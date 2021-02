Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021

La transformación del negocio sigue ganando tracción

La mejora de la ejecución comercial y operativa genera un ingreso neto récord de 153 millones de dólares, un 23% más que en el tercer trimestre de 2020

La cuota de mercado recreativo canadiense del tercer trimestre de 2021 aumentó en 30bps frente al segundo trimestre de 2021 en base a nuestro rastreador de cuota de mercado propio

Proporciona metas financieras a medio plazo, incluidas las expectativas de lograr rentabilidad durante el segundo semestre del ejercicio 2022, mientras continúa invirtiendo según las consideraciones de los consumidores, I+D y el mercado estadounidense

Con renovada sensación de optimismo, Canopy avanzó aún más la estrategia de crecimiento de los EE.UU. ante una posible reforma del cannabis

SMITHS FALLS, Ontario, 10 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) anuncia hoy sus resultados financieros para el tercer trimestre del año fiscal 2021 terminado el 31 de diciembre de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Resumen financiero del tercer trimestre del año fiscal 2021



Ingresos netos Porcentaje

margen bruto Porcentaje

margen bruto

ajustado1 Pérdida neta

EBITDA2 ajustado Flujo efectivo libre3 Informado $152,5 16% 26% $(829,3) $(68,4) $(135,4) vs. 3T 2020 23% (1,500) bps (500) bps (656%) 29% 62% 1 El porcentaje de margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el tercer trimestre de 2021 excluye los costes de reestructuración incluidos en el coste de los bienes vendidos de 15,6 millones de dólares. 2 EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Vea "Medidas No GAAP". 3 El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP. Vea "Medidas No GAAP ".

"Tenemos otro trimestre de ingresos netos récord, con crecimiento en todas nuestras empresas, liderado por una mejor ejecución comercial y de la cadena de suministro", dijo David Klein, consejero delegado. "Estamos construyendo un historial de ganar en nuestros mercados principales, al mismo tiempo que aceleramos nuestra estrategia de crecimiento de los EE.UU. con el impulso detrás de la prometedora reforma del cannabis en los EE.UU."

"Estamos ejecutando nuestro programa de ahorro de costes, con varias iniciativas ya completadas y más en marcha para construir un negocio más eficaz y más ágil", agregó Mike Lee, director financiero. "Estos ahorros de costes, junto con nuestro crecimiento de primera línea y la continua disciplina de costes, ponen a Canopy firmemente en un camino para lograr rentabilidad durante el año fiscal 2022, con una mejora adicional anticipada."

Hitos financieros a medio plazo

Con nuestra nueva estrategia en marcha, nuestros cambios organizativos completos y nuestro programa de ahorro de costes operacionales ahora en marcha, la Compañía está en posición de establecer los siguientes objetivos financieros a medio plazo:

Ingresos netos CAGR de 40%-50% desde el año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2024;

EBITDA ajustado positivo durante el segundo semestre del año 2022 y 20% de margen EBITDA ajustado para el año completo del ejercicio 2024; y

Flujo de caja operativo positivo para el año completo 2023 y flujo de efectivo libre positivo para el año completo 2024.

Los principales impulsores que sustentan los objetivos financieros de la Compañía incluyen:

El crecimiento legal del mercado canadiense del cannabis recreativo del 40% en el ejercicio 2022 y del 25% – 30% de CAGR del año 2022 al año 2024;

Se espera que el crecimiento de las ventas de cannabis recreativo canadiense de la Compañía esté impulsado por el crecimiento general del mercado y las ganancias de cuota de mercado;

Se espera que el crecimiento de las ventas canadienses de cannabis medicinal de la Compañía se vea impulsado por las ganancias de cuota de mercado en un mercado de cannabis medicinal estable a la disminución de Canadá;

Se espera que el crecimiento internacional del cannabis medicinal de la compañía sea impulsado por el crecimiento en el mercado médico alemán;

Crecimiento del negocio de CBD de los EE.UU. de la compañía, y las empresas de bienes envasados de consumo (CPG), a saber, BioSteel, This Works y Storz & Bickel ("S&B"), que se espera que sean impulsados por la expansión de la distribución en los EE.UU. y los lanzamientos de nuevos productos;

El programa de ahorro de costes anunciado por la Compañía de 150-200 millones de dólares se espera que se realice en los próximos 12-18 meses; y

Se espera que los gastos de capital de la Compañía (CapEx) estén por debajo de los 200 millones de dólares por año en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022.

Aspectos destacados financieros corporativos del tercer trimestre del año fiscal 2021

Ingresos : Logramos ingresos netos de 153 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, un aumento del 23% frente al tercer trimestre de 2020. Los ingresos netos de cannabis de 99 millones de dólares fueron impulsados por un aumento de los ingresos canadienses de cannabis recreativo e internacional. Además, un aumento en las ventas de vaporizadores S&B, productos de salud y bienestar de This Works y BioSteel contribuyeron al crecimiento general de los ingresos netos.

: Logramos ingresos netos de 153 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, un aumento del 23% frente al tercer trimestre de 2020. Los ingresos netos de cannabis de 99 millones de dólares fueron impulsados por un aumento de los ingresos canadienses de cannabis recreativo e internacional. Además, un aumento en las ventas de vaporizadores S&B, productos de salud y bienestar de This Works y BioSteel contribuyeron al crecimiento general de los ingresos netos. Margen bruto : El margen bruto reportado en el tercer trimestre de 2021 fue del 16%. El margen bruto ajustado, excluyendo los gastos de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos, fue del 26% en el tercer trimestre de 2021, lo que representa una disminución de 500 bps con respecto al tercer trimestre de 2020. El margen bruto ajustado se vio afectado por la continuación de la absorción de los costes fijos, que se espera que se impulse de forma moderada por el programa de ahorro de costes anunciado.

: El margen bruto reportado en el tercer trimestre de 2021 fue del 16%. El margen bruto ajustado, excluyendo los gastos de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos, fue del 26% en el tercer trimestre de 2021, lo que representa una disminución de 500 bps con respecto al tercer trimestre de 2020. El margen bruto ajustado se vio afectado por la continuación de la absorción de los costes fijos, que se espera que se impulse de forma moderada por el programa de ahorro de costes anunciado. Gastos operativos : Los gastos totales SG&A ("SG&A") disminuyeron en un 15% frente al tercer trimestre de 2020, impulsados por reducciones año tras año en los gastos de Ventas y Marketing, Generales y Administrativos ("G&A") e Investigación y Desarrollo ("I&D"). La disminución de los gastos de Ventas y Marketing del 15% refleja menores gastos de publicidad y marketing en comparación con el gasto del año pasado atribuible a las campañas de marketing de productos y concienciación de marca en apoyo de nuestros productos Cannabis 2.0, parcialmente compensados por mayores tarifas de patrocinio para BioSteel y un mayor gasto de marca en apoyo de nuestro negocio de CBD de los EE.UU. La disminución de los gastos G&A del 23% se debió principalmente a una reducción de los costes atribuible a las acciones de reestructuración corporativa adoptadas a principios de año. Los gastos de I+D disminuyeron en un 33% también impulsados por menores gastos de compensación resultantes de las acciones de reestructuración corporativa adoptadas a principios de año. Los gastos de compensación basados en acciones disminuyeron un 68% con respecto al tercer trimestre de 2020.

: Los gastos totales SG&A ("SG&A") disminuyeron en un 15% frente al tercer trimestre de 2020, impulsados por reducciones año tras año en los gastos de Ventas y Marketing, Generales y Administrativos ("G&A") e Investigación y Desarrollo ("I&D"). La disminución de los gastos de Ventas y Marketing del 15% refleja menores gastos de publicidad y marketing en comparación con el gasto del año pasado atribuible a las campañas de marketing de productos y concienciación de marca en apoyo de nuestros productos Cannabis 2.0, parcialmente compensados por mayores tarifas de patrocinio para BioSteel y un mayor gasto de marca en apoyo de nuestro negocio de CBD de los EE.UU. La disminución de los gastos G&A del 23% se debió principalmente a una reducción de los costes atribuible a las acciones de reestructuración corporativa adoptadas a principios de año. Los gastos de I+D disminuyeron en un 33% también impulsados por menores gastos de compensación resultantes de las acciones de reestructuración corporativa adoptadas a principios de año. Los gastos de compensación basados en acciones disminuyeron un 68% con respecto al tercer trimestre de 2020. Pérdida neta : La pérdida neta de 829 millones de dólares, una pérdida de 720 millones de dólares más amplia frente al tercer trimestre de 2020, fue impulsada principalmente por cargos por deterioro y reestructuración y otros cargos relacionados de 416 millones de dólares, de los cuales 382 millones de dólares se relacionan con nuestro anuncio el 9 de diciembre de 2020. Del total de los gastos de deterioro y reestructuración registrados durante el tercer trimestre de 2021, aproximadamente el 15% fue un cargo en efectivo. Además, otros gastos totalizaron 291 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2021 derivados de cambios en el valor razonable no monetario, impulsados principalmente por el precio de las acciones más alto de la Compañía.

: La pérdida neta de 829 millones de dólares, una pérdida de 720 millones de dólares más amplia frente al tercer trimestre de 2020, fue impulsada principalmente por cargos por deterioro y reestructuración y otros cargos relacionados de 416 millones de dólares, de los cuales 382 millones de dólares se relacionan con nuestro anuncio el 9 de diciembre de 2020. Del total de los gastos de deterioro y reestructuración registrados durante el tercer trimestre de 2021, aproximadamente el 15% fue un cargo en efectivo. Además, otros gastos totalizaron 291 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2021 derivados de cambios en el valor razonable no monetario, impulsados principalmente por el precio de las acciones más alto de la Compañía. EBITDA ajustado : La pérdida de EBITDA ajustado fue de 68 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, en comparación con una pérdida de 97 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020 impulsada por el crecimiento neto de los ingresos y la disminución de los gastos de operación.

: La pérdida de EBITDA ajustado fue de 68 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, en comparación con una pérdida de 97 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020 impulsada por el crecimiento neto de los ingresos y la disminución de los gastos de operación. Posición de efectivo: Las inversiones en efectivo y a corto plazo ascendieron a 1.590 millones de dólares a 31 de diciembre de 2020, lo que representa una disminución de 390 millones de dólares desde 1.980 millones de dólares a 31 de marzo de 2020, lo que refleja la pérdida de EBITDA y las inversiones de capital.

Aspectos destacados de negocios y operaciones

Fortaleció aún más el posicionamiento competitivo en el mercado recreativo de Canadá

Nuestra cuota de mercado recreativo canadiense aumentó al 15,7% durante el tercer trimestre de 2021, hasta 30bps frente al segundo trimestre de 2021. En particular, nuestra cuota de mercado creció 60 bps en Alberta y 120 bps en British Columbia , mientras que disminuyó en 80 bps en Ontario en el tercer trimestre de 2021 frente al segundo trimestre de 2021. Nuestra cuota de mercado en Ontario mejoró en 150 bps durante las últimas 4 semanas terminadas el 17 de enero de 2021, frente al tercer trimestre de 2021.

y 120 bps en , mientras que disminuyó en 80 bps en en el tercer trimestre de 2021 frente al segundo trimestre de 2021. Nuestra cuota de mercado en mejoró en 150 bps durante las últimas 4 semanas terminadas el 17 de enero de 2021, frente al tercer trimestre de 2021.

Aumentamos nuestra cuota de mercado en la categoría de flores en 180 bps durante el tercer trimestre de 2021 frente al segundo trimestre de 2021. Twd. continuó impulsando las ganancias de cuota de mercado en el segmento de flores de valor creciente, ya que nuestra cuota de mercado de la flor de valor vendida en Ontario aumentó en 310 bps a 16,8% en el tercer trimestre de 2021 desde el segundo trimestre de 2021.

aumentó en 310 bps a 16,8% en el tercer trimestre de 2021 desde el segundo trimestre de 2021.

Nuestras bebidas capturaron una cuota de mercado del 34% en el tercer trimestre, incluso cuando las nuevas marcas de bebidas han entrado en el mercado. Las bebidas de Canopy retuvieron las 3 principales marcas y nuestras marcas de bebidas están ordenando una mayor velocidad frente a un conjunto competitivo por SKU.

Ha construido más impulso en el mercado de los EE.UU. impulsado por nuestros productos CBD y marcas no CBD

Los productos CBD de salud y bienestar de Martha Stewart están viendo una fuerte demanda de los consumidores, con la marca ya superando más del 94% de todas las marcas de CBD en los EE.UU. en sólo 4 meses desde el lanzamiento. Canopy ha asegurado la distribución de la colección Martha Stewart CBD en más de 580 puntos de venta de Vitamin Shoppe y Super Supplements en todo el país.

están viendo una fuerte demanda de los consumidores, con la marca ya superando más del 94% de todas las marcas de CBD en los EE.UU. en sólo 4 meses desde el lanzamiento. Canopy ha asegurado la distribución de la colección Martha Stewart CBD en más de 580 puntos de venta de Vitamin Shoppe y Super Supplements en todo el país.

Después del final del trimestre, la Compañía lanzó productos para mascotas CBD bajo las marcas Martha Stewart CBD y SurityPro CBD.



BioSteel ha establecido una red de entrega directa en tienda ("DSD") con los distribuidores de cerveza de Constellation Brands con los productos que comienzan a golpear los estantes en minoristas independientes en el mercado estadounidense. BioSteel ha logrado acuerdos con varias grandes cuentas de la cadena clave a través de los canales de tiendas y gas y de alimentos/fármacos/masa.



Los productos vaporizadores S&B continuaron viendo un fuerte crecimiento impulsado por una distribución reforzada y un fuerte tirón del consumidor.



This Works fortaleció los canales de venta de comercio electrónico directos (TW.com, shopcanopy.com) y de terceros.

Operaciones más racionalizadas y mejor enfoque organizacional

Cesaron las operaciones en varias instalaciones de producción en Canadá como parte de la revisión integral de nuestras operaciones destinadas a optimizar la huella de la Compañía.



Entró en un acuerdo con Canopy Rivers Inc. ("Canopy Rivers") (TSX: RIV) y su filial de propiedad total Canopy Rivers Corporation ("CRC") que desinvertirá el interés de Canopy Growth en Canopy Rivers, aumentará la propiedad condicional directa de la Compañía de U.S. MSO TerrAscend Corp. y aumentará la propiedad de Canopy Growth del invernadero Vert Mirabel. Como contraprestación adicional para los activos que se transfieren y la terminación del acuerdo de royalty, Canopy Growth hará un pago en efectivo a CRC de 115 millones de dólares y emitirá un total de 3.750.000 acciones comunes a CRC. El Plan de Acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de Canopy Rivers Inc. en una junta especial de accionistas que se espera que se celebre el 16 de febrero de 2021, y las aprobaciones aplicables por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario y ciertas otras condiciones de cierre.

Revisión Financiera y Operativa del Tercer Trimestre Fiscal de 2021

Ingresos por Canal

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 3T 2021 3T 2020 vs. 3T 2020







Ingresos netos recreativos canadienses





- Negocio a negocio1 $43,1 $43,0 NM - Negocio a consumidor $20,2 $15,2 33%

$63,3 $58,2 9% Ingresos netos médicos canadienses2 $14,0 $13,5 4% Ingresos médicos internacionales $21,5 $18,7 15%

$35,5 $32,2 10% Ingresos netos de cannabis $98,8 $90,4 9%







Todos los demás ingresos $53,7 $33,4 61% Ingresos netos $152,5 $123,8 23% 1 Refleja impuestos especiales de 16,0 millones de dólares y otros ajustes de ingresos de 3,8 millones de dólares para el tercer trimestre de 2021 (3T 2020 - 10,5 millones de dólares y 5,3 millones de dólares, respectivamente). 2 Refleja impuestos especiales de 1,4 millones de dólares en 3T 2021 (3T 2020 – 1,3 millones de dólares).

Ingresos por Forma

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 3T 2021 3T 2020 vs. 3T 2020







Ingresos netos recreativos canadienses





- Cogollo seco1 $66,2 $69,3 (4%) - Aceites y cápsulas blandas1 $7,3 $4,7 55% - productos Cannabis 2.02 $9,6 $- NM - Ajustes otros ingresos3 $(3,8) $(5,3) 28% - Impuestos especiales $(16,0) $(10,5) (52%)

$63,3 $58,2 9% Ingresos netos médicos globales





- Cogollo seco $9,0 $9,2 (2%) - Aceites y cápsulas blandas $27,0 $24,3 11% - Productos Cannabis 2.02 $0,9 $- NM - Impuestos especiales $(1,4) $(1,3) (8%)

$35,5 $32,2 10% Ingresos netos de cannabis $98,8 $90,4 9%







Todos los demás ingresos $53,7 $33,4 61% Ingresos netos $152,5 $123,8 23% 1 Excluye el impacto de ajustes de otros ingresos. 2 Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeo). 3 Ajustes de otros ingresos representan la determinación de la Compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis canadiense

Las ventas netas de B2B de recreativos se mantuvieron en el tercer trimestre de 2020, como mayor volumen de nuestros productos florales y una mayor contribución del producto Cannabis 2.0 fueron compensados por un cambio de mezcla negativo para valorar los productos florales. Las ventas netas de B2B de recreativos aumentaron un 2% en comparación con el segundo trimestre de 2021 impulsadas por las aperturas de tiendas en todo Canadá y el mejor rendimiento de la cuota de mercado.

Las ventas netas de B2C de recreativos aumentaron un 33% frente al tercer trimestre de 2020 debido principalmente a un aumento en el número de tiendas corporativas y productos de cannabis 1.0 (flor seca, aceites y geles blandos) y productos de cannabis 2.0 que conducen a un tamaño de cesta promedio más alto. Las ventas netas de B2C recreativos aumentaron 8% frente al segundo trimestre de 2021 debido a un trimestre completo de ventas de diez nuevas tiendas en Alberta , y un crecimiento de las ventas de la misma tienda del 4% sobre el segundo trimestre de 2021 como resultado de las ventas estacionales y los programas promocionales.

, y un crecimiento de las ventas de la misma tienda del 4% sobre el segundo trimestre de 2021 como resultado de las ventas estacionales y los programas promocionales. Los ingresos netos médicos canadienses aumentaron un 4% con respecto al tercer trimestre de 2020 impulsado principalmente por un mayor número de pedidos en el tercer trimestre de 2021.

Cannabis internacional

Los ingresos de C3 en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 19% con respecto al tercer trimestre de 2020 debido al crecimiento del mercado. Los ingresos de C3 en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 30% con respecto al segundo trimestre de 2021 debido a la resolución de un problema de embalaje con un distribuidor que limitó las ventas en el segundo trimestre de 2021.

Las ventas de flores secas en Alemania disminuyeron un 2% en el tercer trimestre de 2021 con respecto al tercer trimestre de 2020 debido a los desafíos de la oferta y a un crecimiento más lento del mercado en parte impulsado por las restricciones de COVID 19.

Negocio estratégico

Los ingresos del vaporizador S&B en el tercer trimestre de 2021 aumentaron 53% con respecto al tercer trimestre de 2020, beneficiándose de una distribución reforzada en los EE.UU., una fuerte demanda de los consumidores, una cartera de productos más amplia y fuertes ventas estacionales.

Las ventas de This Works en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 32% con respecto al tercer trimestre de 2020, beneficiándonos del fuerte crecimiento orgánico impulsado por las ventas de comercio electrónico y las ventas del desinfectante de manos Stress Check lanzado en el Reino Unido y los EE.UU. durante el año fiscal 2021.

Las ventas de BioSteel aumentaron debido principalmente a la expansión de la distribución en los EE.UU. que impulsó un fuerte crecimiento orgánico. Más de la mitad de las ventas de BioSteel durante el período provinieron del mercado estadounidense.

Los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 y tercer trimestre del año fiscal 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con los GAAP de los EE.UU.

Nota: i) Calculado utilizando la herramienta de cuota de mercado propietaria interna que utiliza datos de punto de venta suministrados por un proveedor de datos externo, agencias gubernamentales y nuestras propias operaciones de tiendas minoristas en todo el país. La herramienta captura datos de puntos de venta de un promedio del 39% de las tiendas en Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba y Terranova & Labrador, datos de puntos de venta de un 100% de las tiendas en New Brunswick, Nueva Escocia y Prince Edward Island, así como agotamiento y datos de ventas de comercio electrónico de OCS.

Información sobre Webcast y Conferencia telefónica

La compañía organizará una conferencia telefónica y audio webcast con David Klein, consejero delegado y Mike Lee, responsable financiero a las 10:00 AM hora del este el 9 de febrero de 2021.

Información de la Webcast

Un webcast de audio en vivo estará disponible en:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1418491&tp_key=44498b6183

Información de reproducción

Se podrá acceder a una repetición webcast hasta las 11:59 PM ET del 10 de mayo de 2021 en:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1418491&tp_key=44498b6183

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los EE.UU. y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados; costes de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos; y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y más ajustados para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los EE.UU. y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP utilizadas por la administración que no están definidas por los GAAP de los EE.UU. y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto excluyendo los costes de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos. El Porcentaje de Margen Bruto Ajustado se calcula como Margen Bruto Ajustado dividido por ingresos netos. La conciliación de margen bruto ajustado y porcentaje de margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa líder mundial en cannabis diversificado y productos de consumo basados en cannabinoides, impulsada por la pasión por mejorar vidas, poner fin a la prohibición y fortalecer a las comunidades liberando todo el potencial del cannabis. Aprovechando la información de los consumidores y la innovación, ofrecemos variedades de productos en flor seca de alta calidad, aceite, cápsula de softgel, bebida infundida, formatos comestibles y tópicos, así como dispositivos vaporizadores de Canopy Growth y Storz & Bickel, líderes en la industria. Nuestra marca médica global, Spectrum Therapeutics, vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación codificado por colores y es líder del mercado tanto en Canadá como en Alemania. A través de nuestros galardonados banners Tweed y Tokyo Smoke, llegamos a nuestros consumidores adultos y hemos construido un seguimiento leal centrándonos en productos de alta calidad y relaciones significativas con los clientes. Canopy Growth ha entrado en el espacio de consumo de salud y bienestar en mercados clave como Canadá, los EE.UU. y Europa a través de la nutrición deportiva BioSteel, y soluciones para la piel y el sueño This Works; y ha introducido productos adicionales de CBD federalmente permitidos a los EE.UU. a través de nuestras marcas First & Free y Martha Stewart CBD. Canopy Growth tiene una asociación establecida con el líder de alcohol Fortune 500 Constellation Brands. Para más información visite www.canopygrowth.com .

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro del significado de la legislación de valores aplicables, que implica ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

las incertidumbres asociadas con la pandemia de COVID-19, incluyendo nuestra capacidad para continuar las operaciones, la capacidad de nuestros proveedores y canales de distribución para seguir operando, y el uso de nuestros productos por parte de los consumidores, y las perturbaciones en las economías globales y locales debido a los pedidos relacionados con permanecer en casa, políticas de cuarentena y restricciones en viajes, operaciones comerciales y de negocios y una reducción del gasto discrecional de los consumidores;

leyes y reglamentos y cualquier modificación de los mismos aplicables a nuestro negocio y su impacto, incluyendo la incertidumbre con respecto a la aplicación de las leyes estatales y federales de los EE.UU. a los productos de cáñamo de los EE.UU. (incluido CDB) y el alcance de cualquier regulación por parte de la Administración Federal de Drogas de los EE.UU., la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU., la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU., el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (el "USDA") y cualquier agencia reguladora equivalente del estado sobre los productos de cáñamo de los EE.UU. (incluido CBD);

expectativas con respecto a la regulación de la industria del cáñamo de los EE.UU. en los EE.UU., incluyendo la promulgación de regulaciones para la industria del cáñamo de los EE.UU. por el USDA;

expectativas sobre el éxito potencial de, y los costes y beneficios asociados con, nuestras adquisiciones, asociaciones, alianzas estratégicas e inversiones de capital

el plan de acuerdo con Acreage Holdings, Inc., incluyendo la consumación de dicha adquisición;

el plan de acuerdo con Canopy Rivers Inc., incluyendo la satisfacción o exención de las condiciones de cierre de esta transacción;

la concesión, renovación e impacto de cualquier licencia o licencia suplementaria para llevar a cabo actividades con cannabis o cualquier modificación de la misma;

nuestras actividades internacionales e intereses de empresas conjuntas, incluidas las aprobaciones y licencias regulatorias requeridas, los costes y plazos previstos y el impacto esperado;

la capacidad de crear y lanzar marcas con éxito y crear, lanzar y escalar productos a base de cannabis y productos de consumo derivados del cáñamo de los EE.UU. en jurisdicciones donde dichos productos son legales y en los que actualmente operamos;

the benefits, viability, safety, efficacy, dosing and social acceptance of cannabis, including CBD and other cannabinoids;

los beneficios, viabilidad, seguridad, eficacia, dosificación y aceptación social del cannabis, incluyendo CBD y otros cannabinoides;

los beneficios e impacto previstos de las inversiones en nosotros ("inversiones de CBI Group") por Constellation Brands, Inc. y sus afiliados (juntos, el "CBI Group");

el posible ejercicio de las órdenes en poder de CBI Group, los derechos preventivos y/o los derechos de recarga en relación con las Inversiones de CBI Group, incluidos los ingresos a los mismos que puedan resultar de las mismas o la posible conversión de notas en poder de CBI Group en relación con las inversiones de CBI Group;

expectativas sobre el uso de los ingresos de las financiaciones de capital, incluidos los ingresos de las inversiones de CBI Group;

la legalización del uso de cannabis para uso médico o recreativo en jurisdicciones fuera de Canadá, el momento y el impacto relacionados con los mismos y nuestras intenciones de participar en dichos mercados, siempre y cuando dicho uso se legalice;

nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia y los beneficios previstos de dicha estrategia;

el impacto continuo de la legalización de los tipos y formas adicionales de productos de cannabis para uso recreativo en Canadá, incluidas las regulaciones federales, provinciales, territoriales y municipales relativas a los mismos, el momento y el impacto relacionados con los mismos y nuestras intenciones de participar en dichos mercados;

el impacto continuo del desarrollo de reglamentos provinciales, territoriales y municipales relativos a la venta y distribución de cannabis, el momento y el impacto relacionados con el mismo, así como las restricciones a los productores de cannabis regulados por el gobierno federal que participan en ciertos mercados minoristas y nuestras intenciones de participar en dichos mercados en la medida permitida;

el rendimiento futuro de nuestro negocio y operaciones;

nuestras ventajas competitivas y estrategias de negocio;

las condiciones competitivas de la industria

el crecimiento esperado en el número de clientes que utilizan nuestros productos;

nuestra capacidad o planes para identificar, desarrollar, comercializar o ampliar nuestras iniciativas de tecnología e investigación y desarrollo en cannabinoides, o el éxito de los mismos;

expectativas con respecto a los ingresos, gastos y necesidades de efectivo previstas;

expectativas sobre el flujo de caja, la liquidez y las fuentes de financiación;

expectativas con respecto a los gastos de capital;

la expansión de nuestra producción y fabricación, los costes y plazos asociados a las mismas y la recepción de las licencias de producción y venta aplicables;

el crecimiento esperado en nuestras capacidades de crecimiento, producción y cadena de suministro;

expectativas con respecto a la resolución de litigios y otros procedimientos legales;

expectativas con respecto a los costes de producción futuros;

expectativas con respecto a futuros canales de venta y distribución;

los métodos esperados que se utilizarán para distribuir y vender nuestros productos;

nuestras futuras ofertas de productos;

los márgenes brutos futuros previstos de nuestras operaciones;

normas y estimaciones contables;

expectativas con respecto a nuestra red de distribución; y

expectativas con respecto a los costes y beneficios asociados con nuestros contratos y acuerdos con terceros, incluyendo bajo nuestros acuerdos de suministro y fabricación de terceros.

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indican posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) el interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor previstos de nuestras recientes adquisiciones en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia de COVID-19 y el impacto de la pandemia en la demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos con, o proporcionamos a, la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia de COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los EE.UU.; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o no); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas, de mercado, industriales o empresariales generales; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los EE.UU. en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 presentado ante la SEC el 1 de junio de 2020. Se advierte a los lectores que consideren estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y que no se basen indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivos pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución.

CANOPY GROWTH CORPORATION BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)









31 diciembre 2020

31 marzo 2020 ACTIVOS Activos actuales:







Efectivo y equivalente de efectivo $824.960

$1.303.176

Inversiones a corto plazo 768.564

673.323

Inversiones restringidas a corto plazo 11.426

21.539

Importes por cobrar, netos 93.673

90.155

Inventario 394.023

391.086

Gastos prepagados y otros activos 78.979

85.094

Total activos actuales 2.171.625

2.564.373

Inversiones en métodos de capital 16.992

65.843

Otros activos financieros 682.595

249.253

Propiedad, planta y equipo 1.148.338

1.524.803

Activos intangibles 366.375

476.366

Fondos 1.917.900

1.954.471

Otros activos 5.357

22.636

Total activos $6.309.182

$6.857.745











PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:







Cuentas por pagar $86.463

$123.393

Otros gastos y pasivos acumulados 88.419

64.994

Parte actual de la deuda a largo plazo 13.031

16.393

Otros pasivos 160.306

215.809

Pasivos corrientes totales 348.219

420.589

Deuda a largo plazo 619.165

449.022

Pasivos por impuestos diferidos 23.251

47.113

Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage 450.000

250.000

Garantía derivada 415.946

322.491

Otros pasivos 157.079

190.660

Total pasivos 2.013.660

1.679.875

Compromisos y contingencias







Interés no controlado canjeable 111.100

69.750

Patrimonio de accionistas de Canopy Growth Corporation:







Acciones comunes - $nil valor de par; Autorizado – número ilimitado de acciones;







Emitido - 373,803,786 acciones y 350,112,927 acciones, respectivamente 6.787.725

6.373.544

Capital desembolsado adicional 2.509.678

2.615.155

Otros ingresos integrales acumulados 27.407

220.899

Déficit (5.368.178)

(4.323.236)

Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation 3.956.632

4.886.362

Intereses no controlados 227.790

221.758

Patrimonio total de los accionistas 4.184.422

5.108.120

Pasivos y patrimonio total de los accionistas $6.309.182

$6.857.745



CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)

















Tres meses finalizados 31 diciembre

Nueve meses finalizados 31 diciembre

2020

2019

2020

2019 Ingresos $169.907

$135.546

$439.823

$324.558 Impuestos especiales 17.379

11.782

41.613

33.699 Ingresos netos 152.528

123.764

398.210

290.859 Coste de bienes vendidos 127.943

85.556

341.050

230.718 Margen bruto 24.585

38.208

57.160

60.141 Gastos operativos:













Gastos de venta, generales y administrativos 144.078

168.910

426.723

496.158 Compensación basada en acciones 19.963

61.679

72.632

241.922 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados















13.735

-

108.480

- Deterioro de activos y costes de reestructuración 400.422

-

459.579

- Total gastos operativos 578.198

230.589

1.067.414

738.080 Pérdida operativa (553.613)

(192.381)

(1.010.254)

(677.939) Pérdida por inversiones en métodos de capital (671)

(2.664)

(40.851)

(6.668) Otros ingresos (gastos), netos (290.567)

57.963

(21.106)

600.624 Pérdida antes de impuestos sobre la renta (844.851)

(137.082)

(1.072.211)

(83.983) Recuperación de ingresos sobre renta 15.600

27.448

18.086

22.948 Pérdida neta (829.251)

(109.634)

(1.054.125)

(61.035) Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los intereses no controlados e intereses no controlados canjeables































75.129

(18.280)

(9.183)

(42.730) Ingresos netos atribuibles a Canopy Growth













Corporation $(904.380)

$(91.354)

$(1.044.942)

$(18.305)















Pérdidas básicas y diluidas por acción $(2,43)

$(0,26)

$(2,83)

$(0,05) Promedio ponderado diluido de acciones comunes en circulación















372.908.767

348.530.622

369.418.037

346.877.660

CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS PROVISIONALES DE FLUJOS DE EFECTIVO (en miles de dólares canadienses, no auditados)









Nueve meses finalizados 31 diciembre

2020

2019 Flujo de efectivo de las actividades operativas:





Pérdida neta $(1.054.125)

$(61.035) Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:





Depreciación de propiedad, planta y equipo 54.625

49.582 Amortización de activos intangibles 43.565

26.650 Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital 40.851

6.668 Compensación basada en acciones 72.632

241.922 Deterioro de activos y costes de reestructuración 459.579

- Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 108.480

- Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación) (18.086)

(22.948) Moneda extranjera no efectivo (11.046)

(3.945) Interés pagado (12.886)

(13.738) Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra





de empresas:





Importes por cobrar (12.507)

13.749 Gastos prepagados y otros activos (4.353)

(6.214) Inventario (28.520)

(240.555) Responsabilidades por pagar y devengadas (8.243)

(11.559) Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo 2.135

(540.573) Efectivo neto utilizado en las actividades operativas (367.899)

(561.996) Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (137.977)

(610.858) Compras de activos intangibles (7.238)

(13.724) Beneficios de venta de propiedad, planta y equipo 30.921

- Ingresos por venta de activos intangibles 18.337

- (Compras) redención de inversiones a corto plazo (83.612)

1.324.682 Venta de (inversiones en) inversiones de método de valores 7.000

(4.719) Inversiones en métodos de capital (34.236)

(46.647) Inversiones en acuerdos con Acreage (49.849)

(395.190) Préstamo avanzado a Acreage Hempco (66.995)

- Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción 10.000

- Pago de pasivos relacionados con la adquisición (15.144)

(29.837) Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados (125)

- Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales -

(505.156) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (328.918)

(281.449) Flujos de efectivo de actividades de financiación:





Pago de los costes de emisión de acciones (670)

(245) Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers 92

1.062 Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones 37.999

39.149 Ingresos del ejercicio de garantías 244.990

446 Emisión de deuda a largo plazo -

10.268 Reembolso de la deuda a largo plazo (13.271)

(122.036) Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en) 269.140

(71.356) Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (50.539)

(4.365) Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (478.216)

(919.166) Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período 1.303.176

2.480.830 Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período $824.960

$1.561.664

Reconciliación del margen bruto ajustado1 (medidas no-GAAP)

Tres meses finalizados 31 diciembre (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020

2019

Ganancias netas $152.528

$123.764











Margen bruto, indicado 24.585

38.208

Ajustes del margen bruto:







Costes de reestructuración registrados en el coste de los artículos comercializados 15.637

-

Margen bruto ajustado1 $40.222

$38.208











Porcentaje de margen bruto ajustado1 26%

31%











1 Margen bruto ajustado y porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no-GAAP. Consulte las "medidas no-GAAP".



Reconciliación EBITDA 1 ajustado (medida no-GAAP)

Tres meses finalizados 31 diciembre (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020

2019 Pérdidas netas $(829.251)

$(109.634) Recuperación ingresos por impuestos (15.600)

(27.448) Otros gastos (ingresos) netos 290.567

(57.963) Pérdida de inversiones en métodos de capital 671

2.664 Compensación basada en acciones2 19.963

61.679 Costes relacionados con la adquisición 3.095

3.256 Depreciación y amortización2 32.385

30.464 Deterioro de activos y costes de reestructuración 400.422

- Pérdidas de crédito previstas en activos financieros





y cargos relacionados 13.735

- Costes de reestructuración registrados en el coste de artículos comercializados 15.637

- EBITDA1 ajustado $(68.376)

$(96.982)







1EBITDA ajustado es una medida no-GAAP. Consulte "medidas no-GAAP". 2 De los Estados Consolidados Provisionales Condensados de Flujo de Efectivo.

Reconciliación de flujo de caja libre 1

Tres meses finalizados el 31 de diciembre (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020

2019 Efectivo neto utilizado en actividades operativas $(87.604)

$(189.911) Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (47.782)

(170.708) Flujo de caja libre1 $(135.386)

$(360.619)







1Flujo de caja libre es una medida no-GAAP. Vea "medidas no-GAAP".



canopygrowth.com



