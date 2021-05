Cap Cana na República Dominicana adquire vilas luxuosas com licença para relaxar: o Margaritaville Island Reserve Cap Cana será lançado em outubro

MIAMI, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Karisma Hotels & Resorts, premiada coleção de propriedades localizadas na América Latina, Caribe e México, e a Margaritaville, marca global de estilo de vida sinônimo de diversão e escapismo, abrirá as portas do novo Margaritaville® Island Reserve Cap Cana cinco estrelas em outubro de 2021. Esse é o segundo resort da marca Island Reserve criado em parceria com a Karisma e a Margaritaville, e também o primeiro resort na República Dominicana. O novo empreendimento combina as comodidades de um resort all inclusive de classe mundial com a assinatura de estilo de vida descontraído da Margaritaville. As reservas serão abertas hoje com tarifas especiais de inauguração a partir de US$ 209 por pessoa por noite.

"Depois de lançar o conceito Island Reserve na Riviera Maya, estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com a Margaritaville para levar esse estilo de vida para a República Dominicana de uma forma que realmente destaque o Cap Cana como um destino de turismo", disse Mario Mathieu, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios, projeto e construção da Karisma Hotels & Resorts. "Cap Cana é o cenário ideal para a mais recente adição ao portfólio, realmente abrangendo o escapismo despreocupado, que é a essência da marca."

A parceria com a Karisma tem sido proveitosa para a Margaritaville à medida que ela aumenta sua presença no Caribe.

"Estamos entusiasmados em apresentar Margaritaville Island Reserve a Cap Cana, na República Dominicana, uma das praias mais impressionantes do mundo", disse John Cohlan, CEO da Margaritaville. "Nossa parceria crescente com a Karisma visa proporcionar a melhor experiência na ilha – de relaxamento, diversão, refeições excepcionais, serviço excelente e entretenimento de qualidade – tudo apreciado de acordo com o estado de espírito do Margaritaville."

Um cenário deslumbrante à beira-mar traz esse incrível desejo de viajar

O Margaritaville Island Reserve Cap Cana está situado na deslumbrante praia Juanillo, que é mundialmente conhecida por seus quilômetros de praias intocadas de areia branca, águas límpidas turquesa e pores do sol idílicos. Localizado a apenas 15 minutos do aeroporto internacional de Punta Cana, o Margaritaville Island Reserve Cap Cana contará com 228 suítes e 40 vilas projetadas com elementos inspirados na região à beira-mar do destino para transportar os hóspedes para o paraíso. A experiência "despreocupada" fica completa com um nível incomparável de serviço dos Embaixadores locais da ilha do resort que atenderão a todas as necessidades dos hóspedes, bem como os quartos equipados com conveniências modernas como os centros de refrescos personalizados no quarto, com amenidades de Joe Merchant e acesso 24 horas a refeições no quarto do Karisma's Island Reserve Inclusive®.

Os hóspedes poderão escolher entre 13 tipos de quarto de luxo, incluindo as suítes de natação e de lua de mel, bem como as vilas exclusivas. Localizada no último andar do edifício principal de hóspedes, a suíte Jimmy Buffett oferece vistas deslumbrantes do mar do Caribe e conta com espaços de entretenimento em amplos ambientes internos e externos, incluindo um terraço mobiliado de mais de 90 metros quadrados e uma grelha personalizada para refeições particulares.

Espera-se que a inauguração do resort também tenha um impacto significativo no setor de turismo local na República Dominicana, trazendo um crescimento econômico muito necessário após a pandemia da Covid-19.

"Tem sido um privilégio trabalhar em parceria com a Karisma Hotels & Resorts para dar origem à famosa marca Margaritaville Island Reserve em Cap Cana", acrescentou Jesus Barderas, presidente da Cobbo Bay Developers SA, sediada na República Dominicana. "Estamos ansiosos para testemunhar o impacto econômico positivo que este resort terá no setor de hospitalidade local e na República Dominicana como um todo."

Acomodações em vilas luxuosas e exclusivas

Essa propriedade destaca-se por 40 vilas no padrão ultra luxuoso Island Reserve, onde os hóspedes têm acesso exclusivo a uma piscina com um design inspirado em lagos e o S.O.S. Swim Up Bar com camas pendentes para relaxar confortavelmente. Oferecendo o máximo conforto, cada vila possui uma cama king-size, uma mini cozinha, um bar de café da manhã, uma sala de estar e um terraço amplo ao ar livre que oferece acesso direto tanto a uma piscina privada quanto à piscina em formato lacustre.

Entretenimento variado e vida noturna no Gourmet Village

No centro do resort, o Gourmet Village oferecerá aos hóspedes o melhor local para relaxar e se divertir, apresentando música imersiva, entretenimento e novidades de culinária e coquetelaria despretensiosas, ainda que refinadas, para uma viagem personalizada do início ao fim.

O rico destino apresenta diversas atrações como o Margaritaville Main Stage, um teatro urbano que oferecerá entretenimento diário e músicas tropicais para complementar o cenário litorâneo vibrante. Neste local, os hóspedes também encontrarão opções abundantes de restaurantes com sete dos dez locais de alimentos e bebidas localizados dentro do resort, desde massas primorosamente preparadas na Frank & Lola's Italian Trattoria, até cortes de carnes à sua escolha na JWB Steakhouse e especialidades pan-asiáticas no Mon So Wi.

Próximo da piscina com borda infinita, em uma localização centralizada, encontra-se o polo de atrações Rum Runners, onde os hóspedes podem se conhecer, se enturmar e desfrutar de um cardápio habilmente elaborado com aplausos para o longo histórico da República Dominicana e das Antilhas de produzir alguns dos melhores runs do mundo. Os bares 5 o'Clock Somewhere Bar e Swim Up Bar, com vista para a praia Juanillo, é o lugar perfeito para um coquetel à beira da piscina, uma cerveja gelada ou uma margarita.

No Sports Hub, localizado na Gourmet Village, os hóspedes podem se inscrever para participar de suas atividades preferidas, que vão de pickleball até aulas de tênis e de hidroginástica. Os hóspedes que quiserem descansar poderão aproveitar mais de três mil metros quadrados de locais de descanso e relaxamento no St. Somewhere Spa. Além disso, a academia Fins Up de 200 metros quadrados! A academia fica aberta 24 horas para qualquer pessoa que queira se exercitar, tonalizar ou embarcar em um novo treino desafiador. Os pequenos também ficarão entretidos no Parakeet Kid's Club, onde várias atividades divertidas e supervisionadas para você diariamente. Além disso, a localização de primeira linha da cobertura privada Sky Wedding, com suas vistas deslumbrantes, será o cenário romântico perfeito para a troca de votos.

Experiência e reservas do Island Reserve Inclusive®

Com reservas abertas hoje, as tarifas do Island Reserve Inclusive de todas as acomodações incluem impostos, disponibilidade de alimentos e bebidas premium, serviço de quarto 24 horas, serviço de concierge pessoal do Embaixador da Ilha e muito mais. As tarifas especiais de inauguração começam em US$ 209 por pessoa por noite para reservas feitas até 15 de junho de 2021 para viagens de 1º de outubro a 30 de junho de 2022.

Para garantir uma abordagem holística em relação à segurança e ao bem-estar dos hóspedes, a Karisma Hotels & Resorts criou um programa de bem-estar abrangente chamado Karisma Peace of Mind ™ , que inclui um teste gratuito de antígeno no local para hóspedes que viajam para os EUA, conforme os requisitos do CDC.

Para mais informações e para fazer uma reserva, ligue para seu agente de viagens ou acesse: www.margaritavilleislandreserveresorts.com.

Sobre a Karisma Hotels & Resorts

A Karisma Hotels & Resorts é uma premiada coleção de hotéis de luxo que possui e administra um portfólio impressionante de propriedades na América Latina, no Caribe e na Europa. As marcas proprietárias incluem Margaritaville Island Reserve by Karisma, El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts e Karisma Hotels Adriatic. As propriedades foram condecoradas com as melhores distinções do setor, encontrando-se entre os "100 melhores hotéis do mundo" da Conde Nast Traveler, os 30 melhores hotéis de Cancun da Conde Nast Traveler, "melhor hotel romântico" da "TripAdvisor® Traveler's Choice" e "Five Diamond Award" e "Four Diamond Award" da AAA. A Karisma Hotels & Resorts está comprometida com o apoio aos funcionários e à comunidade, ao mesmo tempo que oferece experiências autênticas aos hóspedes, recebendo reconhecimento mundial por sua abordagem compassiva e criativa em relação à gestão de hospitalidade e inovações de produtos.

Sobre a Margaritaville

Margaritaville, um sonho consolidado desde 1977, é uma marca de estilo de vida global inspirada em Jimmy Buffett, cujas músicas evocam uma paixão pelos refúgios tropicais e pelo relaxamento.

A Margaritaville possui mais de 20 locais de hospedagem e mais de 20 outros projetos em fase de preparação, com quase metade deles em construção, duas propriedades para gaming e mais de 60 locais de alimentos e bebidas, incluindo conceitos exclusivos como o restaurante Margaritaville, o premiado JWB Prime Steak and Seafood e o 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Mais de 20 milhões de viajantes todos os anos mudam de latitude e de atitude com uma visita a um resort, destino imobiliário residencial, clube de férias, aluguel de casa de férias ou restaurante da Margaritaville. Os hóspedes também podem sair do cotidiano experimentando uma coleção de produtos no estilo de vida de Margaritaville, incluindo vestuário, calçados, máquinas de raspadinha, decoração doméstica, uma estação de rádio por satélite, e muito mais.

Para saber mais sobre o compromisso da Margaritaville com a saúde, a segurança e o saneamento, faça-nos uma visita on-line: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment.

