Cantu Beauty继续支持黑人女性创业者并公布第二届Cantu Elevate创业者推介演讲竞赛获奖者

康涅狄格州斯坦福德2022年7月12日 /美通社/ --品牌自有计划和创业加速器项目 Cantu Elevate (来自获奖的多元文化美发和护肤品牌https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3589528-1&h=2946516556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054691-1%26h%3D3704658015%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cantubeauty.com%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0 Cantu Beauty ),与黑人企业创始人的美容和健康会员平台 BrainTrust Founders Studio (BTFS)共同选出了2022年Cantu Elevate的2万美元奖金获得者:Ezinne Iroanya。她是 SKNMUSE 的创始人兼首席执行官,其护肤和身体护理品牌以"提升黑人女性美容体验"为关注重点,并使用来自西非的清洁成分和清洁美容方法。

SKNMUSE创始人兼首席执行官Ezinne Iroanya表示:"黑人企业创始人有着大量的创意和梦想,但有时却无法发扬光大。正因为如此,Cantu Elevate和BrainTrust Founders Studio这样的计划非常重要。They provide resources for companies like mine to thrive on fertile soil."

参赛的每位企业创始人都参加了由Cantu及其合作机构 BrainTrust 、 The Sasha Group 和 Reddish 主导的大师课,以加强商业和营销敏锐性,继而发展他们各自的新创企业。入围者随后于上周末在新奥尔良BTFS创始人之家(BTFS Founders House)进入遴选环节,通过现场和虚拟方式进行了各自精彩的推销演讲。Cantu和BTFS向入围者Rachel Lambo( Sade Baron 创始人)和Kim Roxie( Lamik Beauty 创始人)分别颁发了1万美元奖金,此外还向其余五位参赛者提供了1000美元奖金以表彰其参与,在整个计划中总共授予了45000美元奖金。

2022年Cantu Elevate奖得主Ezinne Iroanya将与Cantu Beauty全球营销副总裁Dametria Kinsley一起,于今年10月在亚特兰大参加BTFS B School: Business of Beauty峰会,届时她将介绍其企业在Cantu Elevate和支持机构的扶持下所取得的发展。

Cantu Beauty全球营销副总裁Dametria Kinsley表示:"获取渠道是关键。Cantu很荣幸能够帮助黑人女性创业者获得多年来帮助我们发展的工具和资源。最终目标是建立更好的商业生态系统,以支持和塑造美容业的未来,这一未来将比以往任何时候都更加多元化,更加突显女性的主导作用。"

Cantu Elevate只是Cantu Beauty通过定制活动、项目设计以及资金和智力资源来提升相关社区的众多承诺之一。去年,该品牌开始与非营利组织 Gyrl Wonder 建立了多年合作关系, 通过培养下一代女性领导者来支持黑人和拉丁裔社区。今年双方继续合作,推出了由Cantu支持的Gyrl Wonder的#GyrlGetHired项目。

如需了解有关每个Cantu Elevate入围者的更多信息,请通过Instagram平台关注Ezinne Iroanya(@sknmuse)、Rachel Lambo(@sadebaron)和Kim Roxie(@lamikbeauty)。此外,还可以通过 Instagram 、 Facebook 和 Twitter 平台关注Cantu Beauty,详细了解关于该品牌为各种不同风格打造的全面产品系列,并关注BrainTrust Founders Studio(@btfoundersstudio)以了解关于会员资格和相关项目的更多信息。

