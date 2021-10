Cantourage s'associe à FarmaGrowers pour importer le premier cannabis thérapeutique sud-africain en Allemagne

Depuis juin 2021, Cantourage utilise sa plateforme d'accès rapide pour introduire des variétés de cannabis thérapeutique de la Jamaïque et de l'Uruguay dans les pharmacies allemandes. La plateforme implique l'utilisation d'un processus exclusif à grande échelle pour réduire la charge microbienne du cannabis importé sans avoir recours à l'irradiation, ce qui permet de garantir un approvisionnement continu en produits tout en conservant le profil terpénique naturel des produits à base de cannabis thérapeutique.

Le nouveau produit sud-africain est cultivé dans les installations intérieures à environnement contrôlé de FarmaGrowers, conçues par le fournisseur sud-africain de gestion des cultures GreenZone. FarmaGrowers améliore davantage sa production de cannabis thérapeutique grâce à l'application d'AEtrium, un système de croissance des plantes sans sol, piloté par des capteurs, du fournisseur agricole californien AEssense Corporation.

Philip Schetter, PDG de Cantourage, a déclaré : « Notre partenariat avec FarmaGrowers est une étape vraiment clé et Cantourage est fier de pouvoir apporter le cannabis thérapeutique africain sur le marché allemand. Nous avons travaillé dur depuis le lancement de notre nouvelle plateforme en juin pour faire en sorte que le marché européen puisse être rapidement ouvert à de nouveaux types de produits qui peuvent potentiellement offrir des avantages nouveaux et plus larges aux patients en Allemagne et dans toute l'UE. Nous tenons à remercier NICE Partners pour avoir aidé à établir notre partenariat avec FarmaGrowers. »

Mario Marais, directeur général et cofondateur de FarmaGrowers, a ajouté : « FarmaGrowers a travaillé exceptionnellement dur au cours des dernières années pour développer du cannabis thérapeutique de haute qualité en utilisant des méthodes de culture durables. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de pouvoir apporter ces produits aux patients et aux pharmacies en Europe grâce à notre collaboration avec Cantourage. Nous sommes impatients de renforcer cette relation et de contribuer à ce qu'un nombre croissant de patients dans toute l'Allemagne puissent voir leurs besoins satisfaits avec des produits provenant d'Afrique du Sud. »

Établie en 2019 à Brits, une ville rurale de la province sud-africaine du Nord-Ouest, l'entreprise familiale FarmaGrowers est spécialisée dans la culture, la fabrication et l'exportation de cannabis thérapeutique. FarmaGrowers tire parti du climat doux, ensoleillé et saisonnier de l'Afrique du Sud et du nombre élevé d'heures d'ensoleillement quotidien moyen pour produire du cannabis thérapeutique de haute qualité et écologiquement durable.

1 Source : Site web de Prohibition Partners, 5 mars 2021 https://prohibitionpartners.com/2021/03/05/german-government-answers-medical-cannabis-questions/

À propos de Cantourage GmbH

Cantourage est une entreprise européenne leader dans le domaine du cannabis thérapeutique. L'entreprise basée à Berlin a été fondée en 2019 par les pionniers de l'industrie, le Dr Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz et Patrick Hoffman. Cantourage permet aux producteurs du monde entier d'introduire plus rapidement et à moindre coût leur produit sur le marché européen en pleine croissance et rentable, tout en garantissant et en développant les normes de qualité européennes les plus élevées. Elle propose des produits dans tous les segments de marché pertinents : fleurs séchées, extraits et Dronabinol.

À propos de FarmaGrowers

Une grande entreprise familiale de culture de légumes située à Brits, en Afrique du Sud. FarmaGrowers est désormais un fournisseur de cannabis médicinal certifié GMP (bonnes pratiques de fabrication) et GACP (bonnes pratique agricoles et de récolte) pour des clients dans le monde entier. La vidéo de présentation de FarmaGrowers est disponible ici . Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.farmagrowers.co.za

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1639678/Cantourage_FarmaGrowers.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1639679/Cantourage_FarmaGrowers_Logo.jpg

SOURCE Cantourage