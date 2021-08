Cardinal Health completa la vendita di Cordis a Hellman & Friedman

DUBLIN, Ohio, 2 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Cardinal Health (NYSE: CAH) e Hellman & Friedman (H&F) hanno reso noto oggi il completamento della vendita precedentemente annunciata di Cordis, una società di Cardinal Health, a H&F. Il prezzo di vendita pari a circa 1 miliardo di dollari include l'assunzione di determinate passività da parte dell'acquirente e il mantenimento da parte del venditore di alcune voci dell'attivo circolante.

"Apprezziamo la collaborazione dimostrata da H&F durante l'intera transazione e ci entusiasma il futuro di Cordis sotto la proprietà di H&F", ha dichiarato Mike Kaufmann, CEO di Cardinal Health. "Come già comunicato in precedenza, questa cessione dimostra il nostro approccio disciplinato alla valutazione del portafoglio, e manteniamo il nostro impegno a investire nelle nostre aree di crescita strategiche".

"Iniziamo con entusiasmo questo prossimo capitolo di Cordis e apprezziamo la collaborazione con Cardinal Health durante la fase di transizione", ha dichiarato Shar Matin, CEO di Cordis. "Riteniamo che l'indipendenza della società Cordis, abbinata a un approccio innovativo per introdurre sul mercato prodotti differenziati, ci consentirà di creare valore incrementale per colleghi, clienti e investitori."

Cardinal Health prevede di pubblicare i risultati finanziari del quarto trimestre e di fine anno per l'anno fiscale 2021 il 5 agosto, prima dell'apertura delle contrattazioni alla Borsa di New York. La società discuterà questi risultati in un webcast a partire dalle ore 8:30. fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti.

Informazioni su Cardinal Health

Cardinal Health è un distributore di prodotti farmaceutici, un produttore e distributore globale di prodotti medicali e di laboratorio nonché un fornitore di soluzioni per le prestazioni e i dati delle strutture sanitarie. Operante da 50 anni, con unità operative in oltre 40 Paesi e circa 48.000 dipendenti in tutto il mondo, Cardinal Health è indispensabile per il settore sanitario. Le informazioni su Cardinal Health sono disponibili sul sito web cardinalhealth.com.

Informazioni su Hellman & Friedman

Hellman & Friedman è una delle principali società a livello mondiale che svolge attività di private equity con un peculiare approccio d'investimento incentrato su investimenti in equity su larga scala in aziende ad elevata crescita qualitativa. H&F cerca di collaborare con team dirigenziali di livello mondiale, dove la sua profonda competenza nel settore, l'orientamento al lungo periodo e l'approccio collaborativo consentono alle aziende di prosperare. H&F si rivolge ad aziende di alto livello in settori selezionati, tra cui software e tecnologia, servizi finanziari, sanità, beni di consumo e vendita al dettaglio oltre ad altri servizi per le aziende. L'azienda sta attualmente investendo il suo decimo fondo, con un capitale impegnato di oltre 24 miliardi di dollari e ha inoltre più di 80 miliardi di dollari in asset in gestione e capitale impegnato. Per saperne di più sulla filosofia di investimento e sull'approccio ai risultati sostenibili di H&F, visitare il sito web www.hf.com.

Contatti

Cardinal Health:

Media: Erich Timmerman, [email protected] e (847) 887-1487.

Investitori: Kevin Moran, [email protected] e (614) 757-7942.

H&F:

Media: Winnie Lerner, [email protected] e (917) 375-5652.

Precauzioni in merito alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti aspettative, potenziali, stime e altre questioni che dipendono da eventi o sviluppi futuri. Queste affermazioni possono essere identificate con parole come "si aspetta" , "anticipa", "intende", "pianifica", "crede", "dovrebbe", "potrebbe", "sarebbe", "progetta", "continua", "probabile" ed espressioni simili, e includono dichiarazioni che riflettono indicazioni o risultati futuri, le dichiarazioni sulle prospettive e vari incrementi e stime. Tali questioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti, anticipati o impliciti. Cardinal Health è soggetta a ulteriori rischi e incertezze descritti nei report dei Moduli 10-K , 10-Q e 8-K di Cardinal Health e nei documenti allegati a tali report. Questa pubblicazione riflette i pareri del management al 2 agosto 2021. Cardinal Helth non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna di tali dichiarazioni previsionali, salvo ove richiesto ai sensi delle leggi applicabili.

