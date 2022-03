Caravelle, première entreprise de technologie océanique neutre en carbone, fait son entrée au Nasdaq via une SPAC

SHANGHAI, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Caravelle, une entreprise mondiale de technologie océanique neutre en carbone, a signé une lettre d'intention avec Pacifico Acquisition Corp. (NASDAQ:PAFO) le 31 décembre 2021, HNE. Caravelle devra être inscrite au NASDAQ. Parallèlement, un certain nombre de fonds d'investissement privés ont participé au PIPE.

Il est clair que Caravelle est en train de devenir la première valeur du Nasdaq du secteur économique de la haute mer pour des océans neutres en carbone.

Caravelle est une entreprise mondiale de technologie de transport maritime, et sa solution Co-Tech (Technologie de transport maritime neutre en carbone) utilise activement l'énorme temps d'inactivité et espace inutilisé dans le transport maritime. La chaleur résiduelle des gaz d'échappement dans le transport maritime est recyclée, et le séchage du bois est effectué pendant le transport maritime, et l'émission nette zéro de la chaîne de valeur est complètement réalisée, la réduction du carbone forme une grande quantité de puits de carbone qui peuvent être négociés. On estime que d'ici 2024 et 2028, les émissions cumulées de dioxyde de carbone économisées atteindront 5,2 millions de tonnes et 57 millions de tonnes respectivement, et réaliseront la symbiose entre l'effet économique et la valeur sociale.

Caravelle possède les meilleures ressources au monde en matière d'approvisionnement et a établi une coopération stratégique avec des entreprises de premier plan dans le secteur afin de garantir le circuit fermé de la chaîne industrielle. Caravelle exploite actuellement des lignes vers l'Indonésie et l'Afrique, et a obtenu la certification technique DNV au premier trimestre 2022. Cela signifie que le système de brevet technique et l'innovation de Caravelle ont obtenu la certification la plus reconnue au monde. L'entreprise dispose d'une solide assise et est sur le point d'entrer dans une période d'expansion à grande échelle.

L'équipe de direction de Caravelle possède une expérience diversifiée en matière d'industrie, de capital, d'exploitation et de technique. Le fondateur et PDG, M. Zhang Guohua, a plus de 20 ans d'expérience dans l'ensemble de la chaîne de l'industrie du bois. Il a participé à la réunion de l'Accord de Paris et possède des connaissances uniques sur le développement neutre en carbone de l'industrie du bois. M. Wang Sai, directeur de la stratégie, possède une riche expérience dans le domaine du conseil en stratégie et a servi de nombreuses entreprises du Fortune 500 et des entreprises émergentes. Mme Lisa, directrice de l'exploitation, a plus de dix ans d'expérience dans les opérations d'entreprise et la gestion stratégique. M. Zhang Dong, directeur du transport maritime et PDG de Deyuan Shipping Company, possède une vaste expérience dans l'exploitation d'itinéraires et la gestion de services de transport maritime. Tracy Xia, directeur marketing et CHO, a travaillé pour les sociétés internationales de conseil Marsh & McLennan (MMC) et Willis Towers Watson (WTW). Il a plus de dix ans d'expérience dans le conseil en organisation et en gestion des talents et a été le cofondateur de la plateforme Internet Ktalks. Javier, directeur général adjoint du groupe Saint-Gobain et directeur mondial de Saint-Gobain, a été nommé administrateur indépendant de Caravelle.

Pacifico Acquisition Corp. a réalisé son introduction en bourse de 50 millions de dollars américains le 13 septembre 2021, HNE, et a exercé un droit de surallocation de 15 %.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel www.caravelleglobal.com

