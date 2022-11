Cantourage kooperiert mit CannFX, um erstmals medizinisches Cannabis aus Neuseeland in Deutschland anzubieten

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.

Partnerschaft mit CannFX, Neuseelands führendem Cannabis-Anbieter, erweitert auf der Cantourage-Plattform verfügbares Angebot für Großhändler und Apotheker

Mit CannFX Blüten der Sorte „Wappa" ist neuseeländisches Medizinalcannabis erstmals in Deutschland erhältlich

CannFX hat Verträge mit mehreren Anbauern in Neuseeland unterschrieben, um qualitativ hochwertige, nicht bestrahlte Cannabisblüten auf den Weltmarkt zu bringen

BERLIN, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Cantourage Group SE (FRA: HIGH), ein europäischer Marktführer für medizinisches Cannabis, und CannFX, ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis aus Neuseeland, verschaffen Patientinnen und Patienten in Deutschland ab heute Zugang zu Medizinalcannabis aus Neuseeland. CannFX's erste THC-Sorte „Wappa" kann nun von Großhändlern und Apotheken über die Cantourage-Plattform bezogen werden. Das Produkt wird voraussichtlich ab Anfang 2023 in weiteren europäischen Märkten, darunter Großbritannien, erhältlich sein.





CannFX wurde 2019 mit der Vision gegründet, in Neuseeland angebautes medizinisches Cannabis für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Das Unternehmen hat Verträge mit den besten Anbauern Neuseelands unterzeichnet, um die globalen Märkte mit hochwertigen getrockneten Cannabisblüten zu beliefern.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit CannFX. Mit den Produkten von CannFX, die ab jetzt über unsere Plattform verfügbar sind, treiben wir unser Anliegen voran, Medizinalcannabis aus der ganzen Welt nach Europa zu bringen und damit Patientinnen und Patienten mehr Behandlungsmöglichkeiten anzubieten."

Bastiaan Kramer, CEO von CannFX, kommentiert: "Patientinnen und Patienten in weiteren Märkten Zugang zu unseren Produkten zu gewähren ist für uns von höchster Priorität. Dies ist eine Erweiterung unserer globalen Präsenz und gleichzeitig ein starkes Signal an die neuseeländische Cannabisindustrie. Die EU und Großbritannien sind wichtige und schnell wachsende Märkte und wir freuen uns darauf, etwas dazu beizutragen, um die Bedürfnisse der wachsenden Zahl von Patientinnen und Patienten dort zu erfüllen."

Über Cantourage GmbH

Cantourage ist ein führendes börsennotiertes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, schneller und kosteneffizienter Teil des schnell wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden und gleichzeitig die höchsten europäischen Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. Das Unternehmen wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com/en/about

Über CannFX

CannFX wurde 2019 gegründet und vertritt die Mehrheit der neuseeländischen Anbauer von medizinischem Cannabis. Das Unternehmen hat Verträge mit hochwertigen Anbauern in Neuseeland unterzeichnet, um die saubersten und hochwertigsten unbestrahlten medizinischen Cannabisblüten anzubauen, zu produzieren und zu vertreiben. Neuseeland hat die strengsten Qualitätsstandards der Welt für den Export von medizinischem Cannabis festgelegt. Es ist das Ziel von CannFX, diese Standards zu erfüllen und zu übertreffen, damit die Patienten von der höchsten auf dem Markt erhältlichen Qualität profitieren.

Weitere Informationen: https://cannfx.com

