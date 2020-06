- Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 y ofrece una actualización y revisión de estrategia

Generados unos ingresos netos de 399 millones de dólares en el año fiscal 2020, un 76% más que en el año fiscal 2019

En conexión con una revisión organizacional y estratégica previamente anunciada, registró unas cargas de deterioro y reestructuración de 743 millones de dólares; la mayoría de las cuales son cargas no de efectivo

El margen bruto de (85)% en el cuarto trimestre del año fiscal 2020; excluyendo cargas de reestructuración y otras cargas, alcanzó un margen bruto ajustado del 42%

Pérdida neta de 1.300 millones de dólares; pérdida del EBITDA ajustado de 102 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020

SMITHS FALLS, Ontario, 1 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre y año fiscal completo de 12 meses cerrado el 31 de marzo de 2020. La Compañía también está compartiendo detalles de su nuevo plan estratégico orientado a ganar en mercados y categorías prioritarias y ejecutar una ruta de rentabilidad. Toda la información financiera de este comunicado se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique otra cosa. Los resultados financieros del cuarto trimestre y año fiscal completo 2020 presentados en este comunicado se han preparado de acuerdo con los GAAP de EE. UU.

"Durante la pandemia de COVID-19 hemos trabajado duro para asegurar la salud y bienestar de nuestros equipos y clientes y la continuidad de nuestra empresa. Durante este tiempo, nuestro equipo ha reclutado nuestras bebidas con cannabis y productos de vapeo en Canadá y una cartera de productos CBD en EE. UU.", compartió el consejero delegado David Klein. "Fieles a las prioridades que he descrito para Canopy, hemos dado pasos para alinear nuestra capacidad con la actual demanda de mercado y centrar nuestros recursos en los mercados principales con la oportunidad de beneficio a corto plazo mayor y más tangible".

Klein añadió: "Estoy encantado de aplicar nuestro reajuste de estrategia y rediseño de organización en el curso del año fiscal 2021. Tenemos un renovado enfoque estratégico y una clara agenda de cambio que ya está en marcha. Estamos construyendo la que creo que es la mejor compañía de cannabis del mundo, poniendo al consumidor en el centro de todo lo que hacemos y estamos realineando nuestra organización para ser más rápida y ágil".

Actualización estratégica y organizacional

La estrategia general de Canopy Growth es descubrir el total potencial del cannabis, capturar una considerable cuota de mercado en categorías y mercados de enfoque y ejecutar un plan para la rentabilidad con el fin de generar un valor de accionista sostenible y a largo plazo.

La Compañía ya no lucha por ser la primera de cada mercado, sino por ser la mejor y convertirse en una compañía de perspectivas de consumo y desarrollo de producto líder en mercados de prioridad selectos, que encaje los productos y preferencias de consumo en el espacio del cannabis. Para esto, Canopy Growth se centrará en:

Convertirse en una organización de consumo incansable creando perspectivas y análisis de consumo mundiales, combinadas con I+D de vanguardia e innovación para producir una cartera de producto diferenciada que deleitará a los consumidores. La Compañía pondrá estos productos en manos de los consumidores mediante la mejor ejecución de ventas.

Mercados y categorías de producto con las mayores y más tangibles oportunidades de beneficio a corto plazo. Los mercados principales serán Canadá, Estados Unidos y Alemania con enfoque en los campos recreacional y médico. Para capturar futuras oportunidades en mercados emergentes y categorías fuera del núcleo, Canopy Growth desplegará un enfoque ligero de activos.

Impulsar la calidad en todos los aspectos de nuestra operación y posicionarnos para ofrecer el producto adecuado en el momento adecuado, al precio adecuado desde el servicio adecuado.

Continuar dirigiendo la industria y establecimiento de estándares industriales. Esto incluye encabezar la siguiente fase de la evolución de la industria del cannabis y determinar cómo evoluciona la industria. La Compañía seguirá retribuyendo a vecinos y comunidades a través de sus iniciativas Grow Good Together.

Canopy Growth espera que el año fiscal 2021 sea un año de transición mientras la Compañía redetermina su enfoque estratégico, lanza un nuevo diseño organizacional e implementa un programa de productividad operacional y de cadena de suministro. Dado esto, así como las importantes incertidumbres existentes relativas a COVID-19, la Compañía está retirando sus hitos previamente comunicados para lograr un EBITDA ajustado positivo y renta neta. Dependiendo de los impactos del COVID-19, Canopy Growth puede ofrecer nuevas medidas con las que medir el desempeño de la Compañía en la segunda mitad del año fiscal 2021.

Resumen financiero para el cuarto trimestre del año fiscal 2020















Ingresos netos Porcentaje de margen bruto Porcentaje del margen bruto ajustado1 Pérdida neta

EBITDA ajustado2 Flujo de efectivo libre3 Reportado $107,9 (85%) 42% $(1.326,4) $(102,0) $(304,7) vs. 3.trim 2020 (13%) NM 1.100 bps (1110%) (5%) 15% vs. 4. trim 2019 15% NM 2.000 bps (282%) (8%) 22%

Resumen financiero para el año fiscal 2020















Ingresos netos Porcentaje de margen bruto Porcentaje del margen bruto ajustado4 Pérdida neta

EBITDA ajustado2 Flujo de efectivo libre3 Reportado $398,8 (8%) 26% $(1.387,4) $(442,8) $(1.477,6) vs. año fiscal 2019 76% (2.000) bps 1.400 bps (95%) (53%) (25%)

1 El margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el cuarto trimestre de 2020 excluye (i) cargas de reestructuración y otras cargas de 132,1 millones de dólares relativos al impacto de las acciones de reestructuración; y (ii) 4,7 millones de dólares relativos al flujo de aumento de inventario asociado con combinaciones empresariales del año fiscal 2020. Consulte "Medidas no GAAP ". 2 El EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas no GAAP". 3 El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP. Consulte "Medidas no GAAP ". 4 El margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el año fiscal 2020 excluye cargas de 136,8 millones de dólares incurridas en el cuarto trimestre de 2020, como se describe en la nota a pie de página 1 anterior. Consulte "Medidas no GAAP ".

Información financiera corporativa destacada del cuarto trimestre del año fiscal 2020

Ingresos : Los ingresos netos en el cuarto trimestre de 2020 descendieron un 13% en comparación con el tercer trimestre de 2020, principalmente debido al descenso de los ingresos recreativos canadienses.

: Los ingresos netos en el cuarto trimestre de 2020 descendieron un 13% en comparación con el tercer trimestre de 2020, principalmente debido al descenso de los ingresos recreativos canadienses. Margen bruto : El margen bruto reportado, incluyendo cargas de reestructuración puntual y otras cargas, fue del (85%). El margen bruto ajustado, excluyendo cargas de reestructuración puntual y otras cargas y costes de inventario, fue del 42% en el cuarto trimestre de 2020, lo que representa un incremento de 1.100 bps desde el tercer trimestre de 2020. El rendimiento del margen bruto ajustado en el cuarto trimestre de 2020 se vio afectado positivamente por una mayor utilización de los servicios y crecimiento en las ventas de cannabis médico internacional de alto margen.

: El margen bruto reportado, incluyendo cargas de reestructuración puntual y otras cargas, fue del (85%). El margen bruto ajustado, excluyendo cargas de reestructuración puntual y otras cargas y costes de inventario, fue del 42% en el cuarto trimestre de 2020, lo que representa un incremento de 1.100 bps desde el tercer trimestre de 2020. El rendimiento del margen bruto ajustado en el cuarto trimestre de 2020 se vio afectado positivamente por una mayor utilización de los servicios y crecimiento en las ventas de cannabis médico internacional de alto margen. Gastos operativos : Los gastos de ventas, generales y administrativas en el cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 17% en comparación con el tercer trimestre de 2020 impulsadas principalmente por un aumento combinado de 15 millones de dólares en gastos generales y administrativos y de ventas y marketing.

: Los gastos de ventas, generales y administrativas en el cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 17% en comparación con el tercer trimestre de 2020 impulsadas principalmente por un aumento combinado de 15 millones de dólares en gastos generales y administrativos y de ventas y marketing. Pérdida neta : La pérdida neta de 1.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, impulsada principalmente por cargas de deterioro y reestructuración, otras cargas de deterioro que se identificaron principalmente durante nuestra prueba de deterioro anual, y otros cambios de valor justo no de efectivo.

: La pérdida neta de 1.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, impulsada principalmente por cargas de deterioro y reestructuración, otras cargas de deterioro que se identificaron principalmente durante nuestra prueba de deterioro anual, y otros cambios de valor justo no de efectivo. EBITDA ajustado : La pérdida de EBITDA ajustado de 102 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, una pérdida más amplia de 5 millones de dólares en comparación con el tercer trimestre de 2020 debido al descenso de las ventas y gastos operativos más altos.

: La pérdida de EBITDA ajustado de 102 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, una pérdida más amplia de 5 millones de dólares en comparación con el tercer trimestre de 2020 debido al descenso de las ventas y gastos operativos más altos. Posición de efectivo : El balance de efectivo bruto fue de 2.000 millones de dólares a 31 de marzo de 2020, un descenso desde los 2.300 millones de dólares a finales del tercer trimestre de 2020, reflejando la pérdida de EBITDA, inversiones de capital y actividades de fusiones y adquisiciones.

: El balance de efectivo bruto fue de 2.000 millones de dólares a 31 de marzo de 2020, un descenso desde los 2.300 millones de dólares a finales del tercer trimestre de 2020, reflejando la pérdida de EBITDA, inversiones de capital y actividades de fusiones y adquisiciones. Costes de reestructuración y deterioro: En línea con nuestro comunicado anterior (4 de marzo de 2020), registramos una carga de reestructuración y deterioro prefiscal de 743 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, de los cuales 28 millones de dólares se consideran como carga de efectivo. Además, registramos cargas por deterioro de 100 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, que se identificaron principalmente durante nuestro proceso de pruebas de deterioro anual.

Información destacada empresarial y operacional

Respuesta a la COVID-19 : La dirección ha estado controlando estrechamente el impacto de la COVID-19, con un enfoque en la salud y seguridad de nuestros empleados, continuidad empresarial y apoyo a nuestras comunidades. La mayoría de personal no de producción continúa trabajando desde casa; implementamos un proceso de exploración diario para el acceso a la planta de producción; tiendas minoristas propiedad corporativa cerrada temporalmente a mediados de marzo pero reabiertas 20 tiendas con horario reducido así como pedidos click & collect; lanzada la click & collect al 100% de las tiendas autorizadas Tokyo Smoke y Tweed y añadió entrega en días para las tiendas de socios Tokyo Smoke.

: La dirección ha estado controlando estrechamente el impacto de la COVID-19, con un enfoque en la salud y seguridad de nuestros empleados, continuidad empresarial y apoyo a nuestras comunidades. La mayoría de personal no de producción continúa trabajando desde casa; implementamos un proceso de exploración diario para el acceso a la planta de producción; tiendas minoristas propiedad corporativa cerrada temporalmente a mediados de marzo pero reabiertas 20 tiendas con horario reducido así como pedidos click & collect; lanzada la click & collect al 100% de las tiendas autorizadas Tokyo Smoke y Tweed y añadió entrega en días para las tiendas de socios Tokyo Smoke. La batería Juju Power 510 certificada UL así como los cartuchos de vapeo 510 bajo las marcas Tweed y Twd., representando un total de cinco SKUs, están disponibles en el mercado recreacional canadiense.

Dispositivos de vapeo UL certificado Tokyo Smoke Luma, Luma "Go" pods y Luma "Pause" pods disponibles en el mercado recreacional canadiense.

Las bebidas Ready to Drink ("RTD") bajo las marcas Tweed y Houseplant, que representan un total de tres SKUs, están disponibles en el mercado recreacional canadiense.

La compañía ha ampliado la oferta de productos CBD derivados de marihuana con el lanzamiento de una línea de cremas tópicas First & Free en determinados estados en Estados Unidos y el lanzamiento de la línea This Works de productos dermatológicos CBD Booster clínicamente demostrados en el Reino Unido, Alemania y estados selectos en Estados Unidos.

El 1 de mayo de 2020, una filial de propiedad indirecta de Constellation Brands (NYSE:STZ) ejerció garantías para aproximadamente 245 millones de dólares canadienses, representando aproximadamente el 5,1% de nuestras acciones comunes emitidas y destacadas.

Revisión financiera y operacional del cuarto trimestre y año fiscal 2020











(en millones de dólares canadienses, sin auditar) Q4 2020 vs. Q3 2020 vs. Q4 2019 FY2020 vs. FY2019 Ingresos recreativos canadienses









- Empresa a empresa $36,7 (31%) (36%) $157,3 34% - Empresa a consumidor $13,1 (14%) 12% $52,0 125% Ingresos recreativos canadienses $49,8 (28%) (28%) $209,3 49% Ingresos médicos canadienses $14,9 1% 29% $56,8 (17%) Ingresos médicos internacionales $20,7 11% 1051% $68,0 574% El resto de otros ingresos $29,7 (11%) 23% $105,5 210% Impuestos indirectos $(7,2) (39%) (42%) $(40,8) 51% Ingresos netos $107,9 (13%) 15% $398,8 76%











(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 4T 2020 vs. 3T 2020 vs. 4T 2019 FY2020 vs. FY2019 Ingresos recreativos canadienses









- Dry bud1 $48,9 (29%) 51% $238,1 188% - Aceites, softgels y productos de Cannabis 2.02 $6,3 34% (83%) $22,7 -61% - Otros ajustes de ingresos3 $(5,4) 2% NM $(51,5) NM Ingresos médicos globales









- Dry bud $9,8 7% 34% $35,8 -30% - Aceites y softgels $25,8 6% 329% $89,0 224% Resto de ingresos $29,7 (11%) 23% $105,5 210% Impuestos indirectos4 $(7,2) (39%) (42%) $(40,8) 51% Ingresos netos $107,9 (13%) 15% $398,8 76%

1 Excluye el impacto de otros ajustes de ingresos. 2 Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeos) 3 Otros ajustes de ingresos representan la determinación de la Compañía de retornos y ajustes de precios y se refieren al canal recreativo canadiense de empresa a empresa. 4 Los impuestos indirectos se presentan netos del impacto de otros ajustes de ingresos.

Cannabis canadiense

Las ventas B2B recreativas en el cuarto trimestre de 2020 se redujeron un 31% desde el tercer trimestre de 2020 ya que el crecimiento en softgels, aceite y productos de Cannabis 2.0 fue más que compensado por un descenso general en juntas florales y juntas pre-roll.

Las ventas B2C recreativas en el cuarto trimestre de 2020 se redujeron un 14% desde el trimestre anterior debido al descenso en la demanda estacional de pico y el cierre de tiendas minoristas de propiedad corporativa a finales de trimestre en respuesta al COVID-19.

Las ventas médicas en el cuarto trimestre de 2020 permanecieron consistentes trimestre a trimestre (tercer trimestre de 2020 frente al cuarto trimestre de 2020).

Cannabis internacional

Los ingresos C3 en el cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 10% en comparación con el tercer trimestre de 2020.

Las ventas de cannabis en Alemania aumentaron un 14% en el cuarto trimestre de 2020 en comparación con el tercer trimestre de 2020, beneficiándose del suministro mejorado y mayor demanda.

Los ingresos internacionales de cannabis supusieron un 24% de los ingresos de cannabis totales en el cuarto trimestre de 2020.

Adquisiciones estratégicas

Las ventas de This Works en el cuarto trimestre de 2020 fueron consistentes con el temporalmente sólido tercer trimestre de 2020.

Los ingresos del vaporizador Storz & Bickel ("S&B") se redujeron en el tercer trimestre de 2020 debido al descenso temporal.

Los ingresos de BioSteel Sports Nutrition se redujeron un 20% en el tercer trimestre de 2020 debido a un descenso temporal esperado y reducción de distribución de terceros y comercio minorista en respuesta al COVID-19.

Información de webcast y y conferencia telefónica

La Compañía celebrará una conferencia telefónica y un webcast de audio con David Klein, consejero delegado, y Mike Lee, director financiero, a las 10:00 AM Eastern Time el 29 de mayo de 2020.

Información de Webcast

Un webcast de audio en vivo estará disponible en:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1308617&tp_key=850fd370f4

Información de reproducción

Una reproducción de la llamada estará accesible por webcast, hasta las 11:59 PM ET el 27 de agosto de 2020, en

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1308617&tp_key=850fd370f4

Informe financiero de GAAP de EE. UU.

Con efectividad a partir del 1 de abril de 2020, Canopy Growth se considera un emisor nacional estadounidense y deberá preparar sus declaraciones financieras de acuerdo con los GAAP estadounidenses. Por consiguiente, nuestras declaraciones financieras auditadas consolidadas para el año terminado el 31 de marzo de 2020, incluyendo todas las cifras comparativas, se han reafirmado de acuerdo con estos estándares.

Como parte de esta transición, Canopy Growth también necesitará un informe de certificación de auditor bajo la Sección 404(b) de la Sarbanes-Oxley Act en conexión con su informe anual en Modelo 10-K para presentar a la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC").

Medidas no GAAP

El EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta reportada, ajustada para excluir la recuperación (gasto) de impuestos sobre la renta, otros ingresos (gastos), neto, y pérdida en inversiones de método de participación, gasto de compensación basado en acciones, gasto de depreciación y amortización, deterioro de activos y costes de reestructuración, reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendido y cargas relativas al flujo de aumento de inventario en combinaciones empresariales, y más ajustados para eliminar los costes de adquisición. La reconciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado y se explicó en el informe anual de la Compañía en el módulo 10-K que se presentará a la SEC.

El margen bruto ajustado es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto, excluyendo reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos y cargas relativas al flujo de aumento de inventario asociados con las combinaciones empresariales. La reconciliación del margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado.

El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento. La reconciliación del flujo de efectivo libre se presenta dentro de este comunicado y se explica en el informe anual de la compañía en Modelo 10-k que se presentará a la SEC.

Los siguientes planes se explican en este comunicado:

Plan 1 – Hoja de balance consolidada a 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019

balance consolidada a 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019 Plan 2 – Declaraciones de operaciones consolidadas para los años fiscales 2020 y 2019

Plan 3 – Declaraciones de operaciones consolidadas para el cuarto trimestre de 2020 y cuarto trimestre de 2019

Plan 4 – Declaraciones de flujos de efectivo consolidadas para los años fiscales 2020 y 2019

Plan 5 – Reconciliaciones del EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2020, tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, primer trimestre de 2020 y año fiscal 2020

Plan 6 –EBITDA ajustado – Diferencias entre IFRS y US GAAP para el tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020 y primer trimestre de 2020

Plan 7 – Margen bruto – Diferencias entre IFRS y US GAAP para el cuarto trimestre de 2020, tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, primer trimestre de 2020 y año fiscal 2020

Plan 8 – Reconciliaciones del margen bruto ajustado para el cuarto trimestre de 2020, tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, primer trimestre de 2020 y año fiscal 2020

Plan 9 – Reconciliación del flujo de efectivo libre para el cuarto trimestre de 2020 y año fiscal 2020

Exención para presentar los informes financieros interinos actualizados

A 1 de abril de 2020, la Compañía se considera un "emisor SEC" tal y como se define bajo el Instrumento Nacional 51-102 – Continuous Disclosure Obligations ("NI-51-102") y debe presentar unos informes financieros interinos actualizados preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos que la SEC ha identificado con el suficiente apoyo acreditativo, como se complementa por la Regulation S-X y Regulation S-B dentro de la 1934 Act ("U.S. GAAP") para los periodos interinos desde su año financiero recientemente completado para el cual se han presentado las declaraciones financieras anuales (los "informes financieros interinos actualizados") en o antes del plazo para que la Compañía presente sus declaraciones financieras anuales auditadas para el año cerrado el 31 de marzo de 2020, siendo 1 de junio de 2020.

La Compañía confía en que una exención otorgada por la Comisión de Valores de Ontario ofrezca a la Compañía 45 días adicionales desde el plazo de otra forma aplicable bajo el NI 51-102. Así, la Compañía presentará sus informes financieros interinos actualizados y MD&A relacionados preparados de acuerdo con los U.S. GAAP en o antes del 16 de julio de 2020. La Compañía confirma que su directiva y otros internos están sujeros a nuestra política de censura de operaciones con información privilegiada que refleja los principios en la Sección 9 de la Política Nacional 11-207 – Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y softgel, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la empresa, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales de la salud, realizar investigaciones clínicas sólidas y fomentar la comprensión del público sobre el cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación de vanguardia y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación por colores Spectrum, así como un único cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidos banners Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida globalmente que ha creado un seguimiento amplio y fiel centrándose en productos de calidad y buena relación con el cliente.

Desde nuestra histórica cotización en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor para los accionistas a través del liderazgo está arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes del sector, entre los que se incluyen los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, DNA Genetics y Green House Seeds, y Constellation Brands, líder en alcohol de Fortune 500, por nombrar sólo algunos. Canopy Growth opera 11 centros de producción de cannabis con más de 5,2 millones de pies cuadrados de capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificada GMP. Para más información visite www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con la información de futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores aplicables, que implican ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

las incertidumbres asociadas con la pandemia de COVID-19, incluyendo nuestra capacidad para continuar las operaciones, la capacidad de nuestros proveedores y canales de distribución para seguir operando, y el uso de nuestros productos por parte de los consumidores, y las perturbaciones en las economías globales y locales debido a los pedidos relacionados de permanecer en casa, políticas de cuarentena y restricciones en viajes, operaciones comerciales y de negocio y una reducción del gasto discrecional de los consumidores;

leyes y reglamentos y cualquier modificación de los mismos aplicables a nuestro negocio y su impacto, incluyendo la incertidumbre con respecto a la aplicación de las leyes estatales y federales de los Estados Unidos a los productos de cáñamo de los Estados Unidos (incluido el CDB) y el alcance de cualquier regulación por parte de la Administración Federal de Fármacos de los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (el "USDA") y cualquier agencia reguladora equivalente del estado sobre los productos de cáñamo de los Estados Unidos (incluido el CDB);

los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (el "USDA") y cualquier agencia reguladora equivalente del estado sobre los productos de cáñamo de los Estados Unidos (incluido el CDB); expectativas con respecto a la regulación de la industria del cáñamo de los Estados Unidos en los EE.UU., incluyendo la promulgación de regulaciones para la industria del cáñamo de los Estados Unidos por el USDA;

expectativas sobre el éxito potencial, y los costes y beneficios asociados con, nuestras adquisiciones, sociedades conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital;

el plan de acuerdo con Acreage Holdings, Inc., incluyendo la consumación de dicha adquisición en caso de ocurrencia o renuncia a cambios en la ley federal de los Estados Unidos, para permitir el cultivo general, distribución y posesión de marihuana o para eliminar la regulación de tales actividades de las leyes federales de los Estados Unidos y nuestra intención de renunciar a dicha condición tan pronto como las políticas de la Bolsa de Nueva York y / o la Bolsa de Toronto permitan la finalización de la adquisición, siempre que la finalización de la adquisición no viole ningún acuerdo de terceros, incluyendo aquellos celebrados por nosotros con Constellation Brands, Inc. y sus afiliados (en conjunto, el "CBI Group");

y / o la Bolsa de permitan la finalización de la adquisición, siempre que la finalización de la adquisición no viole ningún acuerdo de terceros, incluyendo aquellos celebrados por nosotros con Constellation Brands, Inc. y sus afiliados (en conjunto, el "CBI Group"); la concesión, renovación e impacto de cualquier licencia o licencia suplementaria para llevar a cabo actividades con cannabis o cualquier modificación de la misma;

nuestras actividades internacionales e intereses de empresas conjuntas, incluidas las aprobaciones y licencias regulatorias requeridas, los costes y plazos previstos y el impacto esperado;

la capacidad de crear y lanzar marcas con éxito y crear, lanzar y escalar productos a base de cannabis y productos de consumo derivados del cáñamo de los Estados Unidos en jurisdicciones donde dichos productos son legales y en los que actualmente operamos;

los beneficios, viabilidad, seguridad, eficacia, dosificación y aceptación social del cannabis, incluyendo CBD y otros cannabinoides;

los beneficios e impacto previstos de CBI Group Investments en nosotros (las "Inversiones de CBI Group");

el posible ejercicio de las garantías en poder de CBI Group, los derechos preventivos y/o los derechos de recarga en relación con CBI Group Investments, incluidos los ingresos que puedan resultar de las mismas o la posible conversión de notas en poder de CBI Group en relación con CBI Group Investments;

expectativas sobre el uso de los ingresos de las financiaciones de capital, incluidos los ingresos de CBI Group Investments;

la legalización del uso de cannabis para uso médico o recreativo en jurisdicciones fuera de Canadá, el momento y el impacto relacionados con los mismos y nuestras intenciones de participar en dichos mercados, si y cuando dicho uso se legaliza;

nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia y los beneficios previstos de dicha estrategia;

el impacto continuo de la legalización de los tipos y formas adicionales de productos de cannabis para uso recreativo en Canadá, incluidas las regulaciones federales, provinciales, territoriales y municipales relativas a los mismos, el momento y el impacto relacionados con los mismos y nuestras intenciones de participar en dichos mercados;

el impacto continuo del desarrollo de reglamentos provinciales, territoriales y municipales relativos a la venta y distribución de cannabis, el momento y el impacto relacionados con el mismo, así como las restricciones a los productores de cannabis regulados por el gobierno federal que participan en ciertos mercados minoristas y nuestras intenciones de participar en dichos mercados en la medida permitida;

el rendimiento futuro de nuestro negocio y operaciones;

nuestras ventajas competitivas y estrategias de negocio;

las condiciones competitivas de la industria;

el crecimiento esperado en el número de clientes que utilizan nuestros productos;

nuestra capacidad o planes para identificar, desarrollar, comercializar o ampliar nuestras iniciativas de tecnología e investigación y desarrollo en cannabinoides, o el éxito de los mismos;

expectativas con respecto a los ingresos, gastos y necesidades de efectivo previstas;

expectativas sobre el flujo de caja, la liquidez y las fuentes de financiación;

expectativas con respecto a los gastos de capital;

la expansión de nuestra producción y fabricación, los costes y plazos asociados a las mismas y la recepción de las licencias de producción y venta aplicables;

el crecimiento esperado en nuestras capacidades de crecimiento, producción y cadena de suministro;

expectativas con respecto a la resolución de litigios y otros procedimientos legales;

expectativas con respecto a los costes de producción futuros;

expectativas con respecto a futuros canales de venta y distribución;

los métodos esperados que se utilizarán para distribuir y vender nuestros productos;

nuestras futuras ofertas de productos;

los márgenes brutos futuros previstos de nuestras operaciones;

normas y estimaciones contables;

expectativas con respecto a nuestra red de distribución; y

expectativas con respecto a los costes y beneficios asociados con nuestros contratos y acuerdos con terceros, incluyendo bajo nuestros acuerdos de suministro y fabricación de terceros.

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indicativas de posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: (i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) la regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios anticipados, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor de nuestras adquisiciones recientes en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia COVID-19 y el impacto de la pandemia bajo demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o en absoluto); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas generales, de mercado, industria o negocio; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 para ser presentados ante la SEC. Los lectores son advertidos de considerar estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y no confiar indebidamente en declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivo pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución.

Plan 1

CANOPY GROWTH CORPORATION HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones, sin auditar)













31 de marzo, 2020

31 de marzo, 2019 ACTIVOS Activos corrientes:







Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1.303.176 $ 2.480.830 Inversiones a corto plazo

673.323

2.034.133 Inversiones restrictivas a corto plazo

21.539

21.432 Cantidades por recibir, neto

90.155

106.974 Inventario

391.086

190.072 Gastos prepagados y otros activos

85.094

85.691 Total de activos corrientes

2.564.373

4.919.132 Inversiones de método de capital

65.843

112.385 Otros activos financieros

249.253

363.427 Propiedad, planta y equipamiento

1.524.803

1.096.340 Activos intangibles

476.366

558.070 Plusvalía

1.954.471

1.489.859 Otros activos

22.636

25.902 Total de activos $ 6.857.745 $ 8.565.115









PASIVOS Y VALORES DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes:







Cuentas por pagar $ 123.393 $ 188.920 Otros gastos y pasivos acumulados

64.994

37.613 Parte corriente de la deuda a largo plazo

16.393

103.716 Otros pasivos

215.809

81.414 Total de pasivos corrientes

420.589

411.663 Deuda a largo plazo

449.022

842.259 Pasivos de impuestos sobre la renta diferidos

47.113

105.081 Pasivo que surge del acuerdo de superficie

250.000

- Pasivo derivado de garantías

322.491

- Otros pasivos

190.660

134.004 Total de pasivos

1.679.875

1.493.007 Compromisos y contingencias







Interés no controlado amortizable

69.750

6.400 Valor de los accionistas de Canopy Growth Corporation:







Acciones comunes - $nil por valor; Autorizadas – número ilimitado de acciones;

Emitidas – 350.112.927 acciones y 337.510.408 acciones, respectivamente

6.373.544

6.029.222 Capital pagado adicional

2.615.155

1.592.024 Otros ingresos completos acumulados (pérdidas)

220.899

(5.905) Déficit

(4.323.236)

(835.118) Valor total de los accionistas de Canopy Growth Corporation

4.886.362

6.780.223 Intereses no controlados

221.758

285.485 Valor total de los accionistas

5.108.120

7.065.708 Total de pasivos y valor de los accionistas $ 6.857.745 $ 8.565.115

Plan 2

CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE OPERACIONES (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, sin auditar)











Años cerrados el 31 de marzo,



2020

2019 Ingresos $ 439.626 $ 253.431 Impuestos indirectos

40.854

27.090 Ingresos netos

398.772

226.341 Coste de productos vendidos

430.456

198.096 Margen bruto

(31.684)

28.245 Gastos operativos:







Gastos de ventas, generales y administrativos

693.737

392.250 Compensación basada en acciones

320.276

273.447 Costes de deterioro y reestructuración de activos

623.266

- Total de gastos operativos

1.637.279

665.697 Pérdida operativa

(1.668.963)

(637.452) Pérdida de inversiones de método de participación

(64.420)

(10.752) Otros ingresos (gastos), neto

224.329

(59.709) Pérdida antes de impuestos sobre la renta

(1.509.054)

(707.913) Recuperación de impuestos sobre la renta (gasto)

121.614

(4.112) Pérdida neta

(1.387.440)

(712.025) Renta neta (pérdida) atribuible a intereses no controlados e interés no controlado amortizable

(66.114)

24.256 Pérdida neta atribuible a Canopy Growth Corporation $ (1.321.326) $ (736.281)









Pérdida básica y diluida por acción

$(3,80)

$(2,76) Acciones comunes medias ponderadas básicas y diluidas en circulación

348.038.163

266.997.406

Plan 3

CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS (en miles de dólares canadienses, excepto el número de acciones y datos por acción, sin auditar)











Tres meses cerrados el 31 de marzo,



2020

2019 Ingresos $ 115.068 $ 106.485 Impuestos indirectos

7.155

12.435 Ingresos netos

107.913

94.050 Coste de bienes vendidos

199.738

73.005 Margen bruto

(91.825)

21.045 Gastos operativos:







Gastos de ventas, generales y administrativos

197.579

153.064 Compensación basada en acciones

78.354

90.614 Deterioro de activos y costes de reestructuración

623.266

- Gastos operativos totales

899.199

243.678 Pérdida operativa

(991.024)

(222.633) Pérdida de inversiones de método de participación

(57.752)

(1.731) Otros ingresos (gastos), neto

(376.295)

(114.251) Pérdida antes de impuestos sobre a renta

(1.425.071)

(338.615) Recuperación de impuesto sobre la renta (gastos)

98.666

(8.877) Pérdida neta

(1.326.405)

(347.492) Renta neta (pérdida) atribuible a intereses no controlados e interés no controlado reamortizable

(23.384)

32.024 Pérdida neta atribuible a Canopy Growth Corporation $ (1.303.021) $ (379.516)









Pérdida básica y diluida por acción $ (3,72) $ (1,10) Acciones comunes ponderadas básicas y diluidas destacadas

349.837.102

343.877.591

Plan 4

CANOPY GROWTH CORPORATION CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (en miles de dólares canadienses, sin auditar)











Años cerrados el 31 de marzo,



2020

2019 Flujos de efectivo de actividades operativas :







Pérdida neta $ (1.387.440) $ (712.025) Ajustes para reconciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades operativas:







Depreciación de propiedad, planta y equipamiento

73.716

30.062 Amortización de activos intangibles

51.297

16.856 Cuota de pérdida en inversiones de método de participación

64.420

10.752 Compensación basada en acciones

320.276

278.228 Deterioro de activos y costes de reestructuración

623.266

- Recuperación de impuestos sobre la renta (gastos)

(121.614)

4.112 Moneda extranjera no de efectivo

(2.012)

(18.776) Interés pagado

(25.472)

(14.521) Cambio en activos y pasivos operativos, neto de efectos de compras de empresas:







Cantidades por recibir

20.979

(67.688) Gastos prepagados y otros activos

(26.917)

(87.476) Inventario

(177.091)

(144.917) Cuentas pagadoras y pasivos acumulados

(20.750)

69.540 Otros, incluyendo ajustes de valor justo no de efectivo

(165.293)

100.822 Efectivo neto utilizado en actividades operativas

(772.635)

(535.031) Flujos de efectivo de actividades operativas:







Adquisiciones y depósitos de propiedad, planta y equipamiento

(704.944)

(644.456) Adquisiciones de activos intangibles

(16.957)

(74.359) Reembolso (adquisiciones) de inversiones a corto plazo

1.427.482

(2.029.812) Ganancias sobre actuvos clasificados a la venta

-

- Inversiones en inversiones de método de participación

(5.135)

(36.896) Inversiones en otros activos financieros

(129.590)

(91.337) Inversiones en el acuerdo de superficie

(395.190)

- Cambio en los pasivos de adquisición

(24.482)

- Flujo de efectivo neto sobre adquisición de intereses no controlados

-

(6.712) Flujo de efectivo neto sobre adquisición de filiales

(498.838)

(344.413) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(347.654)

(3.227.985) Flujos de efectivo de actividades financieras:







Ganancias de emisión de acciones comunes y garantías

-

5.072.500 Pago de costes de emisión de acciones

-

(21.646) Ganancias de emisión de acciones por Canopy Rivers

1.172

154.976 Ganancias del ejercicio de opciones de stock

41.413

48.159 Ganancias del ejercicio de garantías

446

18.790 Emisión de deuda a largo plazo

14.761

600.000 Pago de costes de emisión de deuda

-

(16.380) Repago de deuda a largo plazo

(114.953)

(4.680) Efectivo neto proporcionado por las actividades financieras

(57.161)

5.851.719 Efecto de cambios en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo

(204)

69.567 Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo

(1.177.654)

2.158.270 Efectivo y equivalentes de efectivo, principios de año

2.480.830

322.560 Efectivo y equivalentes de efectivo, final de año $ 1.303.176 $ 2.480.830

Plan 5



















Reconciliación del EBITDA ajustado 1 (medida no GAAP)













Tres meses cerrados el Año cerrado el

31 de marzo, 31 de diciembre, 30 de septiembre, 30 de junio, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses , sin auditar) 2020 2019 2019 2019 2020 Pérdida neta $ (1.326.405) $ (109.634) $ 242.650 $ (194.051) $ (1.387.440) Impuesto sobre la renta (recuperación) gasto

(98.666)

(27.448)

(5.767)

10.267

(121.614) Otro gasto (renta), neto

376.295

(57.963)

(509.893)

(32.768)

(224.329) Pérdida en las inversiones del método de participación

57.752

2.664

2.171

1.833

64.420 Compensación basada en acciones

78.354

61.679

92.881

87.362

320.276 Costes de adquisición

1.840

3.256

2.562

13.182

20.840 Depreciación y amortización

48.781

30.464

25.016

20.752

125.013 Deterioro de activos y costes de reestructuración

623.266

-

-

-

623.266 Reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos

132.089

-

-

-

132.089 Cargas relativas al flujo a través del aumento de inventario en combinaciones empresariales

4.687

-

-

-

4.687 EBITDA ajustado $ (102.007) $ (96.982) $ (150.380) $ (93.423) $ (442.792)

Plan 6













EBITDA ajustado1 - Deferencias entre IFRS y US GAAP









31 de diciembre, 30 de septiembre, 30 de junio, (en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2019 2019 2019 EBITDA ajustado, como se notificó previamente bajo el IFRS

$ (91.661) $ (155.745) $ (92.060) Ajustes relativos a diferencias en la contabilidad sobre el gasto de depreciación y amortización



(2.878)

(2.857)

(2.639) Ajustes relativos a otras diferencias de transición



(2.443)

8.222

1.276 EBITDA ajustado, como se reporta en los US GAAP

$ (96.982) $ (150.380) $ (93.423)





















1 El EBITDA ajustado se calcula como la renta operativa (pérdida) reportada, que excluye impuestos de intereses y renta, ajustada para la retirada del gasto de compensación basado en acciones, gasto de depreciación y amortización, deterioro de activos y costes de reestructuración y otras cargas registradas en el coste de los productos vendidos, y cargas relativas al flujo de aumento de inventario en las combinaciones empresariales y ajustado para eliminar los costes de adquisición. Consulte las "medidas no GAAP".

































Plan 7



















Margen bruto – Diferencias entre IFRS y US GAAP













Tres meses cerrados el Año cerrado el

31 de marzo, 31 de diciembre, 30 de septiembre, 30 de junio, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 2019 2019 2020 Ingresos netos $ 107.913 $ 123.764 $ 76.613 $ 90.482 $ 398.772





















Coste de productos vendidos, como se notificó previamente bajo IFRS:





81.953

86.321

77.313



Reformulación del gasto de royalty





-

-

(4.131)



Ajustes de reclasificación relativos a la transición a US GAAP





3.603

(13.351)

(990)



Coste de productos vendidos, como se notifica bajo los US GAAP

199.738

85.556

72.970

72.192

430.456 Margen bruto, reportado bajo el porcentaje de margen bruto US GAAP $ (91.825) $ 38.208 $ 3.643 $ 18.290 $ (31.684) Porcentaje de margen bruto, reportado bajo los US GAAP

(85%)

31%

5%

20%

(8%)























Plan 8



















Reconciliación del margen bruto ajustado1 (medida no GAAP)













Tres meses cerrados el Año cerrado el

31 de marzo, 31 de diciembre, 30 de septiembre, 30 de junio, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 2019 2019 2020 Margen bruto, reportado bajo los US GAAP $ (91.825) $ 38.208 $ 3.643 $ 18.290 $ (31.684) Ajustes al margen bruto:



















Reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos

132.089

-

-

-

132.089 Cargas relativas al flujo de aumento de inventario en combinaciones empresariales

4.687

-

-

-

4.687 Margen bruto ajustado 1 $ 44.951 $ 38.208 $ 3.643 $ 18.290 $ 105.092 Porcentaje de margen bruto ajustado 1

42%

31%

5%

20%

26% 1 El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP. Consulte "medidas no GAAP".

























Plan 9





Reconciliación del flujo de efectivo libre1 Tres meses cerrados el

31 de marzo, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas $ (210.639) $ (240.132) Adquisiciones y depósitos en propiedad, planta y equipamiento

(94.086)

(149.220) Flujo de efectivo libre1 $ (304.725) $ (389.352)











Año cerrado el

31 de marzo, 31 de marzo. (en miles de dólares canadienses, sin auditar ) 2020 2019 Efectivo neto utilizado en actividades operativas $ (772.635) $ (535.031) Adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento

(704.944)

(644.456) Flujo de efectivo libre1 $ (1.477.579) $ (1.179.487)

1El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP y se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, menos adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento.

Contacto: Laura Nadeau, Relaciones con la prensa, [email protected], 613-485-0386; Judy Hong, vicepresidenta, Relaciones con inversores (EE.UU.), [email protected]; Tyler Burns, vicepresidente, Relaciones con inversores (Canadá), [email protected], 855-558-9333 ext. 122

