GOL anuncia Atualização Mensal ao Investidor: Capacidade, Geração de Caixa e Liquidez

Desde a última atualização mensal em 18/11/2020, a GOL aumentou a sua oferta para uma média de 369 voos/dia, um crescimento de 2% em relação à média de 363 voos diários de outubro. Em períodos de pico, a Companhia operou 450 voos/dia em novembro, para servir o aumento na demanda por transporte aéreo. Nesse mês, as vendas brutas consolidadas da GOL atingiram R$886 milhões e a taxa de ocupação média foi de 84,5%, um incremento significativo em relação aos meses anteriores.

Durante a campanha Black Friday da GOL, ainda em novembro, mais de meio milhão de bilhetes foram vendidos. Estas vendas antecipadas, em conjunto com a eficiência na gestão de capacidade da GOL, permitem o planejamento adequado da malha para atender à demanda mantendo a sustentabilidade aliado ao menor custo possível, resultando em rentabilidade e geração de caixa em níveis superiores aos seus competidores. O patamar de vendas registrados neste período indicam um comportamento favorável do consumidor para viagens aéreas no mercado doméstico.

"O bom resultado do mês de novembro, estimulado pelas fortes vendas na Black Friday, contribui para aumentar nossa confiança quanto a uma demanda contínua por viagens durante a temporada de verão no Brasil. Nós planejamos a nossa malha aérea para assegurar, de forma adequada, a gestão de capacidade coerente com o nível de demanda do mercado", disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente. "A GOL vem se confirmando, continuamente, como a líder do setor de aviação no que diz respeito à flexibilidade e à velocidade de adaptação diante de adversidades em decorrência da pandemia".

A Companhia encerrou novembro/20 com uma frota total de 127 B737s. Com 94 aeronaves operando na malha, as operações aéreas diárias cresceram 2% sobre outubro/20, equivalentes a 51% do realizado no mesmo período do ano passado. Durante o mês, a GOL aumentou as frequências nos seus hubs de Congonhas, Santos Dumont e Salvador. A malha atual apresenta níveis de conectividade ainda mais altos do que no início do ano, com mais destinos e conexões mais rápidas. Como resultado, a GOL está posicionada para crescer tanto nos mercados principais como nos regionais.

Após aproximadamente 20 meses de testes e investigações, a FAA autorizou as companhias aéreas a retomarem os voos com o Boeing 737 MAX nos EUA e, em 25 de novembro, a ANAC aprovou o retorno das operações dessa aeronave no Brasil. A GOL estima que seus sete MAX-8 retornarão à operação em sua frota neste fim de 2020.

Kakinoff adicionou: "Nós treinamos nossos pilotos e realizamos voos técnicos para o retorno das aeronaves MAX, e estamos confiantes de que elas estão entre os aviões mais seguros e eficientes do mundo. O MAX é um importante reforço à nossa frota para a alta temporada, permitindo-nos gerenciar de forma mais eficaz nossa malha aérea, enquanto também capturamos os benefícios de sua eficiência de combustível de 15% sobre o NG, e voamos distâncias mais longas".

A frota da GOL, composta por um único tipo de aeronave Boeing, é uma vantagem competitiva que possibilita a Companhia operar com a mais baixa estrutura de custo e com o maior volume em componentes variáveis entre seus pares. A volta do MAX permitirá à GOL retomar a alta utilização de aeronaves e expandir sua malha, predominantemente concentrada no Brasil. Além disso, será o principal catalizador para a redução no custo unitário nos próximos anos conforme a GOL continua a tomar medidas para fortalecer o balanço e aumentar rentabilidade.

Entregando Fluxo de Caixa Positivo Antes do Planejado

Em novembro/20 houve crescimento de 35% na busca por passagens aéreas da GOL, comparativamente a outubro/20. Em datas específicas esse indicador superou o mesmo dia de 2019, uma importante sinalização da retomada de confiança dos consumidores. Como reflexo desse maior interesse, a Companhia registrou um aumento de 20% nas vendas em todos os seus canais de comercialização comparativamente ao mês de outubro/20.

A Companhia apresentou geração líquida ("earn") de caixa de R$3 milhões/dia no mês, incluindo o pagamento integral de seu serviço de dívida e despesas financeiras, um resultado melhor em comparação ao consumo líquido de caixa de R$3 milhões/dia que a GOL havia projetado para esse período.

Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro, comentou: "Este é o primeiro mês que a Companhia gerou caixa líquido desde o início da crise, contrastando com o até então consumo líquido de caixa. Vemos isso como um marco importante na nossa recuperação."

Para dezembro de 2020, considerando as receitas estimadas e os mesmos itens descritos acima, a GOL estima geração líquida ("earn") de caixa da ordem de R$3 milhões/dia. Para o primeiro trimestre de 2021, a Companhia está conservadoramente estimando um consumo de caixa em R$2 milhões/dia.

Preservando a Liquidez no Balanço da Companhia

A GOL encerrou o mês com aproximadamente R$2,3 bilhões em liquidez total. Incluindo os valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes potenciais de liquidez da Companhia totalizam aproximadamente R$6 bilhões. O prazo médio de vencimento da dívida de longo prazo da Companhia, excluindo arrendamento de aeronaves e notas perpétuas, é de aproximadamente três anos.

Baseado em premissas conservadoras, e com o aumento no volume das operações e das vendas, a GOL tem melhorado o seu equilíbrio de fluxo de caixa operacional. A Companhia estima possuir liquidez suficiente para financiar capital de giro, despesas e serviço de dívida durante essa fase de crescimento.

"Endereçamos todas as obrigações financeiras relevantes previstas em nosso fluxo de caixa, e contamos com a sólida parceria dos principais provedores de capital de giro. A gestão financeira desde o início da pandemia é um reflexo do compromisso da GOL perante seus investidores. Seguimos focados na manutenção de uma sólida estrutura de capital e no fortalecimento do balanço patrimonial durante a contínua retomada," adicionou Richard.

Ajustando a Estrutura de Frota para Aumentar Eficientemente a Capacidade para Atender a Demanda

No acumulado do ano até novembro, a Companhia reduziu sua frota em 12 aeronaves B737 arrendadas, e planeja devolver dois aviões adicionais em dezembro/20. As devoluções de aeronaves faziam parte do plano de frota do ano passado e não demandaram alterações contratuais, uma vez que o planejamento da Companhia já havia incorporado a flexibilidade para ajustes à volatilidade do mercado de viagens aéreas.

A GOL detém ainda mais flexibilidade de ativos, uma vez que seus contratos atuais permitem a redução de sua frota em até outras 30 aeronaves em 2021-2022 se necessário, além de poder devolver um número superior caso as tendências de demanda sejam mais tímidas. Além disso, a Companhia reduziu em 34 aviões os recebimentos do Boeing 737 MAX previstos para 2020-2022.

Esses cancelamentos representam uma redução definitiva nos gastos de investimentos por adiantamentos de aquisição de aeronaves (pre-delivery deposits), e endereça o planejamento de capacidade da GOL para os próximos anos, com opção de financiar totalmente os gastos com aeronaves e revisão de motores remanescentes em 2020. A GOL tem uma carteira de pedidos de 95 aeronaves, com entregas programadas para o período 2022-2032, e isso proporciona significativa flexibilidade para responder às oportunidades de crescimento.

O modelo operacional de frota da Companhia continuará provendo significativas vantagens competitivas. A GOL não possui aeronaves de grande porte (widebody), nem aeronaves financiadas por estruturas no mercado de capitais, EETCs ou arrendamentos financeiros. Sua frota é composta 100% por arrendamentos operacionais e aeronaves de médio porte (narrow-body) que podem operar em todos os mercados domésticos, regionais e internacionais.

Aumentando a Vantagem de Custo da GOL

A adequação da capacidade à demanda sempre foi um diferencial competitivo da gestão de frota da GOL. Novembro/20 demonstrou a continuada recomposição da demanda sobre outubro/20, e propiciou melhor visibilidade para o último trimestre do ano. A Companhia mantém significativa flexibilidade para responder às tendências preponderantes da demanda.

Em dezembro, a GOL está ampliando sua oferta para cerca de 480 voos por dia, com picos de aproximadamente 600 voos diários, colocando a operação da Companhia em patamares acima de 80% da programação de voos em dezembro de 2019. No mês corrente, a GOL operará 99 aeronaves na sua malha.

Os contratos de aeronaves da Companhia são ajustados à recuperação da demanda para o fim de 2020 e para 2021 e, também, representarão uma efetiva economia na estrutura de custos unitários da GOL. Adicionalmente, a Companhia reduziu seus custos fixos pela conversão para variáveis de uma parcela dos pagamentos mensais de arrendamentos (power-by-the-hour).

Adicionalmente, quando o MAX retornar às operações, a GOL aumentará sua economia de custos, uma vez que o MAX-8 consome 15% menos combustível comparativamente a uma aeronave 737-800 NG. Para o 4T20, a Companhia espera manter os custos de pessoal reduzidos em até 40% dos patamares pré-pandemia. Tendo convertido uma parcela significativa dos seus custos fixos de folha de pagamento e de frota em custos variáveis, a Companhia está bem posicionada para expandir sua liderança em custo unitário.

"Nosso modelo operacional de frota única, estrutura de baixos custos unitários com mais componentes variáveis e posição dominante nos principais hubs brasileiros de alta densidade nos permite rapidamente adicionar rotas onde são requeridas pela demanda, enquanto mantemos disciplina quanto a capacidade e rentabilidade", disse Celso Ferrer, Diretor Vice-presidente de Operações.

Essas vantagens competitivas são evidenciadas ainda mais pelas iniciativas dos stakeholders da GOL que apoiaram a Companhia durante a crise global. A Administração da GOL honrou totalmente seus compromissos com o mercado global de capitais e a Companhia é a única empresa aérea da América Latina que devolveu capital a seus investidores em 2020. A GOL espera que essas iniciativas continuem a diferenciá-la, e ela conta com o apoio e a confiança contínuos de seus stakeholders e parceiros que investem na recuperação do mercado brasileiro.

Construindo a Confiança com a Retomada das Viagens

Durante os meses de janeiro a novembro, a Companhia obteve a melhor avaliação no portal Consumidor.gov.br, liderando nos quesitos Índice de Solução, Índice de Satisfação e Prazo Médio de Resposta.

"Por meio dos nossos valores Servir e Segurança, os nossos Clientes estão cada dia mais confiantes em voar. Estamos atuando em todas as frentes, incluindo venda de bilhetes, atendimento ao Cliente, embarque, experiência a bordo e desembarque, para que nossos passageiros estejam confortáveis com toda a experiência de voo. Acreditamos que os Clientes desejarão voar com a empresa aérea em que mais confiam em Serviço e Segurança, durante e após a pandemia", disse Eduardo Bernardes, Diretor Vice-presidente de Vendas e Marketing.

Em resposta à pandemia, a GOL reforçou todos os procedimentos para garantir a Saúde e a Segurança de seus Clientes e Colaboradores, com atenção redobrada à limpeza das aeronaves, incluindo o uso de desinfetante de grau hospitalar para as galerias de serviço e todas as áreas de uso intenso no interior da aeronave e na cabine dos pilotos.

As aeronaves da Companhia dispõem do filtro de ar HEPA, que elimina 99,9% de partículas como bactérias, vírus e outras impurezas a bordo, permitindo a circulação de ar puro. Adicionalmente, cada conjunto de 3 a 7 fileiras de assentos têm seu próprio sistema de circulação de ar, tornando mínima a circulação de ar entre os passageiros.

A comunicação tem sido uma ferramenta vital para as operações da Companhia. Os Colaboradores nos aeroportos e os membros da Tripulação estão totalmente preparados para orientar os Clientes sobre as medidas de distanciamento social e práticas de saúde e segurança a bordo. Além disso, a GOL tem observado um comportamento exemplar dos viajantes em relação à preocupação com a própria segurança e de todos à sua volta.

Como resultado dessas iniciativas adotadas pela Companhia, e pelos seus Colaboradores e Clientes, em média os Colaboradores ativos da GOL testaram positivamente para COVID-19 apenas uma vez em cada 1.478 voos, uma taxa notavelmente baixa, da qual a Companhia se orgulha.

Principais Métricas – Novembro 2020 (preliminares e não auditadas)

Liquidez Novembro/2020 ∆ Outubro/2020 Liquidez total Depósitos Ativos não onerados R$2,3 bilhões R$2,2 bilhões R$1,3 bilhão +4% -4% 0% Geração Líquida de Caixa¹ Novembro/2020 ∆ Outubro/2020 Entradas de caixa Saídas de caixa Geração de caixa ("earn") R$30 MM/dia R$(27) MM/dia R$3 MM/dia +22% -9% NM Frota Novembro/2020 ∆ Outubro/2020 Total (média) Aeronaves paradas (média) Aeronaves em operação (média) Voos por dia (média) Destinos² 127 32 94 369 (51% de 2019) 63 (89% de 2019) -1 -8 +7 +2% +0% Resultados Operacionais Novembro/2020 ∆ Outubro/2020 Assentos (000) ASK (milhões) Taxa de ocupação Venda bruta consolidada (R$MM) Receita bruta consolidada (R$MM) 1.948 2.254 84,5% 886 559 -2% -3% +6,5p.p. +6% -7%

1- Incluindo o pagamento integral de despesas financeiras 2- Exclui codeshare e interline.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

