

Une expansion rapide du marché du CBD aux États-Unis suite à l'adoption de la nouvelle Loi agricole (Farm Bill) ; des investissements et partenariats liés à l'extraction, la fabrication de pointe et l'entreposage/la logistique sont en cours. Objectif de mise sur le marché de produits à base de CBD d'ici la fin de l'exercice 2020.

Le renforcement de la stratégie des États-Unis grâce à l'approbation par les actionnaires de l'acquisition d'Acreage Holdings, Inc. (« Acreage »), un opérateur multi-étatique de premier plan. Cet accord offre à la Société la possibilité de desservir les marchés récréatifs et à usage thérapeutique sur autorisation du gouvernement fédéral, ainsi qu'une structure de licence permettant de fournir à Acreage la propriété intellectuelle de la marque et du produit afin d'accélérer son expansion sur le marché américain.

Des licences internationales couvrant plus de 3,2 km 2 de production actuellement en vigueur en Afrique, en Europe et en Amérique latine, ainsi que de nouvelles certifications, ventes et partenariats mondiaux mis en place pour accélérer les ventes de produits à usage thérapeutique et à base de CBD (consulter le communiqué de presse de lundi en lien).

de production actuellement en vigueur en Afrique, en et en Amérique latine, ainsi que de nouvelles certifications, ventes et partenariats mondiaux mis en place pour accélérer les ventes de produits à usage thérapeutique et à base de CBD (consulter le communiqué de presse de lundi en lien). Au 31 mars 2019, la trésorerie, les équivalents de trésorerie disponibles et les titres négociables de la Société atteignaient les 4,5 milliards de dollars.

SMITHS FALLS, Ontario, 24 juin 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX : WEED) (NYSE : CGC) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2019. Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour la période de douze mois terminée le 31 mars 2019 seront déposés sur SEDAR après la clôture des marchés financiers le vendredi 21 juin 2019 et seront disponibles à l'adresse www.sedar.com. Toutes les informations financières contenues dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Le présent communiqué de presse est destiné à être consultés en parallèle avec les états financiers et le rapport de gestion de la Société, qui seront disponibles sur le site www.canopygrowth.com et déposés sur SEDAR.

L'exercice 2019 a été une année d'expansion continue sur les principaux marchés, avec notamment d'importantes étapes en vue de l'achèvement du développement de la Société au Canada. La direction estime que la stratégie consistant à investir tôt dans des actifs de production canadiens de grande qualité et de grande envergure et dans une infrastructure à valeur ajoutée importante a été validée au cours du second semestre de l'exercice 2019, la majorité de la plate-forme de production de la Société étant désormais sous licence et opérationnelle. D'autres améliorations de la production sont désormais attendues après la mise en service complète des installations. Au cours du trimestre en cours, Canopy Growth prévoit de récolter environ 34 000 kilogrammes, avec une capacité sous licence supplémentaire, une montée en puissance et une efficacité accrues. Selo la Société, sa stratégie lui a permis d'acquérir la plus grande part du marché canadien du cannabis.

« Le quatrième trimestre clos une année historique avec d'importantes mesures prises au Canada pour développer notre plate-forme nationale tout en adaptant l'ensemble de nos processus afin de mettre le cannabis sur le marché. Le troisième trimestre a bénéficié de mois de production avancée, tandis que le quatrième trimestre a reposé davantage sur l'efficacité des capacités de traitement et sur une plate-forme encore plus automatisée. », a déclaré Bruce Linton, président et co-directeur général de Canopy Growth. « Avec l'arrivée de plus en plus de formats de produits sur le marché canadien plus tard dans l'année, nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nous sommes prêts à passer à l'action avec des produits, des formats et des marques dignes de la confiance des Canadiens. »

Résumé opérationnel et financier du quatrième trimestre de l'exercice 2019



T4 2019 T4 2018 % Variation Année 2019 Année 2018 % Variation Revenu net (en millions) 94,1 $ 22,8 $ 313 % 226,3 $ 77,9 $ 191 % Kilogrammes et équivalents kilogrammes vendus 9 32 $6 $ 2 528 $ 269 % 24 320 $ 8 708 $ 179 %













Prix de vente moyen par gramme - Usage récréatif 7,28 $ - NS 7,20 $ - NS Prix de vente moyen par gramme - Usage thérapeutique canadien 8,17 $ 8,00 $ 2 % 8,90 $ 8,34 $ 7 % Prix de vente moyen par gramme - Usage thérapeutique international 13,91 $ 13,35 $ 4 % 13,57 $ 13,16 $ 3 % Prix de vente moyen par gramme 7,49 $ 8,43 $ -11 % 7,91 $ 8,24 $ -4 % Inventaire et actifs biologiques (en millions) 341 $ 118 $ 189 % 341 $ 118 $ 189 % Kilogrammes récoltés (kilogrammes) 14 469 $ 4 811 $ 201 % 46 927 $ 22 513 $ 108 % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables (en millions) 4 515 $ 323 $ 1 298 % 4 515 $ 323 $ 1 298 %

Faits marquants financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2019



T4 2019 T4 2018 % Variation Année 2019 Année 2018 % Variation Revenu brut du cannabis canadien à usage récréatif - B2B 57,2 $ - NS 117,4 $ - NS Revenu brut du cannabis canadien à usage récréatif - B2C 11,7 $ - NS 23,1 $ - NS Revenu du cannabis canadien à usage récréatif - Sous total 68,9 $ - NS 140,5 $ - NS Revenu brut du cannabis thérapeutique canadien 11,6 $ 19,5 $ -41 % 68,8 $ 70,6 $ -3 % Revenu brut du cannabis thérapeutique international 1,8 $ 2,4 $ -25 % 10,1 $ 3,7 $ 173 % Revenus médicaux - Sous total 13,4 $ 21,9 $ -39 % 78,9 $ 74,3 $ 6 % Autres revenus 24,2 $ 0,9 $ 2589 % 34,0 $ 3,6 $ 844 % Revenu brut total 106,5 $ 22,8 $ 367 % 253,4 $ 77,9 $ 225 % Moins les taxes d'accise 12,4 $ - NS 27,1 $ - NS Revenu net 94,1 $ 22,8 $ 313 % 226,3 $ 77,9 $ 191 % NS = Non significatif













Faits marquants des ventes de produits pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2019

Ventes de produits (kilogrammes et équivalents kilogrammes) T4 2019 T4 2018 % Variation Année 2019 Année 2018 % Variation Cannabis à usage récréatif canadien - B2C 6 964 $ - NS 14 345 $ - NS Cannabis à usage récréatif canadien - B2C 999 $ - NS 1 905 $ - NS Cannabis thérapeutique canadien 1 233 $ 2 352 $ -48 % 7 324 $ 8 421 $ -13 % Cannabis thérapeutique international 130 $ 176 $ -26 % 746 $ 287 $ 160 % Total 9 326 $ 2 528 $ 269 % 24 320 $ 8 708 $ 179 % NS = Non significatif













Aperçu des ventes à usage récréatif

Le montant des recettes brutes de produits à usage récréatif pour l'exercice 2019 s'élevait à 140,5 millions de dollars et représentait 16 250 kilogrammes et équivalents en kilogrammes, soit 67% de la totalité du cannabis vendu au cours de l'exercice 2019. Les montants des recettes brutes de produits à usage récréatif ont été similaires entre le quatrième et le troisième trimestre, avec 68,9 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 71,6 millions au troisième trimestre. À mesure que des magasins ayant pignon sur rue ouvriront leurs portes dans les principales provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, la Société utilisera fera appel à ses capacités supplémentaires pour répondre à la demande. Grâce aux investissements de la Société en matière de capacité et d'automatisation de nombreux processus, nous avons pratiquement doublé le volume de nos récoltes entre le troisième et le quatrième trimestre de 2019. Nous prévoyons d'en faire autant entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, ce qui nous permettra de garantir aux consommateurs adultes canadiens un accès à notre portefeuille de marques de confiance.

L'exercice 2019 a également été le berceau de notre stratégie de vente au détail, qui consistait en l'obtention de licences, de droits de licence ou de permis d'exploitation de magasins de vente au détail de cannabis dans quatre provinces, y compris des accords de licence pluriannuels en Ontario destinés à permettre à nos partenaires d'ouvrir de nouveaux magasins de vente au détail. À ce jour, nous avons ouvert (directement ou indirectement par le biais d'accords de licence) 23 magasins de vente au détail de cannabis à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario sous les bannières Tweed et Tokyo Smoke.

Aperçu des ventes à usage thérapeutique

Les recettes totales générées par les ventes de cannabis à usage thérapeutique au cours de l'exercice 2019 s'élevaient à 78,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à l'exercice 2018. Les expéditions de cannabis à des fins thérapeutiques s'élevaient à 8 070 kilogrammes et leurs équivalents en kilogrammes, ce qui représente une diminution de 7%.

Les ventes à usage thérapeutique au Canada ont généré des revenus de 68,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2019, contre 70,6 millions au cours de l'exercice 2018.

Le magasin thérapeutique en ligne canadien de la Société a connu une période de transformation majeure au cours de l'exercice, les marques établies Tweed, DNA Genetics, LBS et certains partenaires de CraftGrow étant en grande partie en train de faire la transition vers le canal récréatif. Cette transition, tout comme les problèmes d'approvisionnement qui ont été réglés depuis, ont entraîné une baisse de productivité du réseau thérapeutique au cours du second semestre de l'exercice 2019, les revenus médicaux canadiens étant passés de 19,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2018 à 11,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Suite à la fusion de Spectrum Cannabis, de Canopy Health Innovations et de C3 en une division unique axée sur des objectifs thérapeutiques baptisée Spectrum Therapeutics, ainsi qu'à l'augmentation des stocks de produits finis et aux ajustements correspondants des prix de certains produits, la Société estime que les ventes à usage thérapeutique au Canada pourront revenir aux niveaux précédents d'enregistrements de clients et de ventes qui dominaient le marché.

Les ventes internationales de produits à usage thérapeutique ont généré un chiffre d'affaires de 10,1 millions de dollars au cours de l'exercice 2019, soit une croissance de 173 % par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet de la croissance du marché allemand et de la pénétration des marchés polonais et tchèque. La Société estime que les problèmes d'approvisionnement du Canada ont nui au commerce européen, en raison de la volonté de servir d'abord les patients canadiens, ainsi que de la longueur du processus d'exportation au Canada. La Société estime que le potentiel de croissance en Europe est considérable et que, grâce à son réseau médical canadien entièrement approvisionné et à la mise en ligne de la production danoise au cours de l'année civile, la disponibilité des produits canadiens et danois augmentera considérablement sur ce marché. La Société a également inauguré ses ventes sur de nouveaux marchés, notamment l'Australie.

La Société reste déterminée à investir dans d'importantes recherches cliniques ainsi que dans des programmes de pointe visant à informer les praticiens de la santé des avantages potentiels du cannabis à usage thérapeutique au Canada et à l'étranger. Cette stratégie continuera d'accroître la visibilité de la marque Spectrum Therapeutics et devrait entraîner une augmentation du nombre de patients, tant au Canada qu'à l'étranger, à mesure que de nouveaux marchés s'ouvriront en ligne.

Autres revenus stratégiques

Afin de commencer à diversifier les activités de la Société à l'aide de produits à base de cannabis à plus forte marge et pour compléter la propriété intellectuelle (« PI ») développée en interne en prévision de la forte croissance de la catégorie vapotage, Canopy Growth a acquis la société de dispositifs à usage thérapeutique Storz & Bickel au troisième trimestre. Les ventes de vaporisateurs Storz & Bickel ainsi que de produits provenant d'autres sources stratégiques, y compris les services d'extraction et les cliniques partenaires, ont généré 34 millions de dollars d'autres revenus au cours de l'exercice 2019.

Alors que Storz & Bickel poursuit sa pleine intégration au sein de l'écosystème de Canopy Growth, la Société prévoit que les ventes et le chiffre d'affaires générés continueront de croître à mesure que nous augmenterons la disponibilité des produits au sein de nos canaux de vente internes et partagés. De plus, grâce à cette acquisition, la Société a obtenu un accès précieux au portefeuille de propriété intellectuelle de Storz & Bickel, ce qui a été très bénéfique pour nos équipes d'innovation. Nous sommes en effet impatients de dévoiler notre propre technologie de vapotage au cours de l'exercice 2020.

Aperçu de la marge brute (avant les effets de juste valeur des principes comptables NIIF sur le coût des ventes)1

La marge brute (avant les effets de juste valeur des principes comptables NIIF sur le coût des ventes) pour l'exercice 2019 a augmenté de 35 % pour atteindre 51 millions de dollars, stimulée par la croissance de notre canal thérapeutique et le lancement du canal récréatif canadien. Le pourcentage de la marge brute a diminué et est passé de 48 % à 22 % au cours de l'année, principalement en raison des travaux d'agrandissement de plusieurs de nos grandes serres qui ont duré toute l'année et ont engendré une sous-utilisation, laquelle a eu un impact sur le coût des ventes. Les effets de la sous-utilisation se sont poursuivis au quatrième trimestre, générant une baisse du pourcentage de marge brute, qui s'élève à 16 %, contre 34 % pour la période correspondante de l'exercice précédent et 22 % au troisième trimestre. L'impact au quatrième trimestre de l'exercice est principalement imputable aux dépenses d'exploitation de 24 millions de dollars liées aux installations qui ne cultivent pas encore, celles qui ne récoltent pas encore, ou celles dont les capacités sont sous-utilisées. En outre, le quatrième trimestre a accusé des coûts non récurrents liés à un événement météorologique inhabituel et à d'autres activités ponctuelles. Nous prévoyons que ces installations seront pleinement opérationnelles dans les mois à venir, ce qui entraînera un retour à des coûts d'exploitation normalisés pour nos installations de culture.

À mesure que la production de la nouvelle génération de produits à usage récréatif augmentera, les coûts liés à la montée en puissance de la production de pointe auront une incidence sur la marge brute déclarée lors de la phase de démarrage initiale, mais la direction s'attend à ce que l'impact soit moins important compte tenu de l'ampleur et de l'échelle des revenus liés à la nouvelle génération de produits.

Les coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes pour l'exercice 2019 ont atteint les 175,4 millions de dollars, comparativement aux 40,2 millions de dollars de l'exercice 2018. L'incidence des variations de la juste valeur des actifs biologiques au cours de l'exercice 2019 est due en grande partie au début de la croissance des installations de la Société à Mirabel, au Québec, à l'augmentation de l'utilisation de nos installations à Aldergrove et Delta, en Colombie-Britannique, aux 27 nouvelles salles de culture de l'installation de Smiths Falls, en Ontario.

Résumé des dépenses d'exploitation



T4 2019 T4 2018 % Variation Année 2019 Année 2018 % Variation Ventes et marketing 53,2 $ 14,8 $ 259 % 154,4 $ 38,2 $ 304 % Frais généraux et d'administration 65,6 $ 16,9 $ 288 % 168,5 $ 43,8 $ 285 % Recherche et développement 7,3 $ 0,5 $ 1360 % 15,2 $ 1,5 $ 913 % Frais liés aux acquisitions $,8 $ 0,9 $ 1433 % 23,4 $ 3,4 $ 588 % Charge de rémunération fondée sur des actions 93,1 $ 20,2 $ 361 % 283,0 $ 49,1 $ 476 % Dépréciation et amortissement 9,9 $ 2,9 $ 241 % 21,5 $ 12,9 $ 67 % Total 242,9 $ 56,2 $ 332 % 666,0 $ 148,9 $ 347 %

Canopy Growth continue de faire des investissements importants pour développer ses activités au Canada et dans le monde, notamment pour renforcer ses capacités, développer son infrastructure de production, investir dans la commercialisation et le développement de nouveaux produits de consommation à valeur ajoutée pour le marché canadien du cannabis à usage récréatif ainsi que le marché mondial du CBD. Des travaux sont en cours pour introduire ces nouveaux produits de consommation sur ces marchés vers la fin de l'exercice 2020. En outre, la Société continue d'investir dans le développement et l'expansion d'exploitation de cannabis à usage thérapeutique dans des pays autres que le Canada, notamment la Colombie, l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark et le Lesotho, l'Afrique du Sud et l'Australie. En outre, nous investissons dans la recherche et le développement de traitements à usage thérapeutique à base de cannabis, y compris dans les essais cliniques requis en prévision d'une commercialisation future. Nous estimons qu'il est nécessaire de faire ces investissements, dont beaucoup ont été réalisés avant que la Société ne génère des revenus, afin de nous positionner de manière à garantir un succès à long terme.

Les ventes et le marketing sont passés de 38,2 millions de dollars pour l'exercice 2018 à 154,4 millions pour 2019. Ils font écho aux investissements dédiés à la construction de la marque, au marketing grand public et aux campagnes promotionnelles axées sur nos marques partenaires actives, à savoir Tweed, Tokyo Smoke et Spectrum Therapeutics, ainsi qu'au développement de produits et marques de consommation de produits à base de cannabis et de CBD dont le lancement est prévu pour la fin de l'exercice 2020. En outre, les coûts de personnel ont augmenté dans le marketing et la vente, notre centre d'aide à la clientèle, nos programmes de vente au détail et d'éducation sur le cannabis et notre programme de sensibilisation médicale.

Les frais généraux et administratifs de l'exercice 2019 s'élevaient à 168,5 millions de dollars, reflétant nos investissements continus dans le renforcement des capacités commerciales, les coûts de gouvernance et de mise en conformité des sociétés ouvertes associés à l'inscription à la bourse de Toronto (TSX) et celle de New York (NYSE), les services juridiques et professionnels fournis aux entreprises en expansion, l'amélioration de nos capacités informatiques, et la poursuite des efforts visant l'expansion du marché, les coûts de conformité associés au respect des exigences réglementaires de Santé Canada et les coûts de rémunération des employés associés à ce qui précède.

Les frais de recherche et développement engagés au cours de l'exercice 2019 ont atteint les 15,2 millions de dollars. Cela est principalement dû au fait que notre équipe de recherche et de développement a mené des études portant sur diverses opportunités en matière d'innovation et de propriété intellectuelle, alors que nous nous préparions à l'introduction de nouveaux formats au cours de l'exercice 2020.

Les frais liés aux acquisitions s'élevaient à 23,4 millions de dollars pour l'exercice 2019, Canopy Growth clôturant plusieurs transactions au cours de l'exercice, notamment l'acquisition de HIKU Brands Company Ltd., d'ebbu, Inc., de Storz & Bickel GmbH & Co. KG ainsi que les acquisitions de Canopy Health Innovations Inc. Acquisitions annoncées après l'exercice 2019 – y compris This Works Products Limited, Canamo et Fibras Naturales, SL (« Cafina ») ainsi que l'acquisition future d'Acreage – ont également engendré des dépenses connexes tout au long de l'exercice 2019.

La charge de rémunération fondée sur des actions, une dépense hors caisse, atteignait les 182,8 millions de dollars pour l'exercice 2019, contre 29,6 millions de dollars pour l'exercice 2018, dont 74,7 millions au quatrième trimestre, ce qui représente une augmentation par rapport aux 11,9 millions de dollars du quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à une augmentation du nombre d'employés auxquels des options d'achat d'actions ont été attribuées, avec un effectif passant de 1 000 à 3 200 employés, et une augmentation de la juste valeur des options d'achat d'actions accordées compte tenu de la hausse de 80 % du cours de l'action de la Société par rapport à l'exercice 2019.

Faits saillants du bilan

Au 31 mars 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles et négociables de la Société s'élevaient à 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,2 milliards de dollars par rapport au 31 mars 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à l'investissement d'environ 5 milliards de dollars de Constellation Brands, Inc.. (« Constellation Brands ») le 1er novembre 2018 et l'émission d'obligations de premier rang convertibles pour un capital total de 600 millions de dollars. Cette augmentation a été partiellement compensée par un investissement de 644 millions de dollars dans l'agrandissement de nos actifs de production, de distribution et de vente au détail de cannabis, par un investissement de 380 millions de dollars dans l'acquisition de filiales, et par des investissements dans des activités liées au renforcement des capacités de l'entreprise, au développement et à l'exécution de campagnes de promotion de la marque de cannabis à usage récréatif, au développement et à la préparation du lancement de produits à base de cannabis à valeur ajoutée au cours de l'exercice 2020 et à la conduite de travaux de recherche et développement sur les traitements à usage thérapeutique à base de cannabis.

Les stocks au 31 mars 2019 s'élevaient à 262,1 millions de dollars (contre 101,6 millions de dollars au 31 mars 2018), dont 38 millions de dollars de produits finis et 165,5 millions de dollars de travaux en cours. En outre, les actifs biologiques ont atteint les 79 millions de dollars et totalisé, avec les stocks, 341,1 millions de dollars. La Société a augmenté sa production et ses capacités d'automatisation et table, pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2020, sur une récolte d'environ 34 000 kg, laquelle devrait être disponible à la vente sur tous les canaux dès le deuxième trimestre de l'exercice 2020.

Résumé du BAIIA ajusté du quatrième trimestre et de l'exercice financier 20192

Le BAIIA ajusté a entraîné une perte de 257 millions de dollars pour l'exercice 2019, contre une perte de 36,1 millions de dollars pour l'exercice 2018. La perte d'une année à l'autre reflète en grande partie les investissements réalisés dans les ventes et le marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs de l'exercice 2019 décrits ci-dessus.

L'amortissement, une dépense hors caisse, a augmenté de 4,9 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2019 en raison de la charge d'amortissement constatée sur les actifs mis en service au cours du quatrième trimestre de 2019. Ces actifs sont principalement liés à la production et au matériel d'entrepôt.

Les autres charges nettes ont augmenté de 368,3 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2019, principalement en raison des variations de la juste valeur hors caisse de nos billets de premier rang convertibles qui ont été comptabilisés dans les états des opérations. Ces variations de la juste valeur sont attribuables à la hausse du cours des actions de Canopy Growth du 31 décembre 2018 au 31 mars 2019.

Événements postérieurs à l'exercice 2019

• En avril, Canopy Growth et Acreage ont annoncé la conclusion d'un accord autorisant Canopy Growth à acquérir 100 % des actions d'Acreage, une fois que la production et la vente de cannabis seraient autorisées par le gouvernement fédéral aux États-Unis. Le 19 juin, les actionnaires de Acreage et de Canopy Growth ont voté en faveur de l'accord. La mise en œuvre initiale de la transaction est sujette à l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et à la satisfaction de certaines autres conditions de conclusion. Canopy Growth et Acreage tablent sur une exécution de la transaction autour du 27 juin 2019. Après l'approbation de certaines modifications apportées à l'accord de droits des investisseurs par Constellation Brands, ainsi que celle de conditions portant sur les bons de souscription existants, Canopy Growth enregistrera un coût matériel hors caisse au premier trimestre de l'exercice 2020. Nous nous attendons à ce que ce dernier ait une incidence défavorable importante sur les résultats nets du premier trimestre de l'exercice 2020.

Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour la période de douze mois s'achevant le 31 mars 2019 seront déposés sur SEDAR après la clôture des marchés financiers le vendredi 21 juin 2019 et seront disponibles à l'adresse www.sedar.com. La base de présentation de l'information financière dans les états financiers consolidés condensés audités et le rapport de gestion est en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Remarque 1 : La marge brute (avant les effets de juste valeur des principes comptables NIIF sur le coût des ventes) est une mesure opérationnelle clé qui ne présente pas de signification standardisée prescrite par les NIIF et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Cette mesure correspond au revenu net moins les coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes et peut être calculée à l'aide des états consolidés des opérations présentés dans le présent communiqué de presse.

Remarque 2 : Le BAIIA ajusté est une mesure financière non-NIIF ne disposant pas d'une signification standardisée prescrite par l'NIIF et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA est présenté dans le présent communiqué de presse et expliqué dans le rapport de gestion « BAIIA ajusté (mesure non-NIIF) » dont un exemplaire sera déposé sur SEDAR après la clôture des marchés financiers le vendredi 21 juin 2019.

Informations concernant le webcast

Un webcast audio en direct sera disponible à l'adresse suivante :

https://event.on24.com/wcc/r/1971998/A4F8AB6B82EDF157155CC39603685130

Informations d'appel

Numéro sans frais : 1-888-231-8191

Numéro international à composer : (647) 427-7450

Référence de la conférence : 4338214



Informations sur la rediffusion

Une rediffusion de l'appel sera accessible par téléphone jusqu'à 21 h 59, heure normale de l'Est, le 21 septembre 2019.

Numéro sans frais : 1-855-859-2056

Mot de passe de la rediffusion : 4338214

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est une entreprise diversifiée dans le cannabis, le chanvre et les dispositifs à base de cannabis, leader dans le monde, proposant des marques distinctes et des variétés de cannabis conservées, notamment sous formes séchées, d'huiles et de capsules à enveloppe molle. Canopy Growth propose des vaporisateurs homologués thérapeutiquement par le biais de la filiale de la société, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de processus à l'exécution sur le marché, Canopy Growth est animée par la passion du leadership et l'engagement à développer une société de cannabis de classe mondiale, un produit, un site et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur les cinq continents.

Spectrum Therapeutics, la division thérapeutique de Canopy Growth, est fière de former des professionnels de santé, de mener des recherches cliniques solides et de mieux faire connaître le cannabis au public, consacrant des millions de dollars à la recherche de pointe commercialisable et au développement de la propriété intellectuelle. Spectrum Therapeutics commercialise un éventail complet de produits en s'appuyant son système de classification par code couleur Spectrum, mais aussi le dronabinol, un cannabinoïde unique, sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth dispose de boutiques au détail sur l'ensemble du Canada à travers ses enseignes primées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed, une marque de cannabis mondialement réputée, dont la clientèle est nombreuse et fidèle, se concentre sur des produits de qualité et une forte relation client.

De notre inscription en bourse historique à la bourse de Toronto et à la bourse de New York jusqu'à la poursuite de notre expansion internationale, la fierté de faire progresser la valeur actionnariale grâce au leadership est enracinée dans toutes les activités de Canopy Growth. Canopy Growth a créé des partenariats avec les plus grands noms du secteur, dont les icones du cannabis, Snoop Dogg et Seth Rogen, produisant les légendaires graines de DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Constellation Brands, leader dans les boissons alcoolisées au Fortune 500, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite onze sites de production de cannabis sous licence, soit une superficie de production de près de 440 000 m2, dont 93 000 m2 agréés selon les bonnes pratiques de fabrication. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.canopygrowth.com .

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine sur les litiges dans le secteur des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, ainsi que des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croit », ou à des variantes de ces mots et expressions, ou stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans ce communiqué. Parmi ces déclarations, citons les attentes de la Société relatives à la récolte du premier trimestre de l'exercice 2020, les attentes de la Société relatives à la disponibilité à la vente de stocks supplémentaires finis au deuxième trimestre de l'exercice 2020, la mise sur le marché de produits à base de CBD sur le d'ici la fin de l'exercice 2020, l'expansion accélérée du marché d'Acreage, les avantages escomptés de la nouvelle image de marque de Spectrum Therapeutics sur la part de marché de la Société, les opportunités pour les produits à base de cannabis en Europe et l'augmentation prévue de la disponibilité des produits canadiens et danois, l'augmentation prévue des ventes de Storz & Bickel, l'anticipation selon laquelle ces installations seront pleinement opérationnelles dans les mois à venir, le lancement de nouveaux produits grand public et de marques CBD à l'exercice 2020, le calendrier de mise en œuvre de la transaction liée à Acreage. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs en rapport avec les informations prospectives sont tels que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités pourraient en réalité différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés, y compris les modifications apportées aux lois, aux règlements et aux directives ; le respect des lois ; les lois internationales ; les risques opérationnels, réglementaires et autres ; l'exécution de la stratégie commerciale ; la gestion de la croissance ; les difficultés à prévoir ; le recours à des licences ; les risques inhérents à une entreprise agricole ; les contrats passés avec des gouvernements provinciaux et territoriaux ; les contraintes liées à la commercialisation des produits ; les risques inhérents aux acquisitions et aux investissements ; l'expansion au sein de juridictions étrangères ; la réglementation gouvernementale ; le fait que le cannabis est une substance contrôlée aux États-Unis ; les risques liés au Farm Bill ; des hypothèses quant à la capacité des parties à recevoir, en temps utile et à des conditions satisfaisantes, les approbations réglementaires et judiciaires nécessaires pour la transaction liée à Acreage ; et les risques mentionnés dans la circulaire de la direction de la Société datée du 17 mai 2019 et dans la notice annuelle datée du 27 juin 2018 et déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs et les informations prospectives du présent communiqué de presse sont raisonnables, il faut prendre ces informations avec précaution et il n'existe aucune garantie que ces événements se produiront dans les délais annoncés ou même qu'ils se produiront tout simplement. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs et informations prospectives que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (en milliers de CAD)

31 mars 2019

31 mars 2018









Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 480 830 $

322 560 $ Titres négociables

2 034 133

- Montants à recevoir

106 974

21 425 Actifs biologiques

78 975

16 348 Inventaire

262 105

101 607 Charges payées d'avance et autres actifs

107 123

19 837



5 070 140

481 777









Investissements selon la méthode de la mise en équivalence

112 385

63 106 Autres actifs financiers

363 427

163 463 Immobilisations corporelles

1 096 340

303 682 Actifs incorporels

519 556

101 526 Écart d'acquisition

1 544 055

314 923 Autres actifs à long terme

25 902

8 340













8 731 805 $

1 436 817 $









Passif







Passif courant







Créditeurs et charges à payer

226 533 $

89 571 $ Tranche de la dette à long terme

103 716

1 557 Autre passif courant

81 414

900



411 663

92 028









Dette à long terme

842 259

6 865 Passif d'impôts différé

96 031

33 536 Autre passif à long terme

140 404

61 150













1 490 357

193 579









Capitaux propres







Capital social

6 026 618

1 076 838 Autres réserves

1 673 472

127 418 Cumul des autres éléments du résultat étendu

28 630

46 166 Déficit

(777 087)

(91 649)









Capitaux propres attribuables à Canopy Growth Corporation

6 951 633

1 158 773









Intérêts minoritaires

289 815

84 465









Total des capitaux propres

7 241 448

1 243 238













8 731 805 $

1 436 817 $



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS DES OPÉRATIONS POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET DOUZE MOIS PRENANT FIN LE 31 MARS 2019 ET 2018



Période de 3 mois prenant fin le



Période de 12 mois prenant fin le (en milliers de CAD sauf les montants d'actions) 31 mars 2019

31 mars 2018



31 mars 2019

31 mars 2018















































Revenu

106 485 $

22 806 $



253 431 $

77 948 $ Taxes d'accise

12 435

-



27 090

-



















Revenu net

94 050

22 806



226 341

77 948



















Coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes

79 076

15 140



175 425

40 213



















Marge brute avant les éléments suivants

14 974

7 666



50 916

37 735



















Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

23 547

20 025



129 536

67 861 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(77 050)

(17 500)



(167 550)

(96 721)



















Marge brute

68 477

5 141



88 930

66 595



















Vente et marketing

53 184

14 751



154 392

38 203 Recherche et développement

7 274

539



15 238

1 453 Frais généraux et d'administration

65 657

16 883



168 434

43 819 Frais liés aux acquisitions

13 788

915



23 394

3 406 Charge de rémunération fondée sur des actions

74 678

11 923



182 837

29 631 Charge de rémunération fondée sur des actions en rapport avec les jalons d'acquisition

18 490

8 247



100 164

19 475 Dépréciation et amortissement

9 870

2 915



21 510

12 889



















Dépenses d'exploitation

242 941

56 173



665 969

148 876



















Pertes d'exploitation

(174 464)

(51 032)



(577 039)

(82 281)



















Part de la perte sur les investissements en actions

(1 731)

(1 303)



(10 752)

(1 473) Autres revenus (dépenses), net

(133 451)

(10 068)



(69 985)

31 213 Total des autres revenus (dépenses), net

(135 182)

(11 371)



(80 737)

29 740



















Perte avant impôt sur les bénéfices

(309 646)

(62 403)



(657 776)

(52 541)



















Recouvrement d'impôt sur les bénéfices (dépenses)

(13 716)

8 042



(12 318)

(1 593)



















Perte nette

(323 362 $)

(54 361 $)



(670 094 $)

(54 134 $)



















Revenu net (perte) attribuable à :

















Canopy Growth Corporation

(335 607 $)

(61 544 $)



(685 438 $)

(70 353 $) Intérêts minoritaires

12 245

7 183



15 344

16 219



(323 362 $)

(54 361 $)



(670 094 $)

(54 134 $)



















Perte nette par action, de base et après dilution

















Perte nette par action :

(0,98 $)

(0,31 $)



(2,57 $)

(0,40 $) Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :

343 877 591

196 571 715



266 997 406

177 301 767



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS DE TRÉSORERIE POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET DOUZE MOIS PRENANT FIN LE 31 MARS 2019 ET 2018



Période de 3 mois prenant fin le



Période de 12 mois prenant fin le (en milliers de CAD)

31 mars 2019

31 mars 2018



31 mars 2019

31 mars 2018





























Entrée nette (sorties nettes) de Fonds en rapport avec les activités suivantes :





































Opérations

















Bénéfices nets (pertes)

(323 362 $)

(54 361 $)



(670 094 $)

(54 134 $) Ajustements pour :

















Dépréciation des immobilisations corporelles

14 359

2 365



30 062

8 725 Amortissement des actifs incorporels

8 987

2 586



16 856

11 761 Part de perte sur les investissements en actions

1 731

1 303



10 752

1 473 Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

23 547

20 025



129 536

67 861 Plus-value latente sur des variations de juste valeur des actifs biologiques

(77 050)

(17 500)



(167 550)

(96 721) Rémunération fondée sur des actions

93 096

20 928



287 782

51 177 Autres actifs

(2 451)

79



(19 359)

(1 853) Autres passifs

54 345

-



54 345

- Autres revenus et dépenses

120 262

2 925



75 786

(37 494) Charge d'impôt (recouvrement) sur le revenu

13 716

(8 042)



12 318

1 593 Devises hors caisse

(20 170)

(201)



(18 776)

(201) Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation

(132 621)

(7 018)



(262 168)

(33 693)



















Trésorerie nette affectée aux activités d'exploitation

(225 611)

(36 911)



(520 510)

(81 506)



















Investissement

















Achats d'actifs incorporels et d'immobilisations incorporelles

(149 220)

(89 930)



(644 456)

(176 037) Achats d'actifs incorporels

1 850

(1 099)



(38 290)

(2 132) Produit de la vente d'immobilisations corporelles

-

-



-

75 Achats de titres négociables

(1 227 565)

-



(2 029 812)

(118) Produit sur les actifs classés comme étant destinés à la vente

-

-



-

7 000 Investissements selon la méthode de la mise en équivalence

(9 695)

-



(36 896)

(26 179) Investissements dans d'autres actifs financiers

(17 266)

(2 062)



(91 337)

(22 439) Sortie nette de fonds lors de l'acquisition de NCI

(4 716)

-



(6 712)

- Sortie nette de fonds lors de l'acquisition de filiales

(36 010)

(153)



(380 482)

(3 753)



















Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement

(1 442 622)

(93 244)



(3 227 985)

(223 583)



















Financement

















Paiement des coûts d'émission d'actions

(3 029)

(8 663)



(21 646)

(10 008) Produit de l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription

-

200 680



5 072 500

470 670 Produit de l'émission d'actions par Canopy Rivers

63 758

19 763



154 976

54 876 Produit de l'exercice d'options sur actions

19 429

3 509



48 159

11 053 Produit de l'exercice de bons de souscription

106

89



18 790

770 Émission de titres de créance à long terme

-

-



600 000

- Paiement des frais d'émission de titres de créance à long terme

-

-



(16 380)

- Paiement d'intérêt sur des titres de créance à long terme

(11 793)

-



(14 521)

- Remboursement des titres de créance à long terme

(1 181)

(371)



(4 680)

(1 512)



















Trésorerie nette apportée par les activités de financement

67 290

215 007



5 837 198

525 849



















Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les valeurs assimilables à des espèces

(34 097)

-



69 567

-



















Entrée nette de trésorerie

(1 635 040)

84 852



2 158 270

220 760 Trésorerie et valeurs assimilables à des espèces, début de la période

4 115 870

237 708



322 560

101 800



















Trésorerie et valeurs assimilables à des espèces, fin de la période

2 480 830 $

322 560 $



2 480 830 $

322 560 $

BAIIA ajusté1 (Mesure non-conforme aux NIIF)

Période de 3 mois prenant fin le



Année prenant fin le (en milliers de CAD)

31 mars 2019

31 mars 2018



31 mars 2019

31 mars 2018







(Reformulé)







(Reformulé) Rapprochement de BAIIA ajusté

















Perte d'exploitation – comme indiqué

(174 464 $)

(51 032 $)



(577 039 $)

(82 281 $)



















Normes comptables NIIF de juste valeur relatives aux actifs biologiques et aux stocks

















Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

23 547

20 025



129 536

67 861 Plus-value latente sur des variations de juste valeur des actifs biologiques

(77 050)

(17 500)



(167 550)

(96 721)



(53 503)

2 525



(38 014)

(28 860) Charge de rémunération fondées sur des actions (par état des flux de trésorerie)

93 096

20 928



287 782

51 177 Coûts d'acquisition

13 788

915



23 394

3 406 Dépréciation et amortissement (par état des flux de trésorerie)

23 346

4 951



46 918

20 486



130 230

26 794



358 094

75 069 BAIIA ajusté

(97 737 $)

(21 713 $)



(256 959 $)

(36 072 $)

1. Le BAIIA ajusté est le bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciation, rémunération en actions, variations de juste valeur et autres éléments non monétaires, ajusté pour l'acquisition des éléments apparentés.

Contacts pour les médias :

Caitlin O'Hara,

Relations avec les médias,

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com ,

613-291-3239

Relations avec les investisseurs,

Tyler Burns,

Tyler.Burns@canopygrowth.com ,

855-558-9333 ext. 122

SOURCE Canopy Growth Corporation