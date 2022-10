Caplight obtient de Deutsche Börse un investissement stratégique de 3 millions de dollars pour développer les opérations sur dérivés et la couverture des actions de sociétés privées

SAN FRANCISCO, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Caplight Technologies est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un investissement stratégique de l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures du marché mondial, Deutsche Börse Group, ainsi que d'autres investisseurs existants. Le partenariat donne à Caplight des ressources supplémentaires pour servir le marché privé qui représente plusieurs milliards de dollars.

Selon CB Insights, les sociétés privées à capital de risque représentent plus de 3,8 billions de dollars en valeur dans plus de 1 000 entreprises. La plateforme de Caplight offre aux investisseurs la possibilité de faire du trading directionnel à court et à long terme sur des actions de sociétés privées à capital de risque au moyen de produits financiers exclusifs et d'outils uniques de détermination des prix. Les investisseurs utilisent la plateforme Caplight à des fins de couverture, de génération de revenus, de vente à découvert ou de stratégies d'investissement sur des actions de sociétés privées.

« Jusqu'à présent, la catégorie d'actif VC était axé sur le long terme uniquement, ce qui signifie qu'il n'était pas possible de se couvrir ou de faire des investissements de trading directionnel. Caplight donne aux investisseurs les outils nécessaires pour gérer activement leur risque sur les actifs non liquides. Nous sommes très heureux de transformer la couverture des actions de sociétés privées en un produit », a déclaré Javier Avalos, l'un des cofondateurs et PDG de Caplight.

Caplight a réalisé la toute première option d'achat d'actions de sociétés privées plus tôt cette année et explorera les possibilités de collaboration avec la bourse mondiale des produits dérivés Eurex, une filiale à 100 % de Deutsche Börse, afin d'apporter des produits d'investissement structurés, avant leur introduction en bourse, aux marchés financiers mondiaux.

« Nous cherchons constamment de nouvelles possibilités. Les valorisations des sociétés privées avant leur introduction en bourse ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, une tendance qui devrait se poursuivre. Nous croyons que Caplight doit fournir aux acteurs du marché privé une infrastructure sécurisée pour gérer les risques et façonner davantage l'industrie des produits dérivés ; de même, la mission d'Eurex sur les marchés publics est d'être le pouvoir de l'innovation », a déclaré Michael Peters, PDG d'Eurex.

Grâce à cette augmentation de Deutsche Börse, Caplight a désormais levé 10 millions de dollars, qui comprend un cycle de lancement de 5 millions de dollars dirigée par Better Tomorrow Ventures, qui a pris fin en janvier 2022. Parmi les autres investisseurs figurent Fin Capital, Susquehanna Private Equity Investments, LLLP et Clocktower Ventures.

Caplight sert des investisseurs accrédités et institutionnels, notamment des fonds spéculatifs, des investisseurs en capital-risque, des gestionnaires d'investissements publics, des teneurs de marché, des compagnies d'assurance et des banques privées. Caplight a réalisé des transactions pour divers investisseurs, depuis ceux qui ont moins de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion jusqu'aux fonds comptant plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Les opérations sur titres sont proposées par l'intermédiaire de Caplight Markets LLC, membre de la FINRA/du SIPC.

À propos de Caplight

Caplight Technologies, Inc. permet aux investisseurs de se couvrir, de générer des revenus ou de prendre des positions longues et courtes sur des actions de sociétés privées au moyen de produits structurés et synthétiques. Le but de la société est d'apporter aux marchés privés des données sur les transactions, l'exécution et les mécanismes de règlement. Ce faisant, Caplight permettra à de nombreux grands investisseurs institutionnels d'accéder pour la première fois aux marchés privés. La société a été fondée par Javier Avalos et Justin Moore en 2021.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter : [email protected].

À propos de Deutsche Börse Group

Deutsche Börse Group est une entreprise spécialisée dans la gestion des opérations boursières dans un cadre international. Elle est également un fournisseur d'infrastructure de marché innovant, qui garantit des marchés financiers transparents, fiables et liquides. Le Groupe bénéficie d'une exposition de longue date aux marchés de croissance grâce à ses efforts avant l'introduction en bourse, ses investissements directs en capital de risque et ses activités de fusions et acquisitions.

Eurex est la première bourse européenne de produits dérivés et, avec Eurex Clearing, l'une des principales contreparties centrales au niveau mondial. En tant qu'architectes de marchés de confiance caractérisés par la liquidité, l'efficacité et l'intégrité des marchés, nous fournissons à nos clients des solutions innovantes pour gérer les risques de manière transparente.

