Canopy Growth Corporation publie les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2019 : un chiffre d'affaires brut de 98 millions de dollars ; le revenu net établit un record avec 83 millions de dollars

Les expéditions de cannabis ont totalisé 10 102 kg et équivalents kilogrammes.

Revenu net de 74,9 millions de dollars, y compris les variations de la juste valeur des passifs financiers incluses dans Autres revenus.

A clôturé l'investissement annoncé précédemment de 5 milliards de dollars par Constellation Brands Inc et a commencé à optimiser ce capital pour les actionnaires avec les acquisitions clés de Storz & Bickel et les actifs d'ebbu Inc.

A conquis de nouveaux marchés, notamment le Royaume-Uni et le Pérou, et a annoncé son intention de s'implanter dans l'État de New York , marquant ainsi l'entrée de la société sur le marché américain du chanvre.

Le portefeuille de propriété intellectuelle s'est élargi de 32 brevets délivrés et de plus de 140 demandes de brevets, couvrant toute une gamme de domaines cibles allant de la technologie à la génétique en passant par les formulations cliniques.

Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (« Canopy Growth » ou « la Société ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 qui s'est clôturé au 31 décembre 2018. Toutes les informations financières mentionnées dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens, sauf mention contraire.

Faits marquants opérationnels et financiers pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 T3 2019 T3 2018 % Variation Revenu net (en millions) 83 $ 21,7 $ 282 % Kilogrammes et équivalents kilogrammes vendus 10 102 2 330 334 % Prix de vente moyen par gramme - Usage récréatif 6,96 $ - NS Prix de vente moyen par gramme - Usage thérapeutique canadien 9,77 $ 8,21 $ 19 % Prix de vente moyen par gramme - Usage thérapeutique international 13,28 $ 12,61 $ 5 % Prix de vente moyen par gramme 7,33 $ 8,30 $ -12 % Inventaire et actifs biologiques (en millions) 216 $ 108 $ 100 % Kilogrammes récoltés (kilogrammes) 7 556 7 961 -5 % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables (en millions) 4 915 $ 429 $ 1 046 % NS = Non significatif

Faits marquants des revenus pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 T3 2019 T3 2018 % Variation Revenu brut du cannabis canadien à usage récréatif - B2B 60,1 $ - NS Revenu brut du cannabis canadien à usage récréatif - B2C 11,5 $ - NS Revenu du cannabis canadien à usage récréatif - Sous total 71,6 $ - NS Revenu brut du cannabis thérapeutique canadien 15,9 $ 19,3 $ -18 % Revenu brut du cannabis thérapeutique international 2,7 $ 1 $ 170 % Revenus médicaux - Sous total 18,6 $ 20,3 $ -8 % Autres revenus 7,5 $ 1,4 $ 436 % Revenu brut total 97,7 $ 21,7 $ 350 % Moins les taxes d'acc 14,7 $ - NS Revenu net 83 $ 21,7 $ 282 % NS = Non significatif

Faits marquants des ventes de produits pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 Ventes de produits (kilogrammes et équivalents kilogrammes) T3 2019 T3 2018 % Variation Cannabis à usage récréatif canadien - B2C 7 381 0 NS Cannabis à usage récréatif canadien - B2C 906 0 NS Cannabis thérapeutique canadie 1 611 2 254 -29 % Cannabis thérapeutique international 204 76 168 % Total 10 102 2 330 334 % NS = Non significatif

Commentaires de la direction

« Notre premier trimestre complet couronné de succès en termes de vente à usage récréatif au Canada renforce notre stratégie de longue date consistant à effectuer des investissements significatifs à un stade précoce afin de conquérir des parts de marché » a déclaré Bruce Linton, Chairman et Co-CEO, Canopy Growth. « Grâce à une solide trésorerie, nous avons ajouté des actifs stratégiques et la PI au moyen d'acquisitions pour accélérer le perfectionnement de nos entrants avec ebbu et de nos extrants destinés aux consommateurs avec Storz et Bickel. »

« Le marché canadien du cannabis à usage récréatif sera dominé à long terme par les entreprises fournissant d'excellents produits et expériences aux consommateurs. Les ventes de la première vague de produits et les environnements de vente au détail lancés au troisième trimestre prouvent que nous retenons l'attention des consommateurs. »

M. Linton a ensuite conclu : « Nous avons développé une plate-forme à grande échelle entièrement intégrée, sans précédent et sans équivalent, et nous allons continuer à nous développer en réalisant des investissements stratégiques dans la production dans les régions bénéficiant d'autorisations au niveau fédéral pour commercialiser nos offres de cannabis et de chanvre. Nous pensons que cette stratégie permettra une rentabilité soutenue du capital investi à long terme. »

Résumé concernant les produits et la production

Les huiles, y compris les capsules à enveloppe molle de la Société, représentaient 33 % du revenu de produits (revenu net déclaré à l'exclusion d'autres revenus) dans la période de trois mois prenant fin au 31 décembre 2018, soit une hausse de 23 % du revenu de produits par rapport à la même période de l'exercice précédent, démontrant ainsi une augmentation de la demande pour les formats à valeur ajoutée. Au cours du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019, environ 30 % et 42 % respectivement des ventes à usage récréatif et thérapeutique étaient composés d'huiles, dont les capsules à enveloppe molle.

Afin de placer Canopy Growth en position de fournir les quantités considérables d'huile de cannabis qui, selon la Société, seront nécessaires pour répondre aux besoins des futurs produits à valeur ajoutée, notamment les cigarettes électroniques et les boissons, la Société a pris des mesures au cours du trimestre afin d'augmenter sa propre capacité d'extraction actuelle et prévue en concluant des contrats d'extraction liés à l'approvisionnement avec Valens GroWorks Corp., Medipharm Labs Corp. et POS Holdings Inc. (« POS Holdings »). En outre, au cours du trimestre, la Société a rempli les termes d'un contrat de financement passé avec POS Holdings afin de verrouiller le support d'extraction dédié pour Canopy Growth.

Au cours de la transition d'une entreprise spécialisée dans le « cannabis thérapeutique » vers une entreprise produisant des thérapies à base de cannabinoïdes, éprouvées en clinique, la Société a connu un déclin de la demande sur le marché thérapeutique canadien au cours du trimestre. Le déclin peut s'expliquer par l'ajustement initial au marché à usage récréatif légal disponible, auquel les patients peuvent également avoir accès. En outre, les revenus médicaux ont reflété une transition vers une gamme de produits médicaux plus restreinte ainsi que l'élévation et le recentrage de Spectrum Cannabis vers une proposition de marque davantage concentrée sur le domaine médical ou pharmaceutique.

Les revenus médicaux internationaux au cours de la période de trois mois prenant fin au 31 décembre 2018, se composant principalement de ventes en Allemagne, ont augmenté de 170 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, les portant à 2,7 millions de dollars.

Les autres revenus pour le trimestre s'élevaient à 7,5 millions de dollars, provenant du revenu de cliniques partenaires, des ventes de marchandises et des ventes de dispositifs par la filiale en propriété exclusive de la Société, Storz & Bickel suite à la clôture de son acquisition le 6 décembre 2018.

Marché canadien réglementé de l'usage réservé aux adultes - Ventes de cannabis

La Société a mis un fort accent sur l'expédition de produits principaux, étayée par un bon niveau de stocks, dans les réseaux de magasins de vente au détail dans tout le pays. Face à une forte demande de produits et aux pénuries d'approvisionnement générales du secteur, les niveaux de stocks ont servi à améliorer la disponibilité des produits de la Société dans les rayons des magasins de vente au détail. De même, à la fin du trimestre, la Société a commencé à expédier des capsules à enveloppe molle à valeur ajoutée ainsi que des joints pré-roulés dans les canaux à usage récréatif dans tout le pays.

Marché canadien réglementé de l'usage réservé aux adultes - Détaillants

Canopy Growth a finalisé son acquisition de HIKU au cours du deuxième trimestre, ajoutant ainsi le canal de distribution Tokyo Smoke pour compléter ses magasins sous l'enseigne Tweed. L'offre de deux expériences clients distinctes permettra à la Société d'attirer divers profils de consommateurs sans pour autant saturer un seul segment. Tokyo Smoke exploite quatre magasins de vente de cannabis au détail détenus par la Société ainsi qu'une plate-forme d'e-commerce à Manitoba. Le commerce de détail Tweed dispose désormais de 10 points de vente de cannabis détenus par la Société dans toute la province de Terre-neuve-et-Labrador et dans celle de Manitoba, ainsi qu'un magasin sous licence dans la province de Saskatchewan et une présence de commerce électronique dans la province du Manitoba et le territoire du Nunavut. La Société prévoit d'ajouter 20 boutiques Tweed et 20 magasins Tokyo Smoke dans les provinces avec des modèles de vente au détail privée. Dans la province de l'Ontario, la Société étudie des opportunités de partenariats afin de garantir que les consommateurs présents sur ce marché puissent profiter des expériences de vente au détail distinctes Tweed et Tokyo Smoke tout en œuvrant au sein du cadre provincial.

Marge brute au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 1 Résumé

La Société est au stade final de l'achèvement de sa plate-forme canadienne de production et d'extraction. Le coût des ventes inclut l'impact des frais d'exploitation des filiales gérant la culture du cannabis non entièrement mises en service, notamment notre serre Delta et un certain nombre de zones de la serre Aldergrove, toutes deux en cours d'aménagement, ainsi qu'Edmonton et Fredericton, également en construction au cours du trimestre. Vert Mirabel a également lancé son premier cycle de culture pilote, qui s'est associé aux autres actifs non productifs pour engendrer des frais généraux non récurrents plus élevés. Le coût des ventes incluait également les frais associés au développement de produits comestibles et de boissons pour lesquels des marchés seront disponibles plus tard au cours de l'année 2019. En excluant les coûts associés à ces filiales ne gérant pas de cultures qui totalisent environ 13,1 millions de dollars et absorbent les taxes d'accise médicales de 2,1 millions de dollars afin d'alléger le fardeau imposé aux patients, la marge brute 2 avant les effets de la juste valeur sur le coût des ventes et autres frais d'inventaire aurait été de 33,5 millions de dollars, soit 40 % des ventes. La marge brute a également été affectée par des prix moyens B2B plus faibles pour l'usage récréatif, par rapport aux ventes médicales directes historiques aux consommateurs.

Les serres fonctionnent selon des zones. Aldergrove, Delta et Mirabel ont été plantées de manière à permettre des récoltes continues, plutôt qu'une seule grosse récolte, afin d'accroître l'utilisation des actifs comme les processus post-récolte et de fournir un approvisionnement régulier en produits pour les années à venir. Le serre d'Aldergrove a commencé sa troisième récolte au début du trimestre en cours, et la prochaine récolte de la serre Delta devrait commencer plus tard au cours de ce trimestre.

La Société est d'avis que les marges brutes vont augmenter au cours des trimestres à venir lorsque tous les sites de culture atteindront leur pleine capacité et connaîtront les récoltes pilotes initiales pour devenir des actifs très performants. En outre, il est prévu que les marges augmentent lorsque les produits comestibles et les boissons seront introduits au cours de l'année 2019 avec des coûts inférieurs d'ingrédients actifs par portion.

Résumé des dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 Période de trois mois terminée le En % de En % de 31 décembre, Net 31 décembre, Net 2018 Revenu 2017 Revenu (en milliers de CAD) Dépenses d'exploitation Ventes et marketing $ 44 895 54 % $ 9 409 43 % Recherche et développement 5 264 6 % 287 1 % Frais généraux et d'administration 46 088 55 % 11 050 51 % Frais liés aux acquisitions 4 520 5 % 790 4 % Charge de rémunération fondés sur des actions 63 911 77 % 17 879 82 % Dépréciation et amortissement 5 015 6 % 3 147 15 % Total des charges d'exploitation $ 169 693 $ 42 562 Période de neuf mois se terminant le En % de En % de 31 décembre, Net 31 décembre, Net 2018 Revenu 2017 Revenu (en milliers de CAD) Dépenses d'exploitation Ventes et marketing $ 101 208 77 % $ 23 452 43 % Recherche et développement 7 964 6 % 914 2 % Frais généraux et d'administration 102 777 78 % 26 936 49 % Frais liés aux acquisitions 9 606 7 % 2 491 5 % Charge de rémunération fondées sur les actions 189 833 143 % 28 936 52 % Dépréciation et amortissement 11 640 9 % 9 974 18 % Total des charges d'exploitation $ 423 028 $ 92 703

Les entreprises s'appuyant sur des produits de qualité supérieure et sur le service à la clientèle nécessitent des investissements d'amorçage. La direction pense qu'un investissement de base est nécessaire pour développer la plate-forme de production importante et diversifiée de la Société, sa capacité de distribution flexible, des marques phares au niveau mondial, ses compétences de vente au détail, les ventes à usage thérapeutique et récréatif ainsi que ses capacités de soutien à la clientèle. Canopy Growth a également besoin de solides infrastructures informatiques, d'un développement et d'opérations commerciales au niveau international. Ces investissements ont exercé un impact direct sur la rentabilité au cours du trimestre mais représentent des investissements prudents à long terme pour renforcer la position de leadership international de la Société. Les coûts de vente et de marketing tout comme les frais généraux et d'administration ont augmenté de manière considérable par rapport à la même période de l'exercice précédent. La direction s'attend à ce que ces dépenses se stabilisent à court terme pour ses opérations canadiennes.

L'équipe en charge des sciences appliquées de la Société est à la recherche de toutes sortes de possibilités de propriété intellectuelle, notamment les modèles de croissance pour différents cas de figure environnementaux et la génétique de différentes souches, le développement d'une technologie en instance de brevet en rapport avec l'équipement que la Société a conçu spécialement pour le secteur du cannabis et qui doit être incorporé dans les opérations de Canopy Growth et les travaux de R&D en cours qui sont menés dans le domaine de l'homologation des concessionnaires de la Société, et qui devraient déboucher sur le développement de nouveaux facteurs de l'état des produits à base de cannabis qui seront mis sur le marché une fois qu'ils en auront reçu l'autorisation. Avec l'acquisition de Canopy Health Innovations, l'extension du champ de R&D entrepris et les ressources supplémentaires nécessaires, les dépenses de R&D ont augmenté de manière considérable par rapport à la même période l'exercice précédent. Les dépenses relatives aux sciences appliquées continueront de croître alors que la Société s'engage activement dans la voie de la PI. Le développement des connaissances scientifiques par le biais de la science végétale, des applications technologiques et des essais cliniques est la voie la plus rapide pour mettre au point des produits durables à marges élevées.

Les dépenses liées aux acquisitions effectuées au troisième trimestre clos le 31 décembre 2018 étaient principalement liées aux acquisitions des actifs d'ebbu Inc. et de Storz & Bickel et au financement de POS Holdings. En outre, des coûts ont été encourus du fait de l'évaluation constante des acquisitions potentielles effectuées au cours de la période et de l'augmentation des services juridiques, comptables et de conseil stratégique requis pour compléter ou évaluer les transactions. Il est probable que la Société acquière des actifs stratégiques supplémentaires à l'avenir dans le cadre de sa stratégie commerciale.

En ce qui concerne les charges de rémunération à base d'actions enregistrées, en pratique, tous les employés de la Société perçoivent des options d'achat d'actions (stock options) dans le cadre de leur programme de rémunération. Les paiements jalonnés liés aux acquisitions basés sur les rendements futurs et les critères connexes ont été traités comme des frais liés à la rémunération en actions au lieu d'être affectés au prix d'acquisition.

Résumé du BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 (mesure non-conforme aux PCGR)2

Le BAIIA ajusté au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 a représenté une perte de 75,1 millions de dollars par rapport à une perte de 5,7 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Depuis le début de l'exercice, le BAIIA ajusté a représenté une perte de 69 millions de dollars par rapport à une perte de 14,4 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté est rapproché et expliqué dans le document Discussion et analyse de la Direction, sous la rubrique « BAIIA ajusté (mesure non-conforme aux PCGR) » dont un exemplaire sera déposé sur SEDAR et EDGAR après la clôture des marchés financiers aujourd'hui. Le BAIIA ajusté est rapproché dans un tableau figurant dans ce communiqué de presse.

Résumé des autres revenus et bénéfice net pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019

Les autres revenus s'élevant à 235,2 millions de dollars pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2018 étaient principalement composés de variations de la juste valeur sur les actifs financiers et les passifs financiers. Le montant inclut un gain de juste valeur s'élevant à 185,8 millions de dollars, conséquence de la baisse de la juste valeur des billets de premier rang convertibles de la fin du deuxième trimestre à la fin du troisième trimestre et d'un gain de juste valeur de 36,4 millions de dollars sur les actifs financiers, principalement les bons de souscription TerrAscend et Slang.

La Société a également perçu 18,6 millions de dollars d'intérêts créditeurs sur la trésorerie et les titres négociables. Ce revenu a été partiellement compensé par une perte de 6,3 millions de dollars suite à la restructuration de TerrAscend qui a débouché sur l'échange des actions et des bons de souscription TerrAscend contre des actions échangeables sans droit de vote et sans droit de participation.

La Société a enregistré une charge d'impôts sur le revenu s'élevant à 1 million de dollars pour la période de trois mois prenant fin au 31 décembre 2018. Si l'on compare avec la même période de l'exercice précédent, la Société avait enregistré une charge d'impôts sur le revenu de 7,6 millions de dollars.

Le revenu net pour la période de trois mois prenant fin au 31 décembre 2018 était de 74,9 millions de dollars par rapport à un revenu net s'élevant à 11 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Les autres revenus s'élevant à 63,5 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre 2018, sont principalement composés de variations de la juste valeur sur les actifs financiers et les passifs financiers, ainsi que d'un gain sur l'acquisition des intérêts non possédés de la Société en CHI.

La Société a enregistré un recouvrement d'impôts sur le revenu de 1,4 million de dollars pour la période de neuf mois prenant fin au 31 décembre 2018. Si l'on compare avec la même période de l'exercice précédent, la Société avait enregistré une charge d'impôts sur le revenu de 9,6 millions de dollars.

Les pertes nettes pour la période de neuf mois prenant fin au 31 décembre 2018 étaient de 346,7 millions de dollars par rapport à un revenu net s'élevant à 227 000 dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Point concernant le développement de la propriété intellectuelle

Au cours du troisième trimestre, Canopy Animal Health (« CAH ») a réalisé des études précliniques en rapport avec le traitement de l'anxiété chez les animaux de compagnie utilisant le CBD, ou cannabidiol. En outre, CAH a mené des essais d'innocuité sur la consommation du cannabis, lesquels ont fourni des données essentielles à la validation de l'innocuité des produits thérapeutiques à base de cannabis destinés aux animaux.

À la suite de la clôture du trimestre, Canopy Health Innovations a débuté des essais cliniques de Phase IIb sur les humains afin d'évaluer l'utilisation du cannabis thérapeutique dans le traitement de l'insomnie. Les essais sont réalisés en collaboration avec un institut de recherche canadien de premier plan.

Au cours du trimestre, la Société a acquis les actifs, y compris le dépôt de plus de 40 demandes de brevets concernant le cannabis et représentant plus de 1 500 inventions d'ebbu, chercheur sur le chanvre basé dans le Colorado. La propriété intellectuelle et les progrès en matière de R&D réalisés par l'équipe d'ebbu sont appliqués directement au programme de sélection génétique du cannabis à forte teneur en chanvre et en THC de Canopy Growth. La Société est d'avis que l'application de la propriété intellectuelle d'ebbu peut potentiellement réduire les frais de production du CBD. En outre, le portefeuille de propriété intellectuelle d'ebbu contribuera au programme de formulations cliniques mis en œuvre par Canopy Health Innovations.

Le portefeuille de propriété intellectuelle de la Société comprend 32 brevets délivrés et plus de 140 demandes de brevets, couvrant le matériel, la formulation de produits, la génétique, l'innovation de production et les traitements médicaux.

Point sur les activités de commercialisation et relatives à la marque

La Société respecte une approche disciplinée d'expansion du portefeuille alors qu'elle continue à dénicher de nouvelles opportunités de marché en identifiant les besoins pour les adultes pouvant être satisfaits par les marques sur le marché du cannabis légalisé, et en évaluant à la fois l'attrait économique de la réponse à ces besoins et leur ajustement à la position des marques existantes. Canopy Growth a élaboré un portefeuille de marques fondées sur des convictions et aux objectifs bien définis, avec des histoires d'origines authentiques et des points de vue distincts sur le monde, englobant des provenances locales comme internationales.

La société a mis Tweed, sa principale marque, sur le marché de l'usage récréatif. Dans le cadre de la stratégie de lancement national, Tweed s'est particulièrement attachée à mieux se faire connaître par l'intermédiaire de partenariats exclusifs avec les médias, de lancements expérimentaux et de programmes de responsabilité exclusifs comme le programme « Don't Drive High » (Ne conduisez pas sous emprise) en collaboration avec Uber et MADD Canada. L'objectif visant à impliquer et éduquer les consommateurs dans tout le pays, à la fois avant et après le lancement, associé au réseau de magasins de vente au détail de Tweed, a permis à Tweed de s'assurer une notoriété assistée de 20 % parmi les consommateurs et les acheteurs potentiels de cannabis. En complément de Tweed, sa principale marque grand public, les adultes vivant au Canada ont également bénéficié du lancement couronné de succès, dans le cadre d'un usage récréatif, de Tokyo Smoke et DOJA, ainsi que des marques partenaires LBS et DNA Genetics.

Au cours du trimestre, Canopy Growth a également lancé des offres de produits, nouvelles et améliorées, comme les sprays buccaux au cannabis et les joints pré-roulés fabriqués par nos machines à rouler le cannabis automatisées, exclusives et sur mesure, au cœur de notre siège social de Smiths Falls. La Société a également dévoilé son emballage personnalisé unique en son genre, à savoir une boîte hermétique unique et exclusive, hermétique et dotée d'une sécurité enfant. L'approche stratégique de Canopy Growth concernant l'approvisionnement et la distribution a permis à la Société de proposer aux adultes, où qu'ils vivent au Canada, une offre diversifiée de produits de grande qualité à base de cannabis.

La Société met également au point des extensions de la gamme de produits ainsi que des marques spécifiques au format pour les catégories de produits à valeur ajoutée, notamment la cigarette électronique, les boissons et d'autres produits qui devraient obtenir une autorisation de vente au quatrième trimestre de l'année 2019.

Investir pour tirer profit des opportunités de produits à base de chanvre et de CBD

La Société s'appuie sur les décennies d'expérience de son équipe de classe mondiale spécialisée dans le chanvre pour mettre au point des solutions technologiques exclusives et en attente de brevet, afin d'optimiser la vitesse et l'efficacité de la récolte, de l'après-récolte et des processus de stockage nécessaires pour mener des opérations en grandeur réelle sur le chanvre. Au troisième trimestre, la branche dédiée au chanvre de Canopy Growth a récolté des milliers d'acres de gènes de chanvre à forte teneur en CBD dans la province de la Saskatchewan. Après extraction, la Société prévoit un rendement de milliers de kilos de CBD dérivé du chanvre.

Aux États-Unis, la loi Agriculture et nutrition, ou Agricultural and Nutrition Act, H.R. 2 (la « loi agricole américaine ») a été adoptée le 20 décembre 2018. L'adoption de la loi agricole américaine, qui a repris les termes du Hemp Farming Act (Loi sur la culture du chanvre) de 2018, élargit les opportunités relatives à la culture et à la transformation du chanvre en vue de fabriquer des produits à base de CBD aux États-Unis. Le 14 janvier 2019, Canopy Growth a annoncé que l'État de New York lui avait accordé une licence de production et de transformation du chanvre et que la Société s'engageait à investir dans l'État de New York pour développer un parc industriel consacré au chanvre (Hemp Industrial Park). Le Hemp Industrial Park abritera des capacités de production à grande échelle se concentrant sur l'extraction du chanvre et la fabrication de produits en vue de desservir le marché de l'État de New York ainsi que des marchés aux quatre coins des États-Unis, dans la mesure permise par les réglementations. Canopy Growth projette d'investir entre 100 et 150 millions USD dans ses opérations new-yorkaises. Canopy Growth est en train de développer un vaste portefeuille de gammes de produits à base de CBD, devant être largement distribués à travers plusieurs canaux, avec l'intention d'établir un leadership de la catégorie dans chaque marché vertical du CBD. La Société cherchera à exploiter les acquisitions stratégiques et à tirer profit de ses partenaires pour accélérer la croissance sur le marché des produits de consommation à base de CBD aux États-Unis.

Changement de CFO

L'EVP et Chief Financial Officer (Directeur financier) de Canopy Growth, Tim Saunders, a informé la Société et son Conseil d'administration de sa décision de laisser son poste de CFO en milieu ou en fin d'année 2019. Tim continuera d'occuper le poste de CFO jusqu'à ce que son successeur soit en mesure d'assumer cette fonction. La recherche du successeur de Tim est déjà en cours et des candidats ont été identifiés. La Société devrait annoncer le candidat retenu dans les mois à venir. Suite au passage de relais, Tim continuera à faire partie de l'équipe de direction et du Conseil d'administration de Canopy Growth en tant que conseiller stratégique dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement des entreprises et de la transformation des activités. Le conseil d'administration, les co-CEO Bruce Linton et Mark Zekulin, ainsi que toute la famille Canopy remercient Tim pour son dévouement et son leadership. Ayant soutenu la santé financière de la Société grâce à une phase de croissance de F&A dynamique, plusieurs cycles de financement et des cotations historiques aux bourses TSX (Toronto) et NYSE (New York), des premières pour des sociétés de cannabis, l'empreinte de Tim sur la Société Canopy Growth restera indélébile et grandement appréciée.

Les états financiers consolidés non audités et les documents Discussion et analyse de la direction pour les périodes de trois et six mois prenant fin au 31 décembre 2018 seront déposés sur SEDAR après la clôture des marchés financiers aujourd'hui, 14 février 2018, et seront disponibles sur le site www.sedar.com. La base du rapport financier dans les États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les documents Discussion et analyse de la direction est en milliers de dollars canadiens, sauf mention contraire.

Remarque 1 : la marge brute avant les effets de juste valeur des principes comptables IFRS représentant les actifs biologiques et l'inventaire est une mesure opérationnelle clé qui ne présente pas de signification standardisée prescrite par l'IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La définition de ce terme est indiquée dans le document Discussion et analyse de la direction, sous MARGE BRUTE, dont un exemplaire sera déposé sur SEDAR aujourd'hui après la clôture des marchés financiers.

Remarque 2 : le BAIIA ajusté est une mesure financière non-conforme aux PCGR ne disposant pas d'une signification standardisée prescrite par l'IFRS et peut ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté est rapproché et expliqué dans la Discussion et analyse de la Direction sous la rubrique « BAIIA ajusté (mesure non-conforme aux PCGR) » dont un exemplaire sera déposé sur SEDAR après la clôture des marchés financiers aujourd'hui.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est une entreprise diversifiée dans le cannabis et le chanvre, leader dans le monde, qui propose des marques distinctes et des variétés de cannabis conservées, notamment sous formes séchées, d'huiles et de capsules à enveloppe molle. Canopy Growth propose des vaporisateurs homologués médicalement par le biais de la filiale de la Société, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de processus à l'exécution sur le marché, Canopy Growth est animée par la passion du leadership et l'engagement à développer une société de cannabis de classe mondiale, un produit, un site et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur les cinq continents.

La Société est fière de se consacrer à l'éducation des professionnels de la santé, à la réalisation d'excellentes recherches cliniques et à l'approfondissement de la compréhension du cannabis par le public. Par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Canopy Health Innovations (« Canopy Health »), elle a consacré des millions de dollars à la recherche de pointe commercialisable et au développement de la PI. Canopy Growth œuvre avec la Beckley Foundation et a lancé Beckley Canopy Therapeutics afin de mener des recherches et de développer des médicaments à base de cannabis validés cliniquement en mettant l'accent principalement sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis les actifs de la société leader dans la recherche sur le chanvre, ebbu, Inc. (« ebbu »). La propriété intellectuelle (« PI ») et les progrès de R&D réalisés par l'équipe d'ebbu sont appliqués directement au programme génétique de cannabis à forte teneur en chanvre et en THC de Canopy Growth et à ses capacités en matière de boissons infusées au cannabis. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété non exclusive, Canopy Rivers Corporation, la Société fournit des ressources et des investissements aux nouveaux arrivants sur le marché et développe un portefeuille d'investissements stables dans le secteur.

De notre inscription en bourse historique à la bourse de Toronto et à la bourse de New York jusqu'à la poursuite de notre expansion internationale, la fierté de faire progresser la valeur actionnariale grâce au leadership est enracinée dans toutes les activités de Canopy Growth. Canopy Growth a créé des partenariats avec les plus grands noms du secteur, dont l'emblème du cannabis, Snoop Dogg, produisant les légendaires graines de DNA Genetics et Green House, Battelle, la plus grande organisation de recherche et développement non lucrative au monde, et Constellation Brands, leader dans les boissons alcoolisées au Fortune 500, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite 10 sites de production de cannabis sous licence avec une capacité de production supérieure à 4,3 millions de pieds carrés (399 483 m²), dont 500 000 pieds carrés (46 451 m²) de production certifiée par GMP. La Société exploite les magasins de vente au détail Tweed dans les provinces de Terre-neuve et Manitoba et a conclu des accords d'approvisionnement avec chaque province et territoire au Canada. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.canopygrowth.com

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croit », ou à des variantes de ces mots et expressions, ou stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les déclarations concernant la part de marché prévisionnelle sur les marchés à usage récréatif, le développement de produits, les travaux d'essais cliniques et les activités d'acquisition prévues en rapport avec BC Tweed et Canopy Health Innovations. Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans les énoncés prospectifs peuvent engendrer une variation considérable des événements, résultats, performances, perspectives et opportunités par rapport à ce qui a été exprimé ou supposé par lesdits énoncés prospectifs, notamment les risques associés à l'entrée dans une nouvelle dynamique de marché au Canada ou à l'international, ainsi que les risques contenus dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juin 2017 et déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations et il n'existe aucune garantie que ces événements se produiront dans les délais annoncés ou même qu'ils se produiront tout simplement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉS 31 décembre, 31 mars, (en milliers de CAD) 2018 2018 Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de tréso 4 115 870 $ 322 560 $ Titres négociables 799 418 - Montants à recevoir 95 476 21 425 Actifs biologiques 31 013 16 348 Inventaire 184 961 101 607 Charges payées d'avance et autres actifs 50 439 19 837 5 277 177 481 777 Immobilisations corporelles 960 158 303 682 Autres actifs à long terme 32 919 8 340 Investissements dans des entités associées et des joint ventures 103 773 63 106 Autres actifs financiers 281 928 163 463 Actifs incorporels 168 536 101 526 Fonds commercial 1 815 624 314 923 8 640 115 $ 1 436 817 $ Passif Passif à court terme Créditeurs et charges à payer 215 612 $ 89 571 $ Revenu reporté 263 900 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 18 447 1 557 Autre passif à court terme 61 357 - 295 679 92 028 Dette à long terme 773 049 6 865 Passif d'impôts différé 25 703 33 536 Autre passif à long terme 122 006 61 150 1 216 437 193 579 Engagements et éventualités Capitaux propres Capital social 5 947 715 1 076 838 Autres réserves 1 645 441 127 418 Autres éléments du résultat étendu 76 584 46 166 Déficit (441 480) (91 649) Capitaux propres attribuables à Canopy Growth Corporation 7 228 260 1 158 773 Intérêts minoritaires 195 418 84 465 Total des capitaux propres 7 423 678 1 243 238 8 640 115 $ 1 436 817 $

CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES RÉSUMÉS DES OPÉRATIONS POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET NEUF MOIS PRENANT FIN LE 31 DÉCEMBRE 2018 ET 2017 NON AUDITÉ Période de trois mois se terminant le Période de neuf mois se terminant le Décembre Décembre 31, 31, 31 décembre, 31 décembre (en milliers de CAD sauf les montants d'actions) 2018 2017 2018 2017 (Tel que (Tel que reformulé Reformulé - - voir la remarque 3) voir la remarque 3) 21,70 146,94 Revenu 97 703 $ 0 $ 6 $ 55 142 $ Taxes d'accise 14 655 - 14 655 - Revenu net 83 048 21 700 132 291 55 142 Coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes 64 758 9 811 96 349 25 073 Marge brute avant les éléments su 18 290 11 889 35 942 30 069 Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges 28 105 24 204 105 989 47 836 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques (22 267) (28 845) (90 500) (79 221) Marge brute 12 452 16 530 20 453 61 454 Ventes et marketing 44 895 9 409 101 208 23 452 Recherche et développement 5 264 287 7 964 914 Frais généraux et d'administration 46 088 11 050 102 777 26 936 Frais liés aux acquisitions 4 520 790 9 606 2 491 Charge de rémunération fondées sur des actions 40 062 8 965 108 159 17 708 Charge de rémunération fondées sur des actions en rapport avec les jalons d'acquisition 23 849 8 914 81 674 11 228 Dépréciation et amortissement 5 015 3 147 11 640 9 974 Dépenses d'exploitation 169 693 42 562 423 028 92 703 Perte d'exploitation (157 241) (26 032) (402 575) (31 249) Part de la perte sur les investissements en actions (2 089) - (9 021) (170) Autre revenu 235 231 44 641 63 466 41 281 Autre revenu 233 142 44 641 54 445 41 111 Revenu (perte) avant impôt sur le revenu 75 901 18 609 (348 130) 9 862 Impôt sur le revenu recouvrement (frais) (1 041) (7 595) 1 398 (9 635) 11,01 (346,7 Revenu net (perte) 74 860 $ $ 4 $ 32) $ 227 Revenu net (perte) attribuable à : Canopy Growth (349,8 Corporation 67 582 $ 1 583 $ 31 $) $ (8 809) Intérêts minoritaires 7 278 9 431 3 099 9 036 74 860 $ 11 014 $ (346,732 $) 227 $ Revenus (perte) par action, de base Revenu net (perte) par action, de base : 0,22 $ 0,01 $ (1,45) $ (0,05) $ Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation, 303 281 54 de base : 9 182 029 481 241 806 351 171 075 324 Revenus (perte) par action, après dilution Revenu net (perte) par action après dilution (0,38) $ 0,01 $ (1,45) $ (0,05) $ Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation, 315 974,63 après dilution : 9 194 739 044 242 044 821 171 075 324

CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES RÉSUMÉS DE TRÉSORERIE POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET NEUF MOIS PRENANT FIN LE 31 DÉCEMBRE 2018 ET 2017 Période de trois mois se terminant le Période de neuf mois se terminant le Décembre Décembre NON AUDITÉS 31, 31 décembre, 31, 31 décembre, (Exprimé en milliers de CAD) 2018 2017 2018 2017 (Reformulé) (Reformulé) Entrée nette (sorties nettes) de fonds en rapport avec les activités suivantes : Opérations Pertes nettes 74 860 $ 11 014 $ (346,732 $) 227 $ Ajustements pour : Dépréciation des immobilisations corporelles 5 257 2 324 15 703 6 360 Amortissement des actifs incorporels 2 633 2 863 7 869 9 175 Part de perte sur les investissements en actions 2 089 - 9 021 170 Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges 28 105 24 204 105 989 47 836 Plus-value latente sur des variations de juste valeur des actifs biologiques (22 267) (28 845) (90 500) (79 221) Rémunération fondée sur des actions 64 090 19 015 194 686 30 249 Perte sur cession d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels (397) 385 1 443 553 Autres actifs 1 902 (5 286) (16 908) (1 932) Autres revenus et dépenses (215 188) (40 972) (45 919) (40 972) Charge d'impôt (recouvrement) sur le revenu 1 041 7 595 (1 398) 9 635 Intérêts non monétaires et impact du taux de change sur les actifs 1 804 - 1 394 - Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation (40 692) (14 020) (129 547) (26 675) Trésorerie nette affectée aux activités d'exploitation (96 763) (21 723) (294 899) (44 595) Investissement Achats et dépôts sur immobilisations et actifs en cours (202 057) (60 581) (495 236) (86 107) Achats d'actifs incorporels et d'immobilisations incorporelles en cours (33 800) (751) (40 140) (1 033) Produit de la vente d'immobilisations corporelles - - - 75 Achats de titres négociables (799 418) - (802 247) (118) Produit sur les actifs classés comme étant destinés à la vente - - - 7 000 Investissements dans des entreprises associées 15 238 (12 887) (27 201) (18 824) Investissements dans d'autres actifs financiers (44 376) (19 020) (74 071) (27 732) Sortie nette de fonds lors de l'acquisition de BC Tweed NCI - - (1 000) - Sortie nette de fonds lors de l'acquisition de Spectrum Chile NCI 3 - (996) - Entrée (sortie) nette de fonds lors de l'acquisition des filiales (344 899) (3 241) (344 472) (3 600) Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement (1 409 309) (96 480) (1 785 363) (130 339) Financement Paiement des coûts d'émission d'actions (11 798) (1 166) (18 617) (1 345) Produit de l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription 5 072 500 244 990 5 072 500 269 990 Produit de l'émission d'actions par Canopy Rivers - - 91 218 35 113 Produit de l'exercice d'options sur actions 15 104 4 109 28 730 7 544 Produit de l'exercice de bons de souscription 18 551 154 18 684 681 Émission de titres de créance à long terme - - 600 000 - Paiement des frais d'émission de titres de créance à long terme - - (16,380) - Remboursement des obligations de location- financement (2 624) - (2 728) - Remboursement des titres de créance à long terme (2 856) (387) (3 499) (1 141) Trésorerie nette apportée par les activités de financement 5 088 877 247 700 5 769 908 310 842 Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les valeurs assimilables à des espèces 103 664 - 103 664 - Entrée nette de trésorerie 3 686 469 129 497 3 793 310 135 908 Trésorerie et valeurs assimilables à des espèces, début de la période 429 401 115 494 322 560 101 800 Trésorerie et valeurs assimilables à des espèces, fin de la 4 115 4 115 période 870 $ 244 991 $ 870 $ 237 708 $

CANOPY GROWTH CORPORATION BAIIA ajusté1 Mesure non-conforme aux PCGR Période de trois mois se terminant le Période de neuf mois se terminant le Décembre Décembre (En 31, 31 décembre, 31, 31 décembre, en milliers de CAD) 2018 2017 2018 2017 (Reformulé) (Reformulé) BAIIA ajusté1 Rapprochement de BAIIA1 Perte d'exploitation - (157 (26,03 (316,4 comme indiqué 241 $) 2 $) 27 $) (31 249) $ Normes comptables IFRS de juste valeur relatives aux actifs biologiques et aux stocks Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges 28 105 24 204 105 989 47 836 Plus-value latente sur des variations de juste valeur des actifs biologiques (22 267) (28 845) (90 500) (79 221) 5 838 (4 641) 15 489 (31 385) Charge de rémunération fondées sur des actions (par état des flux de trésorerie)2 64 090 19 015 194 686 30 249 Provision d'espace excédentaire incluse dans les frais généraux et d'administration (178) - 4 068 - Coûts d'acquisition 4 520 790 9 606 2 491 Dépréciation et amortissement (par état des flux de trésorerie) 7 890 5 187 23 572 15 535 76 322 24 992 231 932 48 275 BAIIA (75,0 (5 681 (69,00 ajusté 81 $) $ ) 6 $) (14 359) $ 1 - Le BAIIA ajusté est le bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciation, rémunération en actions, variations de juste valeur et autres éléments non monétaires, ajusté pour l'acquisition des éléments apparentés. 2 - Inclut 23 849 $ et 8 914 $ pour la période de trois mois prenant fin au 31 décembre 2018 et 2017, respectivement, pour la charge de rémunération fondée sur des actions en rapport avec les jalons d'acquisition



