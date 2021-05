Cap Cana, Dominikanische Republik, bekommt Luxus-Villen mit einer Lizenz zum Chillen: Margaritaville Island Reserve Cap Cana startet im Oktober

Buchungen für das All-Inclusive-Resort mit 228 Suiten, 40 Ultra-Luxus-Villen mit privaten Pools und einem ausgedehnten Restaurant- und Unterhaltungsdorf sind ab heute möglich

MIAMI, 11. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Preferred Hotels & Resorts , die preisgekrönte Kollektion von Immobilien, die sich über Lateinamerika, die Karibik und Mexiko erstrecken, und Margaritaville , die globale Lifestyle-Marke, die für Spaß und Eskapismus steht, werden im Oktober 2021 die Türen zum neuen Fünf-Sterne- Margaritaville® Island Reserve Cap Cana eröffnen. Dies wird das zweite Resort für die Island Reserve Marke sein, die in Partnerschaft mit Karisma und Margaritaville geschaffen wurde - und das erste in der Dominikanischen Republik. Der Neubau kombiniert die Annehmlichkeiten eines All-Inclusive-Resorts von Weltklasse mit dem für Margaritaville typischen, unbeschwerten Lebensstil. Die Buchungen beginnen heute mit einem Eröffnungspreis ab $209 pro Person und Nacht.

„Nach der Einführung des Island Reserve Konzepts in Riviera Maya sind wir begeistert, unsere Partnerschaft mit Margaritaville fortzusetzen, um diesen Lebensstil auf eine Weise in die Dominikanische Republik zu bringen, die Cap Cana als Reiseziel wirklich einfängt", sagte Mario Mathieu, Senior Vice President of Business Development, Design and Construction bei Karisma Hotels & Resorts. „Cap Cana ist die ideale Kulisse für die neueste Ergänzung des Portfolios und verkörpert den sorglosen Eskapismus, der für die Marke zentral ist."

Die Partnerschaft mit Karisma hat sich für Margaritaville als fruchtbar erwiesen, da das Unternehmen seine Präsenz in der Karibik ausbaut.

„Wir freuen uns, das Margaritaville Island Reserve in Cap Cana in der Dominikanischen Republik einzuführen, einem der schönsten Strände der Welt", sagte John Cohlan, CEO von Margaritaville. „Bei unserer expandierenden Partnerschaft mit Karisma geht es darum, das ultimative Inselerlebnis zu bieten - Entspannung, Spaß, außergewöhnliches Essen, überragenden Service und erstklassige Unterhaltung - und das alles im Margaritaville-Stil zu genießen."

Eine atemberaubende Kulisse am Meer für das ultimative Fernweh

Das Margaritaville Island Reserve Cap Cana liegt an der atemberaubenden Playa Juanillo, die für ihre kilometerlangen, unberührten weißen Sandstrände, das klare türkisfarbene Wasser und die idyllischen Sonnenuntergänge weltberühmt ist. Nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen Punta Cana entfernt, wird das Margaritaville Island Reserve Cap Cana 228 Suiten und 40 Villen bieten, die mit Elementen gestaltet wurden, die von der Umgebung am Meer inspiriert sind und die Gäste ins Paradies versetzen. Die „no worries" Erfahrung wird durch einen unvergleichlichen Service der lokalen Insel-Botschafter des Resorts vervollständigt, die sich um die Bedürfnisse der Gäste kümmern, sowie durch Zimmer, die mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind, wie z.B. maßgeschneiderten Erfrischungscentern mit Leckereien von Joe Merchant und Zugang zu Karisma's Island Reserve Inclusive® 24-Stunden-Restaurants im Zimmer.

Den Gästen stehen 13 luxuriöse Zimmertypen zur Verfügung, darunter Swim-Up- und Honeymoon-Suiten sowie die Signature Villas. Die Jimmy Buffett Suite bietet einen atemberaubenden Blick auf das Karibische Meer von der obersten Etage des Hauptgebäudes, komplett mit weitläufigen Innen- und Außenunterhaltungsräumen, einschließlich einer 300 Quadratmeter großen, möblierten Terrasse und einem speziell angefertigten Grill für private Esserlebnisse.

Es wird erwartet, dass die bevorstehende Eröffnung des Resorts auch einen bedeutenden Einfluss auf die lokale Tourismusindustrie in der Dominikanischen Republik haben wird und das dringend benötigte Wirtschaftswachstum nach der Covid-19-Pandemie bringt.

„Es war ein Privileg, mit Karisma Hotels & Resorts zusammenzuarbeiten, um die berühmte Marke Margaritaville Island Reserve in Cap Cana zum Leben zu erwecken", fügte Jesus Barderas, Präsident der in der Dominikanischen Republik ansässigen Cobbo Bay Developers SA, hinzu. „Wir freuen uns darauf, die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Resorts auf das lokale Gastgewerbe und die Dominikanische Republik als Ganzes mitzuerleben."

Luxuriöse und exklusive Villa-Unterkünfte

Ein charakteristisches Element des Anwesens sind die 40 ultra-luxuriösen Island Reserve Villen, in denen die Gäste exklusiven Zugang zu einem weitläufigen Lagunenpool und einem S.O.S. haben. Swim Up Bar mit hängenden Betten zum bequemen Entspannen. Jede Villa bietet den ultimativen Genuss und verfügt über ein Kingsize-Bett, eine Küchenzeile, eine Frühstücksbar, ein Wohnzimmer und eine große Außenterrasse, die entweder einen privaten Pool oder einen direkten Zugang zum Lagunenpool bietet.

Ausgedehnte Unterhaltung und Nachtleben im Gourmet Village

Im Herzen des Resorts wird das Gourmet Village den Gästen den ultimativen Ort zum Entspannen und Spaß haben bieten, mit mitreißender Musik, Unterhaltung und unprätentiösen, aber raffinierten kulinarischen und mixologischen Angeboten für einen personalisierten Urlaub von Anfang bis Ende.

Das ausgedehnte Reiseziel verfügt über die Margaritaville Main Stage, ein urbanes Theater, das täglich für Unterhaltung und tropische Klänge sorgen wird, um die lebhafte Umgebung am Meer zu ergänzen. Hier finden die Gäste auch eine Vielzahl von Speisemöglichkeiten in sieben der zehn gastronomischen Einrichtungen des Resorts, von exquisit zubereiteten Nudelgerichten in Frank & Lola's Italian Trattoria bis hin zu erlesenen Fleischgerichten im JWB Steakhouse und panasiatischen Spezialitäten im Mon So Wi.

Angrenzend an den Infinity-Pool befindet sich der zentral gelegene Hotspot Rum Runners, in dem die Gäste mixen, mischen und ein fachmännisch zubereitetes Menü mit Anspielungen auf die lange Geschichte der Dominikanischen Republik und der Westindischen Inseln, die einige der besten Rums der Welt produzieren, genießen können. Die 5 o'Clock Somewhere Bar & Swim Up Bar, mit Blick auf den Juanillo Beach, ist der perfekte Ort für einen Cocktail am Pool, ein kaltes Bier oder eine Margarita.

Im Sports Hub, das sich im Gourmet Village befindet, können sich Gäste für ihre Lieblingsaktivitäten anmelden, von Pickleball über Tennis bis hin zu Aqua-Fitness-Kursen. Diejenigen, die sich verwöhnen lassen möchten, können sich auf 11.000 Quadratmetern im St. Somewhere Spa entspannen, während das 2.200 Quadratmeter große Fins Up! Das Fitness-Center wird 24 Stunden lang für alle geöffnet sein, die sich erholen, stärken oder eine neue Trainingsherausforderung annehmen wollen. Die Kleinen werden auch im Parakeet Kid's Club beschäftigt, wo eine Vielzahl von lustigen, beaufsichtigten täglichen Aktivitäten auf sie wartet. Außerdem bietet die Sky Wedding Location des Resorts mit ihrer atemberaubenden Aussicht von einer privaten Dachterrasse den ultimativen romantischen Rahmen für den Austausch des Eheversprechens.

Island Reserve Inclusive® Erlebnis und Buchungen

Buchungen sind ab heute möglich. Die Island Reserve Inclusive-Tarife umfassen alle Übernachtungen mit Steuern, Premium-Speisen- und Getränkeangebote, 24-Stunden-Zimmerservice, den persönlichen Concierge-Service des Island Ambassador und mehr. Die Eröffnungspreise beginnen bei $209 pro Person und Nacht für Buchungen bis zum 15. Juni 2021 für Reisen vom 1. Oktober bis 30. Juni 2022.

Um einen ganzheitlichen Ansatz für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste zu gewährleisten, hat Karisma Hotels & Resorts ein umfassendes Wohlfühlprogramm namens Karisma Peace of Mind ™ entwickelt, das einen kostenlosen Antigentest vor Ort für Gäste, die in die USA reisen, gemäß CDC-Anforderungen beinhaltet.

Für weitere Informationen und um eine Reservierung vorzunehmen, rufen Sie Ihren Reiseberater an oder besuchen Sie: www.margaritaville islandreserveresorts.com .

Darstellungen sind hier verfügbar.

Informationen zu Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts ist eine preisgekrönte Luxushotel-Kollektion, die ein beeindruckendes Portfolio von Häusern in Lateinamerika, der Karibik und Europa besitzt und verwaltet. Zu den Hotelmarken gehören Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; und Karisma Hotels Adriatic. Die Hotels wurden mit den besten Auszeichnungen der Branche geehrt, darunter die „Top 100 Hotels in the World" von Conde Nast Traveler, die „Top 30 Hotels in Cancun" von Conde Nast Traveler, TripAdvisor® Traveler's Choice „Best Hotels for Romance" und der „Five Diamond Award" und „Four Diamond Award" von AAA. Karisma Hotels & Resorts setzt sich für die Unterstützung der Mitarbeiter und der Gemeinschaft ein und bietet seinen Gästen authentische Erlebnisse. Das Unternehmen erhält weltweite Anerkennung für seine mitfühlende und kreative Herangehensweise an das Management von Gastfreundschaft und Produktinnovationen.

Informationen zu Margaritaville

Margaritaville, ein Gemütszustand seit 1977, ist eine globale Lifestyle-Marke, inspiriert von Jimmy Buffett, dessen Songs eine Leidenschaft für tropische Flucht und Entspannung hervorrufen.

Margaritaville verfügt über mehr als 20 Unterkünfte und mehr als 20 weitere Projekte in der Pipeline, von denen sich fast die Hälfte im Bau befindet, zwei Spielhallen und mehr als 60 gastronomische Einrichtungen, darunter charakteristische Konzepte wie das Margaritaville Restaurant, das preisgekrönte JWB Prime Steak and Seafood und 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Mehr als 20 Millionen Reisende ändern jedes Jahr ihren Breitengrad und ihre Einstellung mit einem Besuch in einem Margaritaville-Resort, einer Wohnimmobilie, einem Ferienclub, einer Ferienwohnung oder einem Restaurant. Verbraucher können auch dem Alltag durch eine Kollektion von Margaritaville Lifestyle-Produkten entfliehen, darunter Kleidung, Schuhe, gefrorene Mixgetränke, Heimdekoration, ein Satellitenradiosender und mehr.

Um mehr über das Engagement von Margaritaville für Gesundheit, Sicherheit und Hygiene zu erfahren, besuchen Sie uns bitte online: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment .

