Captiv8 stimule l'expansion européenne et renforce son équipe de direction

Basée à Londres, Stephanie dirigera la stratégie et la direction des opérations européennes de Captiv8, qui comprend l'expansion au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas. Forte d'une solide expérience en agence, Stephanie a précédemment dirigé le développement commercial de Relatable et a été chargée de mettre en place la vision sociale première de nombreuses marques européennes du Fortune 500 au cours des 5 dernières années. Elle est experte dans la réalisation de campagnes de marketing numérique, de performance, intégrées et d'influence conçues pour engager les consommateurs avec des objectifs de marque.

Saeyoung apporte une décennie d'expérience de travail dans les médias payés, détenus et gagnés pour construire une vision sociale avec les marques du Fortune 500. Avant de rejoindre Captiv8, Saeyoung était directrice chez Horizon Media, la plus grande agence de publicité indépendante avec des clients comme Geico, Corona et d'autres. Elle a dirigé au sein de l'agence la stratégie sociale et développé une discipline de marketing d'influence interne très efficace et évolutive. Saeyoung s'attachera à renforcer les partenariats sectoriels et à diriger la croissance de la clientèle avec les entreprises clientes.

« Avant de rejoindre Captiv8, ma plus grande frustration en travaillant avec certaines des marques les plus inspirantes du monde était la mauvaise qualité des données qui sous-tendaient des stratégies créatives par ailleurs brillantes. Alors que le marketing d'influence a mûri pour constituer une partie essentielle des budgets médias des marques, les données que les agences étaient en mesure de fournir aux clients n'avaient elles pas mûri. Captiv8 allie la créativité humaine à une excellente connaissance des données, que vous nous choisissiez comme agence de services complets ou que vous utilisiez notre plateforme comme tableau de bord en libre-service. Je suis enthousiaste à l'idée de m'appuyer sur les succès existants de Captiv8 », a indiqué Stephanie Hoppe

« Ces cinq dernières années, en tant qu'expert en clientèle et en contexte de marque, j'ai eu l'occasion de voir Captiv8 évoluer pour devenir l'un des leaders les plus forts de l'écosystème du marketing d'influence en plaçant des paris stratégiques avant-gardistes sur les données d'influence avant la concurrence. Je ne pourrais pas être plus heureuse de m'associer à toute l'équipe », a déclaré Saeyoung Cho.

« Nous sommes très heureux et honorés que Saeyoung et Stephanie rejoignent l'équipe de Captiv8. La maîtrise du marché européen par Stephanie et la profonde compréhension de la stratégie de marque par Sae seront toutes deux cruciales pour aider Captiv8 à poursuivre sa croissance et à étendre sa présence dans l'industrie », a déclaré Krishna Subramanian.

Captiv8 est la plus grande plateforme de contenu de marque alimentée par l'intelligence artificielle. Elle relie les marques aux influenceurs et aux créateurs numériques pour raconter des histoires fortes. Les spécialistes du marketing exploitent la plateforme pour découvrir les influenceurs, créer du contenu digne d'intérêt, gérer leurs campagnes et mesurer les résultats. Au cœur de la plateforme se trouve Insights, un outil d'écoute sociale qui fournit des données d'audience en temps réel sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube et Facebook. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Captiv8.io.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1311519/Captiv8.jpg

Related Links

http://www.captiv8.io



SOURCE Captiv8