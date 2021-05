Cap Cana, Dominikánska republika, získava luxusné vily s licenciou na oddych: rezort Margaritaville Island Reserve Cap Cana bude uvedený na trh v októbri

Rezervácie sú od dnes otvorené pre all inclusive rezort s 228 apartmánmi, 40 ultraluxusnými vilami so súkromnými bazénmi a rozsiahlou reštauráciou a zábavnou dedinou

MIAMI, 11. mája 2021 /PRNewswire/ - Karisma Hotels & Resorts, oceňovaná kolekcia nehnuteľností v Latinskej Amerike, Karibiku a Mexiku, a Margaritaville, globálna značka životného štýlu, ktorá je synonymom zábavy a úniku, otvoria dvere do novej päťhviezdičkovej ostrovnej rezervácie Margaritaville® Island Reserve Cap Cana v októbri 2021. Bude to druhé letovisko pre značku Island Reserve, ktoré vzniklo v spolupráci s Karisma a Margaritaville - a prvé v Dominikánskej republike. Nová budova kombinuje vymoženosti all-inclusive rezortu svetovej úrovne s typickým ľahkým životným štýlom Margaritaville. Rezervácie sú dnes otvorené s uvádzacou cenou 209 dolárov na osobu a noc.

„Po zavedení konceptu Island Reserve na Riviére Maya sme nadšení, že môžeme pokračovať v našom partnerstve s Margaritaville, aby sme tento životný štýl priniesli do Dominikánskej republiky spôsobom, ktorý skutočne vystihuje Cap Cana ako cieľovú destináciu," uviedol Mario Mathieu, hlavný viceprezident pre oblasť obchodného rozvoja, dizajnu a konštrukcie v spoločnosti Karisma Hotels & Resorts. „Cap Cana je ideálnym prostredím pre najnovší prírastok do portfólia a skutočne predstavuje bezstarostný únik, ktorý je pre značku ústredný."

Partnerstvo so spoločnosťou Karisma bolo pre spoločnosť Margaritaville plodné, pretože rozšírilo pôsobenie v Karibiku.

„Sme nadšení, že môžeme predstaviť rezort Margaritaville Island Reserve v štvrti Cap Cana v Dominikánskej republike, na jednej z najúžasnejších pláží na svete," uviedol John Cohlan, výkonný riaditeľ spoločnosti Margaritaville. „Naše rozširujúce sa partnerstvo so spoločnosťou Karisma spočíva v poskytovaní maximálneho zážitku z ostrova – v podobe relaxácie, zábavy, výnimočného stolovania, špičkových služieb a kvalitnej zábavy - to všetko si môžete vychutnať v Margaritaville."

Úchvatné prostredie pri mori pre to najlepšie túlanie sa

Rezort Margaritaville Island Reserve Cap Cana leží na úžasnej pláži Playa Juanillo, ktorá je svetovo preslávená svojimi kilometrami nedotknutých pláží s bielym pieskom, priezračnými tyrkysovými vodami a idylickými západmi slnka. Rezort Margaritaville Island Reserve Cap Cana sa nachádza iba 15 minút od medzinárodného letiska Punta Cana a bude mať 228 apartmánov a 40 víl navrhnutých s prvkami inšpirovanými prímorským prostredím destinácie, ktoré dopraví hostí do raja. Zážitok „bez obáv" je doplnený neporovnateľnou úrovňou služieb miestnych ostrovných veľvyslancov, ktorí vyhovejú všetkým potrebám hostí, ako aj izbami vybavených modernými vymoženosťami, ako sú prispôsobené občerstvovacie centrá na izbe s dobrotami od spoločnosti Joe Merchant a prístup k reštaurácii Karisma's Island Reserve Inclusive® s nepretržitou prevádzkou donášky na izbu.

Hostia budú mať na výber z 13 luxusných typov izieb, vrátane plaveckých a svadobných apartmánov, ako aj značkových víl. Suita Jimmy Buffett ponúka úžasný výhľad na Karibské more z horného poschodia hlavnej budovy pre hostí, spolu s rozľahlými vnútornými a vonkajšími zábavnými priestormi vrátane zariadenej terasy s rozlohou 300 metrov štvorcových a na mieru vyrobeného grilu pre súkromné kulinárske zážitky.

Očakáva sa tiež, že nadchádzajúce otvorenie strediska bude mať významný vplyv na miestny turistický priemysel v Dominikánskej republike, čo po pandémii Covid-19 prinesie potrebný ekonomický rast.

„Bolo mi cťou spolupracovať so spoločnosťou Karisma Hotels & Resorts na uvedení slávnej značky Margaritaville Island Reserve v Cap Cana do života," dodal Jesus Barderas, prezident dominikánskej spoločnosti Cobbo Bay Developers SA. „Tešíme sa, že budeme svedkami pozitívneho ekonomického vplyvu, ktorý bude mať toto stredisko na miestne pohostinstvá a Dominikánsku republiku ako celok."

Luxusné a exkluzívne vily

Charakteristickým prvkom hotela je 40 ultraluxusných víl Island Reserve, kde majú hostia exkluzívny prístup k rozľahlému lagúnovému bazénu a k baru S.O.S. Swim Up Bar so závesnými posteľami, kde si môžu pohodlne oddýchnuť. Každá vila ponúka maximálny pôžitok. Má posteľ veľkosti king, kuchynku, raňajkový bar, obývaciu izbu a priestrannú vonkajšiu terasu so súkromným bazénom alebo priamym prístupom k lagúnovému bazénu.

Expanzívna zábava a nočný život v Gourmet Village

V srdci rezortu bude Gourmet Village poskytovať hosťom dokonalé miesto na odpočinok a zábavu. Ponúka pohlcujúcu hudbu, zábavu a nenáročné a pritom prepracované kulinárske a mixologické ponuky pre osobnú dovolenku od jej začiatku do konca.

V expanzívnej destinácii je hlavné pódium Margaritaville, mestské divadlo, ktoré bude poskytovať dennú zábavu a tropické melódie, ktoré doplnia živé prímorské prostredie. Hostia tu tiež nájdu množstvo možností stravovania so siedmimi z desiatich lokalít s potravinami a nápojmi v rezorte, od vynikajúco pripravených cestovín v talianskej reštaurácii Frank & Lola's Italian Trattoria až po výbery jedál v JWB Steakhouse a panázijské špeciality v Mon So Wi.

S nekonečným bazénom bude susediť centrálne umiestnený hotspot Rum Runners, kde sa hostia môžu miešať, stretávať sa a vychutnať si odborne vypracované menu s odkazom na Dominikánsku republiku a na dlhoročnú históriu výroby jedného z najlepších rumov na svete v oblasti západoindických ostrovov. Bar 5 o'Clock Somewhere Bar & Swim Up, ktorý sa môže pochváliť výhľadom na pláž Juanillo, je ideálnym miestom pre kokteil pri bazéne, studené pivo alebo margaritu.

V športovom centre Sports Hub, ktoré sa nachádza v Gourmet Village, sa hostia môžu prihlásiť na svoje obľúbené aktivity, od kurzov volejbalu až po tenis a aqua fitnes. Tí, ktorí si chcú dopriať, si môžu oddýchnuť a relaxovať v kúpeľoch St. Somewhere Spa na ploche 11 000 metrov štvorcových, zatiaľ čo Fins Up! Fitness centrum bude otvorené 24 hodín pre všetkých, ktorí chcú načerpať novú energiu, tvarovať telo alebo sa pustiť do novej tréningovej výzvy. Najmenšie deti sa môžu zapojiť do detského klubu Parakeet Kid's Club, kde čakajú rôzne zábavné a denné aktivity s dozorom. Navyše, prémiová poloha rezortu Sky Wedding s nádherným výhľadom zo súkromnej strechy umožní dokonalé romantické prostredie pre výmenu sľubov.

Zážitok v Island Reserve Inclusive® a rezervácie

Rezervácie sú otvorené od dnes s cenami Island Reserve Inclusive pokrývajúcimi všetky ubytovania s daňou, prémiovými ponukami jedál a nápojov, 24-hodinovou izbovou službou, osobnou službou concierge Island Ambassador a ďalšími službami. Ceny za slávnostné otvorenie pri rezerváciách do 15. júna 2021 pri cestovaní od 1. októbra do 30. júna 2022 začínajú na 209 USD na osobu a noc.

Na zaistenie holistického prístupu k bezpečnosti a wellness starostlivosti pre hostí spoločnosť Karisma Hotels & Resorts vytvorila komplexný program pohody s názvom Karisma Peace of Mind ™ , ktorý obsahuje bezplatný antigénový test na mieste pre hostí cestujúcich do USA podľa požiadaviek CDC.

Ďalšie informácie získate a rezerváciu môžete vykonať u cestovného poradcu alebo na webovej stránke: www.margaritaville islandreserveresorts.com.

Podklady sú k dispozícii tu.

O rezorte Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts je ocenená luxusná hotelová kolekcia, ktorá vlastní a spravuje pôsobivé portfólio nehnuteľností v Latinskej Amerike, Karibiku a Európe. Medzi značky v oblasti nehnuteľností patrí rezort Margaritaville Island Reserve by Karisma; Kúpeľné strediská - El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; hotely Allure Hotels by Karisma; rezort Hidden Beach Resort by Karisma; rezorty Nickelodeon Hotels & Resorts; rezorty Sensatori Resorts; rezorty Sensimar Resorts; a hotely Karisma Hotels Adriatic. Tieto nehnuteľnosti boli ocenené najlepšími oceneniami v tomto odbore, ako sú ocenenia "Top 100 Hotels in the World," Conde Nast Traveler's "Top 30 Hotels in Cancun," TripAdvisor® Traveler's Choice "Best Hotels for Romance," a AAA's "Five Diamond Award'' a "Four Diamond Award." Spoločnosť Karisma Hotels & Resorts sa zaviazala k podpore zamestnancov a komunít, zatiaľ čo hosťom poskytuje autentické zážitky a celosvetové uznanie za súcitný a kreatívny prístup k riadeniu pohostinstva a inováciám produktov.

O značke Margaritaville

Margaritaville, je tzv. state of mind od roku 1977. Je to globálna značka životného štýlu inšpirovaná Jimmym Buffettom, ktorého piesne evokujú vášeň pre tropický únik a relaxáciu.

Margaritaville ponúka viac ako 20 ubytovacích miest a viac ako 20 ďalších pripravovaných projektov, pričom takmer polovica je vo výstavbe, dve herné nehnuteľnosti a viac ako 60 miest s jedlom a nápojmi vrátane značkových konceptov, ako je napríklad reštaurácia Margaritaville, cenami ovenčené reštaurácie JWB Prime Steak and Seafood a 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Viac ako 20 miliónov cestujúcich každý rok zmení svoju zemepisnú šírku a dĺžku kvôli návšteve strediska Margaritaville, destinácie rezidenčných nehnuteľností, prázdninového klubu, prenájmu dovolenkového domu alebo reštaurácie. Spotrebitelia môžu tiež každý deň uniknúť do pokoja prostredníctvom kolekcie produktov Margaritaville, medzi ktoré patria odevy, obuv, výrobci mrazených nápojov, domáce dekorácie, satelitné rozhlasové stanice a iné.

Ak sa chcete dozvedieť viac o záväzkoch spoločnosti Margaritaville v oblasti zdravia, bezpečnosti a hygieny, navštívte nás online: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1505904/Margaritaville_Island_Reserve_By_Karisma_Cap_Cana_Logo.jpg

SOURCE Karisma Hotels & Resorts