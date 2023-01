Capital Markets Day 2023 - Alphawave présente sa stratégie à long terme et ses objectifs financiers

LONDRES et TORONTO, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) (« Alphawave », la « Société »), tiendra aujourd'hui sa toute première Journée des marchés financiers pour les investisseurs et les analystes financiers à Londres. Lors de cet événement, l'équipe de direction présentera la stratégie commerciale à long terme et les objectifs financiers de la société, qui entre dans la prochaine étape de son leadership technologique en matière de connectivité pour les marchés d'infrastructure numérique. La société a également annoncé une refonte de son identité d'entreprise, comprenant un nouveau logo, des éléments de marque visuels mis à jour et une nouvelle marque d'entreprise : Alphawave Semi.

Après une période d'investissement dans l'expansion de l'équipe et des capacités en alignement avec les objectifs définis lors de l'introduction en bourse de la société en 2021, Alphawave prévoit de créer une valeur actionnariale à long terme en :

Étendant et développant son leadership technologique dans le domaine de la technologie du silicium de connectivité ;

Se transformant en une entreprise de semi-conducteurs verticalement intégrée en continuant à monétiser sa propriété intellectuelle grâce à des opportunités commerciales dans le domaine du silicium personnalisé et d'autres produits de connectivité ;

Répondant à une plus grande partie des besoins de connectivité des clients sur les marchés d'infrastructure numérique à forte croissance, notamment les centres de données. Alphawave estime que son marché adressable connaîtra un taux de croissance annuel moyen de 20 % sur la période 2023-2026 ; et

Maintenant une allocation de capital disciplinée et en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle au cours des deux prochaines années.

Malgré l'environnement macroéconomique incertain, notre portefeuille croissant reflète les tendances de croissance séculaires positives sur les marchés des infrastructures de données et l'investissement continu dans les solutions de connectivité de nouvelle génération. Ceci, combiné à notre équipe talentueuse et à notre bilan solide, nous donne confiance en notre avenir.

Pour l'ensemble de l'année 2023, Alphawave prévoit de maintenir sa trajectoire de forte croissance tout en achevant l'intégration des récentes acquisitions. La société prévoit pour l'exercice 2023 :

Chiffre d'affaires entre 340 et 360 millions de dollars US

360 millions de dollars US Un EBITDA ajusté d'environ 87 millions de dollars US au milieu de la fourchette des prévisions de revenus, ce qui représente une marge d'EBITDA ajusté d'environ 25 %

D'ici l'exercice 2025, Alphawave vise à fonctionner selon le modèle financier suivant :

Un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires en ligne avec son marché adressable d'environ 20 %, représentant un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars US d'ici 2025

Marge brute d'environ 60 %

Charges d'exploitation ajustées en pourcentage du chiffre d'affaires d'environ 30 %

Marge d'EBITDA ajusté d'environ 30 %, soit environ 150 millions de dollars US d'EBITDA ajusté1

1 Calculé sur la base d'un revenu de 500 millions de dollars US

Tony Pialis, président-directeur général d'Alphawave, a déclaré : « Nous construisons une entreprise de connectivité de premier plan sur les fondations de notre propriété intellectuelle haute performance. Nous nous concentrons sur l'exécution de notre vision avec un portefeuille de connectivité élargi répondant à davantage de besoins de connectivité de nos clients. Avec une équipe de près de 700 employés, nous sommes enthousiasmés par les opportunités à venir et par le potentiel à long terme de l'entreprise. »

John Lofton Holt, président exécutif d'Alphawave, a ajouté : « Aujourd'hui, nous avons annoncé une nouvelle marque pour notre entreprise, Alphawave Semi, qui reflète notre ambition depuis l'introduction en bourse : construire la première entreprise de semi-conducteurs verticalement intégrée, axée sur les solutions de connectivité. Nous nous engageons à générer de la valeur pour les actionnaires et nous sommes convaincus que toutes nos parties prenantes seront récompensées alors que nous exécutons avec succès notre stratégie à long terme et que nous continuons à fournir des services à nos clients. »

Journée des marchés financiers

La société organise aujourd'hui sa première Journée des marchés financiers à Londres.

Diffusion en direct

L'événement sera diffusé en direct à partir de 09h00 GMT via l'adresse :

https://www.lsegissuerservices.com/spark/ALPHAWAVEIPGROUP/events/7aadd13f-2514-47e1-8281-baced5bae5e8

Un enregistrement de l'événement sera également disponible dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de la société Résultats, rapports et présentations - Alphawave Semi

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Nous sommes une société de semi-conducteurs verticalement intégrée, et notre IP, silicium personnalisé et produits de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences de propriété intellectuelle de semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données critiques au cœur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semi., rendez-vous sur : awavesemi.com

Alphawave Semi et le logo Alphawave Semi sont des marques de commerce d'Alphawave IP Group plc. Tous droits réservés.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont faites de bonne foi et reposent sur des attentes ou des convictions actuelles, ainsi que sur des hypothèses concernant des événements futurs. Vous pouvez parfois, mais pas toujours, identifier ces déclarations par l'utilisation d'une date dans le futur ou de mots tels que « sera », « anticiper », « estimer », « s'attendre », « projeter », « avoir l'intention », « planifier », « devrait », « peut », « supposer » et autres mots similaires. De par leur nature, les déclarations prospectives sont par nature prédictives et spéculatives et comportent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront à l'avenir. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre nos résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. La société n'est pas tenue de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

