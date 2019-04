Caprion Biosciences élargit ses activités mondiales dans le domaine de la surveillance immunitaire et des biomarqueurs en procédant à l'acquisition de Serametrix Corporation

MONTRÉAL, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Caprion Biosciences a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Serametrix Corporation, un fournisseur de services de laboratoire spécialisé en surveillance immunitaire et dont le siège social est situé à Carlsbad, en Californie. Caprion souhaite mettre à profit l'expertise exclusive de Serametrix dans l'analyse des cellules suppressives d'origine myéloïde et profiter des activités de la société aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Chine pour accroître sa présence à l'échelle mondiale. L'acquisition permettra également à Caprion de consolider sa position de chef de file en tant que fournisseur de services de surveillance immunitaire et d'identification de biomarqueurs pour l'industrie biopharmaceutique.

« En joignant nos forces à celles de Serametrix, nous pouvons renforcer notre offre de biomarqueurs immunologiques et fournir des services dans des laboratoires agréés par le CAP et certifiés CLIA dans le but d'appuyer les essais cliniques de phases 1 à 4 depuis sept emplacements stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie », indique Martin LeBlanc, président et chef de la direction de Caprion.

Fondée en 2008 par Phoebe Bonner et Henry Hepburne-Scott, Serametrix offre des services de cytométrie en flux dans des laboratoires certifiés CLIA afin d'appuyer les essais cliniques et précliniques. « Nous partageons pleinement la vision de Caprion pour ce qui est de fournir des solutions de pointe en surveillance immunitaire et d'ainsi favoriser le développement de thérapies cellulaires et d'immunothérapies novatrices », affirme Phoebe Bonner, chef de la direction de Serametrix. La société a collaboré avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center afin de développer une expertise unique dans l'analyse des cellules suppressives d'origine myéloïde, dont la présence dans le sang constitue un facteur déterminant de la résistance aux immunothérapies contre le cancer. « Ces tests peuvent nous permettre de trier les patients qui répondent bien aux traitements par inhibiteurs de point de contrôle et d'évaluer l'efficacité des médicaments qui inhibent l'activité suppressive des cellules d'origine myéloïde », ajoute Martin LeBlanc.

Il s'agit pour Caprion de la troisième acquisition depuis son achat par GHO Capital en 2016. Cette transaction ajoute à son siège social de Montréal, au Canada, et à ses établissements en Belgique et en Californie quatre nouveaux emplacements en Californie, en Angleterre, en Australie et en Chine. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À propos de Caprion Biosciences, Inc.

Caprion est le principal fournisseur de services spécialisés en protéomique et en immunologie pour l'industrie biopharmaceutique. La société a connu une forte croissance au cours des dernières années grâce à sa technologie exclusive de cytométrie en flux multiparamétrique servant à la surveillance des réponses immunitaires et à ses services de spectrométrie de masse permettant de mesurer de façon quantitative les biomarqueurs protéiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: www.caprion.com .

À propos de Serametrix

Serametrix fournit des solutions permettant d'effectuer la surveillance clinique de la réponse immunitaire aux immunothérapies. En partenariat avec le Ludwig Institute for Cancer Research et d'autres instituts de pointe, Serametrix a élaboré des immunoessais permettant de surveiller l'immunité antitumorale chez les patients participant à des essais cliniques sur de nouveaux traitements contre le cancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: www.serametrix.com .

À propos de GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, est un gestionnaire de fonds dans le domaine des soins de santé basé à Londres. L'entreprise a pour objectif d'exploiter les ressources et perspectives en place à l'échelle mondiale afin de générer un potentiel à forte croissance dans le domaine des soins de santé en Europe, créant ainsi des entreprises de premier plan présentant une valeur stratégique mondiale. Le succès obtenu par nos investissements antérieurs démontre bien la richesse inégalée de notre expertise et de notre réseau. Nous nous associons avec des équipes de gestion expérimentées afin de générer de la valeur dans un système mondial qui exige la prestation plus rapide et plus efficace de soins de santé, et ce, à moindres coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: www.ghocapital.com .

Contact:

Patrick Tremblay,

chef du développement corporatif et des produits,

Caprion Biosciences,

ptremblay@caprion.com,

514 513-1998

