Cantor Tubarão pretende lançar mais de 30 músicas em 2020

SÃO PAULO, 26 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Jorge Goulartt Gomes Filho, nascido em 8 de Março de 1995 no Rio de Janeiro, popularmente conhecido como Tubarão ou Mc Tubarão mudou-se para São Paulo em dezembro de 2017 para ampliar os negócios de sua empresa de marketing digital. Em um curto período tornou-se conhecido por grande parte do público jovem ao ser convidado a integrar a equipe do canal Vida Mítica, onde todos acompanhavam assiduamente os vídeos mostrando o dia a dia dos amigos na badalada vida paulistana.