Cantourage importe le premier cannabis thérapeutique ougandais en Allemagne grâce à un partenariat avec l'entreprise israélienne Together Pharma

BERLIN, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le leader européen en matière de cannabis thérapeutique Cantourage et le producteur israélien de cannabis thérapeutique Together Pharma (TASE: TGTR) ont formé un partenariat qui permettra l'importation des premiers produits de cannabis thérapeutique ougandais en Allemagne. À partir d'aujourd'hui, les pharmacies et les patients de toute l'Allemagne auront accès à deux des produits génétiques de THC de Together Pharma : Glueberry OG ® et Power Plant.

- Le partenariat constitue un ajout majeur à la plateforme de Cantourage, qui fournit des grossistes et des pharmacies dans toute l'Europe

Les fleurs séchées sont les premiers produits de cannabis thérapeutique cultivés en Afrique que Cantourage a mis à disposition en Allemagne. Elles seront distribuées aux pharmacies dans tout le pays au cours des prochaines semaines.

Together Pharma est le seul cultivateur de cannabis thérapeutique en Ouganda. Sa ferme locale s'étend sur environ 30 000 m² de serres et sa capacité de production est de plus de 15 tonnes par an, y compris une gamme de nouveaux cultivars qui seront introduits sur les marchés médicaux européens au cours des prochains mois.

À ce jour, Cantourage a signé des contrats avec 18 grands cultivateurs dans 13 pays différents. Together Pharma est la première entreprise à lancer des produits cultivés en Afrique via la plateforme d'accès rapide de Cantourage.

Philip Schetter, PDG de Cantourage, a déclaré : « Avec Together Pharma, nous intégrons le principal cultivateur ougandais à la plateforme de Cantourage, afin de fournir des grossistes et des pharmacies dans toute l'Europe. En important le premier cannabis thérapeutique ougandais en Allemagne, nous multiplions les choix de traitement pour les patients et les pharmacies, nous élargissons notre réseau mondial et nous mettons en valeur notre excellence dans le repérage des meilleurs producteurs à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers d'être des pionniers en important les meilleurs produits de cannabis thérapeutique du monde entier en Allemagne à des prix abordables pour le bien des patients. »

Nir Sosinsky, directeur général de Together Pharma, a ajouté : « Le partenariat avec Cantourage est extrêmement enthousiasmant pour Together Pharma ; nous franchissons une nouvelle étape dans l'expansion de notre présence internationale, tout en renforçant notre engagement dans l'industrie ougandaise du cannabis, qui recèle un grand potentiel pour l'avenir du pays. L'Allemagne est un marché extrêmement important pour nous et nous sommes très heureux d'avoir lancé nos bourgeons de cannabis thérapeutique uniques pour les patients en Allemagne et, à long terme, dans le reste de l'Europe ».

À propos de Cantourage GmbH

Cantourage est une entreprise européenne leader dans le domaine du cannabis thérapeutique. L'entreprise basée à Berlin a été fondée en 2019 par les pionniers de l'industrie, le Dr Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz et Patrick Hoffman. Cantourage permet aux producteurs du monde entier d'introduire plus rapidement et à moindre coût leur produit sur un marché européen en pleine croissance et rentable, tout en garantissant et en développant les normes de qualité européennes les plus strictes. Elle propose des produits dans tous les segments de marché pertinents : fleurs séchées, extraits et cannabinoïdes de qualité pharmaceutique.

À propos de Together Pharma Holdings Inc.

Together Pharma est une société publique cotée à la Bourse de Tel Aviv (TASE). L'entreprise possède une filiale, Globus Pharma Ltd., qui détient la franchise (directement et par l'entremise de filiales) pour cultiver, produire et distribuer des produits de cannabis thérapeutique.

La société détient deux fermes employant les systèmes de culture les plus avancés du monde, une en Israël et la seconde en Ouganda ; elles permettent le contrôle et la supervision des plantes de cannabis au moyen des dernières technologies, en les transformant en plantes de qualité adaptées à un usage médical supervisé conformément aux normes strictes IMC-GAP et GACP. La société dispose également d'une usine pharmaceutique, qui répond à toutes les conditions les plus strictes requises pour la fabrication de produits médicaux conformément à la norme IMC-GMP.

En savoir plus : https://togetherpharma.de

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1724469/Cantourage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724470/Cantourage_Logo.jpg

SOURCE Cantourage