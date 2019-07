Capital Group nomme Guy Henriques directeur de la distribution pour l'Europe et l'Asie

LONDRES, 22 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Capital Group, l'une des sociétés de placement les plus importantes et les plus expérimentées du monde, avec plus de 1,9 billion USD d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui la nomination de Guy Henriques au poste de directeur de la distribution pour l'Europe et l'Asie. Il sera basé à Londres et rejoindra le Capital Group en novembre.

Guy Henriques possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur et était en dernier lieu directeur de la distribution au Royaume-Uni et PDG de Schroders pour l'Amérique latine. Il a également dirigé l'équipe de gestion mondiale institutionnelle de Schroders. Il était auparavant président de Schroders Japan, basé à Tokyo, de 2012 à 2016, et avant cela, directeur des institutions officielles et directeur de l'institutionnel pour l'Asie-Pacifique de la société, basé initialement à Londres et puis à Hong Kong.



Avant de rejoindre Schroders, il était directeur de la gestion d'actifs pour la Banque des règlements internationaux où il a travaillé de 1991 à 2006. Il a occupé des postes en Suisse et à Hong Kong, notamment en tant que directeur de la trésorerie pour l'Asie-Pacifique.

« Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès significatifs en développant nos activités et en servant des clients en Europe et dans la région d'Asie-Pacifique », a déclaré Hamish Forsyth, président du Capital Group pour l'Europe et l'Asie. « Nous avons notamment fourni davantage de produits de placement, établi des présences de vente dans plusieurs centres financiers clés, et mieux mobilisé nos capacités de marketing mondiales. La nomination de Guy au Capital Group va accélérer ces tendances. »

« Durant nos conversations avec Guy, nous avons été impressionnés par l'étendue de son expérience à l'international et par son engagement à servir les clients », a confié Mike Gitlin, membre du comité de gestion du Capital Group, et directeur du revenu fixe. « L'Europe et la région Asie-Pacifique constitueront une opportunité de croissance importante pour le Capital Group dans les années et les décennies à venir, et nous sommes d'avis que Guy est particulièrement bien qualifié pour diriger une équipe qui a fait un travail exceptionnel en aidant des investisseurs du monde entier. »

Capital Group sert des investisseurs depuis plus de 50 ans en Europe et depuis plus de 30 ans dans la région Asie-Pacifique. Le groupe emploie actuellement plus de 850 associés dans les deux régions et a renforcé sa présence sur le marché local en établissant 14 bureaux.

La firme propose 23 fonds UCITS domiciliés au Luxembourg aux investisseurs européens et asiatiques et envisage d'ajouter un ou deux nouveaux lancements de fonds à sa gamme de fonds luxembourgeois au cours des trois prochaines années.

