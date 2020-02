Capabeler, compacter en sneller: ZTE onthult een 5G RAN-productportfolio voor de netwerken van de toekomst

SHENZHEN, China, 26 februari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een toonaangevende provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en op het mobiele internet gebaseerde consumententechnologie, heeft de "SuperDSS"-solution gelanceerd die tri-RAT dynamic spectrum sharing ondersteunt, en volledig gebruikmaakt van het 5G migratiespectrum voor de beheerders. Bovendien heeft ZTE haar laatste volledige reeks 5G-productlijnen onthuld nu het bedrijf doorlopende inspanningen doet om gebruikers een hoogwaardige internetervaring te bieden.

Aangedreven door de in de sector toonaangevende 7nm-proces chipsets en de NSA/SA dual-mode architectuur, zijn ZTE's nieuwe 5G-series ideaal voor full-scenario en full-band 5G-inzet, en voldoen aan uiteenlopende vereisten, zoals macrodekking, indoor, hotspot, op straat en hogesnelheidstreintunnels.

Gebruikmakend van de eerste 5G luchtvaartdekkingssolution in de branche, helpt ZTE beheerders met het bouwen van uitstekende 5G-netwerken met volledige dekking, hoge capaciteit, snelle inzet en zeer kosteneffectief.

Ultrabreedband-productseries faciliteren RAN-sharing en flexibele evolutie

Voor het 5G-macrodekkingsscenario heeft ZTE 5G AAU gelanceerd, een pronkstuk gebouwd voor 400 MHz-bandbreedte met een lichtgewicht ontwerp. Het is het meest concurrerende product voor de 3.5 GHz band. Haar 400 MHz-bandbreedte voldoet perfect aan de vereisten van RAN-sharing en spectrumintegratie over de volledige N78-band, een biedt beheerders geweldige flexibiliteit in netwerkinzet en toekomstige evolutie. Met een gewicht van 22 kg ligt het onder de EU-norm voor installatie door één persoon (23 kg), en is het ontworpen voor het verminderen van arbeidskracht, tijd en andere kosten.

Naast het hierboven genoemde pronkstuk, bestaat het 5G-productportfolio van ZTE uit een AAU met een uitgangsvermogen van 320 W voor een RAN-sharingscenario. De dual-band AAU, die zowel 2.6 GHz als 3.5 GHz ondersteunt, kan beheerders helpen hun sitevoorwaarden te verlagen, en zo een soepele transitie van 4G naar 5G te faciliteren en verzekert zo een efficiëntere bezetting van verspreide spectrummiddelen.

ZTE's QCell 5G-indooroplossing levert niet alleen multi-mode, multi-frequentie, ultrabrede bandbreedte en 4TR-producten met grote capaciteit. Het levert ook een budgetvriendelijker 2TR-product dat 300 MHz-bandbreedte ondersteunt, wat ideaal is voor indoor RAN-sharing en snelle introductie van 5G met lagere inzetkosten.

Unisite+: versnel gezamenlijke site-inzet van 2G, 3G, 4G en 5G met minder apparaten

Aangespoord door het idee van maximalisatie van RAT's, banden en capaciteit met zo min mogelijk apparaten, heeft ZTE UniSite+ gelanceerd, een geüpgradede versie van haar UniSite-solution. Door het A + P-design kunnen alle antennes worden vervangen en is het mogelijk een nieuwe 5G AAU toe te voegen door slechts één enkele radio-eenheid. Het actieve deel van de solution biedt flexibele opties tussen 64TR en 32TR over N78-, N41- en N79-banden, en het passieve deel biedt 14 poorten en ondersteunt alle sub-3GHz-frequentiebanden.

De solution maakt gebruik van twee tri-band UBR-producten, het eerste 1.8G+2.1G+2.6G-product in de sector, en van de 700M+800M+900M met de grootste capaciteit en de kleinste vormfactor in de branche.

Door inzet van de UniSite+-solution, kunnen beheerders eenvoudig "1 + 2 = 7" realiseren, het concept dat uitgaat van het gebruik van één antenne en twee radio-eenheden voor de ondersteuning van de inzet van alle RAT's over 7 banden. Daarom is het de eenvoudigste site-oplossing in de sector die het aantal vereiste apparaten terugbrengt met meer dan 70%.

Naast de vereenvoudiging van radio, is ook de laatste basisbandtechnologie op een hoogwaardig niveau. ZTE heeft als eerste een basisbandboard gelanceerd voor alle RAT's, die 2G, 3G, 4G en 5G ondersteunt in één board om een "website interventie-vrije" 5G-evolutie te faciliteren.

Terwijl radiowebsites flink vereenvoudigd worden, heeft ZTE ook het energieverbruik van de apparatuur teruggebracht met 30% met een nieuwe generatie chipsets en zeer efficiënte vermogenversterkers.

Om te voldoen aan de vereisten van 5G-verzending, bevat de UniSite+-solution ook de laatste microgolfproducten met een verzendingscapaciteit tot 25 Gbps en verbeterde latentieprestatie. Bovendien kan de solution werken met een gewone microgolffrequentieband van een solution van een derde partij om een Multibandgroep te vormen, om zo de beste MPLS/SDN-netwerkupgradesolution te leveren voor maximalisering van het investeringsrendement van de beheerders.

Met ZTE's solutions voor alle dimensies is echt alles mogelijk

In aanvulling op solutions voor macrodekking en indoordekking, biedt ZTE ook oplossingen voor hogesnelheidstransportlijnen, zoals hogesnelheidstrein-, maglev-, tunnel- en luchtvaartdekking. Om beheerders te helpen om in verschillende luchtstreken geweldige kwaliteitsdekking te bereiken, levert ZTE zowel zeer geïntegreerde multi-mode en multi-band paalproducten die zijn toe te passen op hotspots, blinde vlekken en straten, als mm-golf paalproducten met een hoog uitgangsvermogen en een compacte vormfactor.

Neem bijvoorbeeld 's werelds eerste 5G-maglevnetwerk, waaraan ZTE samenwerkte met China Telecom om gebruikers te voorzien van doorlopende, stabiele service-ervaring onder ultrahoge snelheid. ZTE heeft deze solution ook ingezet in veel andere hogesnelheidstreinen.

Daarnaast biedt ZTE's solution voor luchtvaartroutedekking een honderd keer hogere doorvoer dan traditionele solutions op basis van satellieten, en dekt een enkel basisstation een straal tot wel 300 km. De solution deelt de spectrummiddelen met de grondnetwerken, en beschermt de investering van de beheerder in de netwerkinfrastructuur en de spectrummiddelen. De 5G-luchtvaartroute-solution wordt dit jaar in China in commercieel gebruik genomen.

ZTE is diepgaande samenwerkingen aangegaan met meer dan 70 beheerders over de hele wereld. Met haar uitgebreide ervaringen op het vlak van Massive MIMO en doorlopende innovatie in 5G-algoritmes, heeft ZTE 5G commerciële netwerkprestaties verbeterd en kwaliteitsnetwerken gebouwd zodat gebruikers ongestoord kunnen genieten van een 1 Gbps-internetervaring.

Als een proactieve en toonaangevende contribuant van nieuwe 5G-applicaties, heeft ZTE samengewerkt met mondiale beheerders voor optimalisatie van de verticale 5G-industrie met haar eind-tot-eind 5G SA-solutions. Vooruitgang boekend zal ZTE gebruik blijven maken van haar eind-tot-eind NSA & SA dual-mode-producten en toonaangevende Massive MIMO-technologie om beheerders te helpen de beste netwerken te bouwen met ultieme gebruikerservaring en diensten.

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.

ZTE heeft tot dusver 46 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.

Mediacontacten:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

