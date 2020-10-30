Cantu 致力提升黑人女性創業者塑造美麗的未來

康涅狄格州史丹福, 2020年10月30日 /美通社/ -- 獲奬的多元文化護髮品牌 Cantu Beauty 與「25 Black Women In Beauty」(25BWB)（25 位美容界黑人女性）合作推出名為「CantuElevate」的新指導計劃，協助黑人企業開創成功及發展之路。Cantu Beauty 與 25BWB 合作，瞭解該組織網路的商業實踐，協助其在美容界獲取經濟成果。

「現在協助黑人企業達到成功，比以往更重要。」PDC Brands 全球市場推廣副總裁 Dametria Mustin 說， 「CantuElevate 專為建立更優良的商業生態系統，以塑造美麗的未來而設。我們的行業必須透過知識分享計劃、推廣計劃及資金，支援黑人創業者。」

獲奬的多元文化護髮品牌 Cantu Beauty 與「25 Black Women In Beauty」(25BWB)（25 位美容界黑人女性）合作推出名為「CantuElevate」的新指導計劃，協助黑人企業開創成功及發展之路。 Tweet this

計劃將會舉辦兩場由 25BWB 主持的虛擬工作坊，專注於整合市場推廣、社交媒體管理、採購、媒體計劃，以及電子商貿的技巧。首場工作坊將於 11 月 12 日舉行，並將會重點講述如何建立更穩固的品牌信譽，而第二場工作坊將會在 11 月 19 日舉行，並將會解釋如何有效實行付款式及賺取式媒體技巧。

在工作坊總結裡，我們將會選出 3 位參加者獲取 Cantu 贊助的市場推廣計劃及媒體，以支援未來的市場推廣工作及活動。

如欲了解如何登記成為「25 Black Women In Beauty」的成員，請在 Instagram 關注 @25_bwb 或瀏覽其網站：www.25bwb.org。

如欲了解更多有關 Cantu 完整產品系列以及 CantuElevate 計劃，請在 Instagram、Facebook，及 Twitter 關注 CantuBeauty 或瀏覽其網站 www.cantubeauty.com。

關於 CANTU

Cantu Beauty 的使命是讓每一個人都展現最美麗的一面。無論你的頭髮是爆炸裝、捲髮、波浪還是直髮，Cantu 都有專為適用於你及你的頭髮而設的產品。Cantu 獲奬的產品系列以美麗的頭髮質感為靈感，助你達到想要創造的任何造型。Cantu 以獨有的配方，助你塑造由前衛至經典的不同風格。

關於 25BWB

「25 Black Women in Beauty」（25 位美容界黑人女性）專為提升及表揚美容界的黑人女性創業者、高管及新秀而設。 該組織透過廣闊的網絡，提供建立網絡、職位配置以及其他服務。Glamour、Forbes、Essence、The Zoe Report、WWD，以及其他主要出版機構已曾報導 25BWB。如欲了解更多資訊，請瀏覽 25BWB.org。

關於 PDC

PDC Wellness & Personal Care Co.（之前名為 PDC Beauty & Wellness Co.）來自建立於 1981 年的 Parfums de Coeur, Ltd.。PDC 已成為全球增長最快的美容及保健公司之一。PDC 領導業界的品牌包括 Cantu®、Dr Teal's®、Eylure® 及 Body Fantasies®。PDC 的產品在美國、英國及全球超過 60 個市場的主要大眾連鎖藥房、雜貨店及零售專門店發售。PDC 最近獲 Walmart 選為健康及保健消費產品的年度美國供應商。PDC 由 CVC Funds 及 Leonard Green & Partners 的關聯公司及其管理層擁有。如欲了解更多資訊，請瀏覽︰www.pdcbeauty.com。

關於 CVC CAPITAL PARTNERS

CVC 是領導業界的私人股份及投資顧問公司。CVC 於 1981 年創立，現在在歐洲、亞洲及美國設有 23 間辦事處，僱用僱員超過 550 人。至今為止，CVC 已獲多間領導全球的機構投資者投資於其私人股份及信貸策略超過 1,600 億美元。CVC 現在管理的資產總額大約 1,050 億美元。現在 CVC 管理或作為顧問的基金在全球投資超過 80 間公司，在多個國家 ／地區僱用僱員超過 400,000 人。這些公司合計年均銷售額大約 920 億美元。如欲了解更多 CVC 的資訊，請瀏覽 cvc.com。

關於 LEONARD GREEN & PARTNERS

Leonard Green & Partners, L.P. (「LGP」) 於 1989 年創立，位於洛衫磯，是領導業界的私人股份投資公司。公司的合夥人與經驗豐富的管理團隊，通常與創立人合作，投資於領導市場的公司。自創立以來，LGP 已經以傳統的收購、私有化交易、資本重組、增長股份，以及選擇性公開股份及債務倉位的方式，投資超過 90 間公司。LGP 投資的公司以提供服務為主，覆蓋服務範疇包括消費者、商業、保健服務及零售業。如欲了解更多資訊，請瀏覽 leonardgreen.com。

傳媒聯絡︰

Ariel Smith

Reddish

[email protected]

(212) 714-5748

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