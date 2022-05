Carbonfuture lance Catalyst, pour accélérer le dévelopement de technologies d'élimination de carbone à l'échelle de la gigatonne

Les récents investissements sur le marché et le besoin croissant de technologies d'élimination du carbone créent l'occasion idéale pour le programme Carbonfuture Catalyst, aidant les entreprises émergentes du secteur à entrer sur le marché de l'élimination du carbone grâce à des crédits vérifiés par des tiers.

FRIBOURG, Allemagne, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Carbonfuture, la plateforme et le marché pour les entreprises qui cherchent à travailler avec les meilleurs partenaires en matière d'élimination du carbone, a annoncé aujourd'hui le lancement de Carbonfuture Catalyst, un programme conçu pour soutenir les équipes et les entreprises qui développent des techniques innovantes d'élimination du carbone.

Carbonfuture Catalyst vise à favoriser la croissance de nouvelles entreprises d'élimination du carbone en leur offrant un accès rapide aux revenus. Pour garantir la qualité à grande échelle, le programme adopte une approche nouvelle, servant de tremplin de qualité pour les technologies émergentes. Ses avantages profitent à de multiples groupes cibles : Pour les entreprises d'élimination du carbone en phase de démarrage, Catalyst permet une progression réussie de la validation de principe jusqu'à la livraison de crédits d'élimination du carbone fiables prêts pour passer à l'échelle. Le programme Catalyst est aussi un partenaire privilégié pour les entreprises plus matures qui cherchent à obtenir des conseils pour élaborer des méthodes et des procédures de suivi, de déclaration et de vérification des puits de carbone qu'elles créent.

Les participants auront accès, entre autres, à :

La possibilité de vendre leur crédits sur le long terme et à grande échelle avec un pré-achat exploratoire (sans risque, sans conditions) de crédits d'élimination

Une équipe d'experts techniques dans des domaines pertinents

Un soutien à l'élaboration de processus de suivi rigoureux et de méthodes de comptabilisation du carbone

Un processus officiel de révision et d'approbation des crédits avant leur mise sur le marché

Une agrégation d'entreprises CDR (élimination du dioxyde de carbone) innovantes, connectant les membres à une communauté plus large d'entreprises et d'intervenants stratégiques

« Il s'agit une fois de plus d'un grand pas en avant pour nous en tant qu'entreprise et pour l'ensemble de l'industrie de l'élimination du carbone », a déclaré Hannes Junginger, PDG de Carbonfuture. « Il est essentiel de soutenir les entreprises émergentes qui s'engagent à trouver de nouveaux moyens fiables d'éliminer le carbone pour atteindre l'échelle dont nous avons besoin afin de lutter efficacement contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous ne disposons simplement pas assez d'approvisionnement et de projets pour éliminer le carbone de l'atmosphère. Ce problème est énorme. En tant que nouvelle industrie , nous devons bâtir une armée de personnes et d'entreprises qui partagent des principes communs et qui sont déterminées à mener cette bataille ensemble. Nous sommes là pour ces entreprises et ces leaders. »

Pour plus d'informations, les critères de participation et les soumissions de candidatures, visitez notre site Web .

À propos de Carbonfuture

Carbonfuture est une plateforme et un marché approuvé pour les entreprises qui veulent réelement éliminer du carbone de l'atmosphère. Notre engagement consiste à déclencher l'évolution rapide d'une industrie d'élimination du carbone de haute qualité, que nous abordons avec des partenaires à long terme, une plateforme de suivi du carbone basée sur la blockchain et des outils de financement qui rendent cela possible. Les entreprises partenaires de Carbonfuture s'engagent à éliminer le carbone comme il faut . Visitez carbonfuture.earth

