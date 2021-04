Capacité de levage record pour la grue sur chenilles XGC88000 de XCMG qui termine l'installation d'un réacteur d'hydrogénation de 2 600 tonnes en Chine 10 jours avant l'échéance prévue

La plus importante grue sur chenilles au monde, qui a obtenu le marquage CE, est dotée de trois technologies novatrices à l'échelle internationale et de six technologies de renommée mondiale, et fait l'objet de plus de 80 brevets nationaux. La grue XGC88000 représente une avancée majeure dans l'industrie; il s'agit du premier modèle à réaliser une conception modulaire favorisant une construction agile, aidant la Chine à contrer le monopole à long terme des marques étrangères dans le secteur des grues de très grand tonnage.

Depuis sa commercialisation en 2013, la grue XGC88000 a joué un rôle de premier plan en réalisant des exploits incroyables dans le cadre de projets de construction majeurs partout dans le monde. Ce nouveau record de levage d'un poids de 2 600 tonnes pulvérise celui de 2 155 tonnes qu'elle avait elle-même établi en 2013 après avoir hissé et installé un réacteur faisant appel au procédé Fischer-Tropsch après sa mise sur le marché. En outre, la grue détient le nouveau record d'application d'ingénierie pour la plus imposante grue sur chenilles mobile au monde.

Les grues sur chenilles XGC88000 ont été mises à contribution dans le cadre de 26 grands projets de construction en Chine et à l'étranger, y compris le projet de Hengli à Dalian, la raffinerie de Shenghong à Lianyungang, la ville industrielle de Jubail en Arabie saoudite et la raffinerie de pétrole Duqm, en Oman. Le modèle a soulevé et installé plus de 100 unités d'équipement d'un tonnage de plus de 1 000 tonnes, représentant un poids total de levage de 200 000 tonnes et une période de fonctionnement sécuritaire totale de près de 10 000 heures.

« Dès sa mise en service, la grue XGC88000 est devenue la première grue sur chenilles d'un tonnage de 4 000 tonnes de l'industrie dont l'application est la plus générale, qui fait appel aux technologies les plus éprouvées et qui affiche les meilleures ventes. Il s'agit d'un produit exceptionnel développé grâce à l'innovation indépendante et considéré comme une belle carte de visite pour les secteurs de la fabrication d'équipement en Chine », a déclaré Wang Min, PDG de XCMG.

Le 17 avril, la grue XGC88000 joindra ses efforts à ceux d'un pont portique de 5 000 tonnes afin de soulever la tour du plus important fabricant de réservoirs sous pression d'Asie avec un poids maximum de transport dans la province du Guangdong

