CAP3000 ÉLU « MEILLEUR CENTRE COMMERCIAL DU MONDE 2022 »

SAINT-LAURENT-DU-VAR, France, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le jury des MIPIM Awards, compétition qui célèbre les projets immobiliers les plus remarquables à travers le monde, a décerné cette année à CAP3000, propriété d'Altarea Commerce, le prix du « Best Shopping Centre » au monde, grâce à son extension achevée en 2021 qui a ouvert le centre sur la mer.

Pour Ludovic Castillo, président du Directoire d'Altarea Commerce.

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix international du « Best Shopping Centre » ! Cette distinction vient confirmer nos partis-pris et récompenser le travail mené au quotidien par nos équipes. Nous sommes d'autant plus heureux que nous sommes récompensés ici à Cannes d'un prix international, à deux pas de CAP3000 ».

Pour Felipe Goncalves, Managing Director de CAP3000,

« Nous sommes très heureux aujourd'hui. Cette distinction récompense une prouesse architecturale, l'ouverture du centre sur la Méditerranée, révolutionnant ainsi notre expérience client. C'est aussi la reconnaissance du caractère visionnaire de CAP3000 depuis sa création en 1969 : toujours un temps d'avance sur les attentes et besoins de consommateurs, sur les tendances et évolutions du retail. Une expertise et un savoir-faire qui contribuent au rayonnement de notre territoire, et plus largement de la France ».

CAP3000 est le premier centre commercial au monde labellisé BiodiverCity et BREEAM « Excellent » pour son extension. Avec 4 000 emplois, il est le 4e employeur des Alpes Maritimes.

CAP3000 EN BREF

Inauguré le 21 octobre 1969

Architecture extensions : Groupe 6

Design extensions : Jouin Manku

135.000 m2 de surface au sol dont 70.000 m2

d'extension et 5000 m2 de terrasses

300 boutiques et restaurants

4200 places de parking

À PROPOS D'ALTAREA COMMERCE

Altarea Commerce est l'opérateur commerce du Groupe Altarea, qui est aujourd'hui le premier développeur immobilier en France. La foncière Altarea Commerce est à la fois développeur, investisseur et asset manager. Elle propose une plateforme de compétences unique en immobilier commercial couvrant l'intégralité de la chaîne de création de valeur depuis l'acquisition ou le développement d'un actif jusqu'à sa cession.

Altarea Commerce gère un portefeuille de 42 actifs représentant une valeur de 5 mds d'euros et est présent majoritairement en France ainsi qu'en Italie et en Espagne. Visionnaire et agile, Altarea Commerce participe activement à la réinvention du retail et s'engage également pour une ville diversifiée, conviviale, connectée, créatrice d'emplois et à l'empreinte environnementale réduite, 100% des sites en patrimoine étant certifiés Breeam in use.

