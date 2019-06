Canopy Growth ofrece una actualización de sus operaciones y actividades internacionales

- La Compañía entra en un acuerdo multianual con Procaps con sede en Colombia para llevar a cabo la fabricación avanzada en Latinoamérica

- Spectrum Therapeutics recibe nuevas licencias, certificaciones y ventas en jurisdicciones internacionales para avanzar la posición de liderazgo global de Canopy Growth y crear nuevos mercados de ingresos

- La compañía cuenta ahora con autorización para más de 35 millones de pies cuadrados de producción en Europa, África y Sudamérica

SMITHS FALLS, Ontario, 18 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX:WEED)(NYSE:CGC) se complace destacar los recientes desarrollos que están impulsando el progreso internacional en los mercados del cannabis médicos y CBD emergentes. La estrategia global de tres vértices de la Compañía incluye un enfoque en la construcción de una infraestructura GMP (Good Manufacturing Practices) global de la mejor clase, que avanza programas de investigación clínicos y programas de formación y ventas de la mejor clase mediante su división médica Spectrum Therapeutics, y lanza productos CBD donde los entornos reguladores lo permiten. Los recientes hallazgos son:

En Latinoamérica:

Además de acceder a estos nuevos mercados, Canopy Growth ha entrado en un acuerdo multiaño con Procaps S.A.S ("Procaps"), una compañía global con sede en Colombia. Procaps desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos genéricos y suplementos nutricionales para una serie de compañías farmacéuticas internacionales. Procaps exporta a más de 50 mercados internacionales, incluyendo jurisdicciones altamente reguladas como Estados Unidos, donde están certificados GMP por la Administración de Alimentos y Fármacos de EE. UU. ("US-FDA"). A través del acuerdo, Canopy Growth utilizará la capacidad de formulación y encapsulación líder de la industria de Procaps, que es especialmente crítica en servir a los mercados latinoamericanos donde hay una fuerte preferencia reguladora por los productos basados en aceite, incluidas las cápsulas blandas. El acuerdo abarca una serie de formatos de producto distintos.

En Colombia, Canopy Growth está autorizada a producir más de 13,6 millones de pies cuadrados de cannabis THC o CBD, convirtiendo su licencia Neiva en una de las mayores del mundo y posicionando a la Compañía para cubrir la demanda regional emergente para el cannabis médico y productos CBD. Aunque una parte del área de cultivo está en uso, la Compañía escalará operaciones como dicte la demanda de mercado. La Compañía también ha completado las ventas compasivas de productos Spectrum Therapeutics producidos en Canadá a pacientes chilenos y brasileños, validando el potencial de servir a los pacientes mediante un modelo importante mientras sus operaciones latinoamericanas crecen y las regulaciones regionales avanzan para apoyar un mayor acceso al mercado.

En Asia-Pacífico:

En Australia, Spectrum Therapeutics recibió su primer envío de cannabis médico en abril de 2019 y poco después comenzó las ventas a los pacientes de cannabis médico en mayo de 2019. El mercado médico está expandiéndose en Australia mientras las regulaciones maduran y los pacientes tienen un mayor acceso al cannabis médico. Los registros nacionales de pacientes han crecido diez veces a lo largo del último año a más de 1.300 hoy. Spectrum Therapeutics busca apoyar a los pacientes australianos mediante importaciones hasta que sus plantas nacionales estén totalmente operativas. La construcción de su planta invernadero y post producción con sede en Victoria está actualmente en marcha.

En Europa:

En Dinamarca, Spectrum Therapeutics recibió las licencias necesarias de la Danish Medicines Agency para su planta Odense, que permite a la Compañía crecer, cultivar, exportar y vender cannabis médico en forma de flor seca. Para su conocimiento, Spectrum Therapeutics es la primera compañía canadiense en recibir una licencia de producción federal en Dinamarca. La planta, certificada en las Good Agricultural and Collection Practices (GACP) así como las designaciones GMP, son la médula espinal de la cadena de suministro regional de la Compañía y apoyarán la creciente demanda para los productos Spectrum Therapeutics en Europa. Además, tras su adquisición de una licencia para crecer y producir cannabis en España, la Compañía está desarrollando activamente planes para su segundo sitio en Europa.

La Compañía también sigue integrando las recientes adquisiciones estratégicas de la alemana Storz & Bickel, un líder global en tecnología de dispositivo médico y vaporizador; la alemana C3 Cannabinoid Compound Company, un productor europeo líder de Dronabinol, y la británica ThisWorks. La integración de estos líderes globales en la oferta de productos de Canopy y la estructura de ventas global aumentará los ingresos, acelerará el desarrollo de propiedad intelectual y avanzará y expandirá la investigación clínica.

En África:

En Lesoto, Spectrum Therapeutics ha recibido una licencia de producción médica que cubre dos plantas en el país, incluyendo 21 millones de pies cuadrados de espacio de crecimiento en exterior y 322.000 pies cuadrados de espacio de interior, exterior e invernadero combinados, respectivamente, donde pueden cultivarse las variedades del CBD dominante y el CBD-THC. Con estas áreas autorizadas, Spectrum Therapeutics según su conocimiento posee ahora uno de los mayores sitios de cultivo de CBD en exterior del mundo en el continente de África, algunos de los cuales están totalmente operativos.

Spectrum Therapeutics también ha adquirido 12 hectáreas de terreno localizadas en la Atlantis Economic Zone en Ciudad del Cabo para establecer operaciones de producción autorizadas en Sudáfrica. La Compañía ha presentado las solicitudes necesarias para una licencia de cultivo y planta de procesamiento postcultivo, que complementará sus actuales capacidades de producción en Lesoto.

Durante años, Canopy Growth ha pensado a largo plazo, aprovechando su importante posición de efectivo para disponer la base para una red global de generación de ingresos. Estos últimos hitos, desde adquisiciones de terreno mundiales y asociaciones, desarrollos de plantas, acreditaciones de licencia, cultivo y ventas, validan los esfuerzos e inversiones estratégicas de la Compañía, fortaleciendo su posición como líder global, dispuesto a capitalizar en mercados emergentes.

¿Pensando en Norteamérica? Manténgase conectado para conocer nuevas actualizaciones en los próximos días.

Aquí para el crecimiento futuro (en la fase global).

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics está orgullosamente dedicada a formar a profesionales de la salud, llevando a cabo una investigación clínica robusta y mejorando el conocimiento del público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable y de vanguardia y al desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende un rango de productos de espectro completo que utilizan el sistema Spectrum de clasificación de color codificado así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidas pancartas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha construido una base de seguidores amplia y fiel centrándose en productos de calidad y fuertes relaciones con el cliente.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, Battelle, la principal organización de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro del mundo, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,7 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Si desea más información visite la página web www.canopygrowth.com

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 e "información de futuro" incluida dentro del significado de la legislación de valores aplicables de Canadá. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de dichas declaraciones son declaraciones sobre las operaciones y expansión internacional. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información prospectiva podrían causar que los eventos reales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva, incluyendo la capacidad de la Compañía para satisfacer los contratos de ventas provinciales o provincias que compran todo el cannabis asignado a ellas, y dichos riesgos están contenidos en el modelo de información anual de la Compañía con fecha 27 de junio de 2018 y presentado a los reguladores de valores canadienses disponibles en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y factores utilizados para preparar la información prospectiva o declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, no debe depositarse una excesiva confianza en dicha información y no hay garantía de que dichos eventos se produzcn en los marcos de tiempo revelados o en todos. La información prospectiva y declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se han realizado en la fecha de este comunicado y la Compañía no assume ninguna obligación de actualizar esta información públicamente para reflejar nueva información, eventos posteriores o de otro tipo a menos que se exija por las leyes de valores aplicables.

Caitlin O'Hara

Relaciones con medios

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

+613-291-3239

Relaciones con inversores

Tyler Burns

Tyler.Burns@canopygrowth.com

+855-558-9333 ext. 122

