Canton Fair enthüllt erweitertes Gelände und wird zum größten Ausstellungskomplex der Welt

GUANGZHOU, China, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nach der Erweiterung des China Import and Export Fair Complex („Canton Fair Complex") wurde die erste Messe eröffnet. Der Canton Fair Complex ist mit der größten Messehalle der Welt und seinen verschiedenen Funktionsbereichen zum größten Ausstellungskomplex der Welt geworden.

Der Erweiterungsbau begann im Dezember 2020 und umfasst vier Funktionsbereiche: die Ausstellungshallen, das Kongresszentrum, das Verwaltungszentrum und die Registrierungshalle. Es handelt sich um das größte Erweiterungsprojekt in der Geschichte des Canton Fair Complex mit einer Gesamtfläche von rund 560.000 Quadratmetern. Das entspricht der Fläche von 78 Fußballfeldern. Nach der Fertigstellung wird die Canton Fair sich über eine Fläche von mehr als 1,62 Millionen Quadratmetern erstrecken und fast 6.000 Stände umfassen.

Bislang wurden die neuen Ausstellungshallen und die östliche Registrierungshalle des erweiterten Veranstaltungsortes fertiggestellt und in Betrieb genommen. Das Kongresszentrum befindet sich noch im Bau und soll 2023 fertiggestellt werden.

Der Erweiterungsbau des Canton Fair Complex folgt dem Konzept des energiesparenden Betriebs mit kohlenstoffarmen und umweltschonenden Technologien, die überall zum Einsatz kommen. Die Canton Fair stärkt das Konzept des grünen Designs, indem sie energiesparende Geräte wählt und intelligente Systeme einsetzt. Durch die Verbesserung der Ressourceneffizienz ist der Canton Fair Complex in der Lage, Platz, Wasser, Material und Energie einzusparen und so die Kohlenstoffemissionen deutlich zu reduzieren.

„Mit der Fertigstellung des neuen D-Bereichs nimmt die Canton Fair ihre Arbeit wieder voll auf", erklärte Ma Jiaying, Mitarbeiterin der China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd. „Im Vergleich zum vorherigen Veranstaltungsort übertrifft die Erweiterung sowohl in Bezug auf die Software als auch auf die Hardware, einschließlich des Einsatzes intelligenter Geräte, der säulenfreien Ausstellungshalle, des Kongresszentrums und des multifunktionalen Sitzungssaals und steigert damit die Funktionalität und den Umfang des Canton Fair Complex noch weiter."

Die 133. Canton Fair wird aufgrund der Lockerung der chinesischen Epidemievorschriften die physische Messe mit einem Online-Offline-Hybridmodell wieder aufnehmen. Der neue Veranstaltungsort wird Einkäufern aus der ganzen Welt ein besseres Messeerlebnis bieten, bei dem sie Geschäftsmöglichkeiten erkunden können.

Um weitere Informationen zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder wenden Sie sich an [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1980574/image_1.jpg

SOURCE Canton Fair