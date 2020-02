Canopy Growth publica los resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2020

La empresa ha generado 124 millones de dólares de ingresos netos, por encima de los

76 millones de dólares del T2 de 2020

Sin incluir los costes de reestructuración de la cartera del T2 de 2020, los ingresos

netos han crecido un 13%

Se ha logrado un margen bruto del 34%

Los gastos de explotación totales disminuyeron en un 14% en comparación con el

trimestre anterior

La pérdida del EBITDA ajustado desciende a 92 millones de dólares

SMITHS FALLS, Ontario, 17 de febrero de 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Sociedad") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ha anunciado hoy sus resultados financieros del tercer trimestre finalizado a 31 de diciembre de 2019. Toda la información financiera del presente comunicado de prensa se expresa en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Resumen financiero del tercer trimestre del ejercicio 2020















Ingresos

brutos1

Ingresos

netos

Margen

bruto2

EBITDA

ajustado3

Flujo de caja

libre4 Declarado 135,6$

123,8$

34%

(91,7)$

(359,6)$ % de variación frente al 2T de 2020 15%

62%

NS

41%

16% % de variación frente al 3T de 2019 39%

49%

800 p. b.

-23%

-20%

1 No incluye el efecto de los ajustes de otros ingresos del T2 de 2020, que representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad. 2El margen bruto tiene lugar antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, y constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF". 3El EBITDA ajustado constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF". 4 El flujo de caja libre se define como el flujo de caja operativo menos los gastos de capital, y constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

Aspectos financieros corporativos destacados del tercer trimestre del ejercicio 2020

Ingresos : Los ingresos netos declarados aumentaron en un 62% con respecto al T2 de 2020, o un 13% si no se incluye el efecto de los gastos de reestructuración de cartera. Los ingresos brutos B2B con fines recreativos aumentaron en un 8% con respecto al trimestre anterior, debido, en parte, a las más de 140 tiendas que se activaron en el trimestre y al aumento de las ventas de flor seca prémium y de canutos antes de liar. Las empresas que adquirimos, como Storz & Bickel y This Works también tuvieron un buen desempeño, lo que contribuyó al crecimiento orgánico de este trimestre.

: Los ingresos netos declarados aumentaron en un 62% con respecto al T2 de 2020, o un 13% si no se incluye el efecto de los gastos de reestructuración de cartera. Los ingresos brutos B2B con fines recreativos aumentaron en un 8% con respecto al trimestre anterior, debido, en parte, a las más de 140 tiendas que se activaron en el trimestre y al aumento de las ventas de flor seca prémium y de canutos antes de liar. Las empresas que adquirimos, como Storz & Bickel y This Works también tuvieron un buen desempeño, lo que contribuyó al crecimiento orgánico de este trimestre. Margen bruto : El margen bruto antes de los efectos del valor razonable era del 34%. El comportamiento del margen bruto del trimestre se vio beneficiado por unos menores costes del período debido a una mayor utilización de instalaciones

: El margen bruto antes de los efectos del valor razonable era del 34%. El comportamiento del margen bruto del trimestre se vio beneficiado por unos menores costes del período debido a una mayor utilización de instalaciones Gastos de explotación : Loas gastos de explotación totales disminuyeron en un 14% frente al T2 de 2020, lo que se debe principalmente a una reducción de 20 millones de dólares de los gastos generales y administrativos, y al descenso de más de 31 millones de la remuneración basada en acciones frente al trimestre anterior

: Loas gastos de explotación totales disminuyeron en un 14% frente al T2 de 2020, lo que se debe principalmente a una reducción de 20 millones de dólares de los gastos generales y administrativos, y al descenso de más de 31 millones de la remuneración basada en acciones frente al trimestre anterior EBITDA ajustado : Pérdida del EBITDA ajustado de 92 millones de dólares, una pérdida de 64 millones de dólares menos que el T2 de 2020, impulsada por mayores ventas, mejores márgenes brutos y menores gastos de explotación

: Pérdida del EBITDA ajustado de 92 millones de dólares, una pérdida de 64 millones de dólares menos que el T2 de 2020, impulsada por mayores ventas, mejores márgenes brutos y menores gastos de explotación Situación de tesorería: El saldo de efectivo bruto era de 2,3 mil millones de dólares, por debajo de los 2,7 mil millones de dólares del T2 de 2020, lo que refleja la pérdida del EBITDA, las inversiones de capital y las fusiones y adquisiciones

Aspectos operativos y comerciales destacados del tercer trimestre del ejercicio 2020

Se mantiene la cuota de mercado líder en el comercio minorista, con una estimación del 22% del mercado canadiense con fines recreativos, ya que asistimos a una fuerte demanda tanto de la flor seca prémium y económica como en los canutos liados

Continúan las ganancias de cuotas de mercado y el aumento en el número de pacientes, a más de 76.700, en el mercado del cannabis medicinal canadiense

Se nombra consejero delegado al Sr. David Klein

Se realizan los primeros envíos de bombones comestibles mezclados con cannabis y de baterías JUJU Power 510 en diciembre de 2019

Storz & Bickel amplió su línea de productos con el lanzamiento del vaporizador Crafty+ en noviembre de 2019

Se anunció la línea inicial de First & Free de productos CBD derivados del cáñamo y se dio inicio a las ventas a través de Internet en www.firstandfree.com, un trimestre antes del objetivo marcado para el T4 de 2020

"En el T3, trabajamos en todo Canadá, en nuestros mercados internacionales y en nuestras adquisiciones estratégicas, con el fin de impulsar el crecimiento de los ingresos", afirmó el Sr. David Klein, consejero delegado. "Tenemos mucho por hacer. Estamos deseosos de capitalizar la oportunidad de lograr una posición inexpugnable centrándonos estrictamente en el consumidor y en los mercados críticos".

"En el tercer trimestre, hemos logrado una mejora significativa en términos brutos, provocada por mayores ingresos y por una mayor capacidad de utilización. Se prevé que las acciones adoptadas anteriormente este año reduzcan significativamente la remuneración basada en acciones del ejercicio 2021, y hemos comenzado a implementar controles de costes más estrictos en toda la organización", afirmó el Sr. Mike Lee, vicepresidente ejecutivo y director financiero. "Hemos planificado la adopción de otras medidas para reducir nuestros costes y reestructurar nuestro negocio a fin de garantizar que podamos generar un margen y una generación de tesorería saludables en los próximos años".

Revisión financiera y operativa del tercer trimestre del ejercicio 2020



T3 2020 T2 2020 % Cambio T3 2019 % Cambio Cannabis canadiense con fines recreativos









- Empresa a empresa1 53,5 $ 49,4 $ 8% 60,1 $ -11% - Empresa a consumidor 15,2 $ 13,1 $ 16% 11,5 $ 32% Cannabis medicinal canadiense 14,8 $ 14,1 $ 5% 15,9 $ -7% Cannabis canadiense 83,5 $ 76,6 $ 9% 87,5 $ -5% Cannabis medicinal internacional 18,7 $ 18,1 $ 3% 2,7 $ 593% Ingresos brutos por cannabis sin incluir ajustes de otros ingresos 102,2 $ 94,7 $ 8% 90,2 $ 13% Otros ingresos 33,4 $ 23,6 $ 42% 7,5 $ 345% Ingresos brutos sin incluir ajustes de otros ingresos 135,6 $ 118,3 $ 15% 97,7 $ 39% Ajustes de otros ingresos2 $ - 32,7 $ -100% $ - NS Impuestos especiales3 11,8 $ 9,0 $ 31% 14,7 $ -20% Ingresos netos 123,8 $ 76,6 $ 62% 83,0 $ 49%

1 No incluye el efecto de los ajustes de otros ingresos. 2 Los ajustes de otros ingresos representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad. 3 Los impuestos especiales se presentan sin incluir el efecto derivado de los ajustes de otros ingresos.

Cannabis canadiense

Las ventas B2B con fines recreativos aumentaron en un 8% con respecto al T2 de 2020, debido a las más de 140 tiendas que se activaron en el trimestre y al aumento de las ventas de flor seca prémium y de canutos antes de liar.

Las ventas B2C con fines recreativos aumentaron en un 16% con respecto al trimestre anterior, debido en parte al aumento del 11% en las mismas ventas en las tiendas.

Las ventas con fines medicinales aumentaron en un 5% con respeto al trimestre anterior, lo que obedece principalmente a la ampliación de nuestra marca y de la oferta de productos, incluida la disponibilidad adicional de productos de otros socios de CraftGrow, así como un aumento en el número de clientes hasta superar los 76.700.

Cannabis internacional

Los ingresos de C3 aumentaron en un 5% frente al T2 de 2020

Las ventas del cannabis en Alemania fueron superiores a lo previsto debido a una oportunidad comercial en el mercado alemán de llenar una brecha de suministro tras la ejecución de una paralización comercial reglamentaria de los productos de cannabis que ofrecía otro vendedor

Adquisiciones estratégicas

Los ingresos por los vaporizadores de Storz & Bickel aumentaron en un 46% con respecto al T2 de 2020 debido a un fuerte crecimiento orgánico y a las ventas estacionales

Los ingresos de This Works aumentaron en un 42% con respecto al trimestre anterior debido a un fuerte crecimiento orgánico

Aspectos destacados de los ingresos por productos de cannabis del tercer trimestre del ejercicio 2020













T3 2020 T2 2020 % Cambio T3 2019 % Cambio Canadiense con fines recreativos - De empresa a empresa









Cannabis seco 55,8 $ 47,4 $ 18% 39,3 $ 42% Aceite y cápsulas blandas de cannabis sin incluir ajustes de otros ingresos 3,0 $ 2,0 $ 50% 20,8 $ -86% Ajustes de otros ingresos1 (5,3) $ (32,7) $ -84% $ - NS

53,5 $ 16,7 $ 220% 60,1 $ -11% Canadiense con fines recreativos - De empresa a consumidor









Cannabis seco 13,5 $ 11,6 $ 16% 10,9 $ 24% Aceite y cápsulas blandas de cannabis 1,7 $ 1,5 $ 13% 0,6 $ 183%

15,2 $ 13,1 $ 16% 11,5 $ 32% Cannabis medicinal









Cannabis seco 5,3 $ 5,5 $ -4% 8,1 $ -35% Aceite y cápsulas blandas de cannabis 9,5 $ 8,6 $ 10% 7,8 $ 22%

14,8 $ 14,1 $ 5% 15,9 $ -7% Internacional medicinal









Cannabis seco 3,9 $ 4,1 $ -5% 2,7 $ 44% Aceite y cápsulas blandas de cannabis 14,8 $ 14,0 $ 6% $ - NS

18,7 $ 18,1 $ 3% 2,7 $ 593%

1 Los ajustes de otros ingresos representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad.

EBITDA ajustado del tercer trimestre del ejercicio 2020













T3 2020 T2 2020 % Cambio T3 2019 % Cambio EBITDA ajustado1 (91,7) $ (155,7) $ 41% (74,8) $ -23% Atribuido a:









- Transacciones y gastos corporativos (44,4) $ (109,0) $ 59% (52,8) $ 16% - Inversiones estratégicas y desarrollo empresarial (39,1) $ (36,2) $ -8% (8,9) $ -339% - Instalaciones no operativas o infrautilizadas (8,2) $ (10,5) $ 22% (13,1) $ 37%

1El EBITDA ajustado constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

Medidas no sujetas a las NIIF

El porcentaje del margen bruto, antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, es una métrica operativa clave no sujeta a las NIIF y que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. Esta medida se calcula como los ingresos netos menos los costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas, divididos por los ingresos netos, y puede calcularse a partir de los estados de resultados consolidados que se presentan en este comunicado de prensa.

El EBITDA ajustado, una medida no sujeta a las NIIF, es una métrica operativa clave que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. El EBITDA ajustado se calcula como las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, del gasto de remuneración basado en acciones, de cambios del valor razonable y otras partidas no monetarias, y ajustado ulteriormente para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La Sociedad atribuye el EBITDA ajustado a sus transacciones y gastos corporativos, inversiones estratégicas y desarrollos empresariales, e instalaciones no operativas o infrautilizadas. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta en este comunicado de prensa y se explica en el apartado "EBITDA ajustado (Medida no sujeta a las NIIF)" de la discusión y el análisis de la dirección, cuya copia se depositará en SEDAR.

El flujo de caja libre, una medida no sujeta a las NIIF, es una métrica operativa clave que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. Esta medida se calcula como el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de explotación menos las compras y depósitos de inmovilizado material

Transición a la preparación de informes según los PCGA de EE. UU.

Como parte de nuestros requisitos de presentación de información financiera en EE. UU., Canopy Growth confirmó que, a 30 de septiembre de 2019, dejó de satisfacer los criterios para clasificarse como emisor privado extranjero, ya que (1) más del 50% de las acciones con derecho a voto en circulación están en manos de residentes en Estados Unidos, y (2) la mayor parte de los consejeros de Canopy Growth son ciudadanos estadounidenses.

Por lo tanto, a partir del 1 de abril de 2020, Canopy Growth se considerará un emisor privado nacional de Estados Unidos y un gran declarante acelerado. Como resultado de este cambio, a 1 de abril de 2020, Canopy Growth deberá preparar sus estados financieros consolidados, incluidos los estados financieros anuales consolidados auditados de la Sociedad del 31 de marzo de 2020, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos, sin que dicho cambio se aplique retrospectivamente. Aún no se ha cuantificado la magnitud del efecto de dicho cambio en el marco contable. Canopy Growth también deberá proporcionar un informe de certificación de los auditores de conformidad con el artículo 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley.

El presente comunicado de prensa debe leerse en paralelo a los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados ("Estados Financieros") y al estudio y análisis de la dirección (MD&A, por sus siglas en inglés) de la Sociedad de los tres meses y los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2019, que se depositarán en SEDAR (www.sedar.com) y estarán disponibles en www.canopygrowth.com. La base para la preparación de informes financieros de los Estados Financieros y del MD&A se establece en miles de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Información sobre la teleconferencia y retransmisión vía Internet

La Sociedad llevará a cabo una teleconferencia y una retransmisión de audio vía Internet con el Sr. David Klein, consejero delegado, y el Sr. Mike Lee, director financiero, a las 10:00 de la mañana (hora del Este de los Estados Unidos) del 14 de febrero de 2020.

Información sobre la retransmisión vía Internet

En

https://event.on24.com/wcc/r/2171215/8311836AC24F7988B042B4BB0FA5622A se encuentra disponible una retransmisión de audio vía Internet en directo.

Información de reproducción

La conferencia se podrá escuchar vía Internet hasta las 11:59 de la noche (hora del Este de los Estados Unidos) del 14 de mayo de 2020 en

https://event.on24.com/wcc/r/2171215/8311836AC24F7988B042B4BB0FA5622A

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Sociedad, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, un emplazamiento y un país uno a uno. La Compañía opera en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la Sociedad, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía gestiona tiendas minoristas en toda Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y afianzando relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica salida a bolsa en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 976.000 metros cuadrados, lo que incluye más de 93.000 metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com

Aviso acerca de las declaraciones prospectivas

Esta noticia incluye "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" según lo dispuesto en la legislación canadiense aplicable en materia de valores. A menudo, aunque no siempre, las declaraciones y la información de carácter prospectivo pueden identificarse gracias al uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene intención", "prevé" o "no prevé", o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o indican que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "es posible" que se produzcan, ocurran o se logren, ya sea hipotéticamente o en el futuro. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales difieran significativamente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro que se indique, de manera explícita o implícita, en las declaraciones o la información de carácter prospectivo que contenga esta nota de prensa. Dichas declaraciones incluyen, por ejemplo, declaraciones relativas a las expectativas de la Sociedad con respecto cosechas futuras, la expectativa de la Sociedad relativa a otras existencias terminadas disponibles para la venta en futuros trimestres, el hecho de introducir productos CBD en el mercado antes de que finalice el ejercicio 2020, la expansión acelerada en el mercado de Acreage, los beneficios previstos por el cambio de imagen de Spectrum Therapeutics en la cuota de mercado de la Sociedad, la oportunidad potencial respecto a los productos de cannabis en Europa y al aumento previsto en la disponibilidad del producto canadiense y danés, el aumento previsto de las ventas de Storz & Bickel, la expectativa de que las instalaciones estén plenamente operativas en los próximos meses, el lanzamiento de nuevos productos de consumo CBD y marcas en el ejercicio 2020, así como el calendario de aplicación de la transacción con Acreage. Los riesgos, las incertidumbres, así como otros factores relacionados con la información prospectiva, podrían provocar que los acontecimientos, los resultados, el rendimiento, las posibilidades y las oportunidades reales difiriesen significativamente de los indicados, de manera explícita o implícita, en dicha información prospectiva, incluidos los cambios de leyes, reglamentos y directrices; el cumplimiento de leyes; las leyes internacionales; los riesgos operativos, reglamentarios y de otro tipo; la aplicación de la estrategia empresarial; la gestión del crecimiento; la dificultad de realizar previsiones; la dependencia con respecto a las licencias; los riesgos inherentes a los negocios agrarios; los contratos con Gobiernos provinciales y territoriales; las limitaciones sobre la comercialización de productos; los riesgos inherentes a las adquisiciones e inversiones; la expansión en jurisdicciones extranjeras; las normativas gubernamentales; el hecho de que el cannabis sea una sustancia controlada en Estados Unidos; los riesgos de la Ley Agrícola; las suposiciones sobre la capacidad de las partes de recibir, de manera oportuna y en condiciones satisfactorias, las autorizaciones judiciales y reglamentarias necesarias para llevar a cabo la transacción con Acreage; así como los riesgos de la circular de información de gestión de la Sociedad publicados por esta el 17 de mayo de 2019, y del modelo de información anual con fecha de lunes, 24 de junio de 2019 presentado ante los organismos reguladores de valores canadienses que se encuentra disponible en el perfil emisor de la Sociedad de SEDAR en www.sedar.com. Se advierte a los lectores que la anterior lista de factores no es exhaustiva. Aunque la Sociedad considera que los supuestos y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva o de las declaraciones prospectivas de esta nota de prensa son razonables, no se debería depositar una excesiva confianza en dicha información y no puede garantizarse que dichos acontecimientos se produzcan o que lo hagan en los plazos indicados. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas que se incluyen en la presente nota de prensa se han realizado en la fecha de esta nota de prensa y la Sociedad no asume ninguna obligación de actualizar públicamente la información prospectiva ni las declaraciones prospectivas con el fin de reflejar nueva información, acontecimientos posteriores ni ningún otro dato a menos que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.



CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS 31 de diciembre de 31 de marzo de (Expresado en miles de dólares CDN) 2019 2019









Activo







Activos corrientes







Efectivo y equivalentes $ 1.561.664 $ 2.480.830 Valores negociables

705.921

2.034.133 Importes pendientes de cobro

108.822

106.974 Activos biológicos

59.107

78.975 Existencias

622.575

262.105 Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes

114.637

107.123



3.172.726

5.070.140









Inversiones en sociedades participadas puestas en equivalencia

123.077

112.385 Otros activos financieros

351.952

363.427 Inmovilizado material

1.725.333

1.096.340 Activos intangibles

567.185

519.556 Fondo de comercio

2.068.696

1.544.055 Otros activos a largo plazo

37.073

25.902











$ 8.046.042 $ 8.731.805









Pasivo







Pasivo corriente







Cuentas por pagar y pasivos acumulados $ 225.181 $ 226.533 Porción actual de la deuda a largo plazo

21.652

103.716 Total pasivo corriente

171.476

81.414



418.309

411.663









Deudas a largo plazo

536.107

842.259 Pasivo por impuestos diferidos

65.733

96.031 Obligación de crédito de recompra de acciones

1.301.322

- Otros pasivos a largo plazo

194.737

140.404













2.516.208

1.490.357









Fondos propios







Capital social

6.359.643

6.026.618 Otras reservas

2.768.725

1.673.472 Otro resultado global acumulado

(45.904)

28.630 Déficit

(3.826.095)

(777.087)









Patrimonio neto atribuido a Canopy Growth Corporation

5.256.369

6.951.633









Participaciones no controladoras

273.465

289.815









Total patrimonio neto

5.529.834

7.241.448











$ 8.046.042 $ 8.731.805



CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS DEL TRIMESTRE FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 NO AUDITADOS Trimestre finalizado a Nueve meses finalizados el

31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de (Expresado en miles de dólares CDN, excepto los importes de las acciones) 2019 2018 2019 2018

(Reformulado- véase la nota 2(d)) (Reformulado- véase la nota 2(d))

















Ingresos 135.546 $ 97.703 $ 324.558 $ 146.946 $ Impuestos especiales 11.782

14.655

33.699

14.655



















Ingresos netos 123.764

83.048

290.859

132.291



















Costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas 81.953

61.329

241.456

90.358



















Margen bruto antes de las siguientes partidas 41.811

21.719

49.403

41.933



















Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos 60.546

28.105

175.765

105.989

Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (78.964)

(22.267)

(300.303)

(90.500)



















Margen bruto 60.229

15.881

173.941

26.444



















Ventas y marketing 62.104

48.324

171.814

107.199

Investigación y desarrollo 20.795

5.264

41.191

7.964

Generales y administrativos 67.385

46.088

217.517

102.777

Costes relacionados con la adquisición 3.256

4.520

19.000

9.606

Gasto de remuneración basado en acciones 56.763

40.062

217.611

108.159

Gasto de remuneración basado en acciones relacionado con los hitos de adquisición 4.916

23.849

24.311

81.674

Depreciaciones y amortizaciones 16.530

5.015

42.953

11.640



















Gastos de explotación 231.749

173.122

734.397

429.019



















Pérdidas derivadas de las operaciones (171.520)

(157.241)

(560.456)

(402.575)



















Pérdida por extinción de garantías -

-

(1.176.350)

-

Otros ingresos (gastos), netos 24.903

233.142

(51.759)

54.445

Total de otros ingresos (gastos), netos 24.903

233.142

(1.228.109)

54.445



















Ingresos (perdidos) antes de impuestos sobre los beneficios (146.617)

75.901

(1.788.565)

(348.130)



















Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios 22.451

(1.041)

8.611

1.398



















Ingresos netos (perdidos) (124.166) $ 74.860 $

(1.779.954) $ (346.732) $

















Ingresos netos (perdidos) atribuibles a:















Canopy Growth Corporation (120.969) $ 67.582 $

(1.778.208) $ (349.831) $ Participaciones no controladoras (3.197)

7.278

(1.746)

3.099



(124.166) $ 74.860 $

(1.779.954) $ (346.732) $

















Ganancias (perdidas) por acción, básicos















Ingresos netos (perdidos) por acción, básicos (0,35) $ 0,22 $

(5,13) $ (1,45) $ Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: 348.530.622

303.281.549

346.877.660

241.806.351



















Pérdida por acción, diluida















Pérdida neta por acción, diluida: (0,35) $ (0,38) $

(5,13) $ (1,45) $ Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, diluido: 348.530.622

315.974.639

346.877.660

242.044.821





CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS DE LOS NUEVE MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 NO AUDITADOS

31 de diciembre de

31 de diciembre de (Expresado en miles de dólares CDN)

2019

2018









Entrada (salida) neta de efectivo relacionada con las siguientes actividades:

















Operaciones







Pérdida neta $ (1.779.954) $ (346.732) Ajustes por:







Amortización del inmovilizado material

57.926

15.703 Amortización de los activos intangibles

26.680

7.869 Parte de pérdidas en inversiones de capital

6.668

9.021 Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos

175.765

105.989 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos

(300.303)

(90.500) Remuneración basada en acciones

241.922

194.686 Otros activos

-

(16.908) Pérdida por extinción de garantías

1.176.350

- Otros ingresos y gastos

93.162

(44.476) Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios

(8.611)

(1.398) Divisas no monetarias

(3.945)

1.394 Cambios en partidas de capital circulante operativo no monetario

(233.918)

(129.547)









Efectivo neto utilizado en actividades de explotación

(548.258)

(294.899)









Inversiones







Compras y depósitos de inmovilizado material

(610.858)

(495.236) Compra de activos intangibles

(7.800)

(40.140) Reembolso (compra) de valores negociables netos

1.324.682

(802.247) Inversiones en sociedades participadas puestas en equivalencia

(4.719)

(27.201) Inversiones en otros activos financieros

(46.647)

(74.071) Prima pagada por la opción de compra de Acreage

(395.190)

- Salida neta de efectivo por la adquisición de Participaciones no controladoras

-

(1.996) Salida neta de efectivo por la adquisición de filiales

(511.080)

(344.472) Pago de pasivos relacionados con la adquisición

(29.837)

-









Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(281.449)

(1.785.363)









Financiación







Pago de los costes de emisión de acciones

(245)

(18.617) Cobros por la emisión de acciones ordinarias y títulos

-

5.072.500 Cobros por la emisión de acciones realizada por Canopy Rivers

1.062

91.218 Cobro por el ejercicio de opciones de compra de acciones

39.149

28.730 Cobro por ejercicio de garantías

446

18.684 Emisión de deuda a largo plazo

10.268

600.000 Pago de costes de emisión de deuda a largo plazo

-

(16.380) Pago de intereses sobre la deuda a largo plazo

(13.738)

- Reembolso de las obligaciones por arrendamiento

(9.331)

(2.728) Reembolso de la deuda a largo plazo

(112.705)

(3.499)









Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de financiación

(85.094)

5.769.908









Efecto de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo y los equivalentes

(4.365)

103.664









(Salida) entrada neta de efectivo

(919.166)

3.793.310 Efectivo y equivalentes, inicio del período

2.480.830

322.560









Efectivo y equivalentes, final del período $ 1.561.664 $ 4.115.870

EBITDA ajustado1Medida no sujeta a las NIIF Trimestre finalizado a (En miles de dólares CDN) 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018









EBITDA ajustado1Conciliación







Pérdidas derivadas de las operaciones - según lo comunicado $ (171.520) $ (157.241)









Contabilidad del valor razonable según las NIIF relativa a los activos biológicos y a las existencias Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos

60.546

28.105 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos

(78.964)

(22.267)



(18.418)

5.838 Gasto de remuneración basado en acciones (por estados de flujos de efectivo)

61.679

64.179 Costes relacionados con la adquisición

3.256

4.520 Depreciación y amortización (por estados de flujos de efectivo)

33.342

7.890



98.277

76.589 EBITDA ajustado $ (91.661) $ (74.814)







Nueve meses finalizados el (En miles de dólares CDN) 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018









EBITDA ajustado1Conciliación







Pérdidas derivadas de las operaciones - según lo comunicado $ (560.456) $ (402.575)









Contabilidad del valor razonable según las NIIF relativa a los activos biológicos y a las existencias Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos

175.765

105.989 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos

(300.303)

(90.500)



(124.538)

15.489 Gasto de remuneración basado en acciones (por estados de flujos de efectivo)

241.922

194.686 Costes relacionados con la adquisición

19.000

9.606 Depreciación y amortización (por estados de flujos de efectivo)

84.606

23.572



345.528

227.864 EBITDA ajustado $ (339.466) $ (159.222)

1El EBITDA ajustado se refiere a las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, del gasto de remuneración basado en acciones, de cambios del valor razonable y otras partidas no monetarias, y ajustado ulteriormente para eliminar los costes relacionados con la adquisición.

Contactos:

Kyna Boyce

Relaciones con los Medios

media@canopygrowth.com

613-485-2480

Judy Hong

Vicepresidenta de Relaciones con los Inversores (EE. UU.)

Judy.hong@canopygrowth.com

Tyler Burns

Vicepresidente de Relaciones con los Inversores (Canadá)

Tyler.burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ext. 122

