Cap Cana, República Dominicana, recibe villas de lujo con licencia para la relajación: Margaritaville Island Reserve Cap Cana se lanza en octubre

MIAMI, 10 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Karisma Hotels & Resorts, la galardonada colección de propiedades esparcidas por Latinoamérica, el Caribe y México, y Margaritaville, la marca global de estilo de vida sinónimo de diversión y escapadas, abrirán las puertas de su nueva Margaritaville® Island Reserve Cap Cana cinco estrellas en octubre de 2021. Este será el segundo complejo de la marca Island Reserve creado en alianza con Karisma y Margaritaville, y el primero en la República Dominicana. La nueva construcción combina las comodidades de un complejo turístico todo incluido de clase mundial con el estilo de vida emblemático y descomplicado de Margaritaville. Las reservas se abren hoy con una gran tarifa de apertura a partir de USD 209 por persona por noche.

"Después de lanzar el concepto de Island Reserve en la Riviera Maya, nos entusiasma continuar nuestra alianza con Margaritaville para llevar este estilo de vida a la República Dominicana de una manera que realmente capte a Cap Cana como destino", afirmó Mario Mathieu, vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios, Diseño y Construcción en Karisma Hotels & Resorts. "Cap Cana es el entorno ideal para la adición más reciente al portafolio, representando realmente las escapadas despreocupadas que son fundamentales para la marca".

La asociación con Karisma ha sido fructífera para Margaritaville en su expansión hacia el Caribe.

"Nos entusiasma presentar Margaritaville Island Reserve a Cap Cana en la República Dominicana, una de las playas más espectaculares del mundo", expresó John Cohlan, director ejecutivo de Margaritaville. "Nuestra alianza en expansión con Karisma busca ofrecer la mejor experiencia isleña: relajación, diversión, comida excepcional, servicio inigualable y entretenimiento de calidad, todo dispuesto para su disfrute en el estado mental Margaritaville".

Un espectacular ambiente costero para los más apasionados viajeros

Margaritaville Island Reserve Cap Cana se encuentra en la impresionante Playa Juanillo, mundialmente reconocida por sus kilómetros de prístinas playas de arena blanca, sus limpias aguas turquesa y sus idílicos atardeceres. Ubicada a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Margaritaville Island Reserve Cap Cana contará con 228 suites y 40 villas diseñadas con elementos inspirados en los alrededores costeros del lugar para transportar a los huéspedes al paraíso. La experiencia "sin preocupaciones" se completa con un nivel de servicio incomparable en manos de los Embajadores de la marca locales del complejo, quienes atenderán todas las necesidades de los huéspedes, así como habitaciones equipadas con comodidades modernas como minibares personalizados con artículos de Joe Merchant y acceso al servicio Island Reserve Inclusive® de Karisma para comer en la habitación, disponible las 24 horas.

Los huéspedes tendrán 13 tipos de habitaciones de lujo para elegir, incluyendo las suites con acceso directo a la piscina y las destinadas para las parejas en su luna de miel, así como las emblemáticas villas. La Suite Jimmy Buffett ofrece impresionantes vistas del mar Caribe desde el nivel más alto del edificio principal de huéspedes, con amplios espacios de entretenimiento en interiores y exteriores, que incluyen una terraza amoblada de 28 metros cuadrados y una parrilla hecha a la medida para experiencias gastronómicas privadas.

También se espera que la próxima inauguración del complejo tenga un impacto significativo en la industria del turismo local en la República Dominicana, lo que traerá un crecimiento económico muy necesario tras la pandemia de la Covid-19.

"Ha sido un privilegio trabajar en alianza con Karisma Hotels & Resorts para dar vida a la famosa marca Margaritaville Island Reserve en Cap Cana", agregó Jesús Barderas, presidente de la dominicana Cobbo Bay Developers SA. "Esperamos ver el impacto económico positivo que este complejo tendrá en la industria hotelera local y en la República Dominicana en general".

Alojamientos en lujosas y exclusivas villas

Un elemento emblemático de la propiedad son las 40 villas de ultralujo Island Reserve, donde los huéspedes tienen acceso exclusivo a una enorme piscina tipo laguna y a un S.O.S. Swim-Up Bar que cuenta con camas colgantes para relajarse cómodamente. Para ofrecer la máxima indulgencia, cada villa cuenta con una cama tamaño king, cocineta, barra de desayuno, sala de estar y una amplia terraza exterior con piscina privada o acceso directo a la piscina tipo laguna.

Vasto entretenimiento y vida nocturna en Gourmet Village

En el corazón del complejo, Gourmet Village ofrecerá a los huéspedes el mejor lugar para relajarse y divertirse, con música envolvente, entretenimiento y ofertas culinarias y de mixología no pretenciosas pero refinadas para unas vacaciones personalizadas de principio a fin.

El amplio destino cuenta con el escenario principal de Margaritaville, un teatro urbano que ofrecerá entretenimiento diario y melodías tropicales para complementar el vibrante entorno costero. Aquí, los huéspedes también encontrarán abundantes opciones para cenar en siete de los 10 ambientes gastronómicos del complejo, desde pastas preparadas exquisitamente en la trattoria italiana Frank & Lola's, hasta cortes selectos en JWB Steakhouse y las especialidades panasiáticas en Mon So Wi.

El concurrido Rum Runners tendrá una ubicación central junto a la piscina infinita, donde los huéspedes podrán compartir, convivir y disfrutar de un menú elaborado por expertos inspirados por la larga historia de la República Dominicana y de las Indias Occidentales de producir algunos de los mejores rones del mundo. El 5 o'Clock Somewhere Bar y el Swim-Up Bar, con impresionantes vistas a Playa Juanillo, es el lugar perfecto para un coctel, una cerveza fría o un margarita al lado de la piscina.

En el centro deportivo, ubicado en Gourmet Village, los huéspedes pueden inscribirse para sus actividades favoritas, desde pickleball hasta clases de tenis y acondicionamiento en el agua. Quienes busquen consentirse disfrutarán de más de 1.000 metros cuadrados de descanso y relajación en St. Somewhere Spa, mientras que el gimnasio Fins Up! de 200 metros cuadrados estará abierto las 24 horas para cualquier persona que desee recargarse de energía, tonificar o embarcarse en un nuevo desafío de entrenamiento. Los pequeños también se mantendrán conectados en Parakeet Kid's Club, donde les espera una variedad de actividades diarias divertidas y supervisadas. Además, la exclusiva terraza de bodas del complejo, con impresionantes vistas desde una azotea privada, será el escenario más romántico para decir los votos.

Experiencia y reservas Island Reserve Inclusive®

Las reservas están abiertas desde hoy, con tarifas Island Reserve Inclusive que cubren todos los alojamientos con impuestos, ofertas de alimentos y bebidas de primera calidad, servicio a la habitación las 24 horas, servicio de conserje Embajador de la marca y más. Las tarifas de gran apertura van desde USD 209 por persona por noche para reservas hasta el 15 de junio de 2021, para viajar desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.

Para garantizar un enfoque holístico de la seguridad y el bienestar de los huéspedes, Karisma Hotels & Resorts creó un programa integral de bienestar llamado Karisma Peace of Mind ™ , que incluye una prueba gratuita de antígenos en el lugar para los huéspedes que viajen a los Estados Unidos según los requisitos de los CDC.

Para obtener más información y para hacer una reserva, llame a su asesor de viajes o visite: www.margaritaville islandreservveresorts.com.

Acerca de Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts es una galardonada colección de hoteles de lujo que posee y administra una impresionante cartera de propiedades en Latinoamérica, el Caribe y Europa. Entre las marcas de propiedades se incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; y Karisma Hotels Adriatic. Las propiedades han sido galardonadas con los mejores elogios de la industria, incluidos "Los Mejores 100 Hoteles del Mundo" de Conde Nast Traveler, "Los Mejores 30 Hoteles de Cancún" de Conde Nast Traveler, "Los Hoteles Más Románticos" elegidos por los viajeros de TripAdvisor®, y los "Premio Cinco Diamantes" y "Premio Cuatro Diamantes" de AAA. Karisma Hotels & Resorts está comprometida con el apoyo de los empleados y la comunidad, a la vez que brinda experiencias auténticas a los huéspedes, y recibe un reconocimiento mundial por su enfoque compasivo y creativo para la gestión de la hotelería y el turismo y la innovación en productos.

Acerca de Margaritaville

Margaritaville, un estado mental desde 1977, es una marca global de estilo de vida inspirada por Jimmy Buffett, cuyas canciones evocan una pasión por las escapadas y la relajación tropicales.

Margaritaville cuenta con más de 20 ubicaciones de alojamiento y más de 20 proyectos adicionales en desarrollo, con casi la mitad en construcción, dos propiedades de juegos y más de 60 lugares de gastronomía, incluidos conceptos emblemáticos como el Margaritaville Restaurant, el galardonado JWB Prime Steak and Seafood y 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Más de 20 millones de viajeros cambian cada año su latitud y actitud con una visita a un complejo de Margaritaville, un destino inmobiliario residencial, un club de vacaciones, un alquiler de casas de vacaciones o un restaurante. Los consumidores también pueden escapar todos los días a través de una colección de productos de estilo de vida de Margaritaville, entre los que se incluyen prendas de vestir, calzado, mezclas congeladas, decoración del hogar, una estación de radio satelital y más.

Para conocer el compromiso de Margaritaville con la salud, la seguridad y el saneamiento, por favor, visítenos en línea en: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment.

