Canopy Growth presenta Spectrum Therapeutics

SMITHS FALLS, Ontario, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- A Canopy Growth Corporation («Canopy Growth» o la «Empresa») (TSX:WEED,NYSE:CGC) le complace presentar Spectrum Therapeutics, una nueva marca mundial que englobará todas las operaciones de investigación médica y clínica actuales de la Empresa, incluidas Spectrum Cannabis, Canopy Health Innovations (CHI) y la última incorporación a la gama médica de Canopy Growth, fundada por Bionorica SE, C3 Cannabinoid Compound Company («C3»), líder europeo en terapias médicas basadas en cannabinoides.

Con la incorporación de estas entidades a un entorno unificado, los esfuerzos médicos de la Empresa se integrarán en una iniciativa sanitaria global. Spectrum Therapeutics engloba ahora la producción y distribución de gamas completas y productos médicos únicos con cannabinoides; la formación, los recursos y la asistencia líderes en el sector para pacientes y profesionales médicos; así como la investigación preclínica y clínica, y el desarrollo de medicamentos basados en cannabinoides.

La reciente adquisición de C3 permitirá a Spectrum Therapeutics seguir siendo el líder mundial en cannabis medicinal gracias a la ampliación adicional de su capacidad para dotar a los médicos, en Europa y el resto del mundo, del conocimiento y las terapias que ofrece una gama completa de medicamentos basados en cannabinoides. Incluimos entre ellos el dronabinol, el medicamento cannabinoide de C3 disponible en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Aunque el dronabinol se integra en la oferta comercial de Spectrum Therapeutics, se seguirá comercializando bajo la marca establecida y reconocida de C3, Bionorica Ethics.

«Siempre hemos sido una empresa que ofrece algo más que cannabis medicinal a nuestros pacientes», comentó el doctor Mark Ware, director médico de Canopy Growth. «También proporcionamos formación para pacientes y profesionales sanitarios. Además, estamos comprometidos con la investigación para definir la seguridad y la eficacia de los medicamentos cannabinoides y el desarrollo de nuevos tratamientos basados en ellos. Al integrar la actividad comercial médica y la investigación clínica en una sola entidad, se refleja mejor nuestra posición como empresa sanitaria capaz de mejorar la aceptación de los cannabinoides como medicina convencional y de abordar las necesidades relacionadas con la medicina y el bienestar de nuestros pacientes en todo el mundo».

Además de poner a la venta productos médicos derivados del cannabis en cinco continentes, Spectrum Therapeutics seguirá ofreciendo formación sobre el cannabis medicinal para pacientes y profesionales sanitarios en países con marcos regulatorios al respecto. Gracias a la prolongación de los programas respectivos de investigación clínica de CHI y C3, Spectrum Therapeutics también se centrará en la investigación y el desarrollo de fórmulas de medicamentos con cannabinoides y formatos de dosificación. Además de respaldar el registro de medicamentos, esta investigación también fomenta una mejor interacción entre médico y paciente, así como formación en las operaciones comerciales de Spectrum Therapeutics en todo el mundo.

Entre las entidades que ahora están bajo la marca de Spectrum Therapeutics se incluyen las siguientes:

Spectrum Cannabis: conocida por su espectro de colores para categorizar el cannabis medicinal según los niveles de THC y CBD, la sección médica comercial de la Empresa opera en 12 países, incluidos Australia , Brasil, Canadá, Chile , Colombia , República Checa, Dinamarca, Alemania, Lesoto, Perú, Polonia y Reino Unido. Tan solo en Canadá el equipo ha llevado a cabo más 61 000 visitas a profesionales médicos.

Por el crecimiento (terapéutico) futuro.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa líder mundial diversificada de cannabis, marihuana y dispositivos de cannabis que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis comercializadas en formatos seco, oleoso y en cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de la Empresa Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación de productos y procesos hasta su ejecución en el mercado, en Canopy Growth nos impulsa la pasión por el liderazgo y un compromiso por crear una empresa líder en cannabis en lo que respecta a cada producto, centro y país. La Empresa opera en más de una docena de países en cinco continentes.

La división médica de la Empresa, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a formar profesionales sanitarios, realizar una sólida investigación clínica y avanzar en el conocimiento público del cannabis. Además, ha invertido millones de dólares en una investigación y desarrollo vanguardistas y comercializables. Spectrum Therapeutics comercializa una gama de productos de espectro completo usando su propio sistema de clasificación por colores, así como un solo dronabinol cannabinoide bajo la marca Bionorica Ethics.

La Empresa dispone de establecimientos comerciales en Canadá con sus galardonadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha conquistado a un amplio y fiel público gracias a sus productos de calidad y a una relación de calidad con el cliente.

Desde nuestra histórica salida a bolsa en los parqués de Toronto y Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo de hacer crecer el valor accionarial gracias al liderazgo está en la esencia de todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido colaboraciones con las personalidades más relevantes del sector, incluidos los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, leyendas del cultivo como DNA Genetics y Green House Seeds, Battelle, la mayor organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y el desarrollo, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, incluido en la lista Fortune 500. Canopy Growth cuenta con diez plantas de producción de cannabis con licencia y dispone de más de 400 000 metros cuadrados de capacidad de producción, entre ellos 90 000 metros cuadrados de espacio con el certificado de buenas prácticas en la fabricación (GMP, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com

Aviso sobre las afirmaciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «afirmaciones prospectivas» con el significado que figura en la ley estadounidense Private Securities Litigation Reform Act de 1995, así como «información prospectiva» con el significado establecido en la ley bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las afirmaciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como «planear», «esperar», «no esperar», «se prevé», «se cree», «pretende», «anticipa», «no anticipa» o «considera», así como variaciones de dichas expresiones y palabras; o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados «pudieran», «pudiesen» o «podrían» tener lugar o alcanzarse. La información o las afirmaciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, imprecisiones y otros factores que podrían provocar que los resultados, el rendimiento o los logros actuales de Canopy Growth o sus filiales fueran materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las afirmaciones prospectivas que figuran en este comunicado de prensa. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen «formación, recursos y asistencia líderes en el sector para pacientes» y «programas de investigación clínica continuos que se espera que complementen la labor de Spectrum Therapeutics». Los riesgos, las imprecisiones y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían provocar que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades actuales difiriesen materialmente de lo expresado o implícito en semejante información prospectiva, incluidos los trabajos de pruebas clínicas y los riesgos que aparecen en el formulario de información anual de la Empresa, con fecha de 27 de junio de 2018, y presentado ante las entidades Reguladoras de Valores de Canadá, disponible en el perfil del expedidor de la Empresa en SEDAR (www.sedar.com). Aunque la Empresa considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las afirmaciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, esto no implica que se deba confiar en exceso en la información, y no se puede garantizar que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera se lleguen a producir. La información y las afirmaciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a fecha de dicho documento y la Empresa no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

