Caprion-HistoGeneX et Viroclinics-DDL annoncent un partenariat stratégique pour offrir des services intégrés et complémentaires supportant la recherche sur les maladies infectieuses et le développement thérapeutique pour la COVID-19.

Caprion-HistoGeneX, une organisation de recherche contractuelle spécialisée fournissant des services d'immunologie, de protéomique, d'histopathologie et de génomique, et Viroclinics-DDL, un fournisseur de services pour les études précliniques et cliniques portant sur le développement de vaccins, d'antiviraux et de tests diagnostiques, sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat qui offrira à l'échelle internationale des services intégrés permettant de soutenir la découverte et le développement de vaccins et de thérapies antivirales.

MONTRÉAL et ROTTERDAM, PAYS-BAS, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- Caprion-HistoGeneX et Viroclinics-DDL ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique visant à élargir leurs capacités mondiales et à répondre aux besoins émergents en matière de solutions thérapeutiques et prophylactiques ciblant les maladies infectieuses, incluant la COVID-19. Ce partenariat permet aux deux organisations de recherche contractuelle de mettre en commun leurs services visant à supporter les sociétés biopharmaceutiques. Ceux-ci incluent des tests et technologies spécialisés pertinents pour les études cliniques et précliniques visant à développer des vaccins et autres thérapies pour les maladies infectieuses.

En combinant leurs expertises respectives, les deux sociétés offrent une gamme complète de services spécialisés en soutien aux études sur les vaccins et les antiviraux, ainsi qu'une large présence mondiale, avec des sites aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, au Royaume-Uni, en Australie et en Chine. « Nous sommes ravis de nous associer à Caprion-HistoGeneX afin de combiner les forces uniques de nos deux entreprises et offrir des services de qualité à nos clients qui développent des solutions innovantes pour lutter contre les maladies infectieuses », a déclaré Davide Molho DVM, le nouveau PDG de Viroclinics-DDL.

Caprion-HistoGeneX et Viroclinics offrent maintenant à leurs clients internationaux une large gamme de services couvrant toutes les étapes du développement des vaccins et des antiviraux, allant des modèles de recherche préclinique et in vitro, au déploiement de tests fonctionnels développés sur mesure et prêts à l'emploi pour le suivi de l'efficacité des vaccins. En plus de tirer parti d'une large sélection de plateformes spécialisées telles que la neutralisation virale, la cytométrie en flux, l'ELISpot et les tests immunologiques, le partenariat donnera également accès à un réseau mondial de laboratoires de traitement des échantillons cliniques localisés en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Asie, ainsi qu'à des services opérationnels et logistiques, dont la gestion des échantillons et kits de prélèvement.

« Grâce à nos compétences complémentaires, nous sommes en mesure de répondre aux besoins du marché en matière d'externalisation d'activités R&D et de recherche clinique. Dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, nous pensons que cette initiative conjointe portera les tests pertinents pour les vaccins et antiviraux à un niveau supérieur », a déclaré Martin LeBlanc, PDG de Caprion-HistoGeneX.





À propos de Caprion Biosciences Inc.

Caprion-HistoGeneX est l'un des principaux fournisseurs de services spécialisés en médecine de précision pour le secteur biopharmaceutique. Les services offerts comprennent la surveillance immunitaire par cytométrie de flux et de masse, les analyses quantitatives par spectrométrie de masse, le profilage moléculaire et l'immunohistochimie quantitative. L'entreprise sert ses clients partout dans le monde grâce à ses laboratoires situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, au Royaume-Uni, en Australie et en Chine. Pour plus d'informations : www.caprion.com et www.histogenex.com

À propos de Viroclinics-DDL

Viroclinics-DDL est une organisation mondiale de recherche contractuelle de premier plan en virologie, au service de la communauté biopharmaceutique, avec un large éventail de services de recherche préclinique, de diagnostic clinique, de développement de tests et de logistique d'études cliniques. La vaste expérience de Viroclinics en matière d'études cliniques et précliniques sur les virus, y compris sa spécialité en virus respiratoires, place l'entreprise à l'avant-garde du développement de vaccins, d'anticorps et de composés antiviraux ciblant les maladies virales infectieuses. Nos laboratoires internes précliniques et cliniques BSL-2 et BSL-3, à la fine pointe de la technologie, permettent de réaliser des expériences complexes avec des organismes hautement pathogènes. Viroclinics est basée à Rotterdam, Rijswijk, Schaijk (Pays-Bas) et emploie plus de 270 scientifiques et experts techniques bien formés et dévoués. Pour plus d'informations : www.viroclinics.com et www.ddl.nl



