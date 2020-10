Captiv8 treibt die europäische Expansion voran und stärkt das Führungsteam

Von London aus wird Stephanie die Strategie und die Ausrichtung der europäischen Aktivitäten von Captiv8 leiten, wozu auch die Expansion in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, Österreich und den Niederlanden gehört. Stephanie, die auf einen starken Agenturhintergrund zurückblickt, leitete zuvor die Geschäftsentwicklung bei Relatable und war in den letzten 5 Jahren für die Entwicklung einer Vision für soziale Gerechtigkeit vieler europäischer Fortune-500-Marken verantwortlich. Sie ist Expertin in der Durchführung von digitalen, leistungsorientierten, integrierten und einflussreichen Marketingkampagnen, die darauf abzielen, die Verbraucher mit Markenzielen zu erreichen.