Capital Upgrade, do Grupo PWR, abre inscrições para a primeira turma de 2023 do "Obsessão em Negócios"

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ --O mineiro João Guimarães Rosa já dizia "É junto dos bons que a gente fica melhor". Inspirados nesta filosofia, a Capital Upgrade, empresa do Grupo PWR reúne um grupo seleto de aproximadamente 50 empresários para participarem entre os dias 26 e 28 de janeiro do "Obsessão em Negócios". Empreendedores, executivos e empresários que querem começar o ano com novas perspectivas de negócios podem se candidatar a uma vaga e participar de um dos maiores Masterminds do Brasil.

O encontro, que é realizado apenas 3 vezes ao ano, acontecerá no Hotel Blue Tree Premium, em Alphaville, São Paulo. Nos três dias de imersão, o evento conta com executivos de variados segmentos da economia como: construção civil, abastecimento de combustível, saúde, advocacia, educação, varejo, tecnologia, agronegócio e logística, que juntos empregam mais de 2.500 colaboradores e faturam mais de R$ 2 bilhões.

Entre os palestrantes renomados que participarão desta edição do evento estão o vice-presidente de finanças e estratégia do Ifood, Diego Barreto. Autor do bestseller "Nova Economia", o executivo é formado em direito e com MBA em IMD Business School, na Suíça. Com mais de 15 anos de experiência internacional no desenvolvimento de ideias em diversos setores. O empresário possui larga experiência em liderança e trabalho em times multiculturais; liderou projetos de alto impacto em ambientes multiculturais, mantendo contato extensivo com os interesses regionais das empresas em escala global.

O "Obsessão em Negócios" trabalhará nesta edição com a temática "Novo e clássico: atualização ou revolução, como adaptar ao negócio?". O objetivo dos mentores é atuar diretamente na potencialização de resultados dos participantes, agindo como uma espécie de conselho consultivo, o que pode refletir na adoção de melhores práticas e no crescimento anual expressivo das empresas.

"Somos um grupo de executivos de alto nível que respira progresso e crescimento, buscando sempre alcançar esses resultados por meio de trocas de experiências, workshops especiais e encontros com empresários renomados. A programação inclui os MOMENTOS ON, no qual os executivos apresentam um problema ou uma oportunidade real para que todo o grupo possa colaborar com suas experiências", disse Lásaro do Carmo, um dos mentores do evento.

Entre os grandes nomes que já participaram como integrantes do Obsessão em Negócios estão: Caito Maia, Angela Hirata, Carla Sarni, Leandro Moreira, Caio Carneiro, Fernanda Venturini, João Kepler, Tiago Mitraud, Fabrício Garcia, Hélio Beltrão, Geraldo Rufino e Henry Maksoud.

"Nosso Mastermind é uma oportunidade ímpar para aqueles empresários e empreendedores que querem começar 2023 mudando o rumo do seu negócio. Sabemos que no início do ano, as pessoas se organizam para realizar grandes transformações, mas para que isso aconteça efetivamente a capacitação é um dos passos mais importantes. O "Obsessão em Negócios" continua aceitando aplicações esse ano e nós vamos dividir muitos conhecimentos com os novos empresários que farão parte desse time", concluiu Paulo Vitor Porto, um dos idealizadores do grupo.

Ao fim do evento, para encerrar com chave de ouro, os envolvidos participam de um momento de confraternização na casa do executivo Lásaro do Carmo, para fortalecer os laços entre todos os integrantes do grupo.

Serviço

Evento: Obsessão em Negócios

Data: 26,27 e 28 de janeiro (quinta-feira, sexta-feira e sábado)

Horário: 9h às 19h

Local: Hotel Blue Tree Premium

Endereço: Alameda Madeira, 398 - Alphaville, Barueri - SP

Link de inscrição: https://grupopwr.com/obsessao-em-negocios/

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br.

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

