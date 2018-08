Capital Health Regional Medical Center es reconocido como el principal hospital para neurología y neurocirugía por U.S. News & World Report en la parte central y sur de Nueva Jersey y el este de Pensilvania

TRENTON, Nueva Jersey, 30 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Capital Health Regional Medical Center (RMC) fue reconocido recientemente como el mejor hospital para neurología y neurocirugía en la región en la lista de Mejores Hospitales para 2018-2019 de U.S. News & World Report. Con millones de pacientes en los Estados Unidos que se enfrentan a la cirugía o requieren especial cuidado cada año, U.S. News clasifica el desempeño de los hospitales en 16 áreas de atención especializada y nueve otros procedimientos más comunes para ayudar a las personas a encontrar los mejores hospitales en la nación que ofrezcan los servicios que ellos necesitan y tengan las más altas calificaciones en materia de calidad y seguridad. RMC obtuvo la calificación Alto Desempeño (High Performing) para neurología y neurocirugía, obteniendo la puntuación más alta en la región y clasificándose como décimo en general en Nueva Jersey. Capital Health fue el hospital con la puntuación más alta en Nueva Jersey que es también un centro de accidente cerebrovascular integral.

"La calificación anual de hospitales por U.S. News & World Report es un reconocido recurso para pacientes y proveedores de atención de salud cuando escogen un hospital", dijo el Dr. Michael F. Stiefel, director del Capital Institute for Neurosciences y del Stroke and Cerebrovascular Center en Capital Health. "Somos el único hospital de neurociencia en la región y uno de los más avanzados en el país. Nos complace en extremo que nuestro programa haya sido incluido entre los mejores del país.

"Es un gran cumplido al equipo de Capital Health entero ser reconocido por U.S. News and World Report. Este reconocimiento valida nuestro compromiso y calidad de atención a las personas y la comunidad que servimos. Es de esperar que proporcione un nivel adicional de comodidad y tranquilidad para los pacientes y familias al elegir a Capital Health, sabiendo que ha sido clasificado entre los mejores del país".

La puntuación general de neurología y neurocirugía de un hospital se basa en varias categorías de datos, incluyendo el volumen y supervivencia de los pacientes, personal intensivista, tecnologías avanzadas, y servicios para pacientes. Las puntuaciones de Capital Health en estas áreas le mereció a RMC la puntuación más alta en la región y la segunda mayor puntuación en Nueva Jersey.

Acerca del Institute for Neurosciences y del Stroke and Cerebrovascular Center de Capital Health

El Capital Health Regional Medical Center en Trenton es el único hospital en la región que ofrece atención terciaria avanzada de neurociencia, así como el único centro de accidente cerebrovascular integral certificado por la Joint Commission. El Capital Institute for Neurosciences ofrece la atención y tratamientos de neurociencia más avanzados para condiciones relacionadas con el cerebro, el cuello y la columna vertebral. El Capital Institute for Neurosciences es un centro competente en el tratamiento del accidente cerebrovascular, aneurismas, malformaciones vasculares, enfermedad de la arteria carótida, trastornos cerebrovasculares, tumores cerebrales, trauma cerebral y de la columna, y cuidado de la columna vertebral. Los servicios quirúrgicos incluyen la cirugía neuroendovascular, la cirugía neurovascular, la microcirugía, la cirugía de tumores cerebrales y de la base del cráneo, así como la cirugía avanzada de la columna vertebral. El Stroke and Cerebrovascular Center de Capital Health también opera una unidad móvil neuro y de accidentes cerebrovasculares, la primera y única unidad de su tipo en Nueva Jersey y Delaware Valley. El instituto también incluye la unidad de cuidados intensivos neuro más grande y más avanzado de Nueva Jersey. Además de ofrecer atención terciaria avanzada, el Neurovascular Research Center del instituto tiene uno de los únicos simuladores neuroendovasculares utilizados para la enseñanza, la preparación quirúrgica y pruebas de dispositivos.

